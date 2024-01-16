Correa's Chinese Restaraunt 221 W 4th Street
Featured Items
- SEA FOOD PUFFS
(6)- CRAB, CREAM CHEESE, YELLOW AND GREEN ONION, WONTON SKIN, SIDE OF FRUIT SAUCE$6.75
- SESAME SAUCE CHICKEN
STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- CHICKEN FRIED RICE
STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS$14.50
FOOD LIST / DRINKS
Special
APPETIZERS
- Egg Roll
PORK EGG ROLLS - (1) CRISPY WONTON SKINS, SIDE OF HOUSE SAUCE Limit is 10$2.25
- Veggie EGG ROLLS
Limit is 5$2.25
- SEA FOOD PUFFS
(6)- CRAB, CREAM CHEESE, YELLOW AND GREEN ONION, WONTON SKIN, SIDE OF FRUIT SAUCE$6.75
- Duck Tacos$8.75
- Jalapeno Chicken Wings$9.00
- Thai Wings
Minced onions and basil in our special sauce$9.50
- FrIed DUMPLINGS
FRIED - (6) pork$6.75
- STEAMED DUMPLINGS
Steamed - (6) pork$6.75
- CHEESE ROLLS
WONTON SKIN W/ CRAB MEAT W/ JALAPENOS AND CREAM CHEESE, DEEP FIRED$6.75
- Appetizer Sampler$17.75
- chili oil$0.75
- Wonton Strips$2.75
- Side Of house made Sweet & Sour Sauce$2.50
- SIDE OF FRIED RICE$3.25
- SIDE OF STEAMED RICE$3.00
- Side Lomain ( No Veggies\ No Meat)$6.50
- Dumpling Sauce$0.85
- Fried Wontons ( Pork Only)
(5) Deep fried wonton with pork meat and green onion.$6.00
SOUPS
FRIED RICE
- CHICKEN FRIED RICE
STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS$14.50
- BEEF FRIED RICE
STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS$14.75
- SHRIMP FRIED RICE
STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS$15.75
- VEGETABLE FRIED RICE
STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS$14.00
- COMBINATION FRIED RICE
SHRIMP, CHICKEN, BEEF STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS$17.50
- YANG CHOW FRIED RICE
SPECIAL STYLE FRIED RICE WITH SHRIMP, B.B.Q PORK, ROAST DUCK STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS$17.75
- BBQ PORK FRIDE RICE$14.00
- Roast Duck Fried Rice$15.50
- Egg Fride Rice ( Only Egg)$13.50
SPECIAL FRIED RICE
LO MEIN
- CHICKEN LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$14.50
- BEEF LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$14.75
- ROAST DUCK LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$15.50
- SHRIMP LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$15.75
- VEGGIE & TOFU LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$14.00
- COMBINATION LO MEIN
SHRIMP, CHICKEN, BEEF FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$17.50
- BBQ PORK LO MEIN$14.25
THAI NOODLE
- CHICKEN PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT$14.75
- CHiCKEN CRISPY PAD THAI$15.25
- BEEF PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT$15.25
- BEEF CRISPY PAD THAI$15.75
- SHRIMP PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT$16.50
- SHRIMP CRISPY PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT$17.00
- Tofu PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT$15.50
- Tofu Crispy Pad Thai$14.75
- BBQ Pork PAD THAI$16.75
- Bbq Pork Crispy Pha Thai$15.00
- Combination PAD THAI$17.75
- Combination Crispy PAD THAI$18.00
- Chicken and Shrimp PAD THAI$16.75
- Chicken And Shrimp Crispy Pad Thai$17.25
- Beef And Shrimp Pad Thai crispy$17.25
- Roast Duck Pad Thai$15.50
YELLOW CURRY
- Yellow CHICKEN CURRY
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- YELLOW ROAST DUCK CURRY
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$15.25
- Yellow Shrimp Cury
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$15.75
- Yellow TOFU CURRY
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
- Yellow Veggie CURRY
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.25
- Yellow BBQ pork curry$14.00
- Yellow Beef Curry$14.75
GREEN CURRY
- Green CHICKEN CURRY
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- Green Roast Duck CURRY
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$15.25
- Green TOFU CURRY
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.50
- Green VEGGIE CURRY
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.25
- Green Beef curry$14.50
- GREEN SHRIMP CURRY$15.75
RED CURRY
- RED CHICKEN CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
- Red Beef curry$14.50
- Red SHRIMP CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$15.75
- Red ROAST DUCK CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$15.25
- Red TOFU CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.75
- Red VEGGIE CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.75
- Red BBQ pork curry$13.50
STIR FRIED RICE NOODLE
- CHICKEN RICE NOODLE
FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE$14.50
- BEEF RICE NOODLE
FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE$14.75
- ROAST DUCK RICE NOODLE
FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE$15.50
- VEGGIE & TOFU RICE NOODLE
FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE$14.00
- COMBINATION RICE NOODLE
SHRIMP,CHICKEN,BEEF FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE$17.50
- Shrimp RICE NOODLE$15.75
- BBQ Pork Rice Noodle$14.00
CLAY POT
- CHICKEN CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.50
- BEEF CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.75
- Roast Duck CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$15.50
- Bbq CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- TOFU CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
- Veggie CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
- COMBINATION CLAY POT
SHRIMP, BEEF, B.B.Q PORK STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$16.75
- Shrimp Clay Pot$15.75
EGG NOODLE
- CHICKEN EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$14.50
- BEEF EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$14.75
- ROAST DUCK EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$15.50
- SHRIMP EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$15.75
- VEGGIE & TOFU EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$14.00
- COMBINATION EGG NOODLE
SHRIMP,CHICKEN,BEEF FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE$17.50
- BBQ EGG NOODLE$14.25
CRISPY EGG NOODLE
- CHICKEN CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE$15.00
- BEEF CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE$15.25
- SHRIMP CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE$16.25
- Tofu CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE$14.00
- Roast Duck CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE$16.00
- COMBINATION crispy EGG NOODLE
SHRIMP, CHICKEN,BEEF GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE$17.50
- BBQ PORK CRISPY EGG NOODLE$14.75
PANANG RED CURRY
- PANANG CHICKEN CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$13.50
- PANANG ROAST DUCK CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$15.25
- PANANG SHRIMP CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$15.75
- PANANG TOFU CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$13.00
- PANANG Beef CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$14.50
- Panang BBQ pork curry$13.25
- PANANG Red Veggie curry$13.00
LEMONGRASS DISHES
- LEMONGRASS CHICKEN DISH
STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES$13.75
- LEMONGRASS BEEF DISH
STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES$14.50
- LEMONGRASS TOFU DISH
STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES$13.25
- LEMONGRASS COMBINATION DISH
CHICKEN,SHRIMP, BEEF STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES$16.75
- LEMONGRASS BBQ PORK$13.75
- Lemongrass Shrimp$15.75
SIZZLING LEMONGRASS PLATTER
- SIZZILING CHICKEN PLATTER
STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.25
- SIZZILING BEEF PLATTER
STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.50
- SIZZILING SHRIMP PLATTER
STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$15.75
- SIZZILING TOFU PLATTER
STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.25
- SIZZILING Combonation PLATTER
CHICKEN,BEEF,SHRIMP STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$17.00
lettuce wrap
Whole Thai Duck
DRINKS
TRADITIONAL DISHES
TRADITIONAL ASIAN DISHES
- CASHEW CHICKEN
STIR FRIED CHICKEN WITH BELL PEPPERS, CASHEWS,WHITE MUSHROOM,CHILIES,CILANTRO, GREEN AND YELLOW ONIONS SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.50
- MONGOLIAN BEEF
STIR FRIED BEEF WITH GREEN AND YELLOW ONIONS IN CORREA'S SPICY MONGOLIAN SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.75
- GINGER CHICKEN
STIR FRIED CHICKEN WITH GINGER, YELLOW ONIONS,RED & GREEN BELL PEPPERS, CHILIES,CILANTRO AND GREEN ONION SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.50
- SWEET AND SOUR CHICKEN
CRISPY CHICKEN GREEN AND RED BELL PEPPER, YELLOW ONION AND PINEAPPLE AND A SIDE OF SWEET AND SOUR SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
- Pepper Steak$16.25
- Sweet and Sour shrimp$17.25
- China Steak$16.75
- Moo Moo Guy Pan ( Chicken Only)$14.75
- Cashew Shrimp$15.75
- Shimp Lobster Sauce$15.75
- Happy Family$21.75
GENERAL TSO
- GENERAL TSO CHICKEN
SPICY AND SWEET AND SOUR SAUCE WITH GREEN ONIONS,CHILIES STIR FRIED IN CORREA'S SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- General TSO Beef$14.75
- GENERAL TSO SHRIMP
SPICY AND SWEET AND SOUR SAUCE WITH GREEN ONIONS,CHILIES STIR FRIED IN CORREA'S SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$16.50
- GENERAL TSO TOFU
SPICY AND SWEET AND SOUR SAUCE WITH GREEN ONIONS,CHILIES STIR FRIED IN CORREA'S SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
ORANGE SAUCE
- ORANGE CHICKEN
STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- ORANGE SHRIMP
STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$16.50
- ORANGE TOFU
STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
- ORANGE BEEF
STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.75
KUNG PAO
- KUNG PAO CHICKEN
STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
- KUNG PAO SHRIMP
STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$15.75
- KUNG PAO TOFU
STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$13.50
- KUNG POA BEEF
STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- Kung Pao Combination$17.50
DELIGHT DISHES
- CHICKEN VEGGIE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
- BEEF VEGETABLE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- SHRIMP VEGETABLE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$15.50
- TOFU VEGETABLE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$13.00
- COMBINATION VEGETABLE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)$16.00
- BBQ VEGGIE DELIGHT$14.50
SESAME SAUCE
- SESAME SAUCE CHICKEN
STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- SESAME SAUCE BEEF
STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.75
- SESAME SAUCE SHRIMP
STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$16.50
- SESAME SAUCE TOFU
STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
BROWN SAUCE
- BROCCOLI WITH Chicken
STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.25
- BROCCOLI With BEEF
STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.50
- BROCCOLI WITH SHRIMP
STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$15.75
- BROCCOLI WITH TOFU
STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$14.00
- BROCCOLI WITH COMBINATION
BEEF,SHRIMP,CHICKEN STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)$16.75