DEATH PUNCH BAR / THE BILLIARD ROOM
FOOD MENU
APPETIZERS
MAINS
- SOFT SHELL CRAB SANDWICH$16.00
Tartar Sauce, Pickles. Served with Old Bay Fries
- BURGER$6.00+
CHEDDAR CHEESE, CARAMELIZED ONION, BURGER SAUCE, PICKLES. SERVED WITH FRIES
- FRIED CHICKEN SANDWICH$6.00+
SPICY MAYO & PICKLES
- PULLED PORK SANDWICH$6.00+
ONION & PICKLE
- CORN BEEF - "REUBEN"$6.00+
SAUERKRAUT, RUSSIAN DRESSING, SWISS CHEESE, MARBLE RYE. SERVED WITH FRIES
- PASTRAMI - "RACHEL"$6.00+
SAUERKRAUT, RUSSIAN DRESSING, SWISS CHEESE, MARBLE RYE. SERVED WITH FRIES
- FRIED CHICKEN & BUTTERMILK WAFFLES$14.00
WITH SPICY MAPLE SYRUP
- FISH & CHIPS$18.00
WITH HOMEMADE TARTAR SAUCE. SERVED WITH VINEGAR FRIES.
DELIVERY / CARRYOUT DRINKS
Non Alcoholic
Beer
All Alcohol Items Must Be Purchased with a Packaged Food Item. All guests must be 21+ or older to purchase alcohol.
DEATH PUNCH BAR / THE BILLIARD ROOM Location and Ordering Hours
(202) 450-2151
Closed • Opens Wednesday at 5PM