Del Rio Restaurant - EM 1291 Southwest Del Rio Boulevard
FOOD MENU
APPETIZERS
DEL RIO FAVORITES
BURRITO
BURRITOS MADE WITH FLOUR TORTILLA, RICE, BEANS ,CHEESE, SOUR CREAM, ONION, CILANTRO AND LETTUCE
BREAKFAST BURRITO
TACOS
TACOS MADE WITH HOME MADE CORN TORTILLA WITH ONION, CILANTRO, GUACAMOLE AND SIDE GRILLED ONION
1x SHRIMP TACO
SHRIMP TACO MADE WITH HOME MADE CORN TORTILLA OR REGULAR FLOUR TORTILLA AND GUACAMOLE, PICO DE GALLO, LETTUCE, CHEESE,S SOUR CREAM, CILANTRO ON TOP
1x FISH TACOS
FISH TACOS MADE WITH HOME MADE CORN TORTILLA OR REGULAR FLOUR TORTILLA AND GUACAMOLE, PICO DE GALLO, LETTUCE, CHEESE,S SOUR CREAM, CILANTRO ON TOP
BURRITO BOWL
BURRITOS BOWL MADE WITH RICE, BEANS, LETTUCE, CHEESE, SOUR CREAM ,PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND SMALL SIDE CHIPS
QUESADILLAS
QUESADILLAS MADE WITH FLOUR TORTILLA, CHEESE, CILANTRO, ONION SIDE SOUR CREAM AND PICO DE GALLO
ENCHILADAS
ENCHILADAS MADE WITH HOME MADE CORN TORTILLA, SALSA VERDE, LETTUCE,QUESO FRESCO, PICO DE GALLO, CILANTRO, AVOCADO ON TOP, RICE AND BEANS ON SIDE
SOPES
SOPES MADE WITH HOME MADE THICK FRIED TORTILLA, BEANS, LETTUCE, CHEESE, SOUR CREAM,PICO DE GALLO, ONION, CILANTRO, TOMATOES WITH RICE, BEANS ON SIDE
GORDITAS
GORDITAS MADE WITH HOME MADE CORN THICK FRIED TORTILLA STUFFED WITH BEANS, PICO DE GALLO, LETTUCE, CHEESE, SOUR CREAM, RICE AND BEANS ON SIDE
FLAUTAS
FLAUTAS MADE WITH HOME MADE CORN TORTILLAS ROLL DIP FRIED LETTUCE, PICO DE GALLO, CHEESE, SOUR CREAM, AVOCAD- ON TOP RICE BEANS ON SIDE
TOSTADAS
TOSTADAS MADE WITH FRIED CORN TORTILLA, BEANS, LETTUCE, CHEESE, SOUR CREAM AND PICO DE GALLO (TOSTADAS OF TINGA) MADE WITH BEANS, LETTUCE, SOUR AND CHEESE
TAMALES (2)
TORTAS
TORTA ( SANDWICH ) MADE WITH CHEESE, TOMATOES, PICKLE JALAPENOS, LETTUCE, AVOCADO, BEANS, MAYONNAISE,
1x SOPE
SALAD
COBB SALAD
CARNE ASADA SALAD
CARNE ASADA SALAD LETTUCE, CHEEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CROUTONS CHOISE OF BALSAMIC, RAND, CAESAR DRESSING
CHICKEN SALAD
GRILL CHICKEN SALAD LETTUCE, CHEEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CROUTONS CHOISE OF BALSAMIC, RAND, CAESAR DRESSING
SHRIMP SALAD
GRILL SHRIMP SALAD LETTUCE, CHEEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CROUTONS CHOISE OF BALSAMIC, RAND, CAESAR DRESSING
FISH SALAD
GRILL FISH SALAD LETTUCE, CHEEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CROUTONS CHOISE OF BALSAMIC, RAND, CAESAR DRESSING
PLATTERS
FAJITAS TRIO
FAJITAS TRIO STEAK, CHICKEN, SHRIMP MIX WITH GREEN PEPPERS, GRILLED ONION, SIDE TORTILLAS CORN OR FLOUR SIDE RICE AND BEANS, CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE ON SIDE
CHICKEN ON THE GRILL
CHICKEN ON THE GRILLED CHOISE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS, LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE RICE AND BEASN ON SIDE
CARNE ASADA
CARNE ASADA CHOISE OF MCORN OR FLOUR TORTILLAS, LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE RICE AND BEANS ON SIDE
FAJITAS
FAJITAS CHOISE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS, GREEN PEPPERS, GRILLED ONION, LETTUCE ,PICO DE GALLO,GUACAMOLE, RICE AND BEANS ON SIDE
FISH ON THE GRILL
FISH ON THE GRILLED CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS, LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, RICE, BEANS ON SIDE
MOLCAJETE
MOLCAJETE CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS, CHICKEN, STEAK, SHRIMP(6), TOMATOE, GREEN PEPPERS, ONION, CACTUS TENDER ( NOPAL), SPECIAL SAUCE AND RICE, BEANS , ON SIDE
CHIMICHANGA
DIP FRIED CHIMICHANGA IN SIDE (CHEESE,ONION, CILANTRO) PICO DE GALLO, SOUR CREAM, CHEESE, RED SAUCE, RICE, BEANS ON SIDE
TACO SALAD
TACO SALAD MADE WITH TACO SALAD SHELL, LETTUCE, RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, GUACAMOLE. AND CILANTRO
CHILE RELLENO
POBLANO PEPPER STUFFED WITH CHEES OR CHOICE ANY MEAT, SPECIAL SAUCE ON TOP, CORN TORTILLAS OR FLOUR TORTILLAS, RICE, BEANS ON SIDE
CHILAQUILES
CHILAQUILES HOME MADE CHIPS WITH GREEN SAUCE, CARNE ASADA, SCRAMBLED EGG, SOUR CREAM, CHEESE, EPAZOTE
BREADED SHRIMP
BREADED SHRIMP (8) CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTLLAS , LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SPECIAL DIP SAUCE
CAMARONES ALA DIABLA
SPICY SHRIMP CHOISE OF CORN OR FLUR TORTILLA,RED SPICY SAUCE, RICE, BEANS ON SIDE