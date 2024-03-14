Dream's Pizza 200 T P White Dr
SMALL PIZZAS
- 10in SMALL CREATE YOUR OWN PIZZA$8.45
- 10in SMALL DOUBLE CHEESE$13.95
PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, CHEDDAR CHEESE (OPTIONAL)
- 10in SMALL TANDOORI CHICKEN$13.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, TANDOORI CHICKEN, JALAPENO
- 10in SMALL BUTTER CHICKEN$13.95
PIZZA SAUCE MIX WITH BUTTER SAUCE, CHEESE, BUTTER CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE
- 10in SMALL PHILLY's BEEF$13.95
RANCH SAUCE, LEAN BEEF, CHEESE, GREEN PEPPER, RED PEPPER, ONION, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 10in SMALL DELUXE MEAT (ALL MEAT)$13.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, SALAMI, HAM, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, CHEESE, BACON
- 10in SMALL SPICY GINGER & CILANTRO$13.95
PIZZA SAUCE, GINGER, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, JALAPENO, TOMATOES, CHEESE, BLACK OLIVES, COOKED PIZZA GARNISH WITH CILANTRO.
- 10in SMALL PEPPERONI MUSHROOM$13.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, CHEESE
- 10in SMALL HAWAIIAN$13.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, HAM, PINEAPPLE, CHEESE
- 10in SMALL AMERICAN CLASSIC$13.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, HAM, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 10in SMALL Veggie & Cheese FANS$13.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, BANANA PEPPERS, TOMATOES, PINEAPPLE, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 10in SMALL BBQ CHICKEN$13.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, BBQ CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, COOKED PIZZA GARNISH WITH BBQ SAUCE
- 10in SMALL CHICKEN SUPREME$13.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, PLAIN CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, PINEAPPLE
- 10in SMALL SPICY PANEER$13.95
ANCHO SAUCE, CHEESE, ANCHO PANEER, GREENPEPPER, JALAPENO, ONION, TOMATO, CHEESE, COOKED PIZZA GARNISH WITH CILANTRO
- 10in SMALL ITALIAN SUPREME$13.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, ITALIAN SAUSAGE, GREEN PEPPER, RED PEPPER, ONION, CHEESE
- 10in SMALL ALFREDO CHICKEN BACON$13.95
ALFREDO SAUCE, MUSHROOM, SPINACH, CHEESE, ALFREDO CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, TOMATOES, CHEESE, BACON
- 10in SMALL A BEEF TACO$13.95
SALSA SAUCE, LEAN BEEF, CHEDDAR CHEESE, ONION, JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE, COOK IT IN OVEN, PUT THIN SLICED ICEBERG LETTUCE ON COOKED PIZZA , CUT PIZZA AND PLACE IN PIZZA BOX, ADD DICED TOMATOES , CHEDDAR CHEESE , GARNISH WITH 5% SOUR CREAM ON TOP
- 10in SMALL B CHICKEN TACO$13.95
SALSA SAUCE, PLAIN CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, ONION, JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE, COOK IT IN OVEN, PUT THIN SLICED ICEBERG LETTUCE ON COOKED PIZZA, CUT PIZZA AND PLACE IN PIZZA BOX, ADD DICED TOMATOES, CHEDDAR CHEESE, GARNISH WITH 5% SOUR CREAM ON TOP
- Small Pick up Special$8.45
MEDIUM PIZZAS
- 12in MEDIUM CREATE YOUR OWN PIZZA$9.95
- 12in MEDIUM DOUBLE CHEESE$16.95
PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, CHEDDAR CHEESE (OPTIONAL)
- 12in MEDIUM TANDOORI CHICKEN$16.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, TANDOORI CHICKEN, JALAPENO
- 12in MEDIUM BUTTER CHICKEN$16.95
PIZZA SAUCE MIX WITH BUTTER SAUCE, CHEESE, BUTTER CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE
- 12in MEDIUM PHILLY's BEEF$16.95
RANCH SAUCE, LEAN BEEF, CHEESE, GREEN PEPPER, RED PEPPER, ONION, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 12in MEDIUM DELUXE MEAT (ALL MEAT)$16.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, SALAMI, HAM, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, CHEESE, BACON
- 12in MEDIUM SPICY GINGER & CILANTRO$16.95
PIZZA SAUCE, GINGER, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, JALAPENO, TOMATOES, CHEESE, BLACK OLIVES, COOKED PIZZA GARNISH WITH CILANTRO.
- 12in MEDIUM PEPPERONI MUSHROOM$16.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, CHEESE
- 12in MEDIUM HAWAIIAN$16.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, HAM, PINEAPPLE, CHEESE
- 12in MEDIUM AMERICAN CLASSIC$16.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, HAM, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 12in MEDIUM Veggie & Cheese FANS$16.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, BANANA PEPPERS, TOMATOES, PINEAPPLE, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 12in MEDIUM BBQ CHICKEN$16.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, BBQ CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, COOKED PIZZA GARNISH WITH BBQ SAUCE
- 12in MEDIUM CHICKEN SUPREME$16.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, PLAIN CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, PINEAPPLE
- 12in MEDIUM SPICY PANEER$16.95
ANCHO SAUCE, CHEESE, ANCHO PANEER, GREENPEPPER, JALAPENO, ONION, TOMATO, CHEESE, COOKED PIZZA GARNISH WITH CILANTRO
- 12in MEDIUM ITALIAN SUPREME$16.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, ITALIAN SAUSAGE, GREEN PEPPER, RED PEPPER, ONION, CHEESE
- 12in MEDIUM ALFREDO CHICKEN BACON$16.95
ALFREDO SAUCE, MUSHROOM, SPINACH, CHEESE, ALFREDO CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, TOMATOES, CHEESE, BACON
- 12in MEDIUM A BEEF TACO$16.95
SALSA SAUCE, LEAN BEEF, CHEDDAR CHEESE, ONION, JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE, COOK IT IN OVEN, PUT THIN SLICED ICEBERG LETTUCE ON COOKED PIZZA , CUT PIZZA AND PLACE IN PIZZA BOX, ADD DICED TOMATOES , CHEDDAR CHEESE , GARNISH WITH 5% SOUR CREAM ON TOP
- 12in MEDIUM B CHICKEN TACO$16.95
SALSA SAUCE, PLAIN CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, ONION, JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE, COOK IT IN OVEN, PUT THIN SLICED ICEBERG LETTUCE ON COOKED PIZZA, CUT PIZZA AND PLACE IN PIZZA BOX, ADD DICED TOMATOES, CHEDDAR CHEESE, GARNISH WITH 5% SOUR CREAM ON TOP
LARGE PIZZAS
- 14in LARGE CREATE YOUR OWN PIZZA$11.95
- 14in LARGE DOUBLE CHEESE$19.95
PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, CHEDDAR CHEESE (OPTIONAL)
- 14in LARGE TANDOORI CHICKEN$19.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, TANDOORI CHICKEN, JALAPENO
- 14in LARGE BUTTER CHICKEN$19.95
PIZZA SAUCE MIX WITH BUTTER SAUCE, CHEESE, BUTTER CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE
- 14in LARGE PHILLY's BEEF$19.95
RANCH SAUCE, LEAN BEEF, CHEESE, GREEN PEPPER, RED PEPPER, ONION, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 14in LARGE DELUXE MEAT (ALL MEAT)$19.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, SALAMI, HAM, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, CHEESE, BACON
- 14in LARGE SPICY GINGER & CILANTRO$19.95
PIZZA SAUCE, GINGER, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, JALAPENO, TOMATOES, CHEESE, BLACK OLIVES, COOKED PIZZA GARNISH WITH CILANTRO.
- 14in LARGE PEPPERONI MUSHROOM$19.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, CHEESE
- 14in LARGE HAWAIIAN$19.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, HAM, PINEAPPLE, CHEESE
- 14in LARGE AMERICAN CLASSIC$19.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, HAM, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 14in LARGE Veggie & Cheese FANS$19.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, BANANA PEPPERS, TOMATOES, PINEAPPLE, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 14in LARGE BBQ CHICKEN$19.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, BBQ CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, COOKED PIZZA GARNISH WITH BBQ SAUCE
- 14in LARGE CHICKEN SUPREME$19.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, PLAIN CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, PINEAPPLE
- 14in LARGE SPICY PANEER$19.95
ANCHO SAUCE, CHEESE, ANCHO PANEER, GREENPEPPER, JALAPENO, ONION, TOMATO, CHEESE, COOKED PIZZA GARNISH WITH CILANTRO
- 14in LARGE ITALIAN SUPREME$19.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, ITALIAN SAUSAGE, GREEN PEPPER, RED PEPPER, ONION, CHEESE
- 14in LARGE ALFREDO CHICKEN BACON$19.95
ALFREDO SAUCE, MUSHROOM, SPINACH, CHEESE, ALFREDO CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, TOMATOES, CHEESE, BACON
- 14in LARGE A BEEF TACO$19.95
SALSA SAUCE, LEAN BEEF, CHEDDAR CHEESE, ONION, JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE, COOK IT IN OVEN, PUT THIN SLICED ICEBERG LETTUCE ON COOKED PIZZA , CUT PIZZA AND PLACE IN PIZZA BOX, ADD DICED TOMATOES , CHEDDAR CHEESE , GARNISH WITH 5% SOUR CREAM ON TOP
- 14in LARGE B CHICKEN TACO$19.95
SALSA SAUCE, PLAIN CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, ONION, JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE, COOK IT IN OVEN, PUT THIN SLICED ICEBERG LETTUCE ON COOKED PIZZA, CUT PIZZA AND PLACE IN PIZZA BOX, ADD DICED TOMATOES, CHEDDAR CHEESE, GARNISH WITH 5% SOUR CREAM ON TOP
- Pick up Special 2 Topping Pizza$10.95
X-LARGE PIZZAS
- 16in X-LARGE CREATE YOUR OWN PIZZA$14.45
- 16in X-LARGE DOUBLE CHEESE$21.95
PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, CHEDDAR CHEESE (OPTIONAL)
- 16in X-LARGE TANDOORI CHICKEN$21.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, TANDOORI CHICKEN, JALAPENO
- 16in X-LARGE BUTTER CHICKEN$21.95
PIZZA SAUCE MIX WITH BUTTER SAUCE, CHEESE, BUTTER CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE
- 16in X-LARGE PHILLY's BEEF$21.95
RANCH SAUCE, LEAN BEEF, CHEESE, GREEN PEPPER, RED PEPPER, ONION, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 16in X-LARGE DELUXE MEAT (ALL MEAT)$21.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, SALAMI, HAM, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, CHEESE, BACON
- 16in X-LARGE SPICY GINGER & CILANTRO$21.95
PIZZA SAUCE, GINGER, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, JALAPENO, TOMATOES, CHEESE, BLACK OLIVES, COOKED PIZZA GARNISH WITH CILANTRO.
- 16in X-LARGE PEPPERONI MUSHROOM$21.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, CHEESE
- 16in X-LARGE HAWAIIAN$21.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, HAM, PINEAPPLE, CHEESE
- 16in X-LARGE AMERICAN CLASSIC$21.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, HAM, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 16in X-LARGE Veggie & Cheese FANS$21.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, BANANA PEPPERS, TOMATOES, PINEAPPLE, CHEESE, CHEDDAR CHEESE
- 16in X-LARGE BBQ CHICKEN$21.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, BBQ CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, COOKED PIZZA GARNISH WITH BBQ SAUCE
- 16in X-LARGE CHICKEN SUPREME$21.95
PIZZA SAUCE, MUSHROOM, CHEESE, PLAIN CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE, PINEAPPLE
- 16in X-LARGE SPICY PANEER$21.95
ANCHO SAUCE, CHEESE, ANCHO PANEER, GREENPEPPER, JALAPENO, ONION, TOMATO, CHEESE, COOKED PIZZA GARNISH WITH CILANTRO
- 16in X-LARGE ITALIAN SUPREME$21.95
PIZZA SAUCE, CHEESE, PEPPERONI, MUSHROOM, ITALIAN SAUSAGE, GREEN PEPPER, RED PEPPER, ONION, CHEESE
- 16in X-LARGE ALFREDO CHICKEN BACON$21.95
ALFREDO SAUCE, MUSHROOM, SPINACH, CHEESE, ALFREDO CHICKEN, GREEN PEPPER, ONION, TOMATOES, CHEESE, BACON
- 16in X-LARGE A BEEF TACO$21.95
SALSA SAUCE, LEAN BEEF, CHEDDAR CHEESE, ONION, JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE, COOK IT IN OVEN, PUT THIN SLICED ICEBERG LETTUCE ON COOKED PIZZA , CUT PIZZA AND PLACE IN PIZZA BOX, ADD DICED TOMATOES , CHEDDAR CHEESE , GARNISH WITH 5% SOUR CREAM ON TOP
- 16in X-LARGE B CHICKEN TACO$21.95
SALSA SAUCE, PLAIN CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, ONION, JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE, COOK IT IN OVEN, PUT THIN SLICED ICEBERG LETTUCE ON COOKED PIZZA, CUT PIZZA AND PLACE IN PIZZA BOX, ADD DICED TOMATOES, CHEDDAR CHEESE, GARNISH WITH 5% SOUR CREAM ON TOP
EXTRAS
- CHICKEN WINGS$12.95
OVEN ROASTED (1LB).
- CAESAR SALAD$7.95
- GREEK SALAD$8.95
- TACO SALAD$9.95
CHICKEN, ICEBERG LETTUCE, TOMATOES, JALAPEÑO, RED ONIONS, CHEDDAR CHEESE, SALSA, SOUR CREAM
- NACHOS$10.95
CRISPY CORN CHIPS BAKED WITH CHEESE & FINELY CHOOPPED JALAPEÑOS, ONION, BLACK OLIVES, GREEN PEPPER & TOMATOES. COMES WITH SALSA & SOUR CREAM ON SIDE.
- CHEESE STICKS$7.95
- CREAMY GARLIC DIP$1.00
- CHEDDAR CHIPOTLE DIP$1.00
- RANCH DIP$1.00
- Bread Stick$7.95