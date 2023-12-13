Eight Korean BBQ - Buena Park 6681 Beach Blvd. #570
Food
A.Y.C.E. BP
- A.Y.C.E. Classic 8 Flavors$28.85
- A.Y.C.E Deluxe Pork$34.95
- A.Y.C.E Supreme Beef + Pork$38.95
- A.Y.C.E Additional Selections
- A.Y.C.E. Classic KIDS $14.95$14.95
- A.Y.C.E Deluxe KIDS $17.95$17.95
- A.Y.C.E Supreme KIDS $19.95$19.95
- A.Y.C.E Additional Selections KIDS
- A.Y.C.E. FRIED RICE
- A.Y.C.E. EGG W/ CHEESE
- A.Y.C.E. EGG NO CHEESE
- SEAFOOD SOUP MAKE
- KIMCHI STEW MAKE
- WHITE RICE
- SEAFOOD SOUP SWITCH$2.00
COMBO MEALS
DINNERS
- PORK JOWL$28.95
PREMIUM PORK SELECTION
- GARLIC PORK SHOULDER$27.95
PREMIUM PORK SELECTION
- PORK BELLY FLOWER$33.95
PREMIUM PORK SELECTION
- THINLY SLICED PORK BELLY$29.95
PREMIUM PORK SELECTION
- MUGIFUJI PORK BELLY$39.95
PREMIUM PORK SELECTION
- THINLY SLICED PRIME BEEF BRISKET$39.95
PREMIUM BEEF SELECTION
- THINLY SLICED BEEF TONGUE$34.95
- THINLY SLICED BEEF BELLY$34.95
PREMIUM BEEF SELECTION
- BONELESS RIB GALBI BULGOGI$41.95
PREMIUM BEEF SELECTION
- PRIME KOREAN STYLE BONELSS RIB$56.95
PREMIUM BEEF SELECTION