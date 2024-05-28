El Gaucho Trattoria
MENU
APPETIZERS
- OLIVE BREAD$9.00
- GARLIC KNOTS$9.00
- BREAD WITH EGGPLANT$9.00
- GRILLED OPTOPUS$45.00
- FRIED CALAMARI$18.00
- FRIED SHIRMP$20.00
- ARANCINI RICE BALLS MUSHROOM$17.00
- ARANCINI RICE BALLS CHEESE$15.00
- ANTIPASTI FOR 2$22.00
- MUSSELS WITH WHITE WINE$17.00
- MUSSELS A LA MARINARA$17.00
- SHRIMP SUN DRIED$19.00
- MANICOTTI$18.00
- BURRATA DEL GAUCHO$20.00
- BRUSCHETTAS$14.00
- BRUSCHETTA DI LA MAMA$16.00
- GARLIC SHIRMP$16.00
- CARPACCIO DI LOMO$19.00Out of stock
- PROVOLETA$15.00
- PROVOLETA EL GAUCHO WITH SHIRMP$19.00
- PROVOLETA DEL GAUCHO$17.00
- PROVOLETA DI MORRONES$18.00
SALADS AND SOUP
PIZZA
- PLAIN MOZZARELLA PIZZA$15.00
- BLANCA 4 CHEESES PIZZA$18.00
- MARGARETHA PIZZA$19.00
- PEPPERONI PIZZA$16.00
- HAWAIIAN PIZZA$17.00
- DI MORRONES / WITH SMOKE PEPPERS PIZZA$19.00
- DEL GAUCHO WITH PROSCIUTTO DI PARMA PIZZA$22.00
- MUSHROOM PIZZA$17.00
- SPINACH PIZZA$18.00
- FUGAZETTA WITH GLAZED ONIONS PIZZA$18.00
- CALABRESE PIZZA$18.00
- EGGPLANT PIZZA$18.00
- PALMITO PALM HEART PIZZA
- PIZZA VEGGIE$18.00
- CHICKEN BARBECUE PIZZA$17.00
- CHICKEN BUFFALO PIZZA$17.00
MILANESAS ENTREES
PASTA ENTREES
- CLAM VONGOLE$27.00
- SHRIMP SCAMPI$32.00
- PASTA A LO MACHO
- PASTA DEL GAUCHO
- FRUTTI DI MARI$32.00
- AL PESTO GENOVES (NUTS)
- PASTA POMODORO
- ALFREDO
- GAMBERETTO SHRIMP$36.00
- PUTANESCA
- PENNE A LA PRIMAVERA
- PENNE A LA VODKA
- CARBONARA
- FRANCAISE
- PARMESANA
- PICATTA
- SCALOPINNI MUSHROOM PORCINI
- MARSALA
- RISOTTO MUSHROOM PORCINI
- RISOTTO SPARRAGUS$32.00
- RISOTTO SEAFOOD$38.00
- SHRIMP SUN DRIED TOMATO PESTO$36.00
- STUFADO DI CARNE$36.00
- ALL'AMATRACIANA WITH PANCETTA$27.00
- PASTA WITH MEATBALLS$22.00
- PASTA A LA BOLOGNESE$24.00
- PASTA
- RAVIOLIS
- POTATO GNOQUIS
- FILET MIGNON$52.00
- PASTA BURRATA POMODORO$27.00
- GRILLED CHICKEN 1 SIDE$22.00
EL GAUCHO SPECIALS
- BURRATA RAVIOLI$32.00
- SALMON WITH BURRATA FRUTALE$45.00
- FILET TERRA MARE 8 oz FILET MIGNON & SHIRMP$52.00
- FILET A LO MACHO 8OZ FILET MIGNON & SEAFOOD$52.00
- FILET AL GAUCHO 8oz FILET MIGNON & SEAFOOD$52.00
- NY SPECIAL$60.00
- CHEF SPECIAL FILET MIGNON$65.00
- GRILLED CHICKEN WITH 2 SIDE$26.00
- NY STEAK WITH 2 SIDES OR PASTA$45.00
- SALMON WITH 2 SIDES PASTA$45.00
KIDS MENU
SIDES
DESSERTS
DRINKS
EXTRAS
SIDE COMPLEMENTARY
LIQUOR
COCKTAILS
- PISCO SOUR$14.00
- PISCO SOUR PASSION FRUIT$14.00
- WHISKY SOUR$14.00
- AMARETTO SOUR$14.00
- GAUCHO MARGARITA$16.00
- MARGARITA$13.00
- MOJITO$13.00
- COSMOPOLITAN$13.00
- GAUCHO CAIPIRINHA$16.00
- CAIPIROSKA$13.00
- BLODY MARY$13.00
- OLD FASHION$14.00
- TEQUILA SUNRISE$13.00
- MARTINI DRY$14.00
- APPLE MARTINI$13.00
- FRENCH MARTINI$16.00
- FRENCH 75$13.00
- BAY BREEZE$13.00
- GREY GOOSE MARTINI$16.00
- LEMON DROP$13.00
- NEGRONI$14.00
- LONG ISLAND$14.00
- MANHATTAN$13.00
- BELLINI$12.00
- MIMOSA$11.00
- CAIPIRINHA$14.00
- PORNO STAR$14.00
- COSMOPOLITAN$13.00
- DAIQUIRI$14.00
- MOSCOW MULE PEACH$14.00
- PINA COLADA$14.00
- ESPRESSO MARTINI$14.00
- LONG ISLAND ICE TEA$16.00
- MANGO TANGO$16.00
- DRY MARTINI$14.00
- GL SANGRIA$12.00
- SANGRIA JAR$35.00
- MANHATTAN$14.00
- APEROL SPLITZ$12.00
- GIN FIX$14.00
WHISKEY
LIQUOR
- BOMBAY SAPPHIRE GIN$15.00
- TANQUERAY GIN$13.00
- BACARDI RUM$14.00
- CAPT MORGAN (SPICED) RUM$14.00
- HAVANA CLUB LIGHT RUM$10.00
- HAVANA CLUB (AGED) RUM$13.00
- PATRON SILVER$14.00
- DON JULIO BLANCO$14.00
- DON JULIO REPOSADO$16.00
- CLASE AZUL$40.00
- BELUGA$16.00
- TITO'S VODKA$14.00
- GREY GOOSE VODKA$16.00
- CIROC VODKA$13.00
- BLACK RUSSIAN$10.00
- LIMONCELLO LIQUOR$10.00
- SAMBUCA LIQUOR$10.00
- ESPRESSO MARTINI AFTER DINNER$12.00
- AMARETTO SOUR AFTER DINNER$12.00
OTHER LIQUOR
AFTER DINNER COCKTAILS
El Gaucho Trattoria Location and Ordering Hours
(239) 591-5157
Closed • Opens Tuesday at 4PM