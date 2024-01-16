El Patron Tacos & Tequila 957 US 80 E Suite: A
Featured Items
- TACO CHORIZO$3.50
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
- HAPPY PLATE
GRILLED CHICKEN OR STEAK COOKED WITH BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS. SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH CHEESE SAUCE.
- EL PATRÓN FRIES
FRENCH FRIES WITH MEAT OF YOUR CHOICE,TOPPED WITH CHEESE DIP, SOUR CREAM ,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
Food Menu
APPETIZERS
- FAJITA NACHOS
ALL FAJITA NACHOS ARE COOKED WITH ONIONS. TOMATOES, BELL PEPPERS AND TOPPED WITH CHEESE DIP, SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
- NACHOS EL PATRÓN$10.99
STEAK AND CHICKEN TOPPED WITH CHESSE DIP, PICO DE GALLO, ,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.
- EL PATRÓN FRIES
FRENCH FRIES WITH MEAT OF YOUR CHOICE,TOPPED WITH CHEESE DIP, SOUR CREAM ,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
- SHRIMP CEVICHE TOSTADA$3.99
SHRIMP COOKED WITH LEMON JUICE MIXED WITH PICO DE GALLO, CUCUMBER AND AVOCADO SLICES SERVED ON A FRESH CORN TOSTADA.
- Wings$9.99
DIPS
STREET TACOS
- TACO EL PATRÓN, grilled steak with chorizo$4.00
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
- TACO CARNE ASADA,GRILLED STEAK$3.50
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
- TACO PASTOR , MARINATED PORK WITH PINEAPPLE$3.50
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
- TACO POLLO, GRILLED CHICKEN$3.50
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
- TACO CHORIZO$3.50
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
- TACO CAMARON, GRILLED SHRIMP$4.00
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
- TACO TILAPIA, FISH GRILLED$4.00
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
- Taco birria$4.00
CORN TORTILLAS WITH MELTED CHEESE, TOPPED WITH DELICIOUS BIRRIA, CILANTRO AND ONION SERVED WITH CONSOME.
- Taco ground beef$3.00
TORTAS
- STEAK,ASADA TORTA$13.99
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
- CHORIZO TORTA$12.99
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
- MILANESA CHICKEN TORTA$13.99
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
- MILANESA BEEF TORTA$13.99
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
- MARINATED PORK TORTA$13.99
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
- HAM/JAMON TORTA$12.99
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
BURGERS
VEGETARIAN AND SALADS
- FAJITA TACO SALAD
A FRIED TORTILLA BOWL FILLED WITH YOUR CHOICE OF STEAK,CHICKEN OR SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS, ONIONS, AND TOMATOES TOPPED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND SHREDDED CHEESE.
- TACO SALAD$9.99
A FRIED TORTILLA BOWL. FILLED WITH YOUR CHOICE OF GROUND BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM, GUACAMOLE AND SHREDDED CHEESE.
- VEGGIE QUESADILLA$10.99
A FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHEESE, ZUCCHINI,BELL PEPPERS AND MUSHROOMS SERVED WITH RICE. GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
- GRILLED CHICKEN SALAD$10.99
- VEGGIE FAJITAS$12.99
ZUCCHINI SQUASH AND MUSHROOMS COOKED WITH TOMATOES,ONIONS AND BELL PEPPERS. SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS, GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
STEAKS PLATES
- STEAK EL PATRON$18.99
GRILLED T-BONE STEAK SERVED WHIT GRILLED CACTUS,GRILLED ONIONS,CHILE TOREADO, GUACAMOLE,PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
- CARNE ASADA$17.99
THIN BEEF STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS, SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS.GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM AND GUACAMOLE.
- STEAK AND SHRIMP$19.99
T-BONE STEAK AND SHRIMP, TOPPED WITH ONIONS, BELL PEPPERS AND TOMATOES. SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS. GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM AND GUACAMOLE.
- STEAK RANCHERO$18.99
GRILLED T-BONE STEAK TOPPED WITH OUR OWN SPICY SALSA SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS. GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
CHICKEN PLATES
- POLLO EL PATRÓN$14.99
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH MUSHROOMS,SPINACH AND CHEESE DIP, SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE,PICO DE GALLO AND TORTILLAS.
- CHORIPOLLO$14.99
GRILLED CHICKEN BREAST, TOPPED WITH CHORIZO AND CHEESE SAUCE. SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS.GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
- CHICKEN AND SHRIMP$16.99
GRILLED CHICKEN BREAST AND SHRIMP, TOPPED WITH ONIONS,BELL PEPPERS, AND TOMATOES SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE,PICO DE GALLO AND TORTILLAS.
- POLLO RANCHERO$14.99
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH OUR OWN SPICY SALSA SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS. GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
- MILANESA$14.99
CHICKEN BREAST BREADED DEEP FRIED. SERVED WITH RICE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO SLICES,SOUR CREAM AND TORTILLAS.
SEAFOOD PLATES
- CAMARONES ALA DIABLA$14.99
GRILLED SHRIMP TOPPED WITH SPICY SAUCE. SERVED WITH RICE AND TORTILLAS GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
- MOJARRA FRITA$15.99
DEEP FRIED TILAPIA SERVED WITH RICE AND FRIES GARNISHED WITH LETTUCE, TOMATOES,AND AVOCADO.
- TILAPIA FILLET$14.99
GRILLED TILAPIA SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
- SHRIMP COCKTAIL$15.99
SHRIMP WITH CHOPPED TOMATOES,ONIONS,CILANTRO AND SLICED AVOCADO SERVED WITH OUR SPECIAL SAUCE,WITH SALTINE CRACKERS.
- SHRIMP QUESADILLA$13.99
A FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILLED SHRIMP,CHEESE,BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.
BIRRIA PLATES
- BIRRIA TACOS$13.99
3 CORN TORTILLAS WITH MELTED CHEESE, TOPPED WITH DELICIOUS BIRRIA, CILANTRO AND ONION SERVED WITH CONSOME.
- QUESABIRRIA$13.99
LARGE FLOUR TORTILLA WITH MELTED CHEESE, BIRRIA, CILANTRO AND ONION. SERVED WITH CONSOME.
- BIRRIA BURRITO$12.99
LARGE FLOUR TORTILLA FILLED WITH BIRRIA, MOZZARELLA CHEESE, RICE,REFRIED BEANS,CILANTRO AND ONION SERVED WITH CONSOME.
- BIRRIA FRIES$12.99
FRENCH FRIES WITH BIRRIA TOPPED WITH MELTED CHEESE, SOUR CREAM ,GUACAMOLE,ONION AND CILANTRO SERVED WITH CONSOME.
- BIRRIA NACHOS$12.99
BIRRIA TOPPED WITH MELTED CHEESE ,GUACAMOLE, SOUR CREAM,ONION AND CILANTRO SERVED WITH CONSOME.
- BIRRIA EN PLATO$13.99
HOUSE FAVORITES
- FAJITAS CHICKEN
ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
- FAJITAS STEAK
ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
- FAJITAS MIX
ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
- FAJITAS SHRIMPS
ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
- FAJITAS FIESTA steak chicken shrimp
ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
- MOLCAJETE$20.99
GRILLED STEAK,CHICKEN,SHRIMP AND CHORIZO WITH, CACTUS,QUESO FRESCO, AND GRILLED ONIONS ON ROASTED SAUCE SERVED ON HOT STONE BOWL, RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS GARNISHED WITH LETTUCE, SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND GUACAMOLE.
- CHIMICHANGA
GROUN BEEF OR SHREDDEDCHICKEN CHIMICHANGA ON A FLOUR TORTILLA DEEP FRIED TO A GOLDEN CRISP TOPPED WITH CHEESE DIP SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.
- FAJITA CHIMICHANGA
CHOOSE YOUR FAVORITE GRILLED MEAT,COOKED WITH ONIONS, BELL PEPPERS AND TOMATOES, ON A FLOUR TORTILLA DEEP FRIED GOLDEN TOPPED WITH CHEESE DIP GARNISHED WITH GUACAMOLE,SOUR CREAM,LETTUCE,PICO DE GALLO, RICE AND REFRIED BEANS ON THE SIDE.
- BURRITO EL PATRÓN
A BIG FLOUR TORTILLA FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, COOKED WITH TOMATOES ,BELL PEPPERS AND ONIONS,TOPPED WITH CHEESE SAUCE, SERVED WITH GUACAMOLE,SOUR CREAM,LETTUCE,PICO DE GALLO,RICE AND REFRIED BEANS ON THE SIDE.
- BURRITO LOCO
LARGE FLOUR TORTILLA FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT.RICE,REFRIED BEANS,MOZZARELLA CHEESE AND LETTUCE GARNISHED WITH GUACAMOLE AND SOUR CREAM
- FAJITA QUESADILLA
A FLOUR TORTILLA FILLED WITH STEAK,CHICKEN OR MIX.BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.
- QUESADILLA SUPREMA
A FLOUR TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOPPED WITH CHEESE SAUCE, SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS, GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
- ALAMBRES$13.99
STEAK,BACON AND CHORIZO. COOKED WITH ONIONS AND BELL PEPPERS, TOPPED WITH MELTED CHEESE, SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
- HAPPY PLATE
GRILLED CHICKEN OR STEAK COOKED WITH BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS. SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH CHEESE SAUCE.
- ENCHILADAS EL PATRÓN$10.99
FOUR CORN ENCHILADAS STUFFED WITH GRILLED CHICKEN, TOPPED WITH CHEESE DIP, GREEN OR RED SAUCE AND SOUR CREAM SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.
- ENCHILADAS MEXICANAS$10.99
THREE ENCHILADAS,ONE CHICKEN, ONE BEEF AND ONE CHEESE. TOPPED ONE WITH GREEN SAUCE,ONE WITH CHEESE DIP AND ONE WITH RED SAUCE SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.
- ENCHILADAS SUPREME$10.99
ONE CHICKEN ENCHILADA,ONE BEEF ENCHILADA,ONE CHEESE ENCHILADA,ONE BEAN ENCHILADA, TOPPED WITH ENCHILADA SAUCE,LETTUCE,SOUR CREAM AND TOMATOES SERVED WITH RICE.
KIDS MENU
SIDES
A LA CARTE ORDER
- Enchilada ground beef a la carte$2.19
- Enchilada shredded chicken a la carte$2.19
- Enchilada cheese a la carte$2.19
- Enchilada beans a la carte$2.19
- Quesadilla Cheese a la carte$2.99
- Fajita Quesadilla a la carte
- Chimichanga ground beef a la carte$4.99
- Chimichanga shredded chicken a la carte$4.99
- Fajita chimichanga chicken a la carte$5.99
- Fajita chimichanga steak a la carte$5.99
- Fajita chimichanga mix steak chicken$5.99
- Fajita chimichanga shrimp a la carte$6.99
- Soft Taco ground beef$2.50
- Soft Taco shredded chicken$2.50
Traditional Mexican
- Gorditas$3.50Out of stock
Gorditas are thick tortillas from Mexico, made from masa corn and stuffed with a variety of ingredients such as meat, beans cheese fresco, sour cream, lettuce,tomato and avocado
- Sopes$3.50
Sopes are small, thick disks of fried corn dough under a topping that usually consists of beans,meat,lettuce,tomato,avocado,sour cream and cheese fresco
Taco Tuesday 3X$8.99
Drinks Menu
NA Drinks
- Water
- Kids Drink$1.49
- COCA COLA$2.99
- DIET COKE$2.99
- DR PEPPER$2.99
- SPRITE$2.99
- MINUTE MAID LEMONADE$2.99
- SWEET TEA$2.99
- HI-C FRUIT PUNCH$2.99
- UNSWEET$2.99
- COKE ZERO$2.99
- ROOT BEER$2.99
- MEXICAN COKE GLASS$3.50
- JARRITOS$3.50
- SIDRAL$3.50
- TOPO CHICO$3.50
- Milk$2.99
- ORANGE JUICE$2.99
- APPLE JUICE$2.99
- CRANBERRY JUICE$2.99
- HORCHATA$3.99
- JAMAICA$3.99
- COFFEE$1.99
Lunch Specials
- LUNCH TACO SALAD$7.99
A FRIED TORTILLA BOWL. FILLED WITH YOUR CHOICE OF GROUND BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM, GUACAMOLE AND SHREDDED CHEESE.
- LUNCH HAPPY PLATE$9.99
GRILLED CHICKEN COOKED WITH BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS. SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH CHEESE SAUCE.
- LUNCH ALAMBRE$9.99
STEAK,BACON AND CHORIZO. COOKED WITH ONIONS AND BELL PEPPERS, TOPPED WITH MELTED CHEESE AND TORTILLAS.
- HUEVOS RANCHEROS$7.99
FRIED EGGS,TOPPED WITH RANCHERO SAUCE SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
- HUEVOS A LA MEXICANA$7.99
SCRAMBLED EGGS.WITH CHOPPED ONIONS,JALAPEÑO AND TOMATOES SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
- HUEVOS CON CHORIZO$7.99
SCRAMBLED EGGS WITH SPICY MEXICAN SAUSAGE. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
- FLAUTAS$7.99
SHREDDED CHICKEN ROLLED IN TWO CORN TORTILLAS AND DEEP FRIED,TOPPED WITH SHREDDED CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE AND GUACAMOLE SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.