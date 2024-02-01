EL Tacorrido E. Riverside Dr.
FOOD
TACOS
- Corn Pastor$2.75
- Corn Barbacoa$2.75
- Corn Bistec$2.75
- Corn Buche$2.75
- Corn Guisada$2.75
- Corn Carnitas$2.75
- Corn Chicharron$2.75
- Corn Cuerito$2.75
- Corn Pollo$2.75
- Corn Revuelta$2.75
- Corn Verduras$3.00
- Corn Pescado$3.75
- Corn Mushroom Taco$4.00
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- Flour Pastor$2.75
- Flour Barbacoa$2.75
- Flour Bistec$2.75
- Flour Buche$2.75
- Flour Guisada$2.75
- Flour Carnitas$2.75
- Flour Chicharron$2.75
- Flour Cuerito$2.75
- Flour Pollo$2.75
- Flour Revuelta$2.75
- Flour Verduras$3.00
- Flour Pescado$3.75
- Flour Mushroom Taco$4.00
BREAKFAST
- CORN BACON EGG CHEESE$2.75
- CORN POTATO EGG CHEESE$2.75
- CORN CHORIZO EGG CHEESE$2.75
- CORN HAM EGG CHEESE$2.75
- CORN NOPALES EGG CHEESE$2.75
- CORN BEAN CHEESE$2.75
- CORN BACON EGG$2.75
- CORN POTATO EGG$2.75
- CORN CHORIZO EGG$2.75
- CORN CHORIZO POTATO EGG$2.75
- FLOUR BACON EGG CHEESE$2.75
- FLOUR POTATO EGG CHEESE$2.75
- FLOUR CHORIZO EGG CHEESE$2.75
- FLOUR HAM EGG CHEESE$2.75
- FLOUR NOPALES EGG CHEESE$2.75
- FLOUR BEAN CHEESE$2.75
- FLOUR BACON EGG$2.75
- FLOUR POTATO EGG$2.75
- FLOUR CHORIZO EGG$2.75
- FLOUR CHORIZO POTATO EGG$2.75
- MIGAS$9.50
- CHILAQUILES$9.50
- FLOUR BREAKFAST TACO$2.75
- CORN BREAKFAST TACO$2.75
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TORTAS
- TORTA PASTOR$8.50
- TORTA BARBACOA$8.50
- TORTA BISTEC$8.50
- TORTA BUCHE$8.50
- TORTA GUISADA$8.50
- TORTA CARNITAS$8.50
- TORTA CHICHARRON$8.50
- TORTA CUERITO$8.50
- TORTA POLLO$8.50
- TORTA REVUELTA$8.50
- TORTA VERDURAS$8.50
- TORTA BEAN$8.50
- TORTA HONGOS$9.25
- TORTA JAMON$8.50
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- BREAKFAST TORTA$8.50
- TORTA CHORIZO$8.50
LIBRAS
GORDITAS
- Gordita Pastor$6.50
- Gordita Barbacoa$6.50
- Gordita Bistec$6.50
- Gordita Buche$6.50
- Gordita Guisada$6.50
- Gordita Carnitas$6.50
- Gordita Chicharron$6.50
- Gordita Cuerito$6.50
- Gordita Pollo$6.50
- Gordita Revuelta$6.50
- Gordita Verduras$6.50
- Gordita Bean$6.50
- Gordita Nopales$7.00
- Gordita Mushroom$6.50
- Gordita Chorizo$6.50
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QUESADILLAS
- Quesa Flour Pastor$6.75
- Quesa Flour Barbacoa$6.75
- Quesa Flour Bistec$6.75
- Quesa Flour Buche$6.75
- Quesa Flour Guisada$6.75
- Quesa Flour Carnitas$6.75
- Quesa Flour Chicharron$6.75
- Quesa Flour Cuerito$6.75
- Quesa Flour Pollo$6.75
- Quesa Flour Revuelta$6.75
- Quesa Flour Verduras$6.75
- Quesa Flour Cheese$6.75
- Quesa Flour Mushroom$6.75
- QUESA FLOUR CHORIZO$6.75
- QUESA FLOUR POTATO$6.75
- QUESA CORN PASTOR$6.75
- QUESA CORN BARBACOA$6.75
- QUESA CORN BISTEC$6.75
- QUESA CORN BUCHE$6.75
- QUESA CORN GUISADA$6.75
- QUESA CORN CARNITAS$6.75
- QUESA CORN CHICHARRON$6.75Out of stock
- QUESA CORN CUERITO$6.75
- QUESA CORN POLLO$6.75
- QUESA CORN REVUELTA$6.75
- QUESA CORN VERDURAS$6.75
- QUESA CORN CHEESE$6.75
- QUESA CORN MUSHROOM$6.75
- QUESA CORN CHORIZO$6.75
- QUESA CORN POTATO$6.75
ANTOJITOS
- SALSA & CHIPS$5.25
- SALSA$3.00
- GUACAMOLE & CHIPS$8.00
- 8oz GUACAMOLE$6.50
- CHIPS$3.50
- CEVICHE & CHIPS$9.00Out of stock
- CEVICHE$7.00Out of stock
- QUESO & CHIPS$6.50
- QUESO$5.00
- 2oz GUACAMOLE$1.25
- SIDE SOUR CREAM$0.60
- SIDE CHIPOTLE MAYO$0.60
- SIDE BACON (3PC)$1.25
- SIDE BEANS$2.00
- SIDE POTATOES$2.00
- EXTRA FLOUR TORTILLA$0.25
- EXTRA CORN TORTILLA$0.25
- SIDE AVOCADO$1.25
- FRESH JALAPENOS$0.50
- PICKLED JALAPENOS$0.50
- 8oz GRILLED ONIONS$1.50
- SIDE LECHUGA$0.60
- 5oz LIMES$0.50
- 8oz MONTERREY JACK CHZ$1.25
- 5oz QUESO FRESCO$1.00
- CHILE TORREADO$0.75
SOPAS/POSTRES
DRINKS
SODAS/TEA
- MEXICAN COKE$3.25
- TOPO CHICO$2.85
- CIDRAL$2.85
- SANGRIA$2.85
- JARRITOS MANDARIN$2.85
- JARRITOS PINEAPPLE$2.85
- JARRITOS TAMARIN$2.85
- JARRITOS PUNCH$2.85
- JARRITOS GRAPEFRUIT$2.85
- COKE$2.00
- DIET COKE$2.00
- DR PEPPER$2.00
- SPRITE$2.00
- BOTTLE WATER$2.00
- ICED TEA SM$2.75
- MED ICED TEA$3.75
- SWEET TEA MED$3.75
- SWEET TEA SM$2.75
- TO GO CUP$0.25
- **Drink With Food**
COFFEE
AGUAS FRESCAS
- AGUA FRESCA WATERMELON SM$3.00
- AGUA FRESCA JAMAICA SM$3.00
- AGUA FRESCA LIMONADA SM$3.00
- AGUA FRESCA PINEAPPLE SM$3.00
- HORCHATA SM$3.00
- AGUA FRESCA WATERMELON MED$4.00
- AGUA FRESCA JAMAICA MED$4.00
- AGUA FRESCA LIMONADA MED$4.00
- AGUA FRESCA PINEAPPLE MED$4.00
- HORCHATA MED$4.00
- AGUA FRESCA TAMARINDO SM$3.00
- AGUA FRESCA MELON SM$3.00
- AGUA FRESCA MELON MED$4.00
- AGUA FRESCA STRAWBERRY SM$3.00
- AGUA FRESCA STRAWBERRY MED$4.00
- AGUA FRESCA TAMARINDO MED$4.00
- AGUA FRESCA SPECIAL MED$3.00
- AGUA FRESCA SPECIAL MED$4.00
ALCOHOL
BEER
SANGRIA/MIMOSAS
MARGARITAS
COFFEE
COFFEE (Copy)
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