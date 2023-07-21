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BURRITO

$12.99

14" FLOUR TORTILLA STUFFED WITH RICE, BEANS, YOUR CHOICE OF PROTEIN, AND CHEESE

MINI BURRITO PLATE

$8.50

GRILLED BURRITO WITH CHOICE OF PROTEIN, BEANS, LETTUCE, AND CHEESE WITH SIDE OF RICE AND BEANS OR FRIES

MINI QUESADILLA PLATE

$8.50

FOLDED QUESADILLA WITH CHOICE OF PROTEIN, WITH SIDE OF RICE AND BEANS OR FRIES


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TACO SALAD

$9.99

TORTILLA BOWL FILLED WITH REFRIED BEANS, CHOICE OF PROTEIN, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, AND SOUR CREAM

BURRITO

$12.99

14" FLOUR TORTILLA STUFFED WITH RICE, BEANS, YOUR CHOICE OF PROTEIN, AND CHEESE

TACO

$2.85

CORN TORILLA TOPPED WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, CILANTRO, AND ONIONS

TORTAS

$9.25

A MEXICAN SUB, MADE WITH LOCAL MEXICAN BREAD, YOUR CHOICE OF PROTEIN, MAYO, LETTUCE, CHEESE, TOMATO, AND ONION

QUESADILLA

$9.25

TWO 10" TORTILLAS, CHEESE, AND YOUR CHOICE OF PROTEIN

SOPE

$3.45

ROUND FRIED CORNMEAL BASE TOPPED WITH BEANS, YOUR CHOICE OF PROTEIN, LETTUCE, CHEESE, AND SOUR CREAM

VEGGIE BURRITO

$9.25

14" FLOUR TORTILLA STUFFED WITH RICE, BEANS, CILANTRO, ONION, LETTUCE, TOMATO, AND CHEESE

VEGGIE TACO

$2.85

RICE, BEANS, CILANTRO, ONION, LETTUCE, TOMATO, AND CHEESE

CHILE RELLENO

$10.99

BREADED PEPPER STUFFED WITH GROUND BEEF AND MIXED VEGGIES COVERED IN SAUCE SERVED WITH RICE AND BEANS

SPECIALTY ITEMS

TORTA CUBANA

$10.25

HAM, CHORIZO, AND BREADED STEAK WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE, AND MAYO

TORTA MILANESA

$9.25

BREADED STEAK WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE, AND MAYO

ASADA FRIES

$13.50

FRIES TOPPED WITH STEAK, MELTED CHEESE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND AVOCADO

CALIFORNIA BURRITO

$14.50

STEAK, RICE, BEANS, CHEESE, PICO DE GALLO, AVOCADO, AND FRIES

SUPREME BURRITO

$13.75

CHOICE OF PROTEIN, RICE, BEANS, CILANTRO, ONION, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO, SOUR CREAM, AND CHEESE

QUESA BIRRIA (ORDER OF 3)

$11.99

SPECIALLY MARINATED AND SHREDDED BEEF TACO WITH MELTED CHEESE, SERVED WITH A CONSUME FOR DIPPING

QUESA BIRRIA (ORDER OF 4)

$13.99

SPECIALLY MARINATED AND SHREDDED BEEF TACO WITH MELTED CHEESE, SERVED WITH A CONSUME FOR DIPPING

EMPANADA

$11.99Out of stock

DEEP FRIED MASA STUFFED WITH SEASONED MEAT (4)

TACOS DORADOS

$10.99

ROLLED DEEP FRIED TORTILLAS STUFFED WITH CHOICE OF PROTEIN, TOPPED WITH LETTUCE, SOUR CREAM, AND CHEESE (4)

ENCHILADAS

$12.99

Four enchiladas made with chorizo, potatoes, carrots, chile, and onions. Topped with fresh tomatoes and cheese. Two pieces of chicken are served on the side.

MOLE

$10.99

WEEKEND SPECIALS

PORK TAMALES

$2.25

STEAMED CORN MEAL WITH SEASONED PORK WRAPPED IN CORN HUSKS

CHICKEN TAMALES

$2.25

STEAMED CORN MEAL WITH SEASONED CHICKEN WRAPPED IN CORN HUSKS

ESQUITE

$5.00

MEXICAN CORN MADE WITH MAYO, CHILE, AND FRESH LIME

MENUDO

$12.99

MEXICAN TRIPE SOUP

DRINKS

COKE PRODUCTS

$2.50

1/2 LITER MEXICAN COKE

$3.50

GLASS BOTTLE MADE WITH REAL SUGAR

MEXICAN DRINKS

$2.99

JARRITOS, SANGRIA, MINERAGUA

AGUAS

$2.99

HORCHATA OR JAMAICA

Botella de Agua

$2.00

KIDS' MENU

MINI BURRITO PLATE

$8.50

GRILLED BURRITO WITH CHOICE OF PROTEIN, BEANS, LETTUCE, AND CHEESE WITH SIDE OF RICE AND BEANS OR FRIES

MINI QUESADILLA PLATE

$8.50

FOLDED QUESADILLA WITH CHOICE OF PROTEIN, WITH SIDE OF RICE AND BEANS OR FRIES

SIDES

RICE

$2.25

BEANS

$2.25

RICE & BEANS

$4.00

LETTUCE

$1.00

SHREDDED LETTUCE

CHEESE

$1.50

SHREDDED CHEESE

TOMATO

$0.75

DICED TOMATO

PICO DE GALLO

$2.00

CHOPPED TOMATO, ONION, CILANTRO, FRESH JALAPENO

AVOCADO

$3.00

DICED AVOCADO

SOUR CREAM

$0.69

CONSUME

$2.50

RICH BROTH PERFECT FOR DIPPING

FRIES

$4.00

TORTILLAS

$1.50

FROZEN DESSERTS

PALETA

$3.50

VARIOUS FLAVORS OF NATURAL POPSICLES

FRESA CON CREMA

$5.50

STRAWBERRIES MIXED WITH SWEET CREAM

ESQUIMAL

$4.25

ICE CREAM COVERED IN SPRINKLES, NUTS, OR SHREDDED COCONUT

MANGONADA

$5.50

FRESH TANGY MANGO MIXED WITH CHILE AND CHAMOY SAUCE

TACO TUESDAY

TACO

$1.50

CORN TORILLA TOPPED WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, CILANTRO, AND ONIONS