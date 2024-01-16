El Tucan - SF 3600 16th St
TACOS EL TUCAN
TACOS
- TACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)$3.50
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, CILANTRO DRESSING
- TACO ASADA (STEAK)$3.50
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
- TACO BIRRIA (SHREDDED BEEF)$3.50
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO
- TACO CAMARON (SHRIMP)$3.95
HAND MADE TORTILLA, PICO DE GALLO, COLESLAW MIX, CHIPOTLE DRESSING
- TACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)$3.50
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
- TACO POLLO (GRILLED CHICKEN)$3.50
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
- TACO VEGGIE (ZUCCHINI, MUSHROOM,CORN)$3.50
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
- TACO FRIJOL (BEAN)$3.00
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
QUESA TACOS
- QUESATACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)$4.50
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO, CILANTRO DRESSING
- QUESATACO ASADA (STEAK)$4.50
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
- QUESATACO BIRRIA (SHREDDED BEEF)$4.50
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO
- QUESATACO CAMARON (SHRIMP)$4.95
HAND MADE TORTILLA,CRISPY CHEESE, PICO,COLESLAW MIX,CHIPOTLE DRESSING
- QUESATACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)$4.50
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
- QUESATACO NO MEAT$4.00
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
- QUESATACO POLLO (GRILLED CHICKEN)$4.50
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
- QUESATACO VEGGIE(ZUCCHINI, MUSHROOM, CORN)$4.50
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
RED TACOS
- RED TACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)$4.95
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS, CILANTRO DRESSING
- RED TACO ASADA (STEAK)$4.95
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
- RED TACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)$4.95
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
- RED TACO POLLO (GRILLED CHICKEN)$4.95
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
- RED TACO VEGGIE (ZUCCHINI,MUSHROOM,CORN)$4.95
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
- RED TACO CAMARON (SHRIMP)$5.50
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,PICO,COLESLAW MIX, CHIPOTLE DRESSING
- RED TACO NO MEAT$4.50
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
KETO TACOS
- KETO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)$4.15
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, CILANTRO DRESSING
- KETO ASADA (STEAK)$4.15
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
- KETO BIRRIA (SHREDDED BEEF)$4.15
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION
- KETO CAMARON (SHRIMP)$4.69
CHEESE SHELL TACO, PICO, COLESLAW MIX, CHIPOTLE DRESSING
- KETO CHORIZO (MEX SAUSAGE)$4.15
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
- KETO POLLO (GRILLED CHICKEN)$4.15
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
- KETO VEGGIE (ZUCCHINI,MUSHROOM,CORN)$4.15
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
- KETO FRIJOL$3.95
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
BIRRIA
- BIRRIA PLATE$13.95
BIRRIA(SHREDDED BEEF) RICE, BEANS, ONION, CILANTRO, (4) HAND MADE TORTILLAS, CUP OF CONSOME
- BIRRIA RAMEN$12.95
RAMEN NOODLES WITH BIRRIA MEAT, CONSOME, ONIONS AND CILANTRO
- PIZZA BIRRIA$32.95
3 RED TORTILLAS (13") FULL OF MOZZARELLA CHEESE , BIRRIA MEAT, ONIONS AND CILANTRO(FEEDS 3-4)
- QUESABIRRIA$4.95
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO AND ONIONS
- QUESABIRRIA COMBO (3)$14.85
3 QUESABRITAS AND 8OZ CUP OF CONSOME WITH CILANTRO AND ONIONS
MULITAS
- MULITA ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)$5.95
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
- MULITA ASADA (STEAK)$5.95
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
- MULITA BIRRIA (SHREDDED BEEF)$5.95
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS
- MULITA CHORIZO (MEX SAUSAGE)$5.95
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
- MULITA POLLO (GRILLED CHICKEN)$5.95
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
- MULITA VEGGIE (ZUCCHINI,MUSHROOM, CORN)$5.95
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
- MULITA CAMARON (SHRIMP)$5.95
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, PICO, COLESLAW MIX,CHIPOTLE DRESSING
- MULITA NO MEAT$5.50
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
BURRITOS
- REGULAR BURRITO$11.95
13'' FLOUR TORTILLA, PICO DE GALLO, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) CHIPS INCLUDED
- SUPER BURRITO$13.95
13" FLOUR TORTILLA,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)
- CALI BURRITO$13.95
13'' FLOUR TORTILLA, SEASONED FRIES, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CHEESE, SOUR CREAM
- RED BURRITO$13.95
13'' RED TOMATO TORTILLA(TOASTED) CRISPY CHEESE,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, RICE AND CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)
- REGULAR BURRITO NO MEAT$10.95
13'' FLOUR TORTILLA, PICO DE GALLO, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) CHIPS INCLUDED
- SUPER BURRITO NO MEAT$12.95
13" FLOUR TORTILLA,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)
- CALI BURRITO NO MEAT$12.95
13'' FLOUR TORTILLA, SEASONED FRIES, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CHEESE, SOUR CREAM
- RED BURRITO NO MEAT$12.95
13'' RED TOMATO TORTILLA(TOASTED) CRISPY CHEESE,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, RICE AND CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)
- BEAN & CHEESE 10"$5.95
- El Tucan Burrito$32.95
QUESADILLAS
- SUPER QUESADILLA$12.95
10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM
- QUESADILLA ONLY MEAT$11.95
10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE AND MEAT ONLY
- SUPER QUESADILLA NO MEAT$11.95
10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM
- QUESADILLA CHEESE ONLY$8.00
10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE
BOWLS
- REGULAR BOWL$11.95
CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE
- SUPREME BOWL$12.95
CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE, SOUR CREAM AND CHEESE
- REGULAR BOWL NO MEAT$10.95
CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE
- SUPREME BOWL NO MEAT$11.95
CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE, SOUR CREAM AND CHEESE
TUCAN FRIES
TUCAN NACHOS
TUCAN TORTA
SIDES
- ARROZ/PINTOS$5.00
- ARROZ/FRITOS$5.00
- CHIPOTLE DRESSING$1.00
- CHIPS$3.00
- CILANTRO DRESSING$1.00
- CONSOME$4.00
- CORN TORTILLA$0.45
- GUACAMOLE 4oz$4.00
- GUACAMOLE 8oz$8.00
- PICO DE GALLO$1.00
- SIDE ARROZ$4.00
- SIDE CEBOLLA FRITA
- SIDE CHEESE$1.00
- SIDE CREMA$1.00
- SIDE PINTO$4.00
- SIDE REFRITOS$4.00
- SIDE SERRANOS
- SOLO CARNE 8OZ$6.95
- TORTILLA HARINA 10''$1.50
- TORTILLA HARINA 13''$2.00
- Tray Frijol$25.00
- Tray Arroz$25.00
Drinks
AGUAS FRESCAS
- HORCHATA$5.00
RICE MILK AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
- MELON$5.00
CANTALOUPE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
- JAMAICA$5.00
HIBISCUS AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
- PIÑA$5.00
PINEAPPLE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
SODAS
- BOTTLE WATER$2.00
- CAN COKE$2.00
- CAN SQUIRT$2.00
- DIET COKE$2.00
- CAN SPRITE$2.00
- JARRITO MANGO$3.25
- JARRITO PINEAPPLE$3.25
- JARRITO MANDARINA$3.25
- JARRITO TAMARINDO$3.25
- MANZANITA SODA$3.25
- SANGRIA$3.25
- MINERAGUA$3.25
- TOPO CHICO$3.25
- MEXICAN COKE MEDIUM$3.25
- MEDIO LITRO COKE$3.95
- FANTA$3.95
- MEXICAN SQUIRT$3.25
- SNAPPLE APPLE$3.00
- SNAPPLE KIWI$3.00
- SNAPPLE MANGO$3.00