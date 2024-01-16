El Viejon - Central
Food
Tacos
- Carne Asada
Carna Asada, Cilantro, Onion, Gucamole, Handmade Corn Tortilla$4.00
- AlPastor
Marinated Pork, Cilantro, Onion, Pineapple, Handmade Corn Tortilla$4.00
- Carnitas
Canitas, Cilantro, Onion, Handmade Corn Tortilla$4.00
- Pollo Asado
Grilled Chicken, Pico de Gallo, Gucamole, Handmade Corn Tortilla$4.00
- Birria de Res
Shredded Beef, Cilantro, Onion, Corn Tortilla$4.00
- Quesabirria
Shredded Beef, Mozarella, Cilantro, Onion, Corn Tortilla$5.00
- El Vegetariano
Seasonal Vegetables, Cilantro, Onion, Cotija Cheese, Avacado, handmade Corn Tortilla$4.50
- Mahi Mahi
Grilled Mahi Mahi, Shredded Cabbage, Pico de Gallo, Chipolte Aioli, Avacado Crema, Pickled Red Onion, Handmade Corn Tortilla$6.00
- Fried Rock Fish
Cripsy Fried Rock Fish, Spicy Dill Tartar Sauce, Shredded Cabbage, Pico de Gallo, Avacado Crema, Pickled Red Onion, Cotija Cheese, Handmade Corn Tortilla$6.50
- El Gobernador
Shrimp Mixture, Mozarella, Chipolte Aioli, Cilantro, Corn Tortilla$6.00
- Empanada de Camaron
Crispy Fried Empanada, Shrimp Mixture, Mozarella$6.50
- Cajun Shrimp
Grilled Cajun Shrimp, Shredded Cabbage, Pico de Gallo, Cilantro Lime Aioli, Pickled Red Onion, Avacado, Handmade Corn Tortilla$6.00
- Fried Oyster
Fried Oysters, Spicy Dill Tartar Sauce, Shredded Cabbage, Pico de Gallo, Avacado Crema, Pickled Red Onion, Cotija Cheese, Handmade Corn Tortilla$6.50