FOOD

LA FRITANGA

VIGORON

VIGORON

$12.10

CRUNCHY PORK SKIM COMBINED WITH CASSAVA AND CABAGGE SALAD ON TOP / CRUJIENTE CHICHARRON CON YUCA Y ENSALADA DE REPOLLO ENCIMA

CHANCHO CON YUCA

CHANCHO CON YUCA

$14.10

TASTY FRIED PORK BITES AND RIBS SERVED WITH CASSAVA AND CABBAGE SALAD ON TOP / SABROSO CARNE Y COSTILLAS DE CERDO FRITO SERVIDO CON YUCA Y ENSALADA DE REPOLLO

TACOS FRITOS / FRIED TACOS

TACOS FRITOS / FRIED TACOS

$10.15

ITS A MEXICAN TACOS COUSIN , FRIED CORN TORTILLA ROLL STUFFED WITH BEEF / ES UN PRIMO DE LOS TACOS MEXICANOS , ROLLO DE TORTILLA DE MAIZ FRITO RELLENA CON CARNE

ENCHILADAS

ENCHILADAS

$12.00

CRUNCHY CORN TORTILLA STUFFED WITH RICE AND BEEF ,CABAGGE SALAD AND OUR HOT SAUCE ( BE CAREFUL ) / CRUJIENTE TORTILLA DE MAIZ RELLENA CON ARROZ Y CARNE , ENSALADA DE REPOLLO Y NUESTRA SALSA PICANTE ( CUIDADO CON ELLA )

LA CARNE ASADA

LA CARNE ASADA

$15.25

OUR SIGNATURE CARNE ASADA , JUICY GRILLED ANGUS FLANK WITH GALLO PINTO / JUGOSA ENTRAÑA DE ANGUS ASADA CON GALLO PINTO

CERDO ASADO

CERDO ASADO

$14.10

GRILLED PORK WITH GALLO PINTO AND TAJADAS

POLLO ASADO

$13.10
CABALLO BAYO

CABALLO BAYO

$45.00+

CABALLO BAYO - SPECIAL FOR SHARE WITH FRIENDS OR FAMILY , INCLUDE ENCHILADAS ,TACOS , CARNES ASADAS , PLATANO, SALAD , CHILES AND GALLO PINTO

DE CENTROAMERICA

PUPUSAS DE QUESO

PUPUSAS DE QUESO

$12.00

ITS PUPUSAS TIME , CHEESE PUPUSAS

PUPUSAS JALAPEÑAS

PUPUSAS JALAPEÑAS

$12.00

SPICY AND CHEESE JALAPEÑOS PUPUSAS / PICANTE Y QUESOSA PUPUSAS

LA BALEADA / KEEP AS BALEADA BECAUSE IN ENGLISH SOUNDS WEIRD

LA BALEADA / KEEP AS BALEADA BECAUSE IN ENGLISH SOUNDS WEIRD

$8.00

THE CATRACHO FLAVOR , FLOUR TORTILLA STUFFED SCRAMBLED EGGS , SOUR CREAM AND CHEESE / EL SABOR CATRACHO , TORTILLA DE HARINA RELLENA CON HUEVOS REVUELTOS , CREMA Y QUESO

LA MAMA DE LAS BALEADAS / THE MOTHER OF BALEADAS

LA MAMA DE LAS BALEADAS / THE MOTHER OF BALEADAS

$13.00

WHAT IF WE PUT CARNE ASADA AND YELLOW PLANTAIN TO A SUPER BALEADA ? WELL .. IT IS THE MOTHER OF BALEADAS / Y SI A UNA SUPER BALEADA LE PONEMOS CARNE ASADA Y PLATANO MADURO? PUES.. ES LA MADRE DE BALEADAS

LA SUPER BALEADA / THE SUPER BALEADA

LA SUPER BALEADA / THE SUPER BALEADA

$10.00

SAME AS LA BALEADA BUT WITH AVOCADO / LO MISMO QUE LA BALEADA PERO CON AGUACATE

POLLO CHUCO / CHUCO CHICKEN

POLLO CHUCO / CHUCO CHICKEN

$14.00

IMAGINE THIS, BASE OF PLANTAIN CHIPS WITH CABBAGE SALAD, BREADED CHICKEN AND LA CHUCO SALSA ON TOP / IMAGINA ESTO BASE DE TAJADAS DE PLATANO CON ENSALADA DE REPOLLO , PAN EMPANIZADO Y LA CHUCO SALSA PARA CORONAR

PUPUSAS DE POLLO / CHICKEN PUPUSAS

PUPUSAS DE POLLO / CHICKEN PUPUSAS

$12.00

PUPUSAS STUFFED WITH CHICKEN AND CHEESE / PUPUSAS RELLENAS CON POLLO Y QUESO

PUPUSAS DE CHICHARRON CON FRIJOLES / BEANS AND PORK PUPUSAS

PUPUSAS DE CHICHARRON CON FRIJOLES / BEANS AND PORK PUPUSAS

$12.00

THE PERFECT BLEND BEANS , CHEESE AND CHICHARRON , WE DON'T KNOW IF YOU ARE READY BUT TRY THIS / LA MEZCLA PERFECTA DE FRIJOLES, QUESO Y CHICHARRÓN, NO SABEMOS SI ESTÁS LISTO PERO PRUEBA ESTO

PUPUSAS DE ASADA / BEEF PUPUSAS

PUPUSAS DE ASADA / BEEF PUPUSAS

$12.00

YOU SEE A COMMON PUPUSA BUT IT CARRIES INSIDE THE POWER OF CARNE ASADA / TU VES UNA PUPUSA COMUN PERO LLEVA DENTRO EL PODER DE LA CARNE ASADA

EXTRAS

CHIMICHURRI

CHIMICHURRI

$2.00

2 ONZ CHIMICHURRI

CHILERO

CHILERO

$1.50

2 ONZ CHILERO

AGUACATE / AVOCADO

AGUACATE / AVOCADO

$3.00
FRIJOLES / BEAN

FRIJOLES / BEAN

$4.25
GALLO PINTO / SPOTTED GALLO

GALLO PINTO / SPOTTED GALLO

$4.00
ENSALADA DE REPOLLO / CABAGGE SALAD

ENSALADA DE REPOLLO / CABAGGE SALAD

$2.00
PICO DE GALLO

PICO DE GALLO

$2.00
TAJADAS DE PLATANO / PLANTAIN CHIPS

TAJADAS DE PLATANO / PLANTAIN CHIPS

$6.00
CREMA / SOUR CREAM

CREMA / SOUR CREAM

$2.00
SALSA FUEGO / FIRE SAUCE

SALSA FUEGO / FIRE SAUCE

$2.00

2 ONZ SPICE SAUCE

SALSA FUEGO / FIRE SAUCE ( FAMILY SIZE )

SALSA FUEGO / FIRE SAUCE ( FAMILY SIZE )

$10.00
CHILERO ( FAMILY SIZE )

CHILERO ( FAMILY SIZE )

$8.00

MADUROS

$4.90

FRITANGA FRIDAYS

LENGUA EN SALSA / TONGUE IN RED SAUCE

$15.20

BEVERAGES

SOFT DRINKS / SODAS

COCA COLA

COCA COLA

$2.00

FANTA

$2.00
SPRITE

SPRITE

$2.00
MOUNTAIN DEW

MOUNTAIN DEW

$2.00

WATER

$2.00

NATURAL

NANCITE / YELLOW CHERRY

$3.50

MANGO

$3.50

CHIA CON TAMARINDO

$3.50

EL LONCHE / LUNCHBOX

LUNCH OF THE DAY

LUNCH OF THE DAY

$10.10