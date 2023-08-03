El Gallo Pinto
FOOD
LA FRITANGA
VIGORON
CRUNCHY PORK SKIM COMBINED WITH CASSAVA AND CABAGGE SALAD ON TOP / CRUJIENTE CHICHARRON CON YUCA Y ENSALADA DE REPOLLO ENCIMA
CHANCHO CON YUCA
TASTY FRIED PORK BITES AND RIBS SERVED WITH CASSAVA AND CABBAGE SALAD ON TOP / SABROSO CARNE Y COSTILLAS DE CERDO FRITO SERVIDO CON YUCA Y ENSALADA DE REPOLLO
TACOS FRITOS / FRIED TACOS
ITS A MEXICAN TACOS COUSIN , FRIED CORN TORTILLA ROLL STUFFED WITH BEEF / ES UN PRIMO DE LOS TACOS MEXICANOS , ROLLO DE TORTILLA DE MAIZ FRITO RELLENA CON CARNE
ENCHILADAS
CRUNCHY CORN TORTILLA STUFFED WITH RICE AND BEEF ,CABAGGE SALAD AND OUR HOT SAUCE ( BE CAREFUL ) / CRUJIENTE TORTILLA DE MAIZ RELLENA CON ARROZ Y CARNE , ENSALADA DE REPOLLO Y NUESTRA SALSA PICANTE ( CUIDADO CON ELLA )
LA CARNE ASADA
OUR SIGNATURE CARNE ASADA , JUICY GRILLED ANGUS FLANK WITH GALLO PINTO / JUGOSA ENTRAÑA DE ANGUS ASADA CON GALLO PINTO
CERDO ASADO
GRILLED PORK WITH GALLO PINTO AND TAJADAS
POLLO ASADO
CABALLO BAYO
CABALLO BAYO - SPECIAL FOR SHARE WITH FRIENDS OR FAMILY , INCLUDE ENCHILADAS ,TACOS , CARNES ASADAS , PLATANO, SALAD , CHILES AND GALLO PINTO
DE CENTROAMERICA
PUPUSAS DE QUESO
ITS PUPUSAS TIME , CHEESE PUPUSAS
PUPUSAS JALAPEÑAS
SPICY AND CHEESE JALAPEÑOS PUPUSAS / PICANTE Y QUESOSA PUPUSAS
LA BALEADA / KEEP AS BALEADA BECAUSE IN ENGLISH SOUNDS WEIRD
THE CATRACHO FLAVOR , FLOUR TORTILLA STUFFED SCRAMBLED EGGS , SOUR CREAM AND CHEESE / EL SABOR CATRACHO , TORTILLA DE HARINA RELLENA CON HUEVOS REVUELTOS , CREMA Y QUESO
LA MAMA DE LAS BALEADAS / THE MOTHER OF BALEADAS
WHAT IF WE PUT CARNE ASADA AND YELLOW PLANTAIN TO A SUPER BALEADA ? WELL .. IT IS THE MOTHER OF BALEADAS / Y SI A UNA SUPER BALEADA LE PONEMOS CARNE ASADA Y PLATANO MADURO? PUES.. ES LA MADRE DE BALEADAS
LA SUPER BALEADA / THE SUPER BALEADA
SAME AS LA BALEADA BUT WITH AVOCADO / LO MISMO QUE LA BALEADA PERO CON AGUACATE
POLLO CHUCO / CHUCO CHICKEN
IMAGINE THIS, BASE OF PLANTAIN CHIPS WITH CABBAGE SALAD, BREADED CHICKEN AND LA CHUCO SALSA ON TOP / IMAGINA ESTO BASE DE TAJADAS DE PLATANO CON ENSALADA DE REPOLLO , PAN EMPANIZADO Y LA CHUCO SALSA PARA CORONAR
PUPUSAS DE POLLO / CHICKEN PUPUSAS
PUPUSAS STUFFED WITH CHICKEN AND CHEESE / PUPUSAS RELLENAS CON POLLO Y QUESO
PUPUSAS DE CHICHARRON CON FRIJOLES / BEANS AND PORK PUPUSAS
THE PERFECT BLEND BEANS , CHEESE AND CHICHARRON , WE DON'T KNOW IF YOU ARE READY BUT TRY THIS / LA MEZCLA PERFECTA DE FRIJOLES, QUESO Y CHICHARRÓN, NO SABEMOS SI ESTÁS LISTO PERO PRUEBA ESTO
PUPUSAS DE ASADA / BEEF PUPUSAS
YOU SEE A COMMON PUPUSA BUT IT CARRIES INSIDE THE POWER OF CARNE ASADA / TU VES UNA PUPUSA COMUN PERO LLEVA DENTRO EL PODER DE LA CARNE ASADA
EXTRAS
CHIMICHURRI
2 ONZ CHIMICHURRI
CHILERO
2 ONZ CHILERO
AGUACATE / AVOCADO
FRIJOLES / BEAN
GALLO PINTO / SPOTTED GALLO
ENSALADA DE REPOLLO / CABAGGE SALAD
PICO DE GALLO
TAJADAS DE PLATANO / PLANTAIN CHIPS
CREMA / SOUR CREAM
SALSA FUEGO / FIRE SAUCE
2 ONZ SPICE SAUCE