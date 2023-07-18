Fern In The Wild 211 W Knox St
COFFEE SHOP
ESPRESSSO
DOPPIO
double shot of our house espresso
MACCHIATO
a double shot of our espresso with a splash of steamed milk
LATTE
double espresso with steamed milk
CAPPUCCINO
double espresso with steamed milk served in 8oz
MOCHA
Latte with Dark Chocolate Sauce
BISCOTTI LATTE
VANILLA LATTE WITH ALMOND MILK
KARMA NUT LATTE
Latte with Hazelnut and Caramel
THE BRUNETTE
DARK CHOCOLATE AND HAZELNUT LATTE
THE BLONDE
WHITE CHOCOLATE & HAZELNUT LATTE
SHAKERATO
Condensed Milk shaken with espresso and iced. Served Neat or over ice. 5 OZ beverage.
THE SHOOKTH
Double Espresso with 25mg CBD and granulated honey
COLD BREW
Using the toddy system, our concentrate is smooth and low acidity using fresh roasted Celina coffee beans. A dark roast of Mexican and Ethiopian bean make this cold brew strong and smooth.
HOUSE DRIP
Our locally roasted Celina beans.
BEACH BUM
SUGAR SANDS
AMERICANO
CORTADO
TEA
SIGNATURE DRINKS
FOOD
SMALL BITES
CHICKEN CROQUETTES
SPICY PULLED CHICKEN MIXED WITH HERBS, CHEESE AND DEEP FRIED. SERVED ON TOP OF GREENGODESS COLESLAW WITH A TANGY COMEBACK SAUCE.
PEI MUSSELS
PRINCE EDWARD ISLAND MUSSELS SERVED IN A LARGE BOWL OF SAVORY BROTH. SPANISH CHORIZO, FENNEL, WINE, CITRUS, HOUSE HERBS, GRILLED TOAST.
CARPACCIO
THINLY SLICED RAW ROSEWOOD WAGYU BEEF DRIZZLED WITH TRUFFLE AIOLI, CAPERS, MICRO ONION, PARMESAN REGGIANO
AVOCADO TOAST
TOASTED SOURDOUGH BREAD LOADED WITH AVOCADO, LEMON VINAIGRETTE, SPICY TOGORASHI SEASONING
HUMMUS
ROASTED GARLIC, OLIVE OIL, SEASONAL VEGGIES, ZATAR PITA
QUAIL
TEXAS BOBWHITE QUAIL SERVED ON TOP A BED OF MASCARPONE POLENTA, SWISS CHARD, RED WINE GRAPEFRUIT GASTRIQUE, HERB SALAD
MIXED NUTS
HOUSEMADE NUT MIX
SOUP SPECIAL
SALADS
BEET SALAD
WHIPPED TX GOAT CHEESE, PEPITAS, ARUGULA, GRAPEFRUIT, MUY BUENO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
FERN'S SALAD
LITTLE GEM, AVOCADO, SHAVED RED ONION, CUCUMBER, HOUSEMADE CROUTON, HOUSE SEASONING, LEMON VINAIGRETTE
CEASAR
LITTLE GEM, CREAMY CEASAR DRESSING, PARMESEAN REGGIANO, HOUSEMADE CROUTONS
GREEK CHOPPED
BURRATA
Seasonal burrata salad includes Prosciutto, Local Peaches, Basil and a blackberry reduction.
ENTREES
CARBONARA
HANDMADE PASTA, NORTH COUNTRY BACON, PEAS, RED ONION, EGG YOLK
SALMON BOWL
QUINOA, CURLY KALE, CUCUMBER, TRI-COLORED CARROTS, HONEY SRIRACHA GLAZE
SHRIMP & GRITS
5 JUMBO SHRIMP, CHEDDAR GRITS, JALAPENO GRAVY, MICRO ONION
QUICHE DU JOUR
ROTATING FILLINGS IN A DEEP DISH CRUSTED QUICHE. SERVED WITH AN ARUGULA SALAD
SANDWICHES
GREEN GODDESS SANDWICH
CUCUMBER, SPROUT, AVOCADO, BIBB LETTUCE, GREEN GODDESS DRESSING, SOFT BREAD
SWEET & SPICY SANDWICH
BLACKBERRY CHIPOTLE JAM, HOUSEMADE MAYO, AVOCADO, THICK BACON, BIBB LETTUCE, BEEFSTEAK TOMATO, JALAPENO CHEDDAR SOURDOUGH
CHICKEN SALAD SANDWICH
TRADITIONAL RECIPE WITH CELERY, APPLES, WALNUTS, RED GRAPES,
STEAK SANDWICH
TEXAS CHEDDAR, ARUGULA, PICKLED FRESNO AND RED ONION, TRUFFLE AIOLI
SIDES
DRINKS
Cocktails
APEROL SPRITZ
THE PERFECT MARGARITA
POMERGRANTE MARTINI
WILD WHISKEY SOUR
BLUEBONNET BRAMBLE
CLARA BOW
COSMOPOLITON
FERNS FRENCH 75
SPARKLING PALOMA
Espolon tequila, fresh orange and grapefruit juices, pink grapefruit soda