COFFEE SHOP

ESPRESSSO

DOPPIO

DOPPIO

$2.25

double shot of our house espresso

MACCHIATO

$3.00

a double shot of our espresso with a splash of steamed milk

LATTE

$4.75+

double espresso with steamed milk

CAPPUCCINO

$4.25+

double espresso with steamed milk served in 8oz

MOCHA

$5.50+

Latte with Dark Chocolate Sauce

BISCOTTI LATTE

$6.15+

VANILLA LATTE WITH ALMOND MILK

KARMA NUT LATTE

$5.25+

Latte with Hazelnut and Caramel

THE BRUNETTE

$5.25+

DARK CHOCOLATE AND HAZELNUT LATTE

THE BLONDE

$5.25+

WHITE CHOCOLATE & HAZELNUT LATTE

SHAKERATO

$5.75+

Condensed Milk shaken with espresso and iced. Served Neat or over ice. 5 OZ beverage.

THE SHOOKTH

$6.00

Double Espresso with 25mg CBD and granulated honey

COLD BREW

$5.60+

Using the toddy system, our concentrate is smooth and low acidity using fresh roasted Celina coffee beans. A dark roast of Mexican and Ethiopian bean make this cold brew strong and smooth.

HOUSE DRIP

$2.50+

Our locally roasted Celina beans.

BEACH BUM

$5.75+

SUGAR SANDS

$6.50+

AMERICANO

$3.75+

CORTADO

$4.75

TEA

MATCHA LATTE

$5.25+

Ceremonial Grade Matcha with Honey and Milk

CHAI TEA LATTE

$5.25+

David Rio Chai with milk

CHAMOMILE

Hot Tea

RED ROOIBOS

Hot Tea

GREEN TEA

Hot Tea

GREEN TEA PEPPERMINT

Hot Tea

GINGER TEA

Hot Tea

STARRY VANILLA

Hot Tea

LAVENDER

Hot Tea

SIGNATURE DRINKS

FERNS FIZZ

$4.25+

LAVENDER LEMONADE

$4.25+

COASTAL SOUL

$4.00+

FOOD

SMALL BITES

CHICKEN CROQUETTES

CHICKEN CROQUETTES

$15.00

SPICY PULLED CHICKEN MIXED WITH HERBS, CHEESE AND DEEP FRIED. SERVED ON TOP OF GREENGODESS COLESLAW WITH A TANGY COMEBACK SAUCE.

PEI MUSSELS

$16.00

PRINCE EDWARD ISLAND MUSSELS SERVED IN A LARGE BOWL OF SAVORY BROTH. SPANISH CHORIZO, FENNEL, WINE, CITRUS, HOUSE HERBS, GRILLED TOAST.

CARPACCIO

$14.00

THINLY SLICED RAW ROSEWOOD WAGYU BEEF DRIZZLED WITH TRUFFLE AIOLI, CAPERS, MICRO ONION, PARMESAN REGGIANO

AVOCADO TOAST

$11.00

TOASTED SOURDOUGH BREAD LOADED WITH AVOCADO, LEMON VINAIGRETTE, SPICY TOGORASHI SEASONING

HUMMUS

$17.00

ROASTED GARLIC, OLIVE OIL, SEASONAL VEGGIES, ZATAR PITA

QUAIL

$17.00Out of stock

TEXAS BOBWHITE QUAIL SERVED ON TOP A BED OF MASCARPONE POLENTA, SWISS CHARD, RED WINE GRAPEFRUIT GASTRIQUE, HERB SALAD

MIXED NUTS

$8.00

HOUSEMADE NUT MIX

SOUP SPECIAL

$7.00

SALADS

BEET SALAD

$12.00

WHIPPED TX GOAT CHEESE, PEPITAS, ARUGULA, GRAPEFRUIT, MUY BUENO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

FERN'S SALAD

$12.00

LITTLE GEM, AVOCADO, SHAVED RED ONION, CUCUMBER, HOUSEMADE CROUTON, HOUSE SEASONING, LEMON VINAIGRETTE

CEASAR

$11.00

LITTLE GEM, CREAMY CEASAR DRESSING, PARMESEAN REGGIANO, HOUSEMADE CROUTONS

GREEK CHOPPED

$13.00

BURRATA

$13.00

Seasonal burrata salad includes Prosciutto, Local Peaches, Basil and a blackberry reduction.

ENTREES

CARBONARA

$23.00

HANDMADE PASTA, NORTH COUNTRY BACON, PEAS, RED ONION, EGG YOLK

SALMON BOWL

$25.00

QUINOA, CURLY KALE, CUCUMBER, TRI-COLORED CARROTS, HONEY SRIRACHA GLAZE

SHRIMP & GRITS

$26.00

5 JUMBO SHRIMP, CHEDDAR GRITS, JALAPENO GRAVY, MICRO ONION

QUICHE DU JOUR

$15.00

ROTATING FILLINGS IN A DEEP DISH CRUSTED QUICHE. SERVED WITH AN ARUGULA SALAD

SANDWICHES

GREEN GODDESS SANDWICH

$10.00

CUCUMBER, SPROUT, AVOCADO, BIBB LETTUCE, GREEN GODDESS DRESSING, SOFT BREAD

SWEET & SPICY SANDWICH

$13.00

BLACKBERRY CHIPOTLE JAM, HOUSEMADE MAYO, AVOCADO, THICK BACON, BIBB LETTUCE, BEEFSTEAK TOMATO, JALAPENO CHEDDAR SOURDOUGH

CHICKEN SALAD SANDWICH

$11.00

TRADITIONAL RECIPE WITH CELERY, APPLES, WALNUTS, RED GRAPES,

STEAK SANDWICH

$15.00

TEXAS CHEDDAR, ARUGULA, PICKLED FRESNO AND RED ONION, TRUFFLE AIOLI

KIDS MENU

CHICKEN TENDERS

$10.00

B-A-N-A-N-A-S

$10.00

GRILLED CHEESE

$10.00

YOGURT PARFAIT

$8.00

SIDES

SIDE OF TOAST (2)

$3.00

SMALL CEASAR

$6.00

SIDE OF FRUIT

$5.50

SMALL HOUSE SALAD

$6.00

SIDE OF BACON (3)

$2.50

SIDE OF CHIPS

$4.00

EGG (2)

$2.75

DESSERTS

HONEY CAKE

$9.00

CHOCOLATE CAKE

$9.00

PANNA COTTA

$9.00

LEMON BOMBS

$9.00

DRINKS

Cocktails

APEROL SPRITZ

$9.00

THE PERFECT MARGARITA

$14.00

POMERGRANTE MARTINI

$12.00

WILD WHISKEY SOUR

$15.00

BLUEBONNET BRAMBLE

$11.00

CLARA BOW

$14.00

COSMOPOLITON

$12.00

FERNS FRENCH 75

$12.00

SPARKLING PALOMA

$12.00

Espolon tequila, fresh orange and grapefruit juices, pink grapefruit soda

LEMONDROP MARTINI

$13.00

OLD FASHIONED

$10.00

NEGRONI

$9.00

GRAVEDIGGER

$16.00

Beer

Lone Star Bottle

$4.00

Guiness Extra Stout

$6.00

Lindemans Framboise Lambic

$11.00

Community Mosaic IPA

$7.00

Railport Wagontop Bock DFT

$7.00Out of stock

Cowtown Rhinestone Cowboy DFT

$6.00

Bishop Cider Pineapple Paradise DFT

$7.00

Revolver Blood & Honey DFT

$6.00

Lindemans Lambic 12oz

$9.00

Estrella

$6.00

White Rascal

$7.00

Wine

BTL BELLA GLOS PINOT NOIR

$60.00

BTL BOUCHAINE PINOT NOIR

$75.00

BTL La Versant Pinot Noir

$36.00

BTL Clone 5 Cabernet Sauvginon

$45.00

BTL Napa Cut Cabernet Sauvginon

$80.00

BTL Volker Cabernet

$105.00

BTL Riglos Malbec

$75.00

BTL SEVEN HILLS SAUVGINON BLANC

$40.00

BTL The Ned Sauvginon Blanc

$45.00

BTL Taft Street Chardonnay

$60.00

BTL Bouchaine Chardonnay

$69.00

BTL La Vis Dipinti Pinot Grigio

$30.00

BTL Shades of Blue Riesling

$30.00

BTL Dr. Loosen Riesling

$34.00

BTL Domaine Cote De Provence

$40.00

BTL Novecento Brut

$37.00

BTL Duc de Paris

$27.00

BTL La Giosiosa Prosecco Rose

$63.00

BTL 1818 Inspriation Brut

$120.00

BTL Cleto Chiarli Lambrusco

$58.00

BTL H3 Rose

$55.00

BTL Murphy Goode Chardonnay

$55.00

BTL La Chalisienne Chablis

$71.00

BTL Nuiton - Bourgogne Pinot Noir

$60.00

BTL Croft Twany Port

$45.00

BTL Grounded Cab

$45.00

BTL ALMARE GRAPEFRUIT ROSA

$42.00

N/A Beverage

COKE

$2.00

SPRITE

$2.00

DR. PEPPER

$2.00

PRICKLY PEAR LEMONADE

$2.00

ICED TEA

$2.00

FLAVORED TEA

$2.00

FEVER TREE CLUB SODA

$2.50

FEVER TREE GINGER BEER

$2.50

FEVER TREE TONIC

$2.50

ORANGE JUICE

$2.25

GRAPEFRUIT JUICE

$2.25

CRANBERRY JUICE

$2.25

RICHARDS RAINWATER SPARKLING

$2.25

RICHARDS RAINWATER STILL

$2.25

CANNED SODA

$1.25

Vybes

$6.00

KIDS

KIDS MENU (Copy)

CHICKEN TENDERS

$10.00

B-A-N-A-N-A-S

$10.00

GRILLED CHEESE

$10.00

YOGURT PARFAIT

$8.00