BRUNCH

BRUNCH PLATES

MOM'S BANANA BREAD

$8.00

local wildflower honey, good butter, sea salt

BROWN BUTTER PANCAKES

$13.00

bourbon maple butter

BLUEBERRY PANCAKES

$14.00

lemon whipped cream

FINE ACAI BOWL

$12.00

overnight chia oats, pitaya yogurt, toasted coconut, berries

STRAWBERRY FRENCH TOAST

$14.00

thick cut brioche, harry’s berries compote, matcha cream

EGGS & FRIENDS

BREAKFAST BURGER

$19.00

custom beef grind, cheese, bacon, french toast bun, hashbrown, maple syrup, sunny egg

GREEN EGGS, NO HAM

$15.00

egg white scramble, spinach, broccoli, kale, mushrooms, onion, baby green salad

STEAK & EGGS

$24.00

ribeye “filet”, soft scrambled eggs, breakfast potatoes, chimichurri

SAUSAGE & EGGS

$18.00

house made pork sausage, breakfast potatoes, soft scrambled eggs

BACON TOMATO SCRAMBLE SAND

$14.00

thick cut bacon, heirloom tomatoes, brioche, New School American cheese

SALMON AVOCADO TOAST

$18.00

grilled country bread, oven dried tomatoes, everything spice *add egg

BRUNCH SIDES

BACON

$4.00

BREAKFAST POTATOES

$4.00

ONE EGG

$2.00

ONE PANCAKE

$2.00

SAUSAGE

$6.00

TOAST

$2.00

TWO EGGS

$4.00

SIDE FRUIT

$5.00

BRUNCH COCKTAILS

4AM CLUB

$15.00

MIMOSA

$11.00

POMEGRANATE MIMOSA

$11.00

STRAWBERRY MIMOSA

$11.00

UMAMI MARY

$13.00

WATERMELON MIMOSA

$11.00

NA BEVERAGE

NA BEVERAGES

CLUB SODA

$3.50

COKE

$3.50

DIET COKE

$3.50

GINGER ALE

$3.50

SPRITE

$3.50

TONIC WATER

$3.50

SODA REFILL

ICED GREEN TEA UNSWEETENED

$4.00

ICED GREEN TEA SWEETENED

$4.00

ARNOLD PALMER

$4.00

LEMONADE

$4.00

STRAWBERRY LEMONADE

$4.50

MILK

$4.00

CHOCOLATE MILK

$4.00

CRANBERRY JUICE

$4.00

GRAPEFRUIT JUICE

$4.00

ORANGE JUICE

$4.00

PINEAPPLE JUICE

$4.00Out of stock

TOMATO JUICE

$4.00

WATERMELON JUICE

$4.00

SPARKLING WATER 1L

$7.00

STILL WATER 1L

$7.00

COFFEE & TEA

AMERICANO

$4.50

CAPPUCCINO

$6.00

COFFEE

$4.00

COLD BREW

$5.50

DBL ESPRESSO

$6.00

DECAF COFFEE

$4.00

ESPRESSO

$3.00

HOT TEA

$4.00

LATTE

$6.00

NITRO COLD BREW

$6.00

DECAF DBL ESPRESSO

$6.00

DECAF ESPRESSO

$3.00

MACCHIATO

$6.00

BY THE GLASS

GL VICTORIOUS PINK

$15.00

GL SYLTBAR

$14.00

GL GRUET

$11.00

GL STOLPMAN ROSE

$13.00

GL ABC CHARD

$16.00

GL ITALO PINOT GRIGIO

$13.00

GL ESTRELA ALBARINO

$12.00

GL THREE BROOMS SAV B

$13.00

GL 20 ROWS CABERNET

$16.00

GL BALBO MALBEC

$14.00

GL CHATEAU LA NERTHE

$13.00

GL FAILLA PN

$17.00

BY THE BOTTLE

BTL VICTORIOUS PINK

$73.00

BTL SYLTBAR

$68.00

BTL GRUET

$53.00

BTL STOLPMAN ROSE '22

$63.00

BTL ABC CHARD '21

$83.00

BTL ITALO PINOT GRIGIO '22

$63.00

BTL ESTRELA ALBARINO '21

$58.00

BTL THREE BROOMS SAV Blanc '22

$68.00

BTL 20 ROWS CABERNET '20

$88.00

BTL BALBO MALBEC '20

$68.00

BTL LAS NERTHE CDR '20

$63.00

BTL FAILLA PN '21

$83.00

COCKTAILS

FEATURED & FINE

LADY SUMMERLIN

$15.00

PINK DRINK

$16.00

RING MY BELL

$15.00

RHUM AWAY WITH ME

$16.00

STONE STREET

$15.00

SANGRIA

$12.00

PINK DRINK SBAGLIATO

$14.00

SPRITZES

WHAT A MELON

$13.00

SEE YOU NEXT SUMMER

$14.00

THE BIG DILL

$14.00

FINE AF (ALCOHOL FREE)

BREEZY AF

$10.00

CHILL AF

$10.00

FRESH AF

$10.00

WILD AF

$10.00

FINE TIME

SUMAN-HATTAN

$12.00Out of stock

SAMPAGUITA

$11.00

SPIKED UBE HORCHATA

$11.00

UBE AF

$8.00

ICED CORN MILK LATTE

$8.00

CLASSIC COCKTAILS

ESPRESSO MARTINI

$14.00

WHITE RUSSIAN

$13.00

WHISKEY SOUR

$13.00

SEA BREEZE

$12.00

SCREWDRIVER

$12.00

SAZERAC

$14.00

OLD FASHIONED

$14.00

NEGRONI

$15.00

MOSCOW MULE

$13.00

MOJITO

$13.00

MINT JULEP

$13.00

MIMOSA

$11.00

VODKA MARTINI

$1.00

MARGARITA

$13.00

MANHATTAN

$15.00

LONG ISLAND ICED TEA

$15.00

LEMON DROIP

$13.00

GREYHOUSE

$12.00

GIN MARTINI

$13.00

FRENCH 75

$13.00

VODKA GIMLET

$13.00

DARK N'STORMY

$13.00

COSMOPOLITAN

$13.00

APEROL SPRITZ

$13.00

DESSERT COCKTAILS

BITTERSWEET SYMPHONY

$16.00

LIQUOR

VODKA

BELVEDERE

$14.00

CHOPIN

$14.00

GREY GOOSE

$14.00

KETEL ONE

$13.00

HAKU

$13.00

TITO'S WELL

$11.00

GIN

HENDRICKS

$14.00

AVIATION

$13.00

BARR HILL

$12.00

BOMBAY SAPPHIRE

$13.00

TANQUERAY 10

$13.00

TANQUERAY WELL

$11.00

RUM

MYERS DARK

$12.00

MYERS WHITE WELL

$11.00

KOLOA COCOA

$12.00

KOLOA COFFEE

$12.00

TEQUILA

DON JULIO ANEJO

$15.00

TRES HOMBRES MEZCAL

$13.00

DEL MAGUEY VIDA MEZCAL

$11.00

DON JULIO REPOSADO

$15.00

DON JULIO BLANCO

$15.00

FLECHA AZUL ANEJO

$15.00

FLECHA AZUL REPOSADO

$15.00

FLECHA AZUL BLANCO

$15.00

LUNAZUL REPOSADO WELL

$11.00

LUNAZUL BLANCO WELL

$11.00

WHISKEY

JAMESON

$13.00

MICHTERS

$14.00

HIGH WEST DBL RYE

$14.00

RITTENHOUSE RYE WELL

$11.00

SCOTCH & BOURBON

GLENLIVET 12

$14.00

JOHNNIE WALKER BLACK

$13.00

DEWARS WELL

$11.00

BLANTON'S

$16.00

FREY RANCH

$14.00

HIGH WEST

$13.00

BUFFALO TRACE WELL

$11.00

LIQUEURS

MR. BLACK

$12.00

LICOR 43

$12.00

GRAND MARNIER

$12.00

FERNET BRANCA

$12.00

COINTREAU

$12.00

CAMPARI

$12.00

APEROL

$12.00

AMARETTO DI SARRONO

$12.00

BEER

Cans

BAD BEAT PILSNER

$11.00

BEER ZOMBIES BLONDE

$11.00

BIG DOG'S WHEAT

$11.00

CRAFTHAUS SUGO

$13.00

LVB IPA

$12.00

BOOCHCRAFT KOMBUCHA

$9.00

HAPPY DAD

$8.00