Fine Company
BRUNCH
BRUNCH PLATES
MOM'S BANANA BREAD
$8.00
local wildflower honey, good butter, sea salt
BROWN BUTTER PANCAKES
$13.00
bourbon maple butter
BLUEBERRY PANCAKES
$14.00
lemon whipped cream
FINE ACAI BOWL
$12.00
overnight chia oats, pitaya yogurt, toasted coconut, berries
STRAWBERRY FRENCH TOAST
$14.00
thick cut brioche, harry’s berries compote, matcha cream
EGGS & FRIENDS
BREAKFAST BURGER
$19.00
custom beef grind, cheese, bacon, french toast bun, hashbrown, maple syrup, sunny egg
GREEN EGGS, NO HAM
$15.00
egg white scramble, spinach, broccoli, kale, mushrooms, onion, baby green salad
STEAK & EGGS
$24.00
ribeye “filet”, soft scrambled eggs, breakfast potatoes, chimichurri
SAUSAGE & EGGS
$18.00
house made pork sausage, breakfast potatoes, soft scrambled eggs
BACON TOMATO SCRAMBLE SAND
$14.00
thick cut bacon, heirloom tomatoes, brioche, New School American cheese
SALMON AVOCADO TOAST
$18.00
grilled country bread, oven dried tomatoes, everything spice *add egg
BRUNCH SIDES
BRUNCH COCKTAILS
NA BEVERAGE
NA BEVERAGES
CLUB SODA
$3.50
COKE
$3.50
DIET COKE
$3.50
GINGER ALE
$3.50
SPRITE
$3.50
TONIC WATER
$3.50
SODA REFILL
ICED GREEN TEA UNSWEETENED
$4.00
ICED GREEN TEA SWEETENED
$4.00
ARNOLD PALMER
$4.00
LEMONADE
$4.00
STRAWBERRY LEMONADE
$4.50
MILK
$4.00
CHOCOLATE MILK
$4.00
CRANBERRY JUICE
$4.00
GRAPEFRUIT JUICE
$4.00
ORANGE JUICE
$4.00
PINEAPPLE JUICE
$4.00Out of stock
TOMATO JUICE
$4.00
WATERMELON JUICE
$4.00
SPARKLING WATER 1L
$7.00
STILL WATER 1L
$7.00
COFFEE & TEA
BY THE BOTTLE
BTL VICTORIOUS PINK
$73.00
BTL SYLTBAR
$68.00
BTL GRUET
$53.00
BTL STOLPMAN ROSE '22
$63.00
BTL ABC CHARD '21
$83.00
BTL ITALO PINOT GRIGIO '22
$63.00
BTL ESTRELA ALBARINO '21
$58.00
BTL THREE BROOMS SAV Blanc '22
$68.00
BTL 20 ROWS CABERNET '20
$88.00
BTL BALBO MALBEC '20
$68.00
BTL LAS NERTHE CDR '20
$63.00
BTL FAILLA PN '21
$83.00
COCKTAILS
FEATURED & FINE
FINE AF (ALCOHOL FREE)
FINE TIME
CLASSIC COCKTAILS
ESPRESSO MARTINI
$14.00
WHITE RUSSIAN
$13.00
WHISKEY SOUR
$13.00
SEA BREEZE
$12.00
SCREWDRIVER
$12.00
SAZERAC
$14.00
OLD FASHIONED
$14.00
NEGRONI
$15.00
MOSCOW MULE
$13.00
MOJITO
$13.00
MINT JULEP
$13.00
MIMOSA
$11.00
VODKA MARTINI
$1.00
MARGARITA
$13.00
MANHATTAN
$15.00
LONG ISLAND ICED TEA
$15.00
LEMON DROIP
$13.00
GREYHOUSE
$12.00
GIN MARTINI
$13.00
FRENCH 75
$13.00
VODKA GIMLET
$13.00
DARK N'STORMY
$13.00
COSMOPOLITAN
$13.00
APEROL SPRITZ
$13.00
DESSERT COCKTAILS
LIQUOR
GIN
TEQUILA
SCOTCH & BOURBON
LIQUEURS
Fine Company Location and Ordering Hours
(702) 933-7140
Closed