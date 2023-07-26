Fitos Tacos de Trompo #5 Fitos #5
Fito's Tacos de Trompo Menu
TACOS DE MAIZ
TACOS DE HARINA
PIRATAS Y MAS
PIRATA
$3.95
FLOUR TORTILLA, BEEF AND CHEESE
QUESADILLA/HARINA BARBACOA
$4.99
QUESADILLA/HARINA TRIPA
$4.99
QUESADILLA/HARINA LENGUA
$4.99
QUESADILLA/HARINA POLLO
$3.95
GRINGA
$3.95
FLOUR TORTILLA, FRESH MARINATE PORK & CHEESE
CAMPECHANA
$3.95
FLOUR TORTILLA, FRESH MARINATE PORK, BISTEK AND CHEESE
QUESADILLA/HARINA QUESO
$2.99
QUESADILLAS
BIRRIA
PAPAS ASADAS
PAPA ASADA TROMPO
$9.95
BAKED POTATO WITH ONE CHOISE OF MEET, SOUR CREAM, BUTTER, CHEESE & AVOCADO
PAPA ASADA POLLO
$9.95
PAPA ASADA BISTEC
$11.95
PAPA MIXTA
$11.95
BAKED POTATO WITH BEEF & MARINATE PORK, SOUR CREAM,BUTTER, CHEESE & AVOCADO
PAPA ASADA BARBACOA
$12.95
PAPA ASADA TRIPA SUAVE
$12.95
PAPA ASADA LENGUA
$12.95
PAPA SIN CARNE
$8.95
TORTAS
TORTA DE TROMPO
$9.95
BOLILLO BREAD WITH MARINATE PORK OR CHICKEN, MAYO, SOUR CREAM, CHEESE, LETTUCE, TOMATO & AVOCADO
TORTA DE POLLO
$9.95
TORTA DE JAMON
$9.95
TORTA DE BISTEC
$11.95
BOLILLO BREAD WITH ONE CHOICE OF MEAT, MAYO, SOUR CREAM, CHEESE, LETTUCE, TOMATO & AVOCADO
TORTA MIXTA
$11.95
BOLILLO BREAD, MARINATE PORK & BISTEK, MAYO, SOUR CREAM, CHEESE, LETTUCE, TOMATO & AVOCADO
TORTA DE BARBACOA
$12.95
TORTA DE LENGUA
$12.95
TORTA DE TRIPA
$12.95
TORTA TRIPA DORADA
$15.95
ESPECIALIDADES
FLAUTAS POLLO
$12.95
5 FLAUTAS , LETTUCE, TOMATO, AVOCADO & FRIES
ENCHILADAS ROJAS
$12.95
5 RED ENCHILADAS, CHEESE, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO & FRIES
TOSTADA SIBERIA
$11.95
CHICKEN BREAST, AVOCADO, TOMATO AND SOUR CREAM
TACO TLAQUEPAQUE
$2.50
TACOS DE ALAMBRE (5)
$12.50
CHICKEN NUGGETS
$6.95
FRIJOLES CHARROS
$3.50
CHARROS ESPECIALES
$4.95
CHIPS EN SALSA
$4.95
FLAUTAS DE RES
$12.95
BURGERS
EXTRAS
DRINKS
TODO LOS DIAS PROMOCION
TODO LOS DIAS
PROMOCION DE MARTES
Eligi 12 Tacos: POLLO, TROMPO, BISTEC
Fitos Tacos de Trompo #5 Fitos #5 Location and Ordering Hours
(214) 253-8047
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