Flinchy’s
BAR SPEED SCREEN
- *VODKA$5.00+
- ABSOLUT$6.50+
- BLOODY MARY$6.00
- CAPTAIN PRIVATE$6.75+
- CASAMIGO'S BLANCO$9.00+
- Miller Light Drft$3.50
- Lager Drft$3.50
- Coors Lgt Btl$3.50
- Corona Btl$4.50
- GREEN TEA$6.00
- MILLER LIGHT BOTTLE$3.50
- FIREBALL$6.00
- CAPTAIN$6.00+
- GREY GOOSE$9.00+
- CROWN ROYAL$8.00+
- Miller Alum$3.00
- TITO'S$7.00+
- House Pino Gr$8.50
- ORANGE VODKA$7.00+
- JACK DANIEL'S$7.00
- JAMESON$8.00+
- KETEL ONE$8.00+
- House Merlot$8.50
- MALIBU$6.00+
- Mango Cart$5.50
- House Chard$8.50
- Mich Ultra Btl$3.50
- MOSCOW MULE$9.00
- Corona Lgt$4.50
- *RAIL RUM$5.50+
- PATRON$10.50+
- SNAKE BITE$6.50
- Orange Crush$8.00
- House Cab$8.50
- JAGER$7.00
- TIC TAC$7.50
- LONG ISLAND$9.00
- *RAIL GIN$5.50+
- White Claw$5.00
- MIMOSA$7.00
- RUMPLEMINTZ$7.00
- TEQUILA SUNRISE
- *VODKA (Copy)$5.00+
FOOD MENU
SHAREABLES
- CHEESE QUESADILLA$8.00
- SQUEAKY CHEESE$10.00
- FLINCHY NACHO$12.00
- SOFT PRETZELS$9.00
- WINGS$6.00
- CHICKEN FINGERS$12.00
- MALA SCALLOPS$22.00
- COCONUT SHRIMP$12.00
- TUNA POKE BITES$16.00
- NACHO MOMMA$16.00
- STUFFED SHRIMP$16.00
- BRUSSEL SPROUTS$12.00
- SEAFOOD FONDUE$18.00
- SPIN DIP$16.00
- MAC DADDY$12.00
- FLYING PIGS$21.00
- TOP BUNS$12.00
- CAULIFLOWER$12.00
- SWEET BEAN$12.00
- LET IT BRIE$14.00
- POTATO SKINS$11.00
- POUTINE$12.00
- BOOZY BANGERS$12.00
- SHISHITOS$10.00Out of stock
- CHIPS & SALSA$5.00
SANDWICHES
SALADS & SOUPS
ENTREES
SIDES
- APPLE SAUCE$1.00
- BAKED POTATO$2.00
- BRUSSELS SAUTE$4.00
- CAULI RISOTTO$5.00
- CEASAR SIDE
- CHIPS$1.50
- COLE SLAW$1.50
- EXTRA PITA$3.00
- FRIES$2.00
- GARLIC BREAD$2.00
- LOADED BAKER$2.00
- LOADED MASH$2.00
- MAC & CHEESE$5.00
- MASHED POTATO$4.00
- NO SIDE
- O RINGS$3.00
- PASTA SIDE
- SALAD SIDE
- SIDE BROCCOLI$2.00
- SIDE CEASAR$3.00
- SIDE SALAD
- SWEET FRIES$3.00
- VEGETABLES$4.00
- WASABI MASH$2.00
DESSERTS
KIDS
PASTA
HOT ROCKS
À LA CARTE
Flinchy’s Location and Ordering Hours
(717) 761-9000
Closed • Opens Monday at 11AM