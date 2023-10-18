Fly me to the moon
DRINKS
MOON LATTE & CAPPUCCINO
MOON TEA-FRUIT TEA
MOON TEA-HOT DRINKS
MOON TEA-MILK TEA
MOON TEA-SLUSH & SMOOTHIE
MOON TEA-TEA POP
PINK VENOM
$5.95+
A strawberry flavored drink with coconut milk and sago
SOUR CANDY
$5.95+
A kumquat lemon flavored jasmine tea with lychee jelly
LOVESICK MANGO
$5.95+
A mango flavored jasmine tea with boba
FAVORITE CRIME
$5.95+
A grapefruit and mango flavored drink with coconut milk and sago
I'M BLUE
$5.95+
A blueberry flavored drink with lychee jelly
MOON TEA-YAKULT
EATS
MOON TARTS
MOON CHOCOLATE CASTLE
EARL GREY BANANA BREAD
TIRAMISU
CUP SUSHI
MOON NOODLES
MOON SALAD
MOON ONIGIRI
MOON TTEOKBOKKI
MOON CUPS
MOON ICE CREAM CROFFLE BOX
Fly me to the moon Location and Ordering Hours
(716) 902-3520
Closed • Opens Wednesday at 10:30AM