Popular Items

STRAWBERRY YAKULT
STRAWBERRY YAKULT
$6.50
LYCHEE YAKULT
LYCHEE YAKULT
$6.50

Japanese Inspired

TIRAMISU-SHOOTINGSTAR
TIRAMISU-SHOOTINGSTAR
$4.50

DRINKS

MOON LATTE & CAPPUCCINO

ICED CAFE LATTE
ICED CAFE LATTE
$4.50+

Classic

ICED VIENNA LATTE (CONTAINS NUTS)
ICED VIENNA LATTE (CONTAINS NUTS)
$5.50+

Korean Trendy

ICED COCONUT LATTE
ICED COCONUT LATTE
$5.50+

Trendy Latte

ICED CARAMEL LATTE
ICED CARAMEL LATTE
$5.50+

Trendy Latte

ICED SNICKERS LATTE
ICED SNICKERS LATTE
$5.50+

Trendy Latte

MOON TEA-FRUIT TEA

PASSIONFRUIT JASMINE TEA
$5.50+

Classic Refresher

GRAPEFRUIT OOLONG TEA
GRAPEFRUIT OOLONG TEA
$5.50+

Classic Remade

MANGO JASMINE TEA
$5.50+

Classic Refresher

LYCHEE OOLONG TEA
LYCHEE OOLONG TEA
$5.50+

Classic Refresher

PEACH OOLONG TEA
PEACH OOLONG TEA
$5.50+

MOON TEA-HOT DRINKS

HOT JASMINE TEA
$4.50
HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE
$4.50
HOT AMERICANO
$3.50
HOT CAPPUCCINO
$4.50
HOT CAFE LATTE
$4.50
HOT EARL GREY TEA
$4.50
HOT VIENNA LATTE (NUTS)
$5.95
HOT SNICKERS LATTE
$4.95
HOT COCONUT LATTE
$4.95
HOT CARAMEL LATTE
$4.95

MOON TEA-MILK TEA

BROWN SUGAR BOBA MILK TEA
BROWN SUGAR BOBA MILK TEA
$5.50+

Taiwanese Style

EARL GREY MILK TEA
$4.50+

British Style

MATCHA MILK TEA W. RED BEAN
MATCHA MILK TEA W. RED BEAN
$5.50+
JASMINE MILK TEA
$4.50+

MOON TEA-SLUSH & SMOOTHIE

STRAWBERRY PROTEIN SMOOTHIE
$6.50
MANGO PROTEIN SMOOTHIE
$6.50
CAPPUCCINO SLUSH
$5.50+

Coffee Fusion

MATCHA MILK SLUSH WITH RED BEAN
$5.50+

Japanese Style

MOON TEA-TEA POP

PINK VENOM
PINK VENOM
$5.95+

A strawberry flavored drink with coconut milk and sago

SOUR CANDY
SOUR CANDY
$5.95+

A kumquat lemon flavored jasmine tea with lychee jelly

LOVESICK MANGO
LOVESICK MANGO
$5.95+

A mango flavored jasmine tea with boba

FAVORITE CRIME
FAVORITE CRIME
$5.95+

A grapefruit and mango flavored drink with coconut milk and sago

I'M BLUE
I'M BLUE
$5.95+

A blueberry flavored drink with lychee jelly

MOON TEA-YAKULT

PASSIONFRUIT YAKULT
PASSIONFRUIT YAKULT
$6.50

Japanese Inspired

LYCHEE YAKULT
LYCHEE YAKULT
$6.50

Japanese Inspired

PEACH YAKULT
PEACH YAKULT
$6.50
MANGO YAKULT
MANGO YAKULT
$6.50
STRAWBERRY YAKULT
STRAWBERRY YAKULT
$6.50

WATER

SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER 500ml
SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER 500ml
$2.50
SARATOGA NATURE SPRING WATER 355ml
SARATOGA NATURE SPRING WATER 355ml
$2.75

EATS

MOON PUFF

EARL GREY PUFF
EARL GREY PUFF
$3.95

Trendy Cream Puff

MATCHA PUFF
MATCHA PUFF
$3.95

Trendy Cream Puff

VANILLA PUFF
VANILLA PUFF
$3.95

MOON CROFFLE

STRAWBERRY CROFFLE
STRAWBERRY CROFFLE
$5.50
MANGO CROFFLE
MANGO CROFFLE
$5.50
GRAPE CROFFLE
GRAPE CROFFLE
$5.50
OREO CROFFLE
OREO CROFFLE
$5.50

MOON TARTS

GOLDEN COAST
GOLDEN COAST
$2.95
PLAIN
PLAIN
$2.25

MOON CHOCOLATE CASTLE

CHOCOLATE CASTLE
CHOCOLATE CASTLE
$2.95

EARL GREY BANANA BREAD

BANANA BREAD
BANANA BREAD
$4.25

TIRAMISU

TIRAMISU-SHOOTINGSTAR
TIRAMISU-SHOOTINGSTAR
$4.50

CUP SUSHI

SPICY CRABMEAT CUP SUSHI
SPICY CRABMEAT CUP SUSHI
$8.95

Japanese style

SWEET EEL CUP SUSHI
SWEET EEL CUP SUSHI
$9.95

Japanese style

SWEET SHRIMP CUP SUSHI
SWEET SHRIMP CUP SUSHI
$8.95
SPICY SHRIMP CUP SUSHI
$8.95

MOON NOODLES

SPICY SHRIMP NOODLES
SPICY SHRIMP NOODLES
$8.95
SPICY BEEF NOODLES (CONTAINS NUTS)
SPICY BEEF NOODLES (CONTAINS NUTS)
$8.95
SPICY ROAST PORK NOODLES
SPICY ROAST PORK NOODLES
$8.95

MOON SALAD

SHRIMP SOBA SALAD
SHRIMP SOBA SALAD
$8.95

Asian fusion

MOON ONIGIRI

SWEET EEL ONIGIRI
SWEET EEL ONIGIRI
$3.50
SPICY CRABMEAT ONIGIRI
SPICY CRABMEAT ONIGIRI
$3.50
SPICY BEEF ONIGIRI
SPICY BEEF ONIGIRI
$3.50
ROAST PORK ONIGIRI
ROAST PORK ONIGIRI
$3.50
KEWPIE FLOSS ONIGIRI
KEWPIE FLOSS ONIGIRI
$3.50
KEWPIE SHRIMP ONIGIRI
KEWPIE SHRIMP ONIGIRI
$3.50
SPICY SHRIMP ONIGIRI
SPICY SHRIMP ONIGIRI
$3.50
SWEET SHRIMP ONIGIRI
SWEET SHRIMP ONIGIRI
$3.50

MOON TTEOKBOKKI

TTEOKBOKKI
TTEOKBOKKI
$6.50

MOON CUPS

PANNA COTTA
PANNA COTTA
$5.50
CHEESE CAKE
CHEESE CAKE
$5.50

MOON ICE CREAM CROFFLE BOX

STRAWBERRY CROFFLE BOX
STRAWBERRY CROFFLE BOX
$6.50
MANGO CROFFLE BOX
MANGO CROFFLE BOX
$6.50

MOON ICE CUBIE CUBIE

MATCHA CUBIE CUBIE
MATCHA CUBIE CUBIE
$5.50
MANGO CUBIE CUBIE
MANGO CUBIE CUBIE
$5.50
STRAWBERRY CUBIE CUBIE
STRAWBERRY CUBIE CUBIE
$5.50
MILK TEA CUBIE CUBIE
$5.50