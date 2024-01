#4

$15.25

Three hard Shell Tacos 1- Ground beef, 1 Shredded Beef, Shredded Chicken lettuce, cheese and tomatoes on top of the crispy Tacos beans and rice on the side. 3 Tacos con tortilla dura (TacoBell) 1 Carne Molida, 1 Carne desherbada, 1 pollo desherbado, queso, tomate y lechuga encima de los tacos crujientes con arroz y frijoles a un lado