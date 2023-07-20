Welcome! Online Ordering with Toast is coming September 15th. Until then please feel free to browse our menu! :-)
Fuego Comida & Tequila Lounge
BRUNCH
-SWEET-
-SAVORY-
Brunch -SIDES-
JUICE/ CAFÉ’
-FUEGO SUNDAY’S-
DINNER
STARTERS
SALSA TRIO
$8.00
QUESO
$10.00
GUACAMOLE
$14.00
QUESO FUNDIDO SKILLET FLAMBE
$14.00
MUSHROOM CHICHARRON
$18.00
ESCABECHE DE PULPO
$20.00
BIRRIA EMPANADAS
$16.00
YUCA FRIES
$14.00
LOBSTER CIGARS
$28.00
CRAB STUFFED BONE MARROW
$30.00
PORK BELLY CHICHARRON
$20.00
QUESADILLA
$14.00
CHILLED SEAFOOD TOWER
$150.00
FRESH OYSTERS
$18.00+
CHIPS SALSA FREE
TAQUERIA
SIDES
DULCES
KIDS
DRINKS
LIQUOR
1800 SILVER
$9.00+
ASOMBROSO SILVER
$15.00+
BUTTERFLY BLUE
$10.00+
BUTTERFLY BLUE SILVER
$10.00+
CAMARENA SILVER (HOUSE)
$7.00+
CASAMIGOS
$16.00+
CASE DRAGONES
$23.00+
CHAMUCOS 80
$15.00+
CHAMUCOS DIABLO
$16.00+
CIERTO 80
$24.00+
CLASE AZULE PLATA
$30.00+
CODIGO 1530
$19.00+
CODIGO 1530 ROSA
$25.00+
DON JULIO SILVER
$17.00+
FLETCHA AZUL
$14.00+
FORTALEZA
$16.00+
GRAND MAYAN SILVER
$21.00+
KOMOS BLANCO
$0.00+
LALO
$14.00+
PATRON SILVER
$15.00+
PATSCH BLANCO
$20.00+
SANTANERA KOSHER 80
$25.00+
SANTANERA TAHONA 80
$35.00+
TEQUILA OCHO
$15.00+
HERADURRA
$10.00+
ASOMBROSO EROS REPOSADO
$34.00+
ASOMBROSO LA ROSA
$20.00+
BUTTERFLY CANNON
$41.00+
CAMARENA REPOSADO (HOUSE)
$7.00+
CASAMIGOS CRISTALINO
$25.00+
CASAMIGOS REPOSADO
$19.00+
CHAMUCOS REPOSADO
$14.00+
CIERTO REPOSADO
$29.00+
CLASE AZUL REPOSADO
$35.00+
DON JULIO 1942 PRIMAVERA
$30.00+
DON JULIO 1942 ROSADO
$39.00+
EL TEQUILENO REPOSADO RARE
$37.00+
ESPOLON REPOSADO
$12.00+
FLECHA AZUL REPOSADO
$16.00+
GRAND MAYAN REPOSADO
$24.00+
KOMOS ROSA REPOSADO
$31.00+
ORTE REPOSADO
$23.00+
PATRON REPOSADO
$16.00+
PATSCH REPOSADO
$26.00+
ROCK N ROLL TEQUILA CRISTALINO
$21.00+
TEQUILA OCHO REPOSADO
$18.00+
TRES AGAVES REPOSADO ORGANIC
$11.00+
HERRADURRA
$9.00+
1800 ANEJO
$12.00+
1800 ANEJO MILENIO
$57.00+
1800 CRISTALINO ANEJO
$14.00+
CAMARENA ANEJO (HOUSE)
$7.00+
CASA DRAGONES ANEJO
$45.00+
CASA DRAGONES ANEJO NAKED
$45.00+
CASA NOBLE ANEJO MARQUES
$39.00+
CASAMIGOS ANEJO
$22.00+
CHAMUCOS ANEJO
$16.00+
CIERTO ANEJO
$42.00+
CLASE AZUL ANEJO
$110.00+
CLASE AZUL GOLD
$80.00+
CODIGO 1530 ANEJO
$32.00+
CODIGO 1530 BARREL STRAIGHT
$36.00+
DELEON ANEJO
$16.00+
DON JULIO 1942
$50.00+
DON JULIO 1942 ULTIMA RESERVE
$81.00+
DON JULIO ANEJO 70TH ANNIVERSARY
$22.00+
DON JULIO ANEJO NAKED
$19.00+
EL TESORO PARADISO ANEJO
$42.00+
FLECHA AZUL ANEJO
$17.00+
FUENTESECA ANEJO 15 YEAR
$100.00+
HERRADURA ANEJO
$13.00+
KOMOS CRISTALINO ANEJO
$34.00+
PATRON ANEJO
$17.00+
PATRON GRAN BURDEOS ANEJO
$124.00+
TEQUILA OCHO
$52.00+
ASOMBROSO CARBONIZADO EXTRA ANEJO
$110.00+
ASOMBROSO GRAN RESERVE EXTRA ANEJO
$35.00+
AVION EXTRA ANEJO
$48.00+
CHAMUCOS EXTRA ANEJO
$51.00+
CIERTO EXTRA ANEJO
$69.00+
CODIGO 1530 EXTRA ANEJO
$81.00+
EL TESORO EXTRA ANEJO
$35.00+
FLECHA AZUL EXTRA ANEJO
$76.00+
GRAND MAYAN EXTRA ANEJO
$29.00+
KOMOS EXTRA ANEJO
$85.00+
PATSCH EXTRA ANEJO
$39.00+
BOSSCAL MEZCAL JOVEN (HOUSE)
$14.00+
BOSSCAL MEZCAL CONEJO
$27.00+
CLASE AZUL MEZCAL JOV DURANGO
$97.00+
CLASE AZUL MEZCAL GUERRERO
$97.00+
CODIGO 1530 MEZCAL ANCESTRAL 86.2
$45.00+
DOS HOMBRES MEZCAL TOBALA JOVEN 90
$84.00+
FUENTESECA 21 YEAR
$55.00+
ASOMBROSO COLLABORATION CALI ANEJO
$100.00+
ASOMBROSO DEL PORTO CALI ANEJO
$80.00+
ASOMBROSO VINTAGE 11 YEAR CALI ANEJO
$50.00+
CLASE AZUL ULTRA ANEJO
$82.00+
CLASE AZUL DIA MUERTO ANEJO
$50.00+
NEW AMSTERDAM (HOUSE)
$8.00+
KETTLE ONE
$12.00+
TITO'S
$10.00+
GREY GOOSE
$18.00+
ABSOLUTE
$12.00+
BELVEDERE
$12.00+
CIROC
$9.00+
SMIRNOFF TAMARIND
$5.00+
CRYSTAL HEAD
$15.00+
CRYSTAL HEAD ONYX
$16.00+
CRYSTAL HEAD AURORA
$17.00+
NEW AMSTERDAM (HOUSE)
$8.00+
BOMBAY SAPPHIRE
$10.00+
BOMBAY DRY
$11.00+
TANQUERAY DRY
$8.00+
BEEFEATERS
$12.00+
EXPRESS
$5.00+
ANGELS ENVY
$18.00+
ANGELS ENVY RYE
$34.00+
BASIL HAYDEN
$19.00+
BASIL HAYDEN DARK RYE
$14.00+
BASIL HAYDEN TOAST
$17.00+
BLANTONS
$21.00+
BUFFALO TRACE
$10.00+
CLYDE MAY CASK
$25.00+
CLYDE MAY STRAIGHT
$45.00+
EH TAYLOR
$14.00+
ELIJAH CRAIG RYE 94
$12.00+
ELIJIA CRAIG SM BATCH 94
$12.00+
ELIJIA CRAIG TOASTED 94
$16.00+
FOUR ROSES SMALL BATCH
$10.00+
GLENROTHES SINGLE MALT
$50.00+
HEAVENS DOOR
$21.00+
HEAVENS DOOR DOUBLE BARREL
$21.00+
HEAVENS DOOR RYE
$28.00+
HENRY MCKENNA 100
$0.00+
HORSE SOLDIER SINGLE
$25.00+
HORSE SOLDIER SMALL BATCH
$19.00+
HORSE SOLDIER STRAIGHT
$15.00+
JACK DANIELS
$13.00+
JACK DANIELS HONEY
$13.00+
JEFFERSON OCEAN
$25.00+
JEFFERSON RESERVE
$22.00+
JEFFERSON SMALL BATCH
$13.00+
JIM BEAM
$6.00+
KENTUCKY OWL #12
$109.00+
KENTUCKY OWL CONFISCATED
$39.00+
KENTUCKY OWL FILTHY
$7.00+
KENTUCKY OWL TAKUMI
$44.00+
KENTUCKY OWL WISEMAN
$7.00+
KENTUCKY OWL WISEMAN RYE
$17.00+
KNOB CREEK
$16.00+
KNOB CREEK RYE
$16.00+
MAKERS MARK
$15.00+
MAKERS MARK CASK ST
$22.00+
MICHTERS AM WHISKEY
$15.00+
MICHTERS BOURBON
$15.00+
MICHTERS RYE
$15.00+
OLD ELK BLENDED
$17.00+
OLD ELK INFINITY
$40.00+
OLD ELK WHEATED
$24.00+
OLD FORESTER 100
$9.00+
OLD FORESTER 1870
$14.00+
OLD FORESTER 1897
$11.00+
OLD FORESTER 1910
$19.00+
OLD FORESTER 1920
$19.00+
OLD FORESTER 86
$7.00+
OLD FORESTER BDAY
$50.00+
OLD FORESTER RYE
$8.00+
OLD FORESTER STATESMAN
$13.00+
PEERLESS SMALL BATCH
$17.00+
REDEMPTION RYE STRAIGHT
$9.00+
REDMPTION WHEATED
$16.00+
STAGG JR
$17.00+
WHISTLEPIG 10
$28.00+
WHISTLEPIG 12
$48.00+
WHISTLEPIG 15
$92.00+
WHISTLEPIG 18
$105.00+
WHISTLEPIG BOSS HOG
$186.00+
WHISTLEPIG FARMSTOCK
$24.00+
WHISTLEPIG PIGGY RYE
$12.00+
WHISTLEPIG PIGGYBACK
$12.00+
WHISTLEPIG SMOKESTOCK
$24.00+
WHISTLEPIG STATESTOCK
$25.00+
WHISTLEPIG SUMMERSTOCK
$25.00+
WOODFORD MALT
$14.00+
WOODFORD RESERVE
$18.00+
WOODFORD RESERVE DOUBLE OAKED
$24.00+
WOODFORD RYE
$18.00+
WOODFORD WHEAT
$14.00+
BACCARDI LIGHT
$5.00+
RON ZACAPA AGED
$33.00+
RON ZACAPA 23
$8.00+
CAPTAIN MORGAN SPICED
$7.00+
PAPA'S PILAR DARK
$7.00+
DALMORE 12 YEAR
$25.00+
DALMORE CIGAR MALT
$57.00+
GLENLIVET
GLENROTHES SINGLE MALT
$50.00+
JOHNNY WALKER BLACK
$18.00+
JOHNNY WALKER BLUE
$69.00+
JOHNNY WALKER RED
$14.00+
MACALLAN DOUBLE CAST SINGLE 12 YEAR
MACALLAN SHERRY OAK 12 YEAR
OLD ELK INFINTY
$28.00+
GRAND MARNIER
JAGERMEISTER
FABRIZIA BLOOD ORANGE
COINTREU
CAMPARI
SAINT GERMAIN
WINE
Risata Moscato (split)
$10.00
Risata Prosecco (split)
$11.00
Chandon Brut
$19.00+
Berceo, Cava
$11.00+
Gemma Di Luna
$50.00
Veuve Clicquot Brut
$150.00
Veuve Clicquot Rose
$160.00
Dom Perignon Brut
$600.00
MASO CANALI PINOT GRIGIO
$11.00+
Sonoma Coast Pinot Grigio
$12.00+
J VINEYARDS CHARDONNAY
$13.00+
MEIOMI CHARDONNAY
$15.00+
Clouston & Co Sauvignon Blanc
$13.00+
Jordan Chardonnay
$100.00
Zuccardi Torrontes
$13.00+
FREI BROS MERLOT
$13.00+
WENTE CABERNET
$12.00+
WENTE MERLOT
$11.00+
WALLA WALLA CABERNET
$17.00+
CLAY SHANNON PINOT NOIR
$13.00+
OVIS LAKE CABERNET
$125.00
FERRARI CARANO TRESOR 19
$95.00
DONA PAULA BLACK
$10.00+
MANZANOS 125 ANNIV RIOJA
$180.00
ZUCCARDI TORRONTES SALTA
$13.00+
COCODRILO MALBEC
$25.00+
LAPOSTOLLE CARMENERE SYRAH
$12.00+
RED SANGRIA
$12.00
WHITE SANGRIA
$12.00
FROZEN SANGRIA
$16.00
BEER
MICHELOB ULTRA
$6.00
MANGO CART
$7.00
FUNKY BUDDHA
$8.00
PACHANGA
$8.00
CORONA
$7.00
CORONA LIGHT
$7.00
CORONA N/A
$8.00
BUD LIGHT
$5.00
MANGO HABANERO
$9.00
ACE GUAVA
$9.00
HAZY HAYWIRE
$9.00
MICH ULTRA
$6.00
MODELLO LAGER
$8.00
PACIFICO
$7.00
NEGRO MODELLO
$7.00
VICTORIA
$7.00
STELLA LAGER
$7.00
BLACK CHERRY
$7.00
PINEAPPLE
$7.00
LIME
$7.00
MARGARITAS
COCKTAILS
MOJITOS
BLOODY'S
SODAS
COFFEE/WATER/TEA
Fuego Tequila Lounge Location and Ordering Hours
(941) 751-5252
Closed • Opens Saturday at 10:30AM