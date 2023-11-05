Futo Buta 222 E Bland Street
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IZAKAYA
- EDAMAME$5.00
YUZU, SEA SALT
- FRIED BRUSSEL SPROUTS$8.00
SWEET SOY, SESAME, BONITO, SEA SALT
- SHISHITO PEPPERS$7.00
SESAME, GARLIC, SOY
- KUROBUTA PORK GYOZA$8.00
- TORI KARAAGE$11.00
FRIED CHICKEN THIGHS, MINT, LIME, CHILI MAYO
- RICE CRISPY SQUARES$14.00
SPICY TUNA, CRISPY FRIED RICE, WASABI SOY
- HAMACHI CRUDO$15.00
YELLOWTAIL, AVOCADO, GRAPEFRUIT, SERRANO PEPPER, PONZU, SCALLION
- SALMON BELLY NIGIRI$14.00
PECAN WOOD SMOKED SALMON, YUZU MAYO, TOBIKO, MAPLE SOY, MICRO CHIVE
- XTRA SQUARES$3.00
BUNS
RAMEN
- TONKOTSU$16.00
PORK BONE BROTH, PECAN SMOKED PORK BELLY, ONSEN EGG, SESAME, SEASONAL SHROOMS, BLACK GARLIC, PICKLED GINGER, NORI, SCALLION
- MISO$15.00
PORK + CHICKEN BROTH, PECAN SMOKED PORK BELLY, ONSEN EGG, SESAME, SWEET CORN, BEAN SPROUT, BOK CHOY, SCALLION
- SHOYU$15.00
CHICKEN + DASHI BROTH, PECAN SMOKED PORK BELLY, ONSEN EGG, BAMBOO, WAKAME, ROASTED + JULIENNE LEEK, SCALLION
- CHIZU$15.00Out of stock
CHICKEN BROTH, PECORINO CHEESE, WHIPPED EGG, SHISO PESTO, YUZU, BLACK GARLIC, SCALLION
- NIWA$15.00
VEGETABLE BROTH, SEASONAL SHROOMS, BOK CHOY, ROASTED + JULIENNE LEEK, CARROT, ARUGULA, SESAME, BEAN SPROUT, SCALLION, GOLDEN PEA SHOOT, WATERMELON RADISH
- FIRE AND ICE$15.00
KIMCHI + DASHI BROTH, HOT SMOKED SALMON, MINT, BOK CHOY, CARROT, RADISH, BLACK SESAME, JULIENNE LEEK, SCALLION
- BUTA BOWL$19.00
CHICKEN + DASHI BROTH, DOUBLE NOODLE, PECAN SMOKED PORK BELLY, ONSEN EGG, DUCK CONFIT, SPICY GROUND PORK, ONO CHILI SAUCE, SWEET CORN, ROASTED + JULIENNE LEEK, SCALLION, CAYENNE PEPPER THREAD
- LITTLE NOODLE$8.00
CHICKEN + DASHI BROTH WITH NOODLES
- FUYU$15.00