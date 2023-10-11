GCP FOOD MENU

FOR THE TABLE

SKILLET CORNBREAD

$7.95

CLASSIC HUMMUS

$9.95

NACHOS LOCOS

$11.95

PRETZEL TIME

$12.95

PORK POTSTICKERS

$12.95

PICKLES FRITTI

$9.95

MOONS OF MOZZARELLA

$9.95

ASIAN BRUSSELS SPROUTS

$10.95

SOUTHWEST QUESADILLA

$11.95

LOADED TOTS

$9.95

SPOONER ST. QUAHOG

$7.95

MEATBALLS N' SAUCE

$10.95

STEAK EGG ROLLS

$10.95

BUFFALO CHICKEN DIP

Out of stock

CHEESE QUESADILLA

$7.95

CHIPS & QUESO

$7.95

CHIPS AND PICO

$4.95

CALAMARI

$15.95

SHRIMP SKEWERS

$13.95

CHICKEN SKEWERS

$12.95

WINGYS

8 PIECE BONE-IN

$12.95

16 PIECE BONE-IN

$22.95

TENDERS

$11.95

SOUPS & STUFF

FRENCH ONION

$5.95

CLAM CHOWDAH'

$5.95

GCP HOUSE MADE CHILI

$5.95

CORNBREAD & CHILI

$8.95

SOUP DU JOUR

$5.95

GREENS ARE GOOD

GOAT CITY COBB

$15.95

TACO SALAD

$15.95

HONEY MUSTARD CHICKEN SALD

$15.95

CAESAR SALAD

$11.95

APPLE CRANBERRY SALAD

$14.95

KEEP IT SIMPLE

$11.95

CHOPPED SALAD

$15.95

BURGERS

GCP BURGER

$12.95

COWBOY-UP BURGER

$14.95

BIG PAPI BURGER

$19.95

MEL ALMADA BURGER

$14.95

PASTRAMI BURGER

$14.95

MASS SANDWICHES

12OZ ROAST BEEF

$16.95

8OZ. ROAST BEEF

$14.95

ADULT GRILLED CHEESE

$8.95

BLT

$12.95

CAPRESE SANDWICH

$11.95

CHICKEN BACON RANCH

$14.95

CHICKEN CEASAR WRAP

$12.95

CHICKEN PARM SAND

$14.95

CHICKEN WRAP

$12.95

FISH SANDWICH

$12.95

FISH TACOS

$15.95

FRIED CHICKEN SANDWICH

$11.95

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$11.95

MEATBALL PARM SAND

$14.95

PASTRAMI SANDWICH

$14.95

PULLED PORK SANDWICH

$14.95Out of stock

TURKEY BLT

$14.95

VEGAN VEGGIE WRAP

$12.95

PUB PIZZA

CBR:THE PIZZA

$12.95

HANOVER ST. SPECIAL

$12.95

BUFFALO PIZZA

$12.95

FIG & PROSCUITTO

$14.95

WICKED GARLICKY PIE

$12.95

VEGGIE PESTO

$12.95

CHEESE PIZZA

$8.95

BBQ CHICKEN PIZZA

$12.95

MAIN EVENTS

BAKED COD

$16.95

BUILD YOUR OWN MAC N' CHEESE

$14.95

CAPPELLETTI'S PENNE

$18.95

CHICKEN & WAFFLES

$18.95

CHICKEN MARSALA

$18.95

CHICKEN PARMESAN

$18.95

CHIMICHURRI STEAK FRITES

$23.95

EGGPLANT STACK

$17.95

FISH N' CHIPS

$16.95

J&J'S SALMON

$21.95

ROAST BEEF DINNER

$18.95

SHRIMP AL FRESCO

$18.95

SHRIMP OR CHICKEN BROCCOLI & BOW TIES

$18.95

SPAGHETTI AND MEATBALL DINNER

$18.95

STEAK TIPS

$24.95

THAI PINEAPPLE FRIED RICE

$15.95

KIDS MENU

KIDS GRILLED CHEESE

$6.95

KIDS HOT DOG

$6.95

KIDS HAMBURGER

$6.95

KIDS PASTA & MEATBALLS

$6.95

KIDS PASTA & SAUCE

$6.95

KIDS TENDERS

$6.95

KIDS MAC & CHEESE

$6.95

KIDS CHEESE PIZZA

$6.95

KID FISH & CHIP

$8.95

DESSERTS

CHEESECAKE

$7.00

CHOCOLATE CAKE

$7.00

SEASONAL CAKE

$7.00

GIANT BROWNIE SUNDAE

$9.00

2 SCOOPS ICE CREAM

$4.00

ROOT BEER FLOAT

$5.00

COOKIE SKILLET

$7.00

APPLE CRISP

$7.00Out of stock

SIDELINES

MASHED POTATOES

$2.95

FRENCH FRIES

$2.95

COLESLAW

$2.95

BROCCOLI

$2.95

RICE PILAF

$2.95

JASMINE RICE

$2.95

AVOCADO

$3.00

GUACAMOLE

$3.00

VEG DAY

$2.95

PREMIUM SIDES

SWEET POTATO FRIES

$3.95

TOTS

$3.95

LOADED TOTS

$4.95

ONION STRINGS

$3.95

BRUSSELS SPROUTS

$3.95

SIDE CORN BREAD

$4.95

SIDE CAESAR

$5.95

SIDE HOUSE

$5.95

SIDE PASTA

$3.95

CHOWDER

$2.00

SOUP DU JOUR

$2.00

$SM HOUSE$

$2.00

$SM CAESAR$

$2.00

ALA CARTE

ADD AVOCADO

$3.00

ADD BURGER PATTY

$5.00

ADD CRISPY CHICKEN

$5.00

ADD GRILLED CHICKEN

$5.00

ADD ON STEAK TIPS

$9.00

ADD SALMON

$9.00

ADD SHRIMP

$9.00

SIDE DRESSING

$0.75

SIDE OF BACON (2)

$2.50

SIDE OF GUACAMOLE

$3.00

SIDE SAUTEED' MOP

$3.00

SIDE SAUTEED' MUSHROOMS

$3.00

SIDE SAUTEED' ONIONS

$3.00

SIDE SAUTEED' PEPPERS

$3.00

NA DRINKS

SODA

$2.50

ICED TEA

$2.50

COFFEE

$3.00

HOT TEA

$3.00

MILK

$3.00

JUICE

$3.00

KID SODA

$1.50

KID MILK

$2.00

KID JUICE

$2.00

STRAWBERRY LEMONADE

$3.95

VIRGIN DAQUIRI

$4.00

VIRGIN MARGARITA

$4.00

VIRGIN MARY

$4.00

RED BULL

$4.50Out of stock

SF RED BULL

$4.50

GINGER BEER

$4.50

ice cream float

$4.00

COCKTAILS & LIQUOR

VODKA

3OLIVES BLUEBERRY

$7.50

3OLIVES ESPRESSO

$7.50

3OLIVES ORANGE

$7.50

3OLIVES VANILLA

$7.50

ABSOLUT

$7.50

DEEP EDDY LEMON

$8.00

DEEP EDDY TEA

$8.00

GREY GOOSE

$9.00

KETEL ONE

$8.00

NEW AM. COCONUT

$7.00

NEW AM. LEMON

$7.00

NEW AM. PINEAPPLE

$7.00

NEW AM. RASPBERRY

$7.00

SKYY BLOOD OR.

$7.00

SMIRNOFF

$7.50

SMIRNOFF CARAMEL

$7.50

SMIRNOFF STRAWBERRY

$7.50

SMIRNOFF WATERMELON

$7.50

TITO'S

$8.00

WELL VODKA

$6.00

CROP CUCUMBER

$8.50

GIN

AVIATION

$9.00

BEEFEATER

$9.00

BOMBAY SAPHIRE

$9.00

HENDRICKS

$9.50

TANQUERAY

$9.00

WELL GIN

$6.00

RUM

BACARDI

$8.00

CALYPSO COCONUT

$6.00

CAPTAIN MORGAN

$8.00

GOSLINGS

$7.50

MALIBU

$7.50

WELL RUM

$6.00

TEQUILA

1800 COCONUT

$8.50

CASAMIGOS BLANCO

$9.00

DON JULIO SILVER

$10.00

GHOST

$9.00

MILAGRO

$9.50

PATRON SILVER

$9.50

WELL TEQUILA

$6.00

WHISKEY

BUFFALO TRACE

$9.50

BULLEIT

$10.00

BULLEIT RYE

$10.00

CANADIAN CLUB

$6.00

CROWN APPLE

$10.00

CROWN ROYAL

$10.00

FIREBALL

$7.00

JACK DANIELS

$8.00

JACK HONEY

$8.00

JAMESON

$9.00

JIM BEAM

$8.00

MAKERS MARK

$9.00

REDEMPTION

$8.00

SCREWBALL PB WHISKEY

$9.00

SEAGRAMS 7

$6.00

SOUTHERN COMFORT

$7.50

WELL WHISKEY

$6.00

WOODFORD RESERVE

$9.50

SCOTCH

DEWAR'S

$7.50

GLENLIVET 12

$11.00

JW BLACK

$10.00

MCCALLAN

$12.00

LIQUEURS/CORDIALS

APEROL

$9.00

B&B

$8.00

BAILEYS

$8.50

BRADY'S IRISH

$6.00

BUTTERSCOTCH

$6.00

CHAMBORD

$9.00

CHINOLA

$9.00

CREME DE BANANA

$6.00

DISSARONO

$7.50

DR. MCG MINT

$7.00

FRANGELICO

$8.00

GRAND MARNIER

$9.00

HENNESSY

$9.50

HOUSE AMARETTO

$6.00

HOUSE COFFEE LIQ

$6.00

JAGERMEISTER

$7.50

KAHLUA

$8.50

LIMONCELLO

$7.50

MELON LIQUEUR

$6.00

MIDORI

$7.00

PEPPERMINT SCHNAPPS

$6.00

RUM CHATA

$8.00

SAMBUCA

$7.00

ST. ELDER BLOOD O

$7.50

ST. ELDERFLOWER

$7.50

SALTED CARAMEL CHOC

$7.50

PB CHOCOLATE LIQ

$7.50

CHOCOLATE LIQ

$7.50

BEER & WINE

DRAFT BEER

10OZ CANNED HEAT WITCH DOCTAH

$8.00

BLUE MOON

$7.00

BOG IRON

$8.50

BUD DFT

$3.00

BUD LIGHT DFT

$4.75

COORS LIGHT DFT

$4.75

DEVILS PURSE

$8.50

DOWNEAST CIDER

$7.50

GUINNESS

$8.00

MICH ULTRA

$4.75

MILLER LIGHT DFT

$4.75

NARRAGANSETT LAGER

$3.50

NARRY BOHEMIAN PILSNER

$8.50

NORTHWOODS

$8.50

SAM SEASONAL

$7.00

SHIPYARD PUMPKIN

$7.50

SIERRA NEVADA HAZY LITTLE THING

$8.50

SIERRA NEVADA OCTOBERFEST

$8.50

STELLA

$7.00

TRULY WILD BERRY

$7.00

WHALERS RISE

$8.50

WORMTOWN

$7.50

BOTTLED BEER

ANGRY ORCHARD

$6.00

BUD LIGHT BTL

$4.75

BUD ZERO

$4.75

BUDWEISER BTL

$4.75

COORS LITE BTL

$4.75

CORONA

$6.00

CORONA LIGHT

$6.00

CORONA PREMIER

$6.00

CRANBERRY NUTRL

$7.50

HEINEKEN

$6.00

HEINEKEN 00

$6.00

HEINEKEN LIGHT

$6.00

HIGH NOON MANGO

$7.50

HIGH NOON PEACH

$7.50

HIGH NOON PINEAPPLE

$7.50

HIGH NOON WATERMELON

$7.50

MIKES HARD LEMONADE

$6.60

MILLER LITE BTL

$4.75

O'DOUL'S N/A

$4.75Out of stock

RED BRIDGE (GF)

$5.00

SAM ADAMS LAGER

$5.50

TWISTED TEA

$5.50

WHITE CLAW BLACK CHERRY

$6.00

WHITE CLAW LIME

$6.00

WHITE CLAW MANGO

$6.00

WHITE CLAW RASPBERRY

$6.00

YUENGLING FLIGHT

$4.75

RED WINE GLASSES

HOUSE CAB

$8.00

LIBERTY SCHOOL CAB

$10.00

BACKHOUSE MERLOT

$8.00

TROUBLEMAKER RED BLEND

$10.00

HOB KNOB PINOT NOIR

$9.00

MEIOMI PINOT NOIR

$12.00

APOTHIC RED BLEND

$9.00

WHITE WINE GLASSES

HOUSE CHARD

$8.00

HOUSE PINOT GRIGIO

$8.00

KENDALL JACKSON CHARD

$9.00

ECCO DOMANI PINOT GRIGIO

$10.00

MONKEY BAY SAUV B

$9.00

BRANCOTT SAUV B

$10.00

KIM CRAWFORD SAUV B

$12.00

CHATEAU ST. MICHELLE RIESLING

$9.00

SANTA MARINO MOSCATO

$8.00

BERINGER WHITE ZIN

$7.00

BAND OF ROSES ROSE

$9.00

GAMBINO CUEVEE

$8.00

PRIMA PEBLA PROSECCO SPLIT

$10.00

RED WINE BOTTLES

BTL HOUSE CAB

$30.00

BTL LIBERTY SCHOOL CAB

$38.00

BTL BACKHOUSE MERLOT

$30.00

BTL TROUBLEMAKER RED BLEND

$38.00

BTL HOB KNOB PINOT NOIR

$34.00

BTL MEIOMI PINOT NOIR

$46.00

BTL APOTHIC RED BLEND

$34.00

WHITE WINE BOTTLES

BTL HOUSE CHARD

$30.00

BTL HOUSE PINOT GRIGIO

$30.00

BTL KENDALL JACKSON CHARD

$34.00

BTL ECCO DOMANI PINOT GRIGIO

$38.00

BTL MONKEY BAY SAUV B

$34.00

BTL BRANCOTT SAUV B

$38.00

BTL KIM CRAWFORD SAUV B

$46.00

BTL CHATEAU ST. MICHELLE RIESLING

$34.00

BTL SANTA MARINO MOSCATO

$30.00

BTL BERINGER WHITE ZIN

$26.00

BTL BAND OF ROSES ROSE

$34.00

BTL GAMBINO CUEVEE

$30.00