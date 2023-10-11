Goat City Pub 184 W Main St
GCP FOOD MENU
FOR THE TABLE
SKILLET CORNBREAD
$7.95
CLASSIC HUMMUS
$9.95
NACHOS LOCOS
$11.95
PRETZEL TIME
$12.95
PORK POTSTICKERS
$12.95
PICKLES FRITTI
$9.95
MOONS OF MOZZARELLA
$9.95
ASIAN BRUSSELS SPROUTS
$10.95
SOUTHWEST QUESADILLA
$11.95
LOADED TOTS
$9.95
SPOONER ST. QUAHOG
$7.95
MEATBALLS N' SAUCE
$10.95
STEAK EGG ROLLS
$10.95
BUFFALO CHICKEN DIP
Out of stock
CHEESE QUESADILLA
$7.95
CHIPS & QUESO
$7.95
CHIPS AND PICO
$4.95
CALAMARI
$15.95
SHRIMP SKEWERS
$13.95
CHICKEN SKEWERS
$12.95
SOUPS & STUFF
GREENS ARE GOOD
BURGERS
MASS SANDWICHES
12OZ ROAST BEEF
$16.95
8OZ. ROAST BEEF
$14.95
ADULT GRILLED CHEESE
$8.95
BLT
$12.95
CAPRESE SANDWICH
$11.95
CHICKEN BACON RANCH
$14.95
CHICKEN CEASAR WRAP
$12.95
CHICKEN PARM SAND
$14.95
CHICKEN WRAP
$12.95
FISH SANDWICH
$12.95
FISH TACOS
$15.95
FRIED CHICKEN SANDWICH
$11.95
GRILLED CHICKEN SANDWICH
$11.95
MEATBALL PARM SAND
$14.95
PASTRAMI SANDWICH
$14.95
PULLED PORK SANDWICH
$14.95Out of stock
TURKEY BLT
$14.95
VEGAN VEGGIE WRAP
$12.95
PUB PIZZA
MAIN EVENTS
BAKED COD
$16.95
BUILD YOUR OWN MAC N' CHEESE
$14.95
CAPPELLETTI'S PENNE
$18.95
CHICKEN & WAFFLES
$18.95
CHICKEN MARSALA
$18.95
CHICKEN PARMESAN
$18.95
CHIMICHURRI STEAK FRITES
$23.95
EGGPLANT STACK
$17.95
FISH N' CHIPS
$16.95
J&J'S SALMON
$21.95
ROAST BEEF DINNER
$18.95
SHRIMP AL FRESCO
$18.95
SHRIMP OR CHICKEN BROCCOLI & BOW TIES
$18.95
SPAGHETTI AND MEATBALL DINNER
$18.95
STEAK TIPS
$24.95
THAI PINEAPPLE FRIED RICE
$15.95
KIDS MENU
DESSERTS
SIDELINES
PREMIUM SIDES
ALA CARTE
COCKTAILS & LIQUOR
VODKA
3OLIVES BLUEBERRY
$7.50
3OLIVES ESPRESSO
$7.50
3OLIVES ORANGE
$7.50
3OLIVES VANILLA
$7.50
ABSOLUT
$7.50
DEEP EDDY LEMON
$8.00
DEEP EDDY TEA
$8.00
GREY GOOSE
$9.00
KETEL ONE
$8.00
NEW AM. COCONUT
$7.00
NEW AM. LEMON
$7.00
NEW AM. PINEAPPLE
$7.00
NEW AM. RASPBERRY
$7.00
SKYY BLOOD OR.
$7.00
SMIRNOFF
$7.50
SMIRNOFF CARAMEL
$7.50
SMIRNOFF STRAWBERRY
$7.50
SMIRNOFF WATERMELON
$7.50
TITO'S
$8.00
WELL VODKA
$6.00
CROP CUCUMBER
$8.50
TEQUILA
WHISKEY
BUFFALO TRACE
$9.50
BULLEIT
$10.00
BULLEIT RYE
$10.00
CANADIAN CLUB
$6.00
CROWN APPLE
$10.00
CROWN ROYAL
$10.00
FIREBALL
$7.00
JACK DANIELS
$8.00
JACK HONEY
$8.00
JAMESON
$9.00
JIM BEAM
$8.00
MAKERS MARK
$9.00
REDEMPTION
$8.00
SCREWBALL PB WHISKEY
$9.00
SEAGRAMS 7
$6.00
SOUTHERN COMFORT
$7.50
WELL WHISKEY
$6.00
WOODFORD RESERVE
$9.50
LIQUEURS/CORDIALS
APEROL
$9.00
B&B
$8.00
BAILEYS
$8.50
BRADY'S IRISH
$6.00
BUTTERSCOTCH
$6.00
CHAMBORD
$9.00
CHINOLA
$9.00
CREME DE BANANA
$6.00
DISSARONO
$7.50
DR. MCG MINT
$7.00
FRANGELICO
$8.00
GRAND MARNIER
$9.00
HENNESSY
$9.50
HOUSE AMARETTO
$6.00
HOUSE COFFEE LIQ
$6.00
JAGERMEISTER
$7.50
KAHLUA
$8.50
LIMONCELLO
$7.50
MELON LIQUEUR
$6.00
MIDORI
$7.00
PEPPERMINT SCHNAPPS
$6.00
RUM CHATA
$8.00
SAMBUCA
$7.00
ST. ELDER BLOOD O
$7.50
ST. ELDERFLOWER
$7.50
SALTED CARAMEL CHOC
$7.50
PB CHOCOLATE LIQ
$7.50
CHOCOLATE LIQ
$7.50
BEER & WINE
DRAFT BEER
10OZ CANNED HEAT WITCH DOCTAH
$8.00
BLUE MOON
$7.00
BOG IRON
$8.50
BUD DFT
$3.00
BUD LIGHT DFT
$4.75
COORS LIGHT DFT
$4.75
DEVILS PURSE
$8.50
DOWNEAST CIDER
$7.50
GUINNESS
$8.00
MICH ULTRA
$4.75
MILLER LIGHT DFT
$4.75
NARRAGANSETT LAGER
$3.50
NARRY BOHEMIAN PILSNER
$8.50
NORTHWOODS
$8.50
SAM SEASONAL
$7.00
SHIPYARD PUMPKIN
$7.50
SIERRA NEVADA HAZY LITTLE THING
$8.50
SIERRA NEVADA OCTOBERFEST
$8.50
STELLA
$7.00
TRULY WILD BERRY
$7.00
WHALERS RISE
$8.50
WORMTOWN
$7.50
BOTTLED BEER
ANGRY ORCHARD
$6.00
BUD LIGHT BTL
$4.75
BUD ZERO
$4.75
BUDWEISER BTL
$4.75
COORS LITE BTL
$4.75
CORONA
$6.00
CORONA LIGHT
$6.00
CORONA PREMIER
$6.00
CRANBERRY NUTRL
$7.50
HEINEKEN
$6.00
HEINEKEN 00
$6.00
HEINEKEN LIGHT
$6.00
HIGH NOON MANGO
$7.50
HIGH NOON PEACH
$7.50
HIGH NOON PINEAPPLE
$7.50
HIGH NOON WATERMELON
$7.50
MIKES HARD LEMONADE
$6.60
MILLER LITE BTL
$4.75
O'DOUL'S N/A
$4.75Out of stock
RED BRIDGE (GF)
$5.00
SAM ADAMS LAGER
$5.50
TWISTED TEA
$5.50
WHITE CLAW BLACK CHERRY
$6.00
WHITE CLAW LIME
$6.00
WHITE CLAW MANGO
$6.00
WHITE CLAW RASPBERRY
$6.00
YUENGLING FLIGHT
$4.75
RED WINE GLASSES
WHITE WINE GLASSES
HOUSE CHARD
$8.00
HOUSE PINOT GRIGIO
$8.00
KENDALL JACKSON CHARD
$9.00
ECCO DOMANI PINOT GRIGIO
$10.00
MONKEY BAY SAUV B
$9.00
BRANCOTT SAUV B
$10.00
KIM CRAWFORD SAUV B
$12.00
CHATEAU ST. MICHELLE RIESLING
$9.00
SANTA MARINO MOSCATO
$8.00
BERINGER WHITE ZIN
$7.00
BAND OF ROSES ROSE
$9.00
GAMBINO CUEVEE
$8.00
PRIMA PEBLA PROSECCO SPLIT
$10.00
RED WINE BOTTLES
WHITE WINE BOTTLES
BTL HOUSE CHARD
$30.00
BTL HOUSE PINOT GRIGIO
$30.00
BTL KENDALL JACKSON CHARD
$34.00
BTL ECCO DOMANI PINOT GRIGIO
$38.00
BTL MONKEY BAY SAUV B
$34.00
BTL BRANCOTT SAUV B
$38.00
BTL KIM CRAWFORD SAUV B
$46.00
BTL CHATEAU ST. MICHELLE RIESLING
$34.00
BTL SANTA MARINO MOSCATO
$30.00
BTL BERINGER WHITE ZIN
$26.00
BTL BAND OF ROSES ROSE
$34.00
BTL GAMBINO CUEVEE
$30.00
Goat City Pub 184 W Main St Location and Ordering Hours
(508) 622-1892
Closed • Opens Friday at 11:30AM