Goemans Rapidmart 2712 E Sumner St
MAIN
APPETIZERS AND SIDES
- WEDGES
BROASTED POTATO WEDGES SEASONED WITH LAWRYS SALT
- FRENCH FRIESOut of stock
CRINKLE CUT FRIES SEASONED WITH LAWRYS SALT
- COLESLAW
UNCLE LARRY’S FAMOUS SLAW
- TATOR TOTS
FRIED TO PERFECTION AND SEASONED WITH LAWRYS SALT
- MOTT STICKS$5.99
4 WONTON WRAPPED MOZZ STICKS SERVED WITH MARINARA
- ONION RINGS
OUR FAMOUS GOLDEN BROWN ONION RINGS
- CHEESE CURDS$5.99
OUR FAMOUS GOLDEN BROWN CHEESE CURDS
- JALAPENO POPPERS$5.99
6 BREADED JALAPENO POPPERS FILLED WITH CREAM CHEESE (NOT SPICY)
- TARTAR 4OZ$0.99
- TARTAR 1/2 LB$1.99
- TARTAR 1LB$3.99
- SIDE DIPPING SAUCE$0.99
UNCLE LARRY'S CHICKEN
UNCLE LARRY'S CHICKEN TENDERS
BRICK OVEN PIZZAS
- THE UNCLE LARRY
RED SAUCE, EAST COAST BLEND, PEPPERONI, SAUSAGE, AND ONIONS WITH CHOICE OF JALAPENOS WITH PARMESAN DUSTING AFTER BAKE
- UNCLE LARRY'S DELUXE
RED SAUCE, EAST COAST BLEND, PEPPERONI, HAM, SAUSAGE, BACON, ONIONS, GREEN PEPPERS, BLACK OLIVES. AND FRESH MUSHROOMS WITH PARMESAN DUSTING AFTER BAKE
- HAWAIIAN
RED SAUCE, EAST COAST BLEND, CUBED PROVOLONE, HAM, PINEAPPLE, AND PARMESAN DUSTING AFTER BAKE
- BBQ CHICKEN
BBQ SAUCE, CHEDDAR BLEND, BBQ CHICKEN, RED ONIONS, BACON, AND BBQ SAUCE DRIZZLE/ CILANTRO AFTER BAKE
- BUFFALO CHICKEN
BUFFALO SAUCE, CHEDDAR BLEND, BLUE CHEESE CRUMBLES, BUFFALO CHICKEN, RED ONIONS, AND RANCH DRIZZLE AFTER BAKE
- MARGARITA
RED SAUCE, FRESH SLICED MOZZ, SLICED TOMATOES, ROASTED GARLIC, FRESH BASIL AND PARMESAN DUSTING AFTER BAKE
- ROASTED CHICKEN AND PEPPERS
ALFREDO SAUCE, EAST COAST BLEND, GRILLED CHICKEN, BACON, RED PEPPERS, RED ONIONS, ROASTED GARLIC, WITH PARMESAN DUSTING AFTER BAKE
- VODKA PIZZA
VODKA SAUCE, EAST COAST BLEND, FRESH SLICED MOZZARELLA, HAM, MUSHROOMS, PEAS, AND PARMESAN DUSTING AFTER BAKE
- BACON CHEESEBURGER
RED SAUCE, CHEDDAR BLEND, GROUND BEEF, BACON, RED ONIONS, AND AN OPTION TO ADD PICKLES AND PARMESAN DUSTING AFTER BAKE
- BYO 12 INCH PIZZA$13.99
BUILD YOUR OWN PIZZA. $2 PER TOPPING FOR FIRST 3. FREE AFTER 3. MAX 6 TOPPINGS (EXTRA SAUCE/CHEESE EXCLUDED)
- BYO 16 INCH PIZZA$17.99
BUILD YOUR OWN PIZZA. $2 PER TOPPING FOR FIRST 3. FREE AFTER 3. MAX 6 TOPPINGS (EXTRA SAUCE/CHEESE EXCLUDED)
- HALF AND HALF