Golden Triangle Asian Cuisine 433 North Reading Road

Popular Items

PAD THAI
STEAMED DUMPLING
BROCCOLI & PROTIEN

Golden Triangle

Apps

EGG ROLL PORK

$4.00

EGG ROLL VEGGIES

$4.00

FRESH SPRING ROLL

$6.00

GOLDEN TRIANGLE

$6.00

GOLDEN SHRIMP

$8.00

GOLDEN TOFU

$6.00

TEMPURA VEGGIES

$8.00

TEMPURA VEG & SH

$10.00

TEMPURA SH

$8.00

GOLDEN CALAMARI

$7.00

THAI SPICY FISH CAKES

$8.00

COCONUT SHRIMP

$8.00

FRIED DUMPLING

$6.00

STEAMED DUMPLING

$6.00

EDAMAME

$5.00

SAMUSA

$6.00

CHICKEN CURRY & PALATHA

$12.00

CHICKEN SATAY

$8.00

Soups&Salads

MISO SOUP

$4.00

HEARTY SOUP

$5.00

TOM YUM SOUP

$5.00

COCONUT SOUP

$5.00

KUAY TIEW

$13.00

PHO TAI VIEN

$13.00

PAPAYA SALAD

$10.00

PAPAYA SALAD & SH

$12.00

BEEF SALAD

$13.00

THAI HOUSE SALAD

$6.00

SEAWEED SALAD

$5.00

KANI SALAD

$7.00

Rice

THAI CRAB FRIED RICE

$17.00

THAI FRIED RICE

$11.00

BASIL FRIED RICE

$12.00

PINEAPPLE FRIED RICE

$12.00

MANGO FRIED RICE

$12.00

AVOCADO FRIED RICE

$12.00

SIDE OF FRIED RICE

$5.00

Noodles

PAD THAI

$12.00

PAD KEE MAO (DRUNKEN)

$12.00

PAD SIEW

$12.00

PAD LAD NA

$12.00

PAD WOON SEN

$12.00

PAD BA MEE

$12.00

Chefs Special

GENERAL TSO'S CHICKEN

$14.00

BROCCOLI & PROTIEN

$12.00

MIX VEGGIES & PROTIEN

$12.00

PAD GA POW

$12.00

PAD PED

$12.00

THAI GINGER

$12.00

THAI BASIL

$12.00

THAI EGGPLANT

$13.00

RED CURRY

$12.00

GREEN CURRY

$12.00

YELLOW CURRY

$12.00

MASSAMAN CURRY

$13.00

PANANG CURRY

$12.00

CURRY DELIGHTS - TILAPIA

$17.00

CURRY DELIGHTS - SALMON

$17.00

CURRY DELIGHTS - DUCK

$25.00

Pumpkin Curry

$13.00Out of stock

Nigiri-Sashimi Poke Bowls

CRAB STICK (KANI)

$5.00

SMELT ROE (MASAGO)

$5.00

FLYING FISH ROE (TOBIKO)

$6.00

SHRIMP (EBI)

$5.00

RED SNAPPER

$6.00Out of stock

SALMON (SAKE)

$6.00

TUNA (MAGURO)

$7.00

WHITE TUNA (SHIRO MAGURO)

$6.00

YELLOWTAIL (HAMACHI)

$7.00

SMOKED SALMON

$7.00

EEL (UNAGI)

$6.00

TUNA POKE B

$15.00

SALMON POKE B

$13.00

YELLOWTAIL POKE B

$15.00

T-S-Y MIX POKE B

$18.00

RAW / COOK SUSHI ROLLS

SALMON ROLL

$7.00

SPICY SALMON ROLL

$7.50

TUNA ROLL

$8.00

SPICY TUNA ROLL

$8.50

YELLOWTAIL ROLL

$8.00

SPICY YELLOWTAIL ROLL

$8.50

WHITE TUNA ROLL

$7.00

SPICY WHITE TUNA ROLL

$7.50

PHILLY ROLL

$8.00

CALIFORNIA ROLL

$6.00

SPICY CALI ROLL

$6.50

CALI SKINNY

$9.00

SH TEMPURA ROLL

$8.00

COCONUT SH ROLL

$8.00

EEL ROLL

$8.00

SHRIMP ROLL

$8.00

SPICY SH ROLL

$8.50

SPICY SH SUMMER

$8.00

LUMP CRAB ROLL

$8.00

SPICY CRAB ROLL

$7.00

BOSTON ROLL

$8.00

KANI TEMPURA ROLL

$8.00

FISH TEMPURA ROLL

$8.00

CRISPY CRAB ROLL

$9.00

CRUNCHY SHRIMP ROLL

$9.00

GREEN DRAGON ROLL

$15.00

SWEET&SPICY ROLL

$14.00

TNT ROLL

$16.00

DANCING DINOSAUR

$17.00

TIGER ROLL

$13.00

H POKE ROLL

$9.00

Smoked Salmon Roll

$8.00

Shrimp Mango Roll

$9.00

SUSHI HOUSE SPECIAL

AMAZING YELLOWTAIL ROLL

$16.00

BONSAI ROLL

$15.00

DANCING OCEAN ROLL

$17.00

GEISHA ROLL

$15.00

GREEN GODZILLA ROLL

$13.00

LADY IN RED

$15.00

MEN IN BLACK

$16.00

GOLDEN ROLL

$20.00

OXOX ROLL

$18.00

HAWAIIAN POKE ROLL

$9.00

SEARED TUNA

$10.00

TUNACADO ROLL

$15.00

RAINBOW ROLL

$13.00

BLACK DRAGON ROLL

$15.00

SALMON CRAZY ROLL

$15.00

VALCANO ROLL - SALMON

$16.00

VALCANO ROLL - TUNA

$16.00

VALCANO ROLL - YELLOWTAIL

$16.00

MONSTER SHRIMP ROLL

$15.00

SPIDER ROLL

$15.00

VEGETARIAN ROLLS

AVOCADO ROLL

$6.00

AVOCADO CUCUMBER ROLL

$5.00

AVOCADO PEANUT ROLL

$6.00

ASPARAGUS ROLL

$5.00

CUCUMBER ROLL

$4.00

OSHINKO ROLL

$4.00Out of stock

VEGETABLE ROLL

$5.00

SUNFLOWER ROLL

$7.00

SWEET POTATO ROLL

$6.00

MANGO ROLL

$7.00

GREEN VEGGIE ROLL

$6.00

AVOCADO SPEACIAL

$11.00

Carrot Roll

$4.00

SUSHI & SASHIMI ENTREES

TUNA PLATTER

$18.00

SALMON PLATTER

$17.00

SEAFOOD COMBO PLATTER

$20.00

VEGGIE COMBO

$10.00

DATENIGHT COMBO

$15.00

ROYAL COMBO

$21.00

FAMILY COMBO

$20.00

MAKI COMBO DINNER

$20.00

CHIRASHI

$20.00

THREE DELIGHT

$28.00

COMBO A

$15.00

COMBO B

$18.00

COMBO C

$22.00

SUSHI&SASHIMI COMBO

$27.00

SUSHI FOR TWO

$45.00

LOVE BOAT

$50.00

ULTIMATE BOAT

$55.00

LOVE BOAT FOR TWO

$75.00

SIDES

PEANUT SAUCE

$1.00

SIDE OF SPICY MAYO

$1.00

SIDE OF EEL SAUCE

$1.00

EXTRA CK

$3.00

EXTRA PK

$3.00

EXTRA BF

$4.00

EXTRA SH

$5.00

EXTRA WHITE RICE

$3.00

STICKY RICE

$3.00

EXTRA SAUCE

$1.00

SIDE OF FRIED RICE

$5.00

Fish Sauce W/ Thai Chili

$2.00

Side Of Teriyaki Sauce

$1.00

Extra Sushi Rice

$3.00

Drinks

Thai Iced Tea

$4.00

Thai Ice Coffee

$4.00

Limeaid

$3.00

Hot Tea

$2.00

HOT COFFEE

$2.00

Soft Drink

$3.50

SOYMILK

$3.00

CHRYSANTHEMUM TEA

$3.00

COCONUT DRINK

$3.00

GRASS JELLY DRINK

$3.00

Boba Tea

$5.00

Smoothie

$6.00

Unsweet Tea

$3.50

Bottle Water

$1.00

Juice

$3.00

Japanese Soda

$4.00

Desserts

Mango Sticky Rice

$7.00

Sweet Palatha with Ice Cream

$6.00

Coconut Custard

$5.00

Ice Cream

$3.00Out of stock

Fried Bananas with Ice Cream

$6.00

Chocolate Lava Cake with Ice Cream

$6.00Out of stock

Lava Cake

$6.00Out of stock

Sweet Palatha

$4.00

Fried Banana

$5.00

MOCHI

$5.00

Pumpkin Cheese Cake

$5.00

Cheese Cake Roll

$5.00