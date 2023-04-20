Golden Triangle Asian Cuisine 433 North Reading Road
Popular Items
Golden Triangle
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EGG ROLL PORK
$4.00
EGG ROLL VEGGIES
$4.00
FRESH SPRING ROLL
$6.00
GOLDEN TRIANGLE
$6.00
GOLDEN SHRIMP
$8.00
GOLDEN TOFU
$6.00
TEMPURA VEGGIES
$8.00
TEMPURA VEG & SH
$10.00
TEMPURA SH
$8.00
GOLDEN CALAMARI
$7.00
THAI SPICY FISH CAKES
$8.00
COCONUT SHRIMP
$8.00
FRIED DUMPLING
$6.00
STEAMED DUMPLING
$6.00
EDAMAME
$5.00
SAMUSA
$6.00
CHICKEN CURRY & PALATHA
$12.00
CHICKEN SATAY
$8.00
Soups&Salads
Rice
Noodles
Chefs Special
GENERAL TSO'S CHICKEN
$14.00
BROCCOLI & PROTIEN
$12.00
MIX VEGGIES & PROTIEN
$12.00
PAD GA POW
$12.00
PAD PED
$12.00
THAI GINGER
$12.00
THAI BASIL
$12.00
THAI EGGPLANT
$13.00
RED CURRY
$12.00
GREEN CURRY
$12.00
YELLOW CURRY
$12.00
MASSAMAN CURRY
$13.00
PANANG CURRY
$12.00
CURRY DELIGHTS - TILAPIA
$17.00
CURRY DELIGHTS - SALMON
$17.00
CURRY DELIGHTS - DUCK
$25.00
Pumpkin Curry
$13.00Out of stock
Nigiri-Sashimi Poke Bowls
CRAB STICK (KANI)
$5.00
SMELT ROE (MASAGO)
$5.00
FLYING FISH ROE (TOBIKO)
$6.00
SHRIMP (EBI)
$5.00
RED SNAPPER
$6.00Out of stock
SALMON (SAKE)
$6.00
TUNA (MAGURO)
$7.00
WHITE TUNA (SHIRO MAGURO)
$6.00
YELLOWTAIL (HAMACHI)
$7.00
SMOKED SALMON
$7.00
EEL (UNAGI)
$6.00
TUNA POKE B
$15.00
SALMON POKE B
$13.00
YELLOWTAIL POKE B
$15.00
T-S-Y MIX POKE B
$18.00
RAW / COOK SUSHI ROLLS
SALMON ROLL
$7.00
SPICY SALMON ROLL
$7.50
TUNA ROLL
$8.00
SPICY TUNA ROLL
$8.50
YELLOWTAIL ROLL
$8.00
SPICY YELLOWTAIL ROLL
$8.50
WHITE TUNA ROLL
$7.00
SPICY WHITE TUNA ROLL
$7.50
PHILLY ROLL
$8.00
CALIFORNIA ROLL
$6.00
SPICY CALI ROLL
$6.50
CALI SKINNY
$9.00
SH TEMPURA ROLL
$8.00
COCONUT SH ROLL
$8.00
EEL ROLL
$8.00
SHRIMP ROLL
$8.00
SPICY SH ROLL
$8.50
SPICY SH SUMMER
$8.00
LUMP CRAB ROLL
$8.00
SPICY CRAB ROLL
$7.00
BOSTON ROLL
$8.00
KANI TEMPURA ROLL
$8.00
FISH TEMPURA ROLL
$8.00
CRISPY CRAB ROLL
$9.00
CRUNCHY SHRIMP ROLL
$9.00
GREEN DRAGON ROLL
$15.00
SWEET&SPICY ROLL
$14.00
TNT ROLL
$16.00
DANCING DINOSAUR
$17.00
TIGER ROLL
$13.00
H POKE ROLL
$9.00
Smoked Salmon Roll
$8.00
Shrimp Mango Roll
$9.00
SUSHI HOUSE SPECIAL
AMAZING YELLOWTAIL ROLL
$16.00
BONSAI ROLL
$15.00
DANCING OCEAN ROLL
$17.00
GEISHA ROLL
$15.00
GREEN GODZILLA ROLL
$13.00
LADY IN RED
$15.00
MEN IN BLACK
$16.00
GOLDEN ROLL
$20.00
OXOX ROLL
$18.00
HAWAIIAN POKE ROLL
$9.00
SEARED TUNA
$10.00
TUNACADO ROLL
$15.00
RAINBOW ROLL
$13.00
BLACK DRAGON ROLL
$15.00
SALMON CRAZY ROLL
$15.00
VALCANO ROLL - SALMON
$16.00
VALCANO ROLL - TUNA
$16.00
VALCANO ROLL - YELLOWTAIL
$16.00
MONSTER SHRIMP ROLL
$15.00
SPIDER ROLL
$15.00
VEGETARIAN ROLLS
SUSHI & SASHIMI ENTREES
TUNA PLATTER
$18.00
SALMON PLATTER
$17.00
SEAFOOD COMBO PLATTER
$20.00
VEGGIE COMBO
$10.00
DATENIGHT COMBO
$15.00
ROYAL COMBO
$21.00
FAMILY COMBO
$20.00
MAKI COMBO DINNER
$20.00
CHIRASHI
$20.00
THREE DELIGHT
$28.00
COMBO A
$15.00
COMBO B
$18.00
COMBO C
$22.00
SUSHI&SASHIMI COMBO
$27.00
SUSHI FOR TWO
$45.00
LOVE BOAT
$50.00
ULTIMATE BOAT
$55.00
LOVE BOAT FOR TWO
$75.00
SIDES
Desserts
Mango Sticky Rice
$7.00
Sweet Palatha with Ice Cream
$6.00
Coconut Custard
$5.00
Ice Cream
$3.00Out of stock
Fried Bananas with Ice Cream
$6.00
Chocolate Lava Cake with Ice Cream
$6.00Out of stock
Lava Cake
$6.00Out of stock
Sweet Palatha
$4.00
Fried Banana
$5.00
MOCHI
$5.00
Pumpkin Cheese Cake
$5.00
Cheese Cake Roll
$5.00
Golden Triangle Asian Cuisine Location and Ordering Hours
(717) 721-3388
433 North Reading Road, Ephrata, PA 17522
Closed • Opens Friday at 11AM