Goutex BBQ 4305 Bergen Tpke
FOOD
ENTREES
- BBQ CHICKEN /POLLO A LA PARRILA$10.00+
CHICKEN BBQ STYLE GRILLED , SERVED WITH RICE AND FRIES.
- BBQ BONELESS BREAST / PECHUGA A LA PARRILA$11.00+
CHICKEN BREAST GRILLED , SERVED WITH RICE AND FRIES .
- BBQ BEEF RIBS / COSTILHA RES A LA PARRILA$16.00+
BEEF RIBS GRILLED , SERVED WITH RICE AND FRIES .
- BBQ BEEF STEAK / PALOMILHA A LA PARRILA$21.00
BEEF STEAK W/ ONIONS , SERVED WITH RICE AND FRIES. *whole order only !
- BBQ PICANHA STEAK / PICANHA A LA PARRILA$16.00+
PICANHA STEAK GRILLED , SERVED WITH RICE AND FRIES.
- T BONE STEAK$26.00
T BONE STEAK GRILLED , SERVED WITH RICE AND FRIES . *whole order only
- SKIRT STEAK / CHURRASCO A LA PARRILA$18.00+
SKIRT STEAK GRILLED , SERVED WITH RICE AND FRIES .
- BBQ PORK RIBS / COSTILHA CERDO A LA PARRILA$11.00+
PORK RIBS GRILLED, SERVED WITH RICE AND FRIES.
- PORK CHOPS / CHULETA DE CERDO$12.00+
PORK CHOP GRILLED , SERVED WITH RICE AND FRIES .
- PORK STEAK / BISTEC DE CERDO A LA PARRILA$11.00+
PORK STEAK GRILLED , SERVED WITH RICE AND FRIES .
- BRAZILIAN PORK SAUSAGE$14.00
PORK SAUSAGE , SERVED WITH RICE AND FRIES. *whole order only!
- GRILLED SALMON / SALMON A LA PARRILA$15.00+
GRILLED SALMON , SERVED WITH RICE AND FRIES.
- SHRIMP IN GARLIC SAUCE$18.00
SHRIMP COOKED IN GARLIC SAUCE AND BUTTER , SERVED WITH RICE AND FRIES. * whole order only!
- HOUSE SPECIAL / PICADINHO (CHICKEN+SHRIMP)$29.00
A MIX OF BEEF ,CHICKEN , PORK AND BOILED POTATO, SERVED WITH RICE AND FRIES . *whole order only!
- HOUSE SPECIAL / PICADINHO (CHICKEN ONLY )$21.00
A MIX OF CHICKEN CUBES WITH BOILED POTATO , SERVED WITH RICE AND FRIES . *whole order only!
- HOUSE SPECIAL / PICADINHO ESPECIAL (PORK ONLY)$18.00
A MIX OF PORK MEAT IN CUBES WITH BOILED POTATO , SERVED WITH RICE AND FRIES. *whole order only
- House Special/ Chicken + Pork - Pollo+Cerdo$24.00
APPETIZERS
COMBO
- CHICKEN+PORK /POLLO + CERDO$15.00+
COMBINATION OF CHICKEN AND PORK GRILLED , SERVED WITH RICE AND FRIES .
- CHICKEN + BEEF / POLLO+RES$18.00+
A COMBINATION OF GRILLED CHICKEN AND BEEF , SERVED WITH RICE AND FRIES.
- CHICKEN+PICANHA / POLLO+PICANHA$15.00+
A COMBINATION OF GRILLED CHICKEN AND PICANHA , SERVED WITH RICE AND BEANS .
- FAMILY COMBO / PARRILADA MIXED GRILL$58.00
A COMBINATION OF WHOLE CHICKEN+HALF PORK RIBS +HALF BEEF RIBS +HALF POR SAUSAGE, SERVED WITH RICE AND FRIES . *whole order only !
DESSERT
- TRES LECHES$5.00
VANILLA SPONGE CAKE , SOAKED IN SWEETENED CONDENSED MILK , EVAPORATED MILK , WITH HEAVY CREAM TOPPING .
- CHEESECAKE$5.00
NEW YORK STYLE CHEESECAKE ,A DESSERT CONSISTING OF A THICK , CREAMY FILLING OF CHEESE , EGGS AND SUGAR OVER A THINNER GRAHAM CRACKER CRUST .
- TIRAMISU$5.00
AN DESSERT WITH LAYERS OF COFFEE-SOAKED LADYFINGERS AND MASCARPONE CREAM , EGGS AND SUGGAR.
- FLAN$5.00
A BAKED CUSTARD DESSERT WITH CARAMEL ON TOP .
- CHOCOLATE MOUSSE$5.00
THE CLASSIC CHOCOLATE MOUSSE CAKE WITH CHOCOLATE FUDGE AND WHIPPED CREAM ON TOP .
- COCONUT FLAN$5.00
- BRIGADEIRO FLAN$5.00
SANDWICHES
SIDES
- FRENCH FRIES / PAPA FRITA$4.00+
- HOME FRIES / PAPA SALTEADA$5.00+
- GREEN SALADA / ENSALADA$5.00+
SPRING MIX SALAD , WITH TOMATOES , RED ONION AND BLACK OLIVES.
- MIX VEGETABLES / VEGETALES MIX$7.00+
- YELLOW RICE / ARROZ AMARILLO$5.00+
- WHITE RICE / ARROZ BLANCO$5.00+
WHITE RICE
- BLACK BEANS / FRIJOLES NEGRO$5.00+
- BROWN BEANS / FRIJOLES MARRON$5.00+
- SWEET PLANTAIN SLICED / BANANA PLATANO$5.00+