Online Ordering with Toast Coming April 4th! Until then, please feel free to browse our menu!
Great Grandsons - Gillespie
FOOD
MEAT PLATE
BBQ PLATE
$9.49
CHICKEN – DARK PLATE
$7.99
CHICKEN – WHITE PLATE
$8.99
BBQ & CHICKEN COMBO PLATE
$11.99
FRIED CHICKEN WING PLATE
$9.49
FRIED CHICKEN LEGS PLATE
$7.99
CHICKEN TENDERS PLATE
$9.99
CHICKEN LIVERS PLATE
$8.49
CHICKEN GIZZARDS PLATE
$8.49
FRIED PORK CHOP PLATE
$9.99
CHICKEN SALAD PLATE
$9.99
MEATLOAF PLATE
$9.99
VEGGIE PLATE
$7.99
SANDWICHES
SALADS/WRAPS
DAILY SPECIALS
FAMILY PACKS
EXTRAS
ADD CHEESE
$1.00
SIDES
FAT BACK
$4.99Out of stock
PORK SKINS
$4.99
HOT DOG
$3.00Out of stock
SAUSAGE
$5.00
CATFISH
$7.00Out of stock
FLOUNDER
$7.00
SHRIMP
$6.00
STEW BEEF
$6.50+Out of stock
RIBS
$5.00Out of stock
CHICKEN & PASTRY
$3.00+Out of stock
PORK CHOPS
$6.00
MEATLOAF
$5.00
CHICKEN TENDERS
$5.00
HUSHPUPPIES
$1.00+
DINNER ROLL
$0.50
CHICKEN SALAD
$4.00+
1 FRIED CHICKEN WING
$2.00
1 FRIED CHICKEN LEG
$2.00
1 FRIED THIGH THIGH
$2.00
1 FRIED CHICKEN BREAST
$4.00
GIZZARDS
$3.00+
LIVERS
$3.00+
BBQ
$5.00+
8 PCS CHICKEN BOX
$13.50
HOT DOG BUNS
$1.00
HAMBURGER BUNS
$1.00
BAKED CHICKEN DARK
$4.00
BAKED CHICKEN WHITE
$4.00
CONDIMENTS
BEVARAGES
BREAKFAST DRINKS
TEA/LEMONADE
PEPSI PRODUCTS
BOTTLE DRINKS
ICE/WATER
Great Grandsons - Gillespie Location and Ordering Hours
(910) 339-5427
Closed • Opens Friday at 6AM