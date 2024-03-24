Gyro Place MC 1306 4th St SW, Mason City, IA 50401
GYROS
- LAMB GYRO$7.99
LAMB MEAT SERVED ON A 6" PITA BREAD WITH CUCUMBER SAUCE, LETTUCE, TOMATO & ONION *ORIGINAL GYRO
- LAMB PHILLY STYLE GYRO$7.99
LAMB MEAT SERVED ON A 6" PITA BREAD WITH GRILLED BELL PEPPERS, GRILL ONION & SWISS CHEESE
- LAMB SMOKEHOUSE STYLE$7.99
LAMB MEAT SERVED ON A 6" PITA BREAD, GRILLED ONION AND BARBEQUE SAUCE
- LAMB GYRO PLATTER$12.99
A POUND OF LAMB MEAT, SOFT PITA CHIPS, ONION, TOMATO & CUCUMBER SAUCE
- LAMB GYRO DELUX$9.34
LAMB MEAT SERVED ON A 6" PITA BREAD WITH CUCUMBER SAUCE, LETTUCE, TOMATO, ONION, FETA CHEESE, CUCUMBERS & BLACK OLIVES
- CHICKEN GYRO$7.99
GRILL CHICKEN SERVED ON A 6" PITA BREAD WITH CUCUMBER SAUCE, LETTUCE, TOMATOE & ONION
- STEAK GYRO$7.99
STEAK MEAT SERVED ON A 6" PITA BREAD WITH CUCUMBER SAUCE, LETTUCE, TOMATO & ONION
- LAMB JUMBO GYRO$12.99
A POUND OF LAMB MEAT SERVED ON A 9" PITA BREAD WITH CUCUMBER SAUCE, ONION & TOMATO
TACOS
- 1 STEAK TACO$3.25
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 2 STEAK TACOS$6.50
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 3 STEAK TACOS$9.75
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 4 STEAK TACOS$13.00
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 5 STEAK TACOS$14.99
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 1 GRILL CHICKEN TACO$3.25
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 2 GRILL CHICKEN TACOS$6.50
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 3 GRILL CHICKEN TACOS$9.75
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 4 GRILL CHICKEN TACOS$13.00
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 5 GRILL CHICKEN TACOS$14.99
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 1 CARNITA TACO$3.25
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 2 CARNITA TACOS$6.50
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 3 CARNITA TACOS$9.75
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 4 CARNITA TACOS$13.00
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 5 CARNITA TACOS$14.99
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 1 LAMB MEAT TACO$3.25
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 2 LAMB MEAT TACOS$6.50
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 3 LAMB MEAT TACOS$9.75
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 4 LAMB MEAT TACOS$13.00
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 5 LAMB MEAT TACOS$14.99
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 1 GROUND BEEF TACO$3.25
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 2 GROUND BEEF TACOS$6.50
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 3 GROUND BEEF TACOS$9.75
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 4 GROUND BEEF TACOS$13.00
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 5 GROUND BEEF TACOS$14.99
SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 1 AL PASTOR TACO$3.25
MARINATED PORK SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION, PINNAPLE & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 2 AL PASTOR TACOS$6.50
MARINATED PORK SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION, PINNAPLE & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 3 AL PASTOR TACOS$9.75
MARINATED PORK SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION, PINNAPLE & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 4 AL PASTOR TACOS$13.00
MARINATED PORK SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION, PINNAPLE & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 5 AL PASTOR TACOS$14.99
MARINATED PORK SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION, PINNAPLE & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 1 BEEF BIRRIA TACO$3.25
BROIL BEEF SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 2 BEEF BIRRIA TACOS$6.50
BROIL BEEF SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 3 BEEF BIRRIA TACOS$9.75
BROIL BEEF SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 4 BEEF BIRRIA TACOS$13.00
BROIL BEEF SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 5 BEEF BIRRIA TACOS$14.99
BROIL BEEF SERVED ON A CORN TORTILLA WITH CILANTRO, ONION & HOME MADE HOT OR MILD SAUCE
- 1 CHORIZO TACO$3.25
- 2 CHORIZO TACOS$6.50
- 3 CHORIZO TACOS$9.75
- 4 CHORIZO TACOS$13.00
- 5 CHORIZO TACOS$14.99
SALADS
- GYRO SALAD$7.49
LAMB MEAT, LETTUCE ROMAIN, ONION, CUCUMBER, BLACK OLIVES, FETA CHEESE & CUCUMBER SAUCE DRESSING
- GRILLED CHICKEN SALAD$7.49
GRILLED CHICKEN, LETTUCE ROMAIN, ONION, CUCUMBER, BLACK OLIVES, FETA CHEESE & CUCUMBER SAUCE DRESSING
- STEAK SALAD$7.49
STEAK MEAT, LETTUCE ROMAIN, ONION, CUCUMBER, BLACK OLIVES, FETA CHEESE & CUCUMBER SAUCE DRESSING
BURGERS & SANDWICHES
- CHEESE BURGER$7.04
SINGLE PATTY WITH AMERICAN CHEESE, KETCHUP, MAYO, MUSTARD, LETTUCE, TOMATO, ONION & PICKLES
- DOUBLE CHEESE BURGER$8.99
TWO PATTIES WITH AMERICAN CHEESE, KETCHUP, MAYO, MUSTARD, LETTUCE, TOMATO, ONION & PICKLES
- GYRO BURGER$9.08
LAMB MEAT ON TOP OF A BEEF PATTY, WITH AMERICAN CHEESE, KETCHUP, MAYO, MUSTARD, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLES & CUCUMBER SAUCE
- DOUBLE GYRO CHEEESEBUREGER$12.11
LAMB MEAT ON TOP OF TWO BEEF PATTIES, WITH AMERICAN CHEESE, KETCHUP, MAYO, MUSTARD, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLES & CUCUMBER SAUCE
- PHILLY CHEESETEAK$9.18
STEAK MEAT, GRILL BELL PEPPERS, GRILL ONION & SWISS CHEESE SERVED ON A HOAGIE BUN
- GRILL CHICKEN SANDWICH$6.29
GRILL CHICKEN PATTY BREAST, KETCHUP, MAYO, MUSTARD, LETTUCE, TOMATO, ONION & PICKLES SERVED ON A KAISSER BUN
- HAMBURGER$6.70