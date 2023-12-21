Hardestys Carry Out 12190 Crain Highway
FOOD
APPETIZERS
- CHICKEN WINGS$8.99
CHOICE BBQ, MILD BUFFALO, HOT BUFFALO, ROASTED GARLIC, CAJUN SAUCE, SPICY BBQ, SWEET THAI CHILLIE, TERIYAKI, MANGO HABANRO, JAMAICAN JERK, OLD BAY DRY (7)
- MOZZARELLA STICKS$7.99
WITH HOME MADE MARINARA SAUCE (7)APPETIZERS
- CRAB DIP$10.99
LUMP CRAB MEAT MIXED WITH A CREAMY BLEND OF CHEESES, SERVIED WITH PITA WEDGES
- FRIED PICKLES$7.99
SERVED WITH CHIPOTLE RANCH
- FRENCH FRIES$4.99
BACON CHEESE FRIES WITH SIDE OF RANCH ($7.99)
- BACON CHEESE FRIES$6.99
- FRIED MAC N' CHEESE BITES$6.99
SERVED W/CHOICE OF SAUCE
- CALAMARI (Copy)$9.99
TENDER PIECES OF OF CALAMARI CORN DUSTED AND FRIED, SERVED WITH MARINARA SAUCE
- Hush Puppies$7.99
- Jumbo shrimp 7 peace$9.99
SANDWICHES
ENTREES
DESSERTS
PIZZA
14 inch Pizza
Hardestys Carry Out 12190 Crain Highway Location and Ordering Hours
(301) 535-1448
Closed