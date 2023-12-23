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Himalayan Food Truck
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Himalayan Food Truck
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APPETIZER
MOMO
CHOWMEIN
NEPALI FOOD
SIDE
DRINKS
DESSERTS
APPETIZER
SAMOSA
$3.99
CHATPAT
$7.99
SUSSAGE
$3.99
WAI WAI SADAKO
$7.99
PANI PURI
$8.99
MOMO
CHICKEN MOMO
$10.99
CHICKEN FRY MOMO
$11.99
CHICKEN CHILLY MOMO
$11.99
CHICKEN JHOL MOMO
$11.99
VEG MOMO
$9.99
VEG FRY MOMO
$10.99
VEG CHILLY MOMO
$10.99
VEG JHOL MOMO
$10.99
CHOWMEIN
CHICKEN CHOWMEIN
$10.99
VEG CHOWMEIN
$11.99
BUFF CHOWMEIN
$12.99
NEPALI FOOD
SUKUTI KHAJA SET
$13.99
BHUTAN SET
$13.99
SIDE
CHICKEN BURGER
$5.99
CORN FLOUR TACO
$2.00
WHITE FLOUR TACO
$2.00
DRINKS
WATER
$1.00
MILK TEA
$3.99
BLACK TEA
$2.99
MANGO LASSI
$4.99
DESSERTS
RAS MALAI ( 2 PIECE )
$4.99
GULAB JAMUN ( 2 PIECE )
$4.99
Himalayan Food Truck Location and Ordering Hours
(903) 921-2562
1350 Pin Oak Road, Katy, TX 77494
Closed
All hours
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