Hirano’s on Habersham
Grill
Grill Entrees
Main Combos
Combos
CH/CH
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SH/LOB/SC
SH/SH
ST/COD
ST/SAL
ST/ST
ST/TOFU
TOFU/TOFU
YAKI/COD
YAKI/SAL
YAKI/SC
YAKI/YAKI
Sushi
Sushi Rolls
Alaskan Roll
TOMATO, SCALLION WITH SALMON ON TOP
Arizona Roll
YELLOW TAIL, SCALLION & MASAGO
Avocado Roll
Boston Roll
TUNA, SHRIMP, MASAGO, LETTUCE, CUCUMBER & MAYO
California Roll
CRAB & AVOCADO
California Special Roll
CRAB, AVOCADO & MASAGO
Crabstick Roll
Dancing Roll
EEL ON TOP OF CALIFORNIA ROLL
Eel & Avocado Roll
Eel & Cucumber Roll
Eel Roll
Fish Tempura Roll
TEMPURA FRIED TILAPIA, AVOCADO, MASAGO & EEL SAUCE
Futomaki Roll
ASSORTED VEGGIES. CRABSTICK, EGG, MASAGO, SAKURA DEMBU
G5 Roll
TUNA, WHITE FISH, SALMON, CRABSTICK, AVOCADO, MASAGO &SPICY MAYO
Hiranos Special Roll
EEL, SMOKED SALMON & AVOCADO
Kai Roll
TEMPURA FRIED SHRIMP, SCALLION WITH CRAB SALAD ON TOP
Kanpyo Roll (Squash)
Kappa Roll (Cucumber)
Mexican Roll
TEMPURA FRIED SHRIMP, CUCUMBER, HOT SAUCE & EEL SAUCE
Negi Hama Roll
YELLOW TAIL & SCALLION
Oshinko Roll (Pickle)
Oyster Roll
Philly Roll
SMOKED SALMON, CREAM CHEESE, & MASAGO
Rainbow Roll
ASSORTED RAW FISH ON TOP OF CALIFORNIA ROLL
Salmon & Avocado Roll
FRESH SALMON, AVOCADO & SPICY MAYO
Salmon Maki Roll
SALMON ON TOP OF CALIFORNIA ROLL
Salmon Roll
Salmon Skin Roll
SALMON SKIN, CUCUMBER, MASAGO
Spicy Scallop Roll
SCALLOP, CUCUMBER, MAYO, MASAGO & HOT SAUCE
Spicy Tuna Roll
TUNA& SPICY MAYO
Spider Roll
FRIED SOFT SHELL CRAB, CUCUMBER, MAYO & MASAGO WITH EEL SAUCE ON TOP
Tempura Roll
TEMPURA FRIED SHRIMP, CUCUMBER, MASAGO, MAYO AND EEL SAUCE
Triple C Roll
CRAB, CUCUMBER & CREAM CHEESE
Tuna Maki Roll
TUNA ON TOP OF CALIFORNIA ROLL
Tuna Roll
Umejiso Roll
CUCUMBER, SOUR PLUM, SHISO LEAVES
Water Front Roll
EEL, AVOCADO, CREAM CHEESE