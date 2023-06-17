Hirano’s on Habersham

Grill

Grill Entrees

Teriyaki Chicken

$8.00

Shrimp Entree

$10.00

Teriyaki Steak

$15.75

Chicken Katsu

$9.00

Ginger Pork

$8.25

Lobster Tail

$16.00

Scallop Entree

$15.00

Teriyaki Cod

$12.00

Teriyaki Salmon

$14.00

Tofu Entree

$6.50

Vegetable Entree

$5.25

Yakiniku Steak

$10.00

Main Combos

CH/ST

$20.75

SH/SH

$17.00

SH/KATZ

$16.00

CH/CH

$13.00

ST/SH/CH

$27.75

ST/SC

$27.75

SH/YAKI

$17.00

SH/TOFU

$13.50

SH/ST

$22.75

SH/SC

$15.25

SH/SAL

$22.00

SH/GP

$21.00

SH/COD

$19.00

SH/CH

$15.00

SH/LOB

$23.00

Combos

CH/CH

$13.00

CH/COD

$17.00

CH/GP

$13.25

CH/LOB

$21.00

CH/SAL

$19.00

CH/SC

$20.00

CH/TOFU

$11.50

CH/YAKI

$15.00

COD/COD

$21.00

COD/LOB

$25.00

COD/SC

$4.00

GP/COD

$17.25

GP/GP

$13.50

GP/SAL

$19.25

GP/ST

$21.00

GP/TOFU

$11.75

GP/YAKI

$15.25

KATZ/SC

$21.00

LOB/LOB

$29.00

LOB/SAL

$27.00

LOB/SC

$28.00

LOB/ST

$28.75

LOB/YAKI

$20.00

SAL/SAL

$25.00

SAL/SC

$26.00

SC/SC

$27.00

SH/GP

$15.25

SH/KATZ

$16.00

SH/LOB/SC

$35.00

SH/SH

$17.00

ST/COD

$24.75

ST/SAL

$26.75

ST/ST

$28.50

ST/TOFU

$19.25

TOFU/TOFU

$10.00

YAKI/COD

$19.00

YAKI/SAL

$21.00

YAKI/SC

$22.00

YAKI/YAKI

$17.00

Sushi

Sushi Rolls

Alaskan Roll

$7.00

TOMATO, SCALLION WITH SALMON ON TOP

Arizona Roll

$7.00

YELLOW TAIL, SCALLION & MASAGO

Avocado Roll

$4.25

Boston Roll

$7.50

TUNA, SHRIMP, MASAGO, LETTUCE, CUCUMBER & MAYO

California Roll

$4.50

CRAB & AVOCADO

California Special Roll

$5.75

CRAB, AVOCADO & MASAGO

Crabstick Roll

$4.00

Dancing Roll

$9.50

EEL ON TOP OF CALIFORNIA ROLL

Eel & Avocado Roll

$7.00

Eel & Cucumber Roll

$7.00

Eel Roll

$7.00

Fish Tempura Roll

$6.75

TEMPURA FRIED TILAPIA, AVOCADO, MASAGO & EEL SAUCE

Futomaki Roll

$6.75

ASSORTED VEGGIES. CRABSTICK, EGG, MASAGO, SAKURA DEMBU

G5 Roll

$7.75

TUNA, WHITE FISH, SALMON, CRABSTICK, AVOCADO, MASAGO &SPICY MAYO

Hiranos Special Roll

$9.50

EEL, SMOKED SALMON & AVOCADO

Kai Roll

$7.50

TEMPURA FRIED SHRIMP, SCALLION WITH CRAB SALAD ON TOP

Kanpyo Roll (Squash)

$4.25

Kappa Roll (Cucumber)

$4.25

Mexican Roll

$5.75

TEMPURA FRIED SHRIMP, CUCUMBER, HOT SAUCE & EEL SAUCE

Negi Hama Roll

$5.75

YELLOW TAIL & SCALLION

Oshinko Roll (Pickle)

$4.25

Oyster Roll

$5.75

Philly Roll

$7.00

SMOKED SALMON, CREAM CHEESE, & MASAGO

Rainbow Roll

$10.00

ASSORTED RAW FISH ON TOP OF CALIFORNIA ROLL

Salmon & Avocado Roll

$6.25

FRESH SALMON, AVOCADO & SPICY MAYO

Salmon Maki Roll

$8.50

SALMON ON TOP OF CALIFORNIA ROLL

Salmon Roll

$5.50

Salmon Skin Roll

$5.00

SALMON SKIN, CUCUMBER, MASAGO

Spicy Scallop Roll

$6.75

SCALLOP, CUCUMBER, MAYO, MASAGO & HOT SAUCE

Spicy Tuna Roll

$5.75

TUNA& SPICY MAYO

Spider Roll

$8.00

FRIED SOFT SHELL CRAB, CUCUMBER, MAYO & MASAGO WITH EEL SAUCE ON TOP

Tempura Roll

$6.50

TEMPURA FRIED SHRIMP, CUCUMBER, MASAGO, MAYO AND EEL SAUCE

Triple C Roll

$5.00

CRAB, CUCUMBER & CREAM CHEESE

Tuna Maki Roll

$9.50

TUNA ON TOP OF CALIFORNIA ROLL

Tuna Roll

$5.75

Umejiso Roll

$4.25

CUCUMBER, SOUR PLUM, SHISO LEAVES

Water Front Roll

$8.00

EEL, AVOCADO, CREAM CHEESE

Rice Roll

$2.00

Special Sushi Rolls

Caterpillar roll

$12.00

Crunch Roll

$10.00

Dos Amigos

$14.00

Lobster Roll

$15.00

Lollipop Roll

$10.00

Salmon Paradise Roll

$14.00

SCAD Roll

$8.00

Spicy White Tuna Roll

$12.00

Tiger Eye Roll

$12.00

Triple S Roll

$13.00

TST Roll

$12.00

Tsunami Roll

$12.00

Volcano Roll

$13.00

Nigiri

Ama-Ebi (Sweet Shrimp)

$8.50

Ebi (Shrimp)

$4.50

Hamachi (Yellowtail)

$5.50

Hokkikai (Surf Clam)

$4.25

Hotate (Honeymoon Scallop)

$6.00

Hotate (Whole Scallop)

$5.50

Ika (Squid)

$4.50

Ikura (Salmon Roe)

$6.00

Kanikama (Crabstick)

$4.00

Maguro (Tuna)

$5.75

Masago (Smelt Roe)

$4.25

Saba (Mackeral)

$4.25Out of stock

Sake (Salmon)

$5.25

Shiromi (White Fish)

$4.25

Smoked Salmon

$5.50

Tako (Octopus)

$5.00

Tamago (Egg)

$4.00

Tobiko (Flying Fish Roe)

$4.50

Unagi (Eel)

$6.00

Uni (Sea Urchin)

$14.00Out of stock

White Tuna

$5.50

Sashimi

Ama-Ebi (Sweet Shrimp)

$6.50Out of stock

Ebi (Shrimp)

$4.50

Hamachi (Yellowtail)

$5.50

Hokkikai (Surf Clam)

$4.25

Hotate (Honeymoon Scallop)

$5.50

Hotate (Whole Scallop)

$5.50

Ika (Squid)

$4.50

Ikura (Salmon Roe)

$6.00

Kanikama (Crabstick)

$4.00

Maguro (Tuna)

$5.75

Masago (Smelt Roe)

$4.25

Saba (Mackeral)

$4.25Out of stock

Sake (Salmon)

$5.25

Shiromi (White Fish)

$4.25

Smoked Salmon

$5.50

Tamago (Egg)

$4.00

Tobiko (Flying Fish Roe)

$4.50

Unagi (Eel)

$6.00

Uni (Sea Urchin)

$14.00Out of stock

White Tuna

$5.50

Tako (Octopus)

$5.00

Sushi Bowls

Chirashi Bowl

$19.95

Eel Bowl

$16.00

Tuna Bowl

$18.25

Salmon Bowl

$16.50

Tuna & Salmon Bowl

$18.25

Tuna Poke Bowl

$17.00

Salmon Poke Bowl

$16.00

Tuna & Salmon Poke Bowl

$17.00

Sushi Dinners

Sushi Regular

$15.95

Sushi Deluxe

$26.50

Sushi For Two

$29.95

Sashimi Dinner

$18.00

Chef's Sashimi

$29.95

Apps and Sides

Appetizers

Edamame

$3.50

Egg Roll

$2.00

Fried Oysters

$4.25

Gyoza (Fried)

$4.50

Gyoza (Grilled)

$4.50

House Salad

$1.75

House Salad Large

$3.50

Karaage (Chicken Nuggets)

$5.50

Miso Soup

$1.75

Miso Soup Large

$3.50

Spring Roll

$2.00

Sides

Large Fried Rice

$4.00

Large Side Vegetables

$4.50

Large Steam Rice

$4.00

Side Soba Noodles

$2.00

Small Fried Rice

$2.00

Small Side Vegetables

$2.50

Small Steam Rice

$2.00

Side of Chicken

$6.00

Side of Shrimp

$8.00

Side of Steak

$13.75

Side of Lobster Tail

$14.00

Sids Mushrooms

$2.50

Side Zucchini

$2.50

Side Cabbage

$2.50

Side Onions

$2.50

Side Scallop

$13.00

Side Sushi Rice

$2.00

SB Appetizers

Salmon Poke APP

$8.50

Tuna Poke APP

$9.00

Hamachi Kama

$13.00Out of stock

Salmon Kama

$7.00

Yellowtail Carpaccio

$10.00

Tuna Carpaccio

$10.00

Tuna & Avocado Salad

$7.00

Sunomono Salad

$5.95

Squid Salad

$5.50

Squid & Seaweed Salad

$5.50

Seaweed Salad

$4.50

Sashimi Appetizer

$11.50

Salmon Carpaccio

$9.00

Rock Shrimp Appetizer

$8.25

Rainbow Carpaccio

$10.00

Crab/Asaparagus/Avocado Salad

$6.50

Baked Mussels

$6.20

Agedashi Tofu

$5.25

Specials

Sushi Special

2 PCS Onigiri

$5.00

3 PCS Onigiri

$6.00

Sushi & Sashimi

$25.00

Sauces

Ginger Dressing (16 oz)

$5.50

Teriyaki Sauce (16 oz)

$5.50

Shrimp Sauce (16 oz)

$5.50

Side Eel Sauce

$0.30

Side Egg Roll Sauce

$0.30

Side Gyoza Sauce

$0.30

Side Hot Sauce

$0.30

Side Sesame Sauce

$0.30

Side Shrimp Sauce

$0.30

Side Teriyaki Sauce

$0.30

Side Wasabi

$0.30

Side Spicy Mayo

$0.30

Beverages

Soft Drinks

Arnold Palmer

$2.25

Coffee

$2.25

Coke

$2.25

Diet Coke

$2.25

Green Tea

$2.25

Half and Half

$2.25

Lemonade

$2.25

Orange Fanta

$2.25

Perrier

$3.00

Pibb

$2.25

Sprite

$2.25

Sweet Tea

$2.25

Tea

$2.25

Togo Water

$0.50

Unsweet Tea

$2.25

SAKE

Large Hot Sake

$8.25

Small Hot Sake

$5.25

Strawberry Nigori

$18.00

Tangerine Sake

$11.00

Sakura Pink Nigori

$14.00

Ikezo Sparkling Jelly Shot

$9.00

Kizakura Pure

$11.00

Kizakura Nigori

$11.00

WINE

Cabernet Sauvignon

$5.00

Chardonnary

$5.00

Folonari Pinot Grigio

$17.00

Takara Plum Wine

$5.00