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Hobnob RVA
EARLY SUMMER MENU
STARTERS
SOUP & SALAD
DINNER ENTREES
LUNCH ENTREES
SANDWICHES
SIDES
DESSERTS
DESSERT
DRINKS
SPECIALTY COCKTAILS
Pomegranate Daiquiri
$13.00
Virago white rum, pama liqueur, lime juice, simple syrup
Summer Spritz
$12.00
St. Germain (elderflower liqueur), mint, lemon juice, prosecco, soda water
Basil Daisy
$14.00
Cirrus vodka, aperol, lemon juice, simple syrup, basil
Blackberry Bramble
$13.00
Henrick's gin, blackberry puree, lemon juice, soda water
Sunset Sour
$14.00
Woodford Reserve bourbon, pineapple juice, lemon juice, simple syrup
MIXED BERRY MULE
$13.00
WINE
GLS FOSSIL POINT PINOT NOIR
$12.00
GLS MI TERRUNO MALBEC
$10.00
GLS LOS NOQUES RED BLEND
$8.00
GLS ULTRAVIOLET CABERNET
$12.00
GLS IL LASCONE CHIANTI
$9.00
GLS CHAXTO TEMPERANILLO
$10.00
GLS OYNOS PINOT GRIGIO
$8.00
GLS BALTHAZAR WHITE BLEND
$9.00
GLS RHINO SAUVIGNON BLANC
$11.00
GLS GABRIELLE ASHLEY CHARDONNAY
$11.00
GLS VIHNO VERDE RAZA ROSE
$7.00
GLS ROUTAS ROSE
$10.00
GLS TERRA DE MARCA PROSECCO
$10.00
GLS BASSANO BLANC DE BLANC
$7.00
BTL FOSSIL POINT PINOT NOIR
$46.00
BTL MI TERRUNO MALBEC
$36.00
BTL LOS NOQUES RED BLEND
$31.00
BTL ULTRAVIOLET CABERNET
$46.00
BTL IL LASCONE CHIANTI
$32.00
BTL CHAXTO TEMPERANILLO
$36.00
BTL FABLEIST CABERNET
$48.00Out of stock
BTL OYNOS PINOT GRIGIO
$31.00
BTL BALTHAZAR WHITE BLEND
$34.00
BTL RHINO SAUVIGNON BLANC
$44.00
BTL GABRIELLE ASHLEY CHARDONNAY
$42.00
BTL RAZA ROSE
$28.00
BTL ROUTAS ROSE
$36.00
BTL MIQUEL PONS CAVA
$42.00
BTL TERRA DE MARCA PROSECCO
$36.00
BTL BASSANO BLANC DE BLANC
$24.00
NO GLASS
ONE GLASS
TWO GLASSES
THREE GLASSES
FOUR GLASSES
FIVE GLASSES
SIX GLASSES
BEER
HARDYWOOD PILSNER
$8.00
DEVILS BACKBONE 8PT IPA
$7.00
BUD LIGHT
$3.50
MICHELOB ULTRA
$4.50
BOLD ROCK SEASONAL
$6.00Out of stock
STELLA ARTOIS
$6.00
N/A HEINIKEN
$5.00
BUENAVIDA SELTZER - MANDARIN
$5.00
BUENAVIDA SELTZER - BLACKBERRY
$5.00
BUENAVIDA SELTZER - LIME
$5.00
MIDNIGHT ENGLISH BROWN
$7.00
THREE FLOYDS GUMBALLHEAD
$6.00
BOLD ROCK BLACKBERRY
$6.00
DEVILS BACKBONE VIENNA LAGER
$6.00
SOFT DRINKS
SPARKLING MINERAL WATER
$4.00
COKE
$2.00
DIET COKE
$2.00
SPRITE
$2.00
GINGER ALE
$2.00
LEMONADE
$2.00
CLUB SODA
GINGER BEER
$4.00
ICED TEA - UNSWEET
$2.00
ICED TEA - SWEET
$2.00
ICED TEA - HALF&HALF
$2.00
ARNOLD PALMER
$2.00
HOT TEA
$2.50
BLANCHARD'S COFFEE
$2.50
BLANCHARD'S DECAF
$2.50
iCED COFFEE
$3.00
HOT COCOA
$2.50
MOCKTAIL
$4.00
VIRGIN MARY
$4.00
ORANGE JUICE
$3.00
SHIRLEY TEMPLE
$2.50
MILK
$3.00
CRANBERRY JUICE
$3.00
PINEAPPLE JUICE
$3.00
TOPO CHICO
$4.00
POMEGRANATE JUICE
$3.00
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