HOLYSHAKES Holyshakes Midtown Doral
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2 SHAKES AND 1 DESSERT
CREATE YOUR OWN SHAKE
HAVE FUN CREATING YOUR OWN SHAKE, FIRST CHOOSE YOUR GLASS DECORATION (RIM), THEN CHOOSE YOUR SHAKE FLAVOR AND LAS YOUR TOPPINGS.
UNICORN HOLY
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH AND DRIED STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.
PROMO
PROMOS! 😎
SHAKES
INSTASHAKES
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CREAMY COOKIES ID
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NUTELLA SHAKE ID
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VANILLA SHAKE ID
STRAWBERRY SHAKE ID
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CHOCOLATE SHAKE ID
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DULCE DE LECHE SHAKE ID
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COCADA SHAKE ID
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KEY LIME SHAKE ID
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BAM BAM SHAKE ID
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COFFEE SHAKE ID
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COTTON CANDY SHAKE ID
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PEANUT BUTTER SHAKE ID
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VEGAN VANILLA SHAKE ID
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MANGO ID
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VEGAN CREAMY COOKIE SHAKE ID
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VEGAN COCADA SHAKE ID
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VEGAN STRAWBERRY SHAKE ID
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VEGAN COTTON CANDY SHAKE ID
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VEGAN PEANUT BUTTER SHAKE ID
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HOLYSHAKES
CREAMY COOKIES HOLY
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.
NUTELLA CRUNCH HOLY
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
PAVLOVA HOLY
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.
COCADA HOLY
CREAMY REAL COCONUT MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND TOASTED COCONUT FLAKES, TOPPED WITH A PASSION FRUIT ICE POP, SOUR PASSION FRUIT JELLY CUBES, VANILLA CREAM, COCONUT CHIPS AND EDIBLE FLOWERS.
GALAXY SHAKE HOLY
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT
UNICORN HOLY
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH AND DRIED STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.
COOL SHAKE HOLY
VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.
KEY LIME PIE HOLY
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.
COFFEE RUSH HOLY
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE AND PISTACHIO COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP
CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKE
MINI HOLYSHAKES
CREATE YOUR OWN SHAKE!
HOLY SUNDAES
HOLY SUNDAES
HOLY SUNDAE
MINI BROWNIES, NUTELLA, VANILLA AND CHOCOLATE ICE CREAM AND NUTS SHOWER.
CREAMY COOKIES
CRUSHED OREOS, VANILLA ICE CREAM AND HERSHEY SYROP.
PAVLOVA SUNDAE
MINI PAVLOVAS, STRAWBERRIES, DULCE DE LECHE, VANILLA ICE CREAM AND ALMOND SHOWER.
COCONUT SUNDAE
CRISPY COCONUT FLAKES, VANILLA ICE CREAM, CONDENSED MILK AND PASSION FRUIT PEARLS.
LOADED STRAWBERRIES SUNDAE
FRESH STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM, WHITE CHOCOLATE CHIPS AND VANILLA ICE CREAM WITH STRAWBERRY SYROP.
UNICORN SUNDAE
PINK PEARLS, UNICORN SPRINKLES AND VANILLA ICE CREAM.
COOL SUNDAE
VANILLA ICE CREAM WITH RAINBOW SPRINKLES AND SOUR PATCH.
CREATE YOUR OWN SUNDAE!
ICE CREAM SANDWICH
SWEET BITES & BROWNIES
SWEET BITES
BROWNIE PLAIN
BROWNIE TOWER WITH NUTELLA AND PRALINE
PAVLOVA
OREO DONUT SANDWICH
OREO ICE CREAM SANDWICH
LOADED PASSION FRUIT POPSICIE FILLED WITH CONDENSED MILK
CHOCOLATE CHIP COOKIE
CHOCOLATE CHIP COOKIE ICE CREAM SANDWICH
BAM BAM COOKIE
CHEESECAKE
COTTON CANDY
BROWNIE TOWER WITH ICECREAM
WHITE CHOCOLATE COOKIE
BROWNIE BOXES
DRINKS
INSTACOFFEES BY NESPRESSO
RISTRETTO
ESPRESSO
LUNGO
ESPRESSO MACCHIATO
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LETTE MACCHIATO
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CAPUCCINO
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ICED ESPRESSO
ICED LATTE MACCHIATTO
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ICED CAPUCCINO
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HOLY ICED LATTE MACCHIATTO
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AFOGATTO NUTELLA
AFOGATTO DULCE DE LECHE
HOLY LATTE MACCHIATTO
BOTTLED DRINKS
POPS AND SPRINKLES
HAPPY HOUR!!!!
HOLYSHAKES HAPPY HOUR
CREAMY COOKIES HOLY
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.
NUTELLA CRUNCH HOLY
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
PAVLOVA HOLY
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.
COCADA HOLY
CREAMY REAL COCONUT MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND TOASTED COCONUT FLAKES, TOPPED WITH A PASSION FRUIT ICE POP, SOUR PASSION FRUIT JELLY CUBES, VANILLA CREAM, COCONUT CHIPS AND EDIBLE FLOWERS.
GALAXY SHAKE HOLY
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT
UNICORN HOLY
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH AND DRIED STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.
COOL SHAKE HOLY
VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.
KEY LIME PIE HOLY
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.
COFFEE RUSH HOLY
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE AND PISTACHIO COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP
CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKE
INSTASHAKES HAPPY HOUR
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CREAMY COOKIES ID
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NUTELLA SHAKE ID
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STRAWBERRY SHAKE ID
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CHOCOLATE SHAKE ID
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DULCE DE LECHE SHAKE ID
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COCADA SHAKE ID
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KEY LIME SHAKE ID
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COFFEE SHAKE ID
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COTTON CANDY SHAKE ID
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PEANUT BUTTER SHAKE ID
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VEGAN VANILLA SHAKE ID
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VEGAN CHOCOLATE SHAKE ID
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VEGAN CREAMY COOKIE SHAKE ID
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VEGAN COCADA SHAKE ID
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VEGAN STRAWBERRY SHAKE ID
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VEGAN COTTON CANDY SHAKE ID
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VEGAN PEANUT BUTTER SHAKE ID
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