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2 SHAKES AND 1 DESSERT

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$14.00
CREATE YOUR OWN SHAKE

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$8.00

HAVE FUN CREATING YOUR OWN SHAKE, FIRST CHOOSE YOUR GLASS DECORATION (RIM), THEN CHOOSE YOUR SHAKE FLAVOR AND LAS YOUR TOPPINGS.

UNICORN HOLY

UNICORN HOLY

$16.00

UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH AND DRIED STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.

PROMO

PROMOS! 😎

2 SHAKES AND 1 DESSERT

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$14.00

SHAKES

INSTASHAKES

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CREAMY COOKIES ID

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$8.00

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NUTELLA SHAKE ID

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$8.00

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VANILLA SHAKE ID

$8.00
STRAWBERRY SHAKE ID

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$8.00

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CHOCOLATE SHAKE ID

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$8.00

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DULCE DE LECHE SHAKE ID

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$8.00

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COCADA SHAKE ID

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$8.00

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KEY LIME SHAKE ID

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$8.00

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BAM BAM SHAKE ID

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$8.00

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COFFEE SHAKE ID

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$8.00Out of stock

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COTTON CANDY SHAKE ID

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$8.00

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PEANUT BUTTER SHAKE ID

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$8.00

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VEGAN VANILLA SHAKE ID

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$9.00

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MANGO ID

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$9.00

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VEGAN CREAMY COOKIE SHAKE ID

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$9.00

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VEGAN COCADA SHAKE ID

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$9.00

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VEGAN STRAWBERRY SHAKE ID

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$9.00

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VEGAN COTTON CANDY SHAKE ID

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$9.00

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VEGAN PEANUT BUTTER SHAKE ID

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$9.00

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HOLYSHAKES

SIG YOUR WAY TO SUBLIME TASTE. COME AND SAVE ROOM FOR ONE OF OUR WORLD-FAMOUS HOLYSHAKES®
CREAMY COOKIES HOLY

CREAMY COOKIES HOLY

$15.00

COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.

NUTELLA CRUNCH HOLY

NUTELLA CRUNCH HOLY

$15.00

NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.

PAVLOVA HOLY

PAVLOVA HOLY

$15.00

DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.

COCADA HOLY

COCADA HOLY

$16.00

CREAMY REAL COCONUT MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND TOASTED COCONUT FLAKES, TOPPED WITH A PASSION FRUIT ICE POP, SOUR PASSION FRUIT JELLY CUBES, VANILLA CREAM, COCONUT CHIPS AND EDIBLE FLOWERS.

GALAXY SHAKE HOLY

GALAXY SHAKE HOLY

$15.00

COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT

UNICORN HOLY

UNICORN HOLY

$16.00

UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH AND DRIED STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.

COOL SHAKE HOLY

COOL SHAKE HOLY

$16.00

VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.

KEY LIME PIE HOLY

KEY LIME PIE HOLY

$16.00

KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.

COFFEE RUSH HOLY

COFFEE RUSH HOLY

$16.00Out of stock

NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE AND PISTACHIO COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP

CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKE

CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKE

$15.00

MINI HOLYSHAKES

MINI CREAMY COOKIE HOLYSHAKE

MINI CREAMY COOKIE HOLYSHAKE

$10.00
MINI UNICORN HOLYSHAKE

MINI UNICORN HOLYSHAKE

$10.00
MINI NUTELLA HOLYSHAKE

MINI NUTELLA HOLYSHAKE

$10.00
MINI COCADA HOLYSHAKE

MINI COCADA HOLYSHAKE

$10.00
MINI GALAXY HOLYSHAKES

MINI GALAXY HOLYSHAKES

$10.00

CREATE YOUR OWN SHAKE!

FIRST, CHOOSE YOUR SHAKE FROM THE CLASSIC SHAKES FLAVORS, THEN CHOOSE YOUR RIM, AND FINALLY TOP IT OFF!
CREATE YOUR OWN SHAKE

CREATE YOUR OWN SHAKE

$8.00

HAVE FUN CREATING YOUR OWN SHAKE, FIRST CHOOSE YOUR GLASS DECORATION (RIM), THEN CHOOSE YOUR SHAKE FLAVOR AND LAS YOUR TOPPINGS.

HOLY SUNDAES

HOLY SUNDAES

TO SATISFY SWEET-LOVERS WE’VE COMPILED A MENU OF OUR HOLY SUNDAES.
HOLY SUNDAE

HOLY SUNDAE

$5.00

MINI BROWNIES, NUTELLA, VANILLA AND CHOCOLATE ICE CREAM AND NUTS SHOWER.

CREAMY COOKIES

CREAMY COOKIES

$5.00

CRUSHED OREOS, VANILLA ICE CREAM AND HERSHEY SYROP.

PAVLOVA SUNDAE

PAVLOVA SUNDAE

$5.00

MINI PAVLOVAS, STRAWBERRIES, DULCE DE LECHE, VANILLA ICE CREAM AND ALMOND SHOWER.

COCONUT SUNDAE

COCONUT SUNDAE

$5.00

CRISPY COCONUT FLAKES, VANILLA ICE CREAM, CONDENSED MILK AND PASSION FRUIT PEARLS.

LOADED STRAWBERRIES SUNDAE

LOADED STRAWBERRIES SUNDAE

$5.00

FRESH STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM, WHITE CHOCOLATE CHIPS AND VANILLA ICE CREAM WITH STRAWBERRY SYROP.

UNICORN SUNDAE

UNICORN SUNDAE

$5.00

PINK PEARLS, UNICORN SPRINKLES AND VANILLA ICE CREAM.

COOL SUNDAE

COOL SUNDAE

$5.00

VANILLA ICE CREAM WITH RAINBOW SPRINKLES AND SOUR PATCH.

CREATE YOUR OWN SUNDAE!

CREATE YOUR SUNDAES AND INDULGE YOURSELF WITH OUR UNIQUE FLAVORS.

VANILLA SUNDAY

$3.00

CHOCOLATE SUNDAE

$3.00Out of stock

TWIN SUNDAY

$3.00Out of stock

ICE CREAM SANDWICH

OREO SANDWICH

$6.00

CHOCOLATE-CHIP COOKIE SANDWICH

$6.00

SWEET BITES & BROWNIES

SWEET BITES

BROWNIE PLAIN

BROWNIE PLAIN

$4.00
BROWNIE TOWER WITH NUTELLA AND PRALINE

BROWNIE TOWER WITH NUTELLA AND PRALINE

$6.00
PAVLOVA

PAVLOVA

$6.00
OREO DONUT SANDWICH

OREO DONUT SANDWICH

$6.00
OREO ICE CREAM SANDWICH

OREO ICE CREAM SANDWICH

$6.00
LOADED PASSION FRUIT POPSICIE FILLED WITH CONDENSED MILK

LOADED PASSION FRUIT POPSICIE FILLED WITH CONDENSED MILK

$6.00
CHOCOLATE CHIP COOKIE

CHOCOLATE CHIP COOKIE

$3.00
CHOCOLATE CHIP COOKIE ICE CREAM SANDWICH

CHOCOLATE CHIP COOKIE ICE CREAM SANDWICH

$6.00
BAM BAM COOKIE

BAM BAM COOKIE

$3.50
CHEESECAKE

CHEESECAKE

$7.00
COTTON CANDY

COTTON CANDY

$3.00

BROWNIE TOWER WITH ICECREAM

$10.00
WHITE CHOCOLATE COOKIE

WHITE CHOCOLATE COOKIE

$3.50

BROWNIE BOXES

BROWNIE BOX SINGLE

BROWNIE BOX SINGLE

$5.00
BROWNIE BOX DOUBLE

BROWNIE BOX DOUBLE

$9.00
BROWNIE BOX 4 PAX

BROWNIE BOX 4 PAX

$18.00
BROWNIE BOX 6 PAX

BROWNIE BOX 6 PAX

$25.00

DRINKS

INSTACOFFEES BY NESPRESSO

RISTRETTO

RISTRETTO

$3.50
ESPRESSO

ESPRESSO

$3.50
LUNGO

LUNGO

$3.50
ESPRESSO MACCHIATO

ESPRESSO MACCHIATO

$3.50

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LETTE MACCHIATO

LETTE MACCHIATO

$4.00

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CAPUCCINO

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$4.00

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ICED ESPRESSO

$4.00

ICED LATTE MACCHIATTO

$4.00

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ICED CAPUCCINO

$4.00

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HOLY ICED LATTE MACCHIATTO

HOLY ICED LATTE MACCHIATTO

$6.00

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AFOGATTO NUTELLA

$6.00

AFOGATTO DULCE DE LECHE

$6.00

HOLY LATTE MACCHIATTO

$6.00

BOTTLED DRINKS

HOLYSHAKES WATER

$2.50

COCA-COLA

$3.00

DIET COKE

$3.00

COKE ZERO

$3.00

SPRITE

$3.00

WATER BOTTLE

$2.00Out of stock

POPS AND SPRINKLES

All

PUFFY POP

$4.00

SWIRL POP

$3.50

UNICORN SPRINKLES 4OZ

$12.00

DIY KITS

DIY KITS HOLYSHAKES

DIY CREAMY COOKIES KIT OF 4

DIY CREAMY COOKIES KIT OF 4

$50.00
DIY NUTELLA CRUNCH KIT OF 4

DIY NUTELLA CRUNCH KIT OF 4

$50.00
DIY PAVLOVA KIT OF 4

DIY PAVLOVA KIT OF 4

$50.00
DIY UNICORN KIT OF 4

DIY UNICORN KIT OF 4

$50.00

HAPPY HOUR!!!!

HOLYSHAKES HAPPY HOUR

SIG YOUR WAY TO SUBLIME TASTE. COME AND SAVE ROOM FOR ONE OF OUR WORLD-FAMOUS HOLYSHAKES®
CREAMY COOKIES HOLY

CREAMY COOKIES HOLY

$10.00

COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.

NUTELLA CRUNCH HOLY

NUTELLA CRUNCH HOLY

$10.00

NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.

PAVLOVA HOLY

PAVLOVA HOLY

$10.00

DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.

COCADA HOLY

COCADA HOLY

$10.00

CREAMY REAL COCONUT MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND TOASTED COCONUT FLAKES, TOPPED WITH A PASSION FRUIT ICE POP, SOUR PASSION FRUIT JELLY CUBES, VANILLA CREAM, COCONUT CHIPS AND EDIBLE FLOWERS.

GALAXY SHAKE HOLY

GALAXY SHAKE HOLY

$10.00

COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT

UNICORN HOLY

UNICORN HOLY

$10.00

UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH AND DRIED STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.

COOL SHAKE HOLY

COOL SHAKE HOLY

$10.00

VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.

KEY LIME PIE HOLY

KEY LIME PIE HOLY

$10.00

KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.

COFFEE RUSH HOLY

COFFEE RUSH HOLY

$10.00

NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE AND PISTACHIO COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP

CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKE

CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKE

$10.00

INSTASHAKES HAPPY HOUR

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CREAMY COOKIES ID

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$5.00

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NUTELLA SHAKE ID

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$5.00

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STRAWBERRY SHAKE ID

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$5.00

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CHOCOLATE SHAKE ID

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$5.00

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DULCE DE LECHE SHAKE ID

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$5.00

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COCADA SHAKE ID

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$5.00

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KEY LIME SHAKE ID

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$5.00

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COFFEE SHAKE ID

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COTTON CANDY SHAKE ID

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$5.00

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PEANUT BUTTER SHAKE ID

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$5.00

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VEGAN VANILLA SHAKE ID

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$9.00

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VEGAN CHOCOLATE SHAKE ID

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$9.00

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VEGAN CREAMY COOKIE SHAKE ID

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$9.00

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VEGAN COCADA SHAKE ID

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$9.00

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VEGAN STRAWBERRY SHAKE ID

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$9.00

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VEGAN COTTON CANDY SHAKE ID

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