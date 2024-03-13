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Hooked Restaurant 23091 Emery Road
DRINKS
FOOD
SMALL PLATES
ENTREES
- HOOKED CHICKEN ALFREDO$13.50
- GUMBO STYLE SHRIMP AND GRITS
- DOUBLE CRUNCH WHOLE WINGS$15.00
- FRIED JUMBO SHRIMP BASKET$23.00
- BELGIAN AND BIRD$15.00
- HOOKED SHRIMP ALFREDO$15.50
- HOOKED LAMB CHOP ALFREDO$30.00
- HOOKED RASTA PASTA$15.50
- HOOKED CHICKEN TENDERS$12.50
- HOOKED CATFISH DINNER$16.00
- HOOKED ORANGE ROUGHY DINNER$22.00
- HOOKED RED SNAPPER DINNER$24.00
- HOOKED PERCH DINNER$16.00
- LAMB AND FRIES$23.00
SANDWICHES
- FAT CAT$12.50
- THE STAPLE POLISH BOY$12.00
- THE BIG CATCH
- STEAK PHILLY$14.00
- CHICKEN PHILLY$14.00
- SALMON PHILLY
- DIRTY BIRD CHICKEN SANDWICH$10.50
- CRAB CAKE BURGER
- CHICKEN CAESAR WRAP
- CRAB CAKE PO'BOY
- SHRIMP PO'BOY$12.50
- FRIED CHICKEN PO'BOY$11.00
- FRIED SALMON PO'BOY
- POLISH BOY
- HOOKED CHICKEN SANDWHICH$9.00
- CATFISH PO'BOY$13.00
SIDES
DESSERTS
Hooked Restaurant 23091 Emery Road Location and Ordering Hours
(216) 450-1085
Closed • Opens Thursday at 11AM