Hops on the Hill WA 1870 Barnes Blvd SW
FOOD MENU
HOPS FAVORITES
- BBQ SANDWICH
BUN, SMOKED MEAT, RAW ONION, PICKLES, CHOICE OF SIDE
- BBQ SLIDERS
BUN, SMOKED MEAT, RAW ONION, PICKLES, CHOICE OF SIDE
- MAC BOWLS
BAKED MAC, BLK BEAN PICO, CHOICE OF MEAT
- MEATBALL GRINDER$16.00
3 MEATBALLS, SAUCE FROM SCRATCH, PROVOLONE CHEESE, SERVED ON BAGUETTE
- SMOKED CARROT WRAP$13.00
SPINACH TORTILLA, BLK BEAN, PICO, ROMAINE, CHIPOTLE VINAIGRETTE
- TRES TACOS
FLOUR OR CORN TORTILLAS, CHOICE OF MEAT, BLK CORN PICO, JALAPENO RANCH
BBQ PLATES
STARTERS
- CHILI BOWL$10.00
SERVER WITH CORNBREAD
- FULL PAN NACHO$16.00
CHIPS, BLK BEAN PICO, CHEDDAR, JACK CHEESE, TOPPED WITH QUESO
- LOADED QUESO BOWL$18.00
QUESO, CHOPPED BRISKET, PICO, JALAPENO RANCH, SERVED WITH TORTILLA CHIPS
- SOFT PRETZELS$11.00
3 PRETZEL STICKS, MUSTARD, AOLI, BEER CHEESE
- MEATBALLS AND SAUCE$12.00
3 MEATBALLS, PARM CHEESE, SAUCE FROM SCRATCH, BAGUETTES
- CHILI CUP$6.00
SERVED WITH CORNBREAD
- HALF PAN NACHO$11.00
CHIPS, BLK BEAN PICO, CHEDDAR, JACK CHEESE, TOPPED WITH QUESO
- HOPS WINGS$15.00
1 POUND DRY RUBBED SMOKED, CHICKEN WINGS, WITH CELERY, JALAPENO RANCH
- BRUSCHETTA$9.00
5 BAGUETTE, TOMATO, BASIL, GARLIC, BALSAMIC GLAZE
- QUESO WITH CHIPS$11.00
CUP QUESO WITH CHIPS
- SOUP OF THE DAY BOWL$10.00
SERVED WITH BAGUETTES
- TOTS$8.00
- CORNBREAD$3.00
2 PIECES
- HH SLIDER$3.00
- SOUP OF THE DAY CUP$6.00
SERVED WITH BAGUETTES
- TOTCHOS$16.00
TATER TOTS, MIXED CHEESE, QUESO CHEESE, BLK BEAN, PICO
SALADS
- CAPRESE SALAD$11.00
ROMAINE, TOMATO, MOZZARELLA, CHEESE, BASIL, BALSAMIC, VINEGAR
- CHEF SALAD$15.00
ROMAINE, BACON, AVOCADO, TOMATO, EGG, CHEDDAR JACK, DELI TURKEY & HAM
- FULL CAESAR$10.00
ROMAINE, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, CAESAR DRESSING
- SIDE CAESAR$6.00
ROMAINE, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, CAESAR DRESSING
- SIDE HOUSE SALAD$6.00
ROMAINE, TOMATOES, RED ONION, CUCUMBER, CHEESE, CROUTONS, BLACK OLIVES
- TEX-MEX SALAD$12.00
ROMAINE, BLK BEAN PICO, CHEDDAR JACK CHEESE, TORTILLA CHIPS
- COBB SALAD$13.00
ROMAINE, BACON, AVOCADO, TOMATO, EGG, BLK BEAN, BLUE, CHEESE CRUMBLES
- HOUSE SALAD$10.00
ROMAINE, TOMATOES, RED ONION, CUCUMBER, CHEESE, CROUTONS, BLACK OLIVES
BY THE POUND
- SLICED BRISKET-1 POUND$27.00
- CHOPPED BRISKET - 1 POUND$26.00
- PORK - 1 POUND$21.00
- TURKEY - POUND$21.00
- CARROT - POUND$13.00
- SLICED BRISKET- 1/2 POUND$15.00
- CHOPPED BRISKET - 1/2 POUND$14.00
- PORK - 1/2 POUND$11.00
- TURKEY - 1/2 POUND$11.00
- CARROT - 1/2 POUND$7.00
- SLICED BRISKET - 1/4 POUND$9.50
- CHOPPED BRISKET - 1/4 POUND$8.50
- PORK - 1/4 POUND$6.00
- TURKEY - 1/4 POUND$6.00
- CARROT - 1/4 POUND$4.00