Hurrdat Sports Bar & Grill
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FOOD
BAR SNACKS
BOOM BOOM SHRIMP
FRIED SHRIMP TOSSED IN HOUSE BOOM BOOM SAUCE
BRUSCHETTA
TOASTED BAGUETTE SLICES WITH PROSCIUTTO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, TOMATO, BASIL, & A FIG BALSAMIC REDUCTION.
CHILI BOWL
HOMEMADE CHILI WITH BRAISED SHORT RIB, GROUND BEEF, BEANS, TOMATOES, PEPPERS, CHILIS, SHREDDED CHEESE, AND RED ONION.
CRISPY SWEET CORN NUGGETS
FRIED SWEET CORN NUGGETS SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE.
FRIED GREEN BEANS
FRIED PICKLE CHIPS
HOUSE BATTERED PICKLE CHIPS SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE. TRY FRIED JALAPEÑOS MIXED IN FOR A LITTLE HEAT!
GARLIC CHEESE CURDS
GARLIC-Y CHEESE CURDS SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE.
GOUDA MAC & CHEESE BITES
FRIED GOUDA MAC & CHEESE BITES SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE.
HOUSE CHIPS TRIO
WHITE CORN TORTILLA CHIPS SERVED WITH SIDES OF HAIL ALE QUESO, PICO DE GALLO, & GUACAMOLE.
HURRDAT NACHOS
HOUSE MADE TORTILLA CHIPS WITH YOUR CHOICE OF CHICKEN TINGA, MOJO PULLED PORK, OR BEER BRAISED SHORT RIB, SERVED WITH SHREDDED CHEESE, HAIL ALE QUESO, BLACK OLIVES, JALAPEÑOS, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, SPICY AIOLI, & CILANTRO.
MAC AND CHEESE
HOMESTYLE MAC & CHEESE SERVED HOT & GOOEY!
ONION RINGS
HOUSE BATTERED ONION RINGS SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE.
QUESADILLA
SHORT RIB CHILI CUP
HOMEMADE CHILI WITH BRAISED SHORT RIB, GROUND BEEF, BEANS, TOMATOES, PEPPERS, CHILIS, SHREDDED CHEESE, AND RED ONION.
SOUP OF THE DAY BOWL
ROTATING HOMEMADE SOUP MADE BY OUR IN HOUSE CHEFS.
SOUP OF THE DAY CUP
ROTATING HOMEMADE SOUP MADE BY OUR IN HOUSE CHEFS.
BREAKFAST MENU
BURGERS
KIDS MENU
PIZZA
SALADS
COBB
CHOPPED ROMAINE, GRILLED CHICKEN, HOUSE BACON BITS, GRAPE TOMATO, AVOCADO, GREEN ONION, BLEU CHEESE CRUMBLES, HARD BOILED EGG
HURRDAT CAESAR
GRILLED CHICKEN, RED ONION, SHAVED PARMESAN, HOUSEMADE CROUTONS, CAESAR DRESSING
WEDGE
ICEBURG, CHERRY TOMATO, HOUSE BACON, BLEU CHEESE CRUMBLES, HARD BOILED EGG, BALSAMIC GLAZE DRIZZLE, CHOICE OF DRESSING.