Popular Items

CLUB WRAP

$14.00

WINGS

$10.00

YOUR CHOICE OF BONELESS OR TRADITIONAL WINGS WITH A VARIETY OF HOUSE SIGNATURE WING SAUCES. TRY THEM BREADED FOR SOME EXTRA CRISP!

COBB

$15.00

CHOPPED ROMAINE, GRILLED CHICKEN, HOUSE BACON BITS, GRAPE TOMATO, AVOCADO, GREEN ONION, BLEU CHEESE CRUMBLES, HARD BOILED EGG

FOOD

BAR SNACKS

BOOM BOOM SHRIMP

$9.00

FRIED SHRIMP TOSSED IN HOUSE BOOM BOOM SAUCE

BRUSCHETTA

$9.00

TOASTED BAGUETTE SLICES WITH PROSCIUTTO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, TOMATO, BASIL, & A FIG BALSAMIC REDUCTION.

CHILI BOWL

$8.00

HOMEMADE CHILI WITH BRAISED SHORT RIB, GROUND BEEF, BEANS, TOMATOES, PEPPERS, CHILIS, SHREDDED CHEESE, AND RED ONION.

CRISPY SWEET CORN NUGGETS

$8.00

FRIED SWEET CORN NUGGETS SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE.

FRIED GREEN BEANS

$6.00

FRIED PICKLE CHIPS

$6.00

HOUSE BATTERED PICKLE CHIPS SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE. TRY FRIED JALAPEÑOS MIXED IN FOR A LITTLE HEAT!

GARLIC CHEESE CURDS

$8.00

GARLIC-Y CHEESE CURDS SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE.

GOUDA MAC & CHEESE BITES

$8.00

FRIED GOUDA MAC & CHEESE BITES SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE.

HOUSE CHIPS TRIO

$6.00

WHITE CORN TORTILLA CHIPS SERVED WITH SIDES OF HAIL ALE QUESO, PICO DE GALLO, & GUACAMOLE.

HURRDAT NACHOS

$16.00

HOUSE MADE TORTILLA CHIPS WITH YOUR CHOICE OF CHICKEN TINGA, MOJO PULLED PORK, OR BEER BRAISED SHORT RIB, SERVED WITH SHREDDED CHEESE, HAIL ALE QUESO, BLACK OLIVES, JALAPEÑOS, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, SPICY AIOLI, & CILANTRO.

MAC AND CHEESE

$8.00

HOMESTYLE MAC & CHEESE SERVED HOT & GOOEY!

ONION RINGS

$6.00

HOUSE BATTERED ONION RINGS SERVED WITH A CHOICE OF SIGNATURE DIPPING SAUCE.

QUESADILLA

$11.00

SHORT RIB CHILI CUP

$4.00

HOMEMADE CHILI WITH BRAISED SHORT RIB, GROUND BEEF, BEANS, TOMATOES, PEPPERS, CHILIS, SHREDDED CHEESE, AND RED ONION.

SOUP OF THE DAY BOWL

$8.00

ROTATING HOMEMADE SOUP MADE BY OUR IN HOUSE CHEFS.

SOUP OF THE DAY CUP

$4.00

ROTATING HOMEMADE SOUP MADE BY OUR IN HOUSE CHEFS.

BREAKFAST MENU

Breakfast Burrito

$12.00

Breakfast hash

$14.00

Breakfast pizza large

$23.00

Breakfast pizza medium

$19.00

Breakfast Pizza slice

$5.00

French Toast

$12.00

BURGERS

BENNING BURGER

$16.00

BUILD YOUR OWN BURGER

$14.00

HAIL VARSITY BURGER

$14.00

CHOICE OF FF OR HOUSE SALAD OR MAC AND CHEESE

VARSITY MELT

$15.00

"

DESSERTS

RASPBERRY DONUT CHEESECAKE

$8.00

TURTLE CHEESECAKE

$8.00

HOT DOGS

CHICAGO STYLE

$13.00

CHILLI CHEESE

$14.00

KIDS MENU

KIDS CHEESE PIZZA

$8.00

KIDS CHEESE QUESADILLA

$8.00

KIDS CHEESEBURGER

$8.00

KIDS CHICKEN TENDERS

$8.00

KIDS GRILLED CHEESE

$8.00

KIDS HAMBURGER

$8.00

MAGGIES MAC & CHEESE

$8.00

PIZZA

BBQ CHICKEN PIZZA

$19.00

BIG PIG PIZZA

$19.00

BUILD YOUR OWN PIZZA

$8.00

COMBO PIZZA

$19.00

MARGHERITA PIZZA

$19.00

VEGGIE PIZZA

$19.00

SALADS

COBB

$15.00

CHOPPED ROMAINE, GRILLED CHICKEN, HOUSE BACON BITS, GRAPE TOMATO, AVOCADO, GREEN ONION, BLEU CHEESE CRUMBLES, HARD BOILED EGG

HURRDAT CAESAR

$14.00

GRILLED CHICKEN, RED ONION, SHAVED PARMESAN, HOUSEMADE CROUTONS, CAESAR DRESSING

WEDGE

$12.00Out of stock

ICEBURG, CHERRY TOMATO, HOUSE BACON, BLEU CHEESE CRUMBLES, HARD BOILED EGG, BALSAMIC GLAZE DRIZZLE, CHOICE OF DRESSING.

SANDWICHES

BLT

$13.00

CHICKEN SANDWHICHES

$15.00

CLUB MELT

$15.00

CUBANO

$15.00

MAC AND CHEESE GRILLED CHEESE

$15.00

PHILLY CHEESE STEAK SANDWHICH

$15.00

PORK TENDERLOIN SANDWICH

$15.00

SHORT RIB DIP

$15.00

SIDES

BASKET OF FRIES

$4.00

LOADED FRIES

$10.00

LOADED TOTS

$10.00

MAC & CHEESE SIDE

$5.00

QUESO CUP

$4.00

SIDE ONION RINGS

$10.00

SIDE SALAD

$5.00

TATER TOTS

$6.00

WHITE CORN TORTILLA CHIPS

$4.00

WINGS

WINGS

$10.00

YOUR CHOICE OF BONELESS OR TRADITIONAL WINGS WITH A VARIETY OF HOUSE SIGNATURE WING SAUCES. TRY THEM BREADED FOR SOME EXTRA CRISP!

WRAPS

CLUB WRAP

$14.00

CRISPY BUFFALO CHICKEN WRAP

$14.00

CRISPY CHICKEN BACON WRAP

$15.00

CRISPY HURRDAT CAESAR WRAP

$14.00

GRILLED BUFFALO CHICKEN WRAP

$14.00

GRILLED CHICKEN BACON WRAP

$15.00

GRILLED HURRDAT CAESAR WRAP

$14.00

TENDERS

TENDERS

$14.00

SAMPLER PLATTER

SAMPLER PLATTER

$18.00

SAUCES

SIDE BOOM BOOM

SIDE 1000 ISLAND

SIDE BALSAMIC VINAIGRETTE

SIDE BLEU CHEESE

SIDE DOROTHY LYNCH

SIDE FIG BALSAMIC VINAIGRETTE

SIDE HONEY MUSTARD

SIDE ITALIAN

SIDE RANCH

SIDE SMOKED TOMATO RANCH

HAPPY HOUR MENU

$14 DOMESTIC PITCHERS

BUSCH PITCHER

$14.00

MILLER LITE PITCHER

$14.00

COORS LIGHT PITCHER

$14.00

ULTRA PITCHER

$14.00

MODELO PITCHER

$14.00

$17 DOMESTIC BUCKETS

DOMESTIC BUCKETS

$17.00

MIXED DOMESTIC BUCKET

$17.00

$2 OFF ALL DRAFT BEER

3RD STONE DRAFT

$4.00

BLUE MOON DRAFT

$4.00

BUSCH LIGHT DRAFT

$3.00

COORS DRAFT

$3.00

DEAR OLD NEBRASKA DRAFT

$3.00

DRAGON JUICE DRAFT

$5.00

KROS STRAIN FAIRY NECTAR DRAFT

$6.00

MILLER LITE DRAFT

$3.00

MODELO DRAFT

$3.00

OKTOBERFEST DRAFT

$4.00

RED BRICK ALE DRAFT

$4.00

SNOZZBERRY DRAFT

$4.00

ULTRA DRAFT

$3.00

$20 CRAFT PITCHERS

GLACIAL TILL PITCHER

$20.00

BLUE MOON PITCHER

$20.00

DRAGON JUICE PITCHER

$20.00

SNOZZBERRY PITCHER

$20.00

3RD STONE PITCHER

$20.00

RED BRICK ALE PITCHER

$20.00

OKTOBERFEST PITCHER

$20.00

ZIPLINE DEAR OLD NEBRASKA PITCHER

$20.00

$3 DOMESTIC DRAFTS

BUSCH DRAFT

$3.00

MILLER LITE DRAFT

$3.00

COORS LIGHT DRAFT

$3.00

ULTRA DRAFT

$3.00

MODELO DRAFT

$3.00

$3 SNACKS

BASKET OF FRIES

$3.00

TATER TOTS

$3.00

CHIPS AND HOUSE QUESO

$3.00

$3 WELL DRINKS

WELL VODKA

$3.00

WELL GIN

$3.00

WELL TEQUILA

$3.00

WELL WHISKEY

$3.00

WELL RUM

$3.00

$6 DRINKS

PREMIUM MULES

$6.00

MARTINIS

$6.00

CLASSIC COCKTAILS

$6.00

WINES (SANGRIA, ROSE, CHARDONNAY, CABERNET)

$6.00

$6 SNACKS

ONION RINGS

$6.00

FRIED GREEN BEANS

$6.00

FRIED PICKLE CHIPS

$6.00

CHEESE CURDS

$6.00

CORN NUGGETS

$6.00

8 INCH SINGLE TOPPING PIZZA

$6.00

$9 DRINKS

SPECIALTY COCKTAILS

$9.00

PREMIUM COCKTAILS

$9.00

WINES ( PINOT NOIR, MOSCATO, PROSECCO)

$9.00

$9 SNACKS

12 WINGS

$9.00

MAC & CHEESE BITES

$9.00

BOOM BOOM SHRIMP

$9.00

BRUSCHETTA

$9.00