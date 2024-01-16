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Island Burgers & Bites 111 Carl Winner Dr
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Island Burgers & Bites 111 Carl Winner Dr
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111 Carl Winner Dr, Carolina Beach, NC 28428
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PHILLY CHEESESTEAKS
VEGGIE PHILLY
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CHICKEN PHILLY
$13.99
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SANDWHICHES
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BACON EGG & CHEESE
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CHICKEN BACON RANCH ROLL
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CHICKEN TENDERS
CHICKEN TENDER BASKET
$9.99
ONION RINGS
ONION RINGS
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Island Burgers & Bites 111 Carl Winner Dr Location and Ordering Hours
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