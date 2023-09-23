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COMBO MEAL

C1- 2PC WHITING FISH COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C2- 2PC PERCH FISH COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C3- 2PC CATFISH FISH COMBO

$8.99+

C4- 2PC TILAPIA FISH COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C5- 5PC WINGS COMBO

$9.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C6- 10PC SHRIMPS COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C7- 5PC JUMBO SHRIMPS COMBO

$9.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C8- 3PC TENDERS COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C9- 2 WINGS, 1PC BREAST COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C10- 3PC MIX CHICKEN COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C11- 4PC WINGS 3PC TENDERS COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C12- 4 WINGS 2 PERCH FILLET

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C13- 4 WING, 2 TILAPIA FILLET

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C14- 4 WINGS, 2 CATFISH FILLET COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C15- 4 WINGS, 2 WHITING FILLET COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C16- 4 WINGS, 8 SHRIMPS COMBO

C16- 4 WINGS, 8 SHRIMPS COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C-17- 6 SHRIMPS, 2 TILAPIA FILLET COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C18- 6 SHRIMP, 2 CATFISH FILLET COMBO

$13.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C19- 8 SHRIMPS, 2 WHITING FILLET COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C20- 8 SHRIMPS, 2 PERCH FILLET COMBO

$13.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C21- 8 SHRIMPS, 3 TENDER COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C22- 10 WINGS COMBO

$14.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C23- CATFISH NUGGETS COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C24- GIZZARDS COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK,BREAD

C25- 5 TENDERS COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C26- 5 LEGS & THIGHS

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C27- 4 PC CATFISH FILLET COMBO

$14.99+

C28- 4 PC TILAPIA FILLET COMBO

$14.99+

C29- 4 PC WHITING FILLET COMBO

$14.99+

C30- 4 PC PERCH FILLET COMBO

$14.99+

C31- FULL ORDER GIZZARD COMBO

$13.99+

C32- FULL ORDER CATFISH NUGGETS COMBO

$13.99+

CHICKEN WINGS

100 PC WINGS

100 PC WINGS

$109.99
75 PC WINGS

75 PC WINGS

$82.99
50 PC WINGS

50 PC WINGS

$54.99
30 PC WINGS

30 PC WINGS

$32.99
20 PC WINGS

20 PC WINGS

$21.99
10 PC WINGS

10 PC WINGS

$10.99
5 PC WINGS

5 PC WINGS

$6.99
3 PC WINGS

3 PC WINGS

$4.99

LEGS & THIGHS

3 PC DARK

3 PC DARK

$2.99
5 PC DARK

5 PC DARK

$4.99
8 PC DARK SPECIAL

8 PC DARK SPECIAL

$6.99
10 PC DARK

10 PC DARK

$9.99
20 PC DARK

20 PC DARK

$18.99
30 PC DARK

30 PC DARK

$26.99
50 PC DARK

50 PC DARK

$44.99
75 PC DARK

75 PC DARK

$66.99
100 PC DARK

100 PC DARK

$88.99

TENDERS

3 PC TENDERS

3 PC TENDERS

$4.99
5 PC TEADERS

5 PC TEADERS

$8.99
10 PC TENDERS

10 PC TENDERS

$17.99
20 PC TENDERS

20 PC TENDERS

$34.99
30 PC TENDERS

30 PC TENDERS

$49.99
50 PC TENDERS

50 PC TENDERS

$89.99
75 PC TENDERS

75 PC TENDERS

$134.99
100 PC TENDERS

100 PC TENDERS

$179.99

MIX CHICKEN

2 PC MIX

$3.99

3 PC MIX

$4.99

5 PC MIC

$7.99

10 PC MIX

$11.99

20 PC MIX

$23.99

30 PC MIX

$35.99

50 PC MIX

$59.99

75 PC MIX

$89.99

100 PC MIX

$119.99

PARTY WINGS (WING DING)

3 PC WING DING

3 PC WING DING

$2.99
5 PC WING DING

5 PC WING DING

$4.99
10 PC WING DING

10 PC WING DING

$9.99
20 PC WING DING

20 PC WING DING

$19.99
30 PC WING DING

30 PC WING DING

$29.99
50 PC WING DING

50 PC WING DING

$49.99
75 PC WING DING

75 PC WING DING

$74.99
100 PC WING DING

100 PC WING DING

$99.99

FISH

CATFISH FILLET

CATFISH FILLET

PERCH FILLET

WHITING FILLET

TILAPIA FILLET

WHOLE CATFISH

$7.99+

SHRIMPS

10 PC LG. SHRIMPS

10 PC LG. SHRIMPS

$6.99
15 PC LG. SHRIMPS

15 PC LG. SHRIMPS

$9.99
30 PC LG. SHRIPMS

30 PC LG. SHRIPMS

$18.99

7 PC JUMBO SHRIMPS

$8.99

15 PC JUMBO SHRIMPS

$17.99

GIZZARDS

HALF ORDER GIZZARDS

HALF ORDER GIZZARDS

$4.99
FULL ORDER GIZZARDS

FULL ORDER GIZZARDS

$8.99

FISH NUGGETS

10 PC FISH NUGGETS

$4.99

20 PC FISH NUGGETS

$8.99

DRINKS

16 OZ DRINK

$1.49

32 OZ DRINK

$1.99

CAN SODA

$1.39

2 LTR BOTTLE

$3.99

CUP OF ICE

$0.59+

BOTTLE WATER

$1.19

DESSERTS

CAKE

$3.99

CHEESE CAKE

$3.99
BANANA PUDDING

BANANA PUDDING

$2.99

PEACH COBBLER PIE

$3.99

FAMILY MEALS

F12-15 PC MIX CHICKEN

$29.99

F3- 20 WHOLE WINGS 8 PC FISH

$44.99

F4- 20 WINGS 15 LEG & THIGHS

$39.99

F5- 20 LEG & THIGHS 8 PC WHITING

$36.99

F6-20 WINGS 5 PC FISH

$39.99

F7-40 PC LARGE SHRIMP

$33.99

F8-24 WHOLE WINGS

$32.99

F9-24 LEG & THIGHS

$26.99

F10-12 PC CATFISH OR TILAPIA

$39.99

F11-14 PC WHITING OR PERCH

$44.99

F2- 20 WINGS AND 10 PC TENDERS

$39.99

WITH TWO LARGE SIDES

F1- 20 LG. SHRIMP 20 WINGS

$39.99

WITH TWO LG. SIDES

CATERING TRAYS

T1- 50 PC WINGS, 50 PC DARK

$119.99

T2- 100 PC DARK, 25 PC FISH

$189.99

T3- 30 PC WINGS, 30 BUFFALO WINGS

$79.99

T4- 30 WINGS, 30 SHRIMPS, 12 FISH

$99.99

T5- 60 WINGS, 30 BUFFALO WINGS

$115.99

T6- 100 WINGS, 50 BUFFALO WINGS

$164.99

SIDE DISHES

FRIES

FRIES

$2.99+

CHEESE FRIES

$3.99+

SEASONED FRIES WITH NACHO CHEESE

COLE SLAW

COLE SLAW

$2.99+
OKRA

OKRA

$2.99+
POTATO SALAD

POTATO SALAD

$2.99+
MAC N CHEESE

MAC N CHEESE

$2.99+
GREEN BEANS

GREEN BEANS

$2.99+
SPAGHETTI

SPAGHETTI

$2.99+
BAKED BEANS

BAKED BEANS

$2.99+
FRIED MUSHROOM

FRIED MUSHROOM

$3.99+

HUSH PUPPIES

$2.99+
JALAPENO PEPPER

JALAPENO PEPPER

$0.39+

JALAPENO CHEESE BOMBER

$3.99+

CHEESE STICKS

$3.99+

CHILLI CHEESE FRIES

$4.99+

Fries with chili cheese on top

PICKLE FRIES

$3.99+

MAKE A COMBO

$3.59+

Bread

$0.45+

CHILLI CHEESE

$4.99+

SANDWICH

FISH SANDWICH

$4.99
FISH SANDWICH COMBO

FISH SANDWICH COMBO

$8.99

Sandwich, fries, drink

CHICKEN SANDWICH

CHICKEN SANDWICH

$4.99
CHICKEN SANDWICH COMBO

CHICKEN SANDWICH COMBO

$8.99

Sandwich, Fries, Drink

CONDIMENTS

HONEY MUSTARD SAUCE

$0.50

NACHO CHEESE SAUCE

$0.79+

XTRA SAUCE

$0.55

HOT SAUCE

$2.99+

BUFFALO SAUCE

$0.50+

BBQ SAUSE

$0.50+

RANCH

$0.50

T- SAUCE

$0.70

LEMON PEPPER SEASONING

$0.70+

G- SAUCE

$0.55

PROMOS

8 PC LED THIGH

$6.99

2 PC TUE SPECIAL

$2.29

3 PC & FRIES (LUNCH SPECIAL)

$5.99

ONE PC CHICKEN

LEG

$1.29

THIGH

$1.39

WING

$1.49

BREAST

$2.99

J's online ordering

COMBO MEAL

C1- 2PC WHITING FISH COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C2- 2PC PERCH FISH COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C3- 2PC CATFISH FISH COMBO

$8.99+

C4- 2PC TILAPIA FISH COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C5- 5PC WINGS COMBO

$9.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C6- 10PC SHRIMPS COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C7- 5PC JUMBO SHRIMPS COMBO

$9.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C8- 3PC TENDERS COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C9- 2 WINGS, 1PC BREAST COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C10- 3PC MIX CHICKEN COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C11- 4PC WINGS 3PC TENDERS COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C12- 4 WINGS 2 PERCH FILLET

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C13- 4 WING, 2 TILAPIA FILLET

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C14- 4 WINGS, 2 CATFISH FILLET COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C15- 4 WINGS, 2 WHITING FILLET COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C16- 4 WINGS, 8 SHRIMPS COMBO

C16- 4 WINGS, 8 SHRIMPS COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C-17- 6 SHRIMPS, 2 TILAPIA FILLET COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C18- 6 SHRIMP, 2 CATFISH FILLET COMBO

$13.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C19- 8 SHRIMPS, 2 WHITING FILLET COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C20- 8 SHRIMPS, 2 PERCH FILLET COMBO

$13.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C21- 8 SHRIMPS, 3 TENDER COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C22- 10 WINGS COMBO

$14.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C23- CATFISH NUGGETS COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C24- GIZZARDS COMBO

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK,BREAD

C25- 5 TENDERS COMBO

$13.59+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C26- 5 LEGS & THIGHS

$8.99+

ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD

C27- 4 PC CATFISH FILLET COMBO

$14.99+

C28- 4 PC TILAPIA FILLET COMBO

$14.99+

C29- 4 PC WHITING FILLET COMBO

$14.99+

C30- 4 PC PERCH FILLET COMBO

$14.99+

C31- FULL ORDER GIZZARD COMBO

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C32- FULL ORDER CATFISH NUGGETS COMBO

$13.99+

CHICKEN WINGS

100 PC WINGS

100 PC WINGS

$109.99
75 PC WINGS

75 PC WINGS

$82.99
50 PC WINGS

50 PC WINGS

$54.99
30 PC WINGS

30 PC WINGS

$32.99
20 PC WINGS

20 PC WINGS

$21.99
10 PC WINGS

10 PC WINGS

$10.99
5 PC WINGS

5 PC WINGS

$6.99
3 PC WINGS

3 PC WINGS

$4.99

LEGS & THIGHS

3 PC DARK

3 PC DARK

$2.99
5 PC DARK

5 PC DARK

$4.99
8 PC DARK SPECIAL

8 PC DARK SPECIAL

$6.99
10 PC DARK

10 PC DARK

$9.99
20 PC DARK

20 PC DARK

$18.99
30 PC DARK

30 PC DARK

$26.99
50 PC DARK

50 PC DARK

$44.99
75 PC DARK

75 PC DARK

$66.99
100 PC DARK

100 PC DARK

$88.99

TENDERS

3 PC TENDERS

3 PC TENDERS

$4.99
5 PC TEADERS

5 PC TEADERS

$8.99
10 PC TENDERS

10 PC TENDERS

$17.99
20 PC TENDERS

20 PC TENDERS

$34.99
30 PC TENDERS

30 PC TENDERS

$49.99
50 PC TENDERS

50 PC TENDERS

$89.99
75 PC TENDERS

75 PC TENDERS

$134.99
100 PC TENDERS

100 PC TENDERS

$179.99

MIX CHICKEN

2 PC MIX

$3.99

3 PC MIX

$4.99

5 PC MIC

$7.99

10 PC MIX

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100 PC MIX

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PARTY WINGS (WING DING)

3 PC WING DING

3 PC WING DING

$2.99
5 PC WING DING

5 PC WING DING

$4.99
10 PC WING DING

10 PC WING DING

$9.99
20 PC WING DING

20 PC WING DING

$19.99
30 PC WING DING

30 PC WING DING

$29.99
50 PC WING DING

50 PC WING DING

$49.99
75 PC WING DING

75 PC WING DING

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100 PC WING DING

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FISH

CATFISH FILLET

CATFISH FILLET

PERCH FILLET

WHITING FILLET

TILAPIA FILLET

WHOLE CATFISH

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SHRIMPS

10 PC LG. SHRIMPS

10 PC LG. SHRIMPS

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15 PC LG. SHRIMPS

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30 PC LG. SHRIPMS

30 PC LG. SHRIPMS

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7 PC JUMBO SHRIMPS

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GIZZARDS

HALF ORDER GIZZARDS

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FISH NUGGETS

10 PC FISH NUGGETS

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FAMILY MEALS

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$44.99

F4- 20 WINGS 15 LEG & THIGHS

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F7-40 PC LARGE SHRIMP

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F10-12 PC CATFISH OR TILAPIA

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F2- 20 WINGS AND 10 PC TENDERS

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WITH TWO LARGE SIDES

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CATERING TRAYS

T1- 50 PC WINGS, 50 PC DARK

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T2- 100 PC DARK, 25 PC FISH

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T3- 30 PC WINGS, 30 BUFFALO WINGS

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T4- 30 WINGS, 30 SHRIMPS, 12 FISH

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T5- 60 WINGS, 30 BUFFALO WINGS

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FRIES

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COLE SLAW

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OKRA

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POTATO SALAD

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MAC N CHEESE

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GREEN BEANS

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SPAGHETTI

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BAKED BEANS

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FRIED MUSHROOM

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HUSH PUPPIES

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JALAPENO PEPPER

JALAPENO PEPPER

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JALAPENO CHEESE BOMBER

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CHEESE STICKS

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CHILLI CHEESE FRIES

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PICKLE FRIES

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SANDWICH

FISH SANDWICH

$4.99
FISH SANDWICH COMBO

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CHICKEN SANDWICH

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HONEY MUSTARD SAUCE

$0.50

NACHO CHEESE SAUCE

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XTRA SAUCE

$0.55

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BUFFALO SAUCE

$0.50+

BBQ SAUSE

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RANCH

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T- SAUCE

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LEMON PEPPER SEASONING

$0.70+

G- SAUCE

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PROMOS

8 PC LED THIGH

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2 PC TUE SPECIAL

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