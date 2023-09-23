J’s Fish and Chicken 5412 Prospect Ave
J's Menu in store
COMBO MEAL
C1- 2PC WHITING FISH COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C2- 2PC PERCH FISH COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C3- 2PC CATFISH FISH COMBO
C4- 2PC TILAPIA FISH COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C5- 5PC WINGS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C6- 10PC SHRIMPS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C7- 5PC JUMBO SHRIMPS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C8- 3PC TENDERS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C9- 2 WINGS, 1PC BREAST COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C10- 3PC MIX CHICKEN COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C11- 4PC WINGS 3PC TENDERS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C12- 4 WINGS 2 PERCH FILLET
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C13- 4 WING, 2 TILAPIA FILLET
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C14- 4 WINGS, 2 CATFISH FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C15- 4 WINGS, 2 WHITING FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C16- 4 WINGS, 8 SHRIMPS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C-17- 6 SHRIMPS, 2 TILAPIA FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C18- 6 SHRIMP, 2 CATFISH FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C19- 8 SHRIMPS, 2 WHITING FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C20- 8 SHRIMPS, 2 PERCH FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C21- 8 SHRIMPS, 3 TENDER COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C22- 10 WINGS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C23- CATFISH NUGGETS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C24- GIZZARDS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK,BREAD
C25- 5 TENDERS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C26- 5 LEGS & THIGHS
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C27- 4 PC CATFISH FILLET COMBO
C28- 4 PC TILAPIA FILLET COMBO
C29- 4 PC WHITING FILLET COMBO
C30- 4 PC PERCH FILLET COMBO
C31- FULL ORDER GIZZARD COMBO
C32- FULL ORDER CATFISH NUGGETS COMBO
CHICKEN WINGS
LEGS & THIGHS
TENDERS
MIX CHICKEN
PARTY WINGS (WING DING)
SHRIMPS
FISH NUGGETS
DRINKS
FAMILY MEALS
F12-15 PC MIX CHICKEN
F3- 20 WHOLE WINGS 8 PC FISH
F4- 20 WINGS 15 LEG & THIGHS
F5- 20 LEG & THIGHS 8 PC WHITING
F6-20 WINGS 5 PC FISH
F7-40 PC LARGE SHRIMP
F8-24 WHOLE WINGS
F9-24 LEG & THIGHS
F10-12 PC CATFISH OR TILAPIA
F11-14 PC WHITING OR PERCH
F2- 20 WINGS AND 10 PC TENDERS
WITH TWO LARGE SIDES
F1- 20 LG. SHRIMP 20 WINGS
WITH TWO LG. SIDES
CATERING TRAYS
SIDE DISHES
FRIES
CHEESE FRIES
SEASONED FRIES WITH NACHO CHEESE
COLE SLAW
OKRA
POTATO SALAD
MAC N CHEESE
GREEN BEANS
SPAGHETTI
BAKED BEANS
FRIED MUSHROOM
HUSH PUPPIES
JALAPENO PEPPER
JALAPENO CHEESE BOMBER
CHEESE STICKS
CHILLI CHEESE FRIES
Fries with chili cheese on top
PICKLE FRIES
MAKE A COMBO
Bread
CHILLI CHEESE
SANDWICH
CONDIMENTS
ONE PC CHICKEN
J's online ordering
COMBO MEAL
C1- 2PC WHITING FISH COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C2- 2PC PERCH FISH COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C3- 2PC CATFISH FISH COMBO
C4- 2PC TILAPIA FISH COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C5- 5PC WINGS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C6- 10PC SHRIMPS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C7- 5PC JUMBO SHRIMPS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C8- 3PC TENDERS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C9- 2 WINGS, 1PC BREAST COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C10- 3PC MIX CHICKEN COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C11- 4PC WINGS 3PC TENDERS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C12- 4 WINGS 2 PERCH FILLET
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C13- 4 WING, 2 TILAPIA FILLET
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C14- 4 WINGS, 2 CATFISH FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C15- 4 WINGS, 2 WHITING FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C16- 4 WINGS, 8 SHRIMPS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C-17- 6 SHRIMPS, 2 TILAPIA FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C18- 6 SHRIMP, 2 CATFISH FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C19- 8 SHRIMPS, 2 WHITING FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C20- 8 SHRIMPS, 2 PERCH FILLET COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C21- 8 SHRIMPS, 3 TENDER COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C22- 10 WINGS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C23- CATFISH NUGGETS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C24- GIZZARDS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK,BREAD
C25- 5 TENDERS COMBO
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C26- 5 LEGS & THIGHS
ONE SIDE DISH, DRINK, BREAD
C27- 4 PC CATFISH FILLET COMBO
C28- 4 PC TILAPIA FILLET COMBO
C29- 4 PC WHITING FILLET COMBO
C30- 4 PC PERCH FILLET COMBO
C31- FULL ORDER GIZZARD COMBO
C32- FULL ORDER CATFISH NUGGETS COMBO
CHICKEN WINGS
LEGS & THIGHS
TENDERS
MIX CHICKEN
PARTY WINGS (WING DING)
SHRIMPS
FISH NUGGETS
DRINKS
FAMILY MEALS
F12-15 PC MIX CHICKEN
F3- 20 WHOLE WINGS 8 PC FISH
F4- 20 WINGS 15 LEG & THIGHS
F5- 20 LEG & THIGHS 8 PC WHITING
F6-20 WINGS 5 PC FISH
F7-40 PC LARGE SHRIMP
F8-24 WHOLE WINGS
F9-24 LEG & THIGHS
F10-12 PC CATFISH OR TILAPIA
F11-14 PC WHITING OR PERCH
F2- 20 WINGS AND 10 PC TENDERS
WITH TWO LARGE SIDES
F1- 20 LG. SHRIMP 20 WINGS
WITH TWO LG. SIDES
CATERING TRAYS
SIDE DISHES
FRIES
CHEESE FRIES
SEASONED FRIES WITH NACHO CHEESE
COLE SLAW
OKRA
POTATO SALAD
MAC N CHEESE
GREEN BEANS
SPAGHETTI
BAKED BEANS
FRIED MUSHROOM
HUSH PUPPIES
JALAPENO PEPPER
JALAPENO CHEESE BOMBER
CHEESE STICKS
CHILLI CHEESE FRIES
Fries with chili cheese on top