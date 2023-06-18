Jaipore Xpress 19 BAILEY AVE

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DRINKS (3PD)
DINNER (3PD)
Drinks
DRINKS (3PD)
Drinks
COKE
$2.50
DIET COKE
$2.50
SPRITE
$2.50
GINGER ALE
$2.50
MASALA CHAI
$3.00
MADRAS COFFEE
$3.00
MANGO LASSI
$6.00
SPAKLING WATER
$6.00
STILL WATER
$6.00
DINNER (3PD)
Starters
LENTIL SOUP
$8.00
VEG SAMOSA
$9.00
PAKORA
$9.00
LASSONI GOBI
$11.00
KALMI KABAB
$12.00
LUCHI BAGARI JINGA
$15.00
MASALA DOSA
$14.00
IDLI
$14.00
CHILLI CHICKEN
$16.00
CHILLI PANEER
$14.00
MANGO CHICKEN
$16.00
GOBI MANCHURIAN
$12.00
VEG FRIED RICE
$12.00
CHICKEN SAMOSA
$9.00
LAMB SAMOSA
$10.00
Chaat station
IMLI BAINGAN
$12.00
SAMOSA CHAAT
$12.00
PAAPDI CHAAT
$9.00
Vegetarian
PANEER BUTTER MASALA
$19.00
MALAI KOFTA
$18.00
NAVRATAN KORMA
$18.00
SAAG PANEER
$19.00
MATAR PANEER
$19.00
DAAL MAKHNI
$17.00
Vegan
ALOO GOBI
$18.00
ALOO DHANSAK
$18.00
TADKA DAAL
$16.00
CHANA MASALA
$16.00
JEERA ALOO
$15.00
Chicken
CHICKEN TIKKA MASALA
$21.00
BUTTER CHICKEN
$21.00
CHICKEN SAAG
$20.00
CONDAPUR CHICKEN
$20.00
CHICKEN KORMA
$21.00
CHICKEN CHETTINAD
$21.00
CHICKEN VINDALOO
$20.00
CHICKEN AAM RAS
$19.00
Lamb/Goat
LAMB ROGAN JOSH
$24.00
BUTTER LAMB MASALA
$24.00
LAMB MADRAS
$24.00
LAMB KORMA
$24.00
LAMB SAAG
$24.00
LAMB VINDALOO
$24.00
GOAT CURRY
$23.00
Seafood
SALMON MOILEE
$27.00
CHINGIRI MALAI CURRY
$26.00
SHRIMP TADKA MASALA
$26.00
SHRIMP AAM RAS
$26.00
Tandoor
CHICKEN TANDOORI
$20.00
CHICKEN MALAI KABAB
$20.00
TANDOORI LAMB CHOPS
$27.00
SHRIMP KABAB
$25.00
Rice
VEGETABLE PANEER BIRYANI
$16.00
CHICKEN BIRYANI
$18.00
LAMB BIRYANI
$22.00
GOAT BIRYANI
$22.00
SHRIMP BIRYANI
$24.00
COCONUT RICE
$12.00
LEMON RICE
$10.00
Breads
PLAIN NAAN
$5.00
GARLIC NAAN
$6.00
ONION NAAN
$6.00
CHEESE NAAN
$7.00
WHOLE WHEAT ROTI
$5.00
CORN ROTI
$5.00
Sides
RAITA
$5.00
MIXED PICKLE
$5.00
MANGO CHUTNEY
$5.00
BASMATI RICE
$5.00
PAPPADAM
$4.00
Dessert
GULAB JAMUN
$4.00
RICE PUDDING
$4.00
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