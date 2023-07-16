Jake's Bar & Grill 1075 BAYSHORE ROAD
Beer
Packaged Beer
4-PCK BIG MANS HAZY
4-PCK GUINESS
6-PCK ANGRY ORCHARD
6-PCK BLUE MOON
6-PCK BUD LITE
6-PCK YUENGLING
6-PCK SLACK TIDE ANGRY
6-PCK BUDWEISER
6-PCK COORS LIGHT
6-PCK CORONA
6-PCK CORONA LIGHT
6-PCK HEINEKEN
6-PCK MICH ULTRA
6-PCK MILLER HIGH LIFE
6-PCK MILLER LITE
6-PCK MODELO
6-PCK O'DOULS
6-PCK STELLA
6-PCK PABST
12-PCK BUD CANS
12-PCK BUD LITE CANS
12-PCK MILLER LITE CANS
12-PCK COORS LIGHT CANS
Wine
RED | BTLS
WHITE | BTLS
Food
APPS
MEGA FRIES
CRUNCHY, COATED 3/8" FRIE, BACON, CHEDDAR,MOZZARELLA CHEESE
CHICKEN TENDERS
BRANDYWINE CHICKEN TENDERS
JUMBO WINGS
FRESH JUMBO WINGS, CELERY AND CHOICE OF SAUCE
ONION RINGS
BEER BATTERED ONION RINGS,TEXAS PETAL SAUCE
QUESADILLA
FL0UR TORTILLA,GREEN PEPPERS,ONIONS,SHREDDED MOZZARELLA & CHEDDAR, SOUR CREAM, SALSA
MOZZ STICKS
LIGHTLY BREADED HALF MOON MOZZARELLA,MARINARA SAUCE
CAULIFLOWER BITES
BATTERED CAULIFLOWER,FRIED,TEXAS PETAL SAUCE
CRAB BALLS
(6) 1.5OZ JUMBO LUMP CRAB,ROLLED,SPICED,PANKO,COCKTAIL SAUCE
CLAMS CASINO
(6)LITTLENECK CLAMS,ONIONS,PEPPERS,CELERY,GARLIC,HOUSE SEASONED,BAKED
DEVILED CLAM APP
(2) BIG CLAMS,PEPPERS,CELERY,ONION,PANKO
STEAMERS
LITTLENECK CLAMS,WHITE WINE GARLIC LEMON BUTTER,GARLIC POINTS
CALAMARI
BEER BATTERED FRESH CALAMARI,FRIED,RED ONION,BELL PEPPER,SPICY RANCH AIOLI
MUSSELS
FRESHWATER MUSSELS,STEAMED & SAUTEED,SPINACH (RED OR WHITE)
SHRIMP JAMMERS
BUTTERFLY SHRIMP, MONTEREY JACK CHEESE,COCKTAIL SAUCE
NACHO PLATTER
CRISPY NACHO CHIPS,HOMEMADE CHILI,CHEDDAR CHEESE SAUCE,JALAPENOS,SOUR CREAM, SALSA
FRENCH FRIES
CHEESE FRIES
SALADS
SANDWICHES
BURGER
8 OZ ANGUS BURGER,LETTUCE, TOMATO,KAISER
CHICKEN BREAST
8OZ FRESH CHICKEN BREAST,LETTUCE,TOMATO,KAISER
CHICKEN PARMESAN
8OZ FRESH CHICKEN BREAST,MARINARA,PARMESAN & MOZZARELLA,LONG ITALIAN ROLL
CHICKEN STEAK SANDWICH
8OZ THIN SLICED CHICKEN BREAST,CHOICE OF CHEESE
CRAB CAKE SANDWICH
4OZ JUMBO LUMP CRAB,SPICED,PANKO,LETTUCE,TOMATO,KAISER
FRIED FLOUNDER SANDWICH
8OZ FRESH FLOUNDER,PANKO,LETTUCE,TOMATO,TARTAR,LONG ITALIAN ROLL
MEATBALL PARMESAN SANDWICH
HOMEMADE MEATBALLS, MARINARA, PROVOLONE & MOZZARELLA, LONG KAISER ROLL
MEGA CHEESE BURGER
8OZ ANGUS,MUSHROOMS,BACON,SWISS,CHEDDAR,BBQ,ONION RING,KAISER
PIZZA STEAK
8OZ THIN SLICED RIBEYE,CHOICE OF CHEESE,MARINARA,LONG ITALIAN ROLL
ROAST BEEF SANDWICH
PRIME RIB THINLY SLICED,PROVOLONE,AU JUS,KAISER
SHRIMP PARMESAN
BUTTERFLY SHRIMP,MARINARA,MOZZARELLA CHEESE,LONG ITALIAN ROLL
STEAK SANDWICH
8OZ THIN SLICED RIBEYE,CHOICE OF CHEESE,LONG ITALIAN ROLL
TURKEY CLUB
FRESH SLICED TURKEY BREAST,BACON,LETTUCE,TOMATO,WHITE TOAST
TURKEY HOAGIE
FRESH SLICED TURKEY BREAST,CHOICE OF CHEESE,LETTUCE,TOMATO,ONION,LONG ROLL
CHEESE STEAK HOAGIE
SEAFOOD ENTREES
CRAB CAKES
(2) 4OZ. JUMBO LUMP CRAB,SPICES,PANKO
FRIED SHRIMP
(6) BUTTERFLY SHRIMP,LIGHTLY BREADED,FRIED
STUFF SHRIMP
(4) JUMBO SHRIMP,CRAB MIXTURE
SHRIMP PARMESAN
(6) JUMBO SHRIMP,PANKO,MARINARA,PROVOLONE,PASTA
SCALLOPS
DAY BOAT SCALLOPS
FLOUNDER
FRESH 8OZ FLOUNDER,BROILED,WHITE WINE LEMON BUTTER OR FRIED WITH PANKO AND SEASONING
STUFFED FLOUNDER
8OZ LOCAL FLOUNDER FILET,JUMBO LUMP CRAB
FLOUNDER FRANCAISE
8OZ FLOUNDER FILET,EGG DIPPED,FRANCAISE SAUCE,PASTA
SEAFOOD COMBO
JUMBO SHRIMP,JERSEY FRESH FLOUNDER,HOMEMADE CRAB CAKE,DAY BOAT SCALLOPS
MUSSELS & PASTA
FRESHWATER MUSSELS,RED OR WHITE, PASTA
SHRIMP SCALLOP TORTELLINI
SAUTEED SHRIMP & SCALLOPS, MARINARA,SPINACH
BROILED SALMON
8OZ PAN SEARED SALMON,LEMON BUR BLANC
SALMON BUERRE BLANC
PAN SEARED 8OZ SALMON, SERVED WITH A LEMON BEURRE BLANC
SEAFOOD MARINARA
PLETHORA OF FRESH MUSSELS, CLAMS, JUMBO LUMP CRAB & SHRIMP SAUTEED WITH HOUSE VEGETABLES IN A CREAM ROSE SAUCE, SERVED OVER PASTA
ITALIAN ENTREES
PORK ENTREES
POULTRY ENTREES
CHICKEN BREAST
8OZ FRESH CHICKEN BREAST, GRILLED OR BLACKENED
CHICKEN PARMESAN
8OZ THIN FRESH BREAST,PANKO,MARINARA,PROVOLONE & MOZZARELLA,PASTA
CHICKEN MARSALA
(2) 4-5OZ THIN FRESH CHICKEN BREAST,MARSALA DEMI-GLACE,MUSHROOMS
CHICKEN FRANCAISE
8OZ BREAST,EGG DIPPED,SAUTEED,FRANCAISE SAUCE