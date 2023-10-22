Java Earth Coffee North PB
Drinks
Coffee
Specialty Coffee
MADE WITH ALMOND MILK
MADE WITH PISTACHIO MILK
Specialty Teas
MADE WITH ALMOND MILK
MADE WITH ALMOND MILK
MADE WITH ALMOND MILK
MADE WITH ALMOND MILK
MADE WITH ALMOND MILK
MADE WITH ALMOND MILK AND AGAVE
Smoothies
Breakfast
Breakfast Sandwiches
Bowls
Breakfast Burritos & Tacos
Acai Etc
GRANOLA, ACAI, STRAWBERRIES, BANANAS, BLUEBERRIES, SEASONAL FRUIT, ALMOND BUTTER, PEPITAS, COCONUT, CHAI SEEDS, AND HONEY IN 24OZ BOWL
GRANOLA, ACAI, STRAWBERRIES, BLUEBERRIES AND HONEY DRIZZLE IN 12OZ CUP
GRANOLA, ACAI, STRAWBERRIES, BLUEBERRIES AND HONEY DRIZZLE IN A 32OZ BOWL
Bagels and Toast
TOASTED
TOASTED
CREAM CHEESE, TOMATO, CUCUMBER, THINLY SLICED RED ONION, CAPERS, DILL, AND DRIZZLE OF OLIVE OIL
CREAM CHEESE, LOX, TOMATO, CUCUMBER, PICKLED ONION, AND CAPERS, TOPPED WITH GREENS
PESTO, CREAM CHEESE, AVOCADO, AND TOMATO
AVOCADO, CUCUMBER, PICKLED ONIONS, GREENS, AND LEMON VINAIGRETTE
LOX, AVOCADO, TOMATOES, PICKLED ONIONS, GREENS, AND LEMON VINAIGRETTE
SOURDOUGH BREAD TOASTED WITH BUTTER AND STRAWBERRY JAM
Lunch
Salads and Bowls
SPINACH, BROWN RICE, GARBANZO BEANS, AVOCADO, RAW BEETS, TOMATOES, PICKLED ONIONS, GREENS, AND CILANTRO TAHINI SAUCE
ROMAINE LETTUCE, PREPARED TUNA, JALAPEÑOS, TOMATOES, CUCUMBERS, PICKLED ONIONS, AND LEMON VINAIGRETTE
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, MOZZARELLA, CUCUMBERS, GARBANZO BEANS, GREEN OLIVES, AND RED WINE VINAIGRETTE