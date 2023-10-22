Popular Items

Latte
$5.00+
Honey Vanilla Latte
$5.75+
Deb's Avocado Toast
$11.00

AVOCADO, CUCUMBER, PICKLED ONIONS, GREENS, AND LEMON VINAIGRETTE

Drinks

Coffee

We proudly serve Organic & Fair Trade Coffee
Daily Brew
$3.20+
Iced Coffee
$3.50+
Cold Brew
$5.75+
Sweet Foam Cold Brew
$6.00+
Pumpkin Foam Cold Brew
$6.00+
Chocolate Cold Brew
$6.00+

MADE WITH A SPLASH OF OAT MILK

Mint Iced Coffee
$5.00+

MADE WITH SPLASH OF CREAM

Specialty Coffee

All speciality lattes made with 2% milk unless modified. All 16oz drinks come with 2 shots of espresso.
Chagaccino
$7.50+

MADE WITH ALMOND MILK

Caramel Latte
$5.75+
Lavender Latte
$5.75+
Pistachio Latte
$7.25+

MADE WITH PISTACHIO MILK

Hazelnut Latte
$5.75+
White Mocha
$5.75+
Mocha
$5.75+
Sugar Free Vanilla Latte
$5.75+
Vanilla Latte
$5.75+
Maple Latte
$5.75+
Dirty Chai
$5.75+
Brown Sugar Cinnamon Latte
$5.75+
Honey Vanilla Latte
$5.75+
Americano
$4.25+
Latte
$5.00+
Flat White
$5.00
Cappuccino
$5.00+
Cortado
$3.50
Espresso
$3.50+
Pumpkin Spice Latte
$5.50+

Specialty Teas

Brown Sugar Spice Matcha
$5.75+

MADE WITH ALMOND MILK

Loose Leaf Tea
$3.50+
Chai Latte
$5.25+
Rose Matcha Latte
$6.25+

MADE WITH ALMOND MILK

Lavender Matcha Latte
$6.25+

MADE WITH ALMOND MILK

Chaga Matcha Latte
$7.00+

MADE WITH ALMOND MILK

Matcha Chai Latte
$6.25+

MADE WITH ALMOND MILK

Matcha Latte
$6.00+

MADE WITH ALMOND MILK AND AGAVE

Pumpkin Spice Chai
$5.50+

Smoothies

Açai Smoothie
$7.50

ACAI, BANANA, BLUEBERRY, AND APPLE JUICE

Green Smoothie
$7.50

BANANA, PINEAPPLE, SPINACH, AND ORANGE JUICE

Chunky Monkey Smoothie
$7.50

BANANA, PEANUT BUTTER, HONEY, CINNAMON, AND ALMOND MILK

#12 Smoothie
$9.00

BANANA, BLUEBERRY, CHIA, ALMOND BUTTER, ALMOND MILK, AND ORGANIC PROTEIN

Breakfast

Breakfast Sandwiches

Mediterranean
$9.00

EGGS, SPINACH, TOMATO, PESTO, FETA, AND KALAMATA OLIVES

Classic
$9.00

EGGS, BACON, AND CHEDDAR, SERVED ON A BAGEL

Bowls

Mediterranean Bowl
$11.00

EGGS, SPINACH, TOMATO, PESTO, FETA, AND KALAMATA OLIVES

Cali Bowl
$11.00

EGGS, JACK CHEESE, HASH BROWN, BACON, AND AVOCADO

Soy Chorizo Bowl
$11.00

EGGS, SOY CHORIZO, JACK CHEESE, HASH BROWN, AND AVOCADO

Breakfast Burritos & Tacos

Soy Chorizo Burrito
$11.75

EGGS, SOY CHORIZO, JACK CHEESE, AVOCADO, AND HASH BROWN. COMES WITH SIDE OF TORTILLAS

So Cal Burrito
$11.75

EGGS, JACK CHEESE, HASH BROWN, AND CHOICE OF BACON, SAUSAGE OR AVOCADO

Alex's Breakfast Tacos
$9.50

EGGS, JACK CHEESE, POTATO, AND SALSA

Acai Etc

PB Fit Açai Bowl
$13.50

GRANOLA, ACAI, STRAWBERRIES, BANANAS, BLUEBERRIES, SEASONAL FRUIT, ALMOND BUTTER, PEPITAS, COCONUT, CHAI SEEDS, AND HONEY IN 24OZ BOWL

Overnight Oats
$6.50
Açai Cup
$10.00

GRANOLA, ACAI, STRAWBERRIES, BLUEBERRIES AND HONEY DRIZZLE IN 12OZ CUP

Açai Works
$13.50

GRANOLA, ACAI, STRAWBERRIES, BLUEBERRIES AND HONEY DRIZZLE IN A 32OZ BOWL

Bagels and Toast

Bagel
$4.25

TOASTED

Bagel w Cream Cheese
$4.25

TOASTED

New & Improved Veggie Bagel
$8.50

CREAM CHEESE, TOMATO, CUCUMBER, THINLY SLICED RED ONION, CAPERS, DILL, AND DRIZZLE OF OLIVE OIL

Lox Bagel
$14.75

CREAM CHEESE, LOX, TOMATO, CUCUMBER, PICKLED ONION, AND CAPERS, TOPPED WITH GREENS

PB Bagel
$7.75

PESTO, CREAM CHEESE, AVOCADO, AND TOMATO

Deb's Avocado Toast
$11.00

AVOCADO, CUCUMBER, PICKLED ONIONS, GREENS, AND LEMON VINAIGRETTE

Lox Toast
$12.25

LOX, AVOCADO, TOMATOES, PICKLED ONIONS, GREENS, AND LEMON VINAIGRETTE

Butter & Jam Toast
$5.25

SOURDOUGH BREAD TOASTED WITH BUTTER AND STRAWBERRY JAM

Sides

Bacon
$2.50
Hashbrown
$2.00
Dirty Chips
$2.00

Lunch

Salads and Bowls

Be Well Bowl
$12.00

SPINACH, BROWN RICE, GARBANZO BEANS, AVOCADO, RAW BEETS, TOMATOES, PICKLED ONIONS, GREENS, AND CILANTRO TAHINI SAUCE

Tuna Salad
$12.00

ROMAINE LETTUCE, PREPARED TUNA, JALAPEÑOS, TOMATOES, CUCUMBERS, PICKLED ONIONS, AND LEMON VINAIGRETTE

A Really Good Chopped Salad
$12.00

ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, MOZZARELLA, CUCUMBERS, GARBANZO BEANS, GREEN OLIVES, AND RED WINE VINAIGRETTE

Sandwiches

The Turkey
$10.50

TURKEY, PROVOLONE, TOMATO, ARUGULA, AVOCADO, PICKLED ONIONS, MAYONNAISE, AND WHOLE GRAIN MUSTARD

Tuna Melt
$10.50

PREPARED TUNA, TOMATO, CHEDDAR, AND DELI MUSTARD

Chipotle Panini
$10.50

TURKEY, PROVOLONE, AVOCADO, TOMATO, AND CHIPOTLE AIOLI