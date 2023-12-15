Kailash Parbat
Food Menu
Chaat Bar
Bambai Nagri
House Specials
Appetizer
Oriental Kitchen
Flavors of Punjab
- PANEER TIKKA LABABDAR$13.99
- DAL TADKA$11.99
- PALAK PANEER$13.99
- DAL MAKHANI$13.99
- PANEER BUTTER MASALA$13.99
- PANEER MAKHANWALA$13.99
- PANEER BHURJEE$13.99
- PANEER KADAI$13.99
- KOFTA - E - DILBAR$13.99
- CHEESE BUTTER MASALA$13.99
- MUSHROOM MASALA$13.99
- DIWANI HANDI$13.99
- VEG CHILLI MILLI$12.99
- VEG KADAI$12.99
- ALOO JEERA$11.99
- ALOO MUTTER$11.99
- CHANA MASALA$11.99
Rice Preparation
Indian Bread
Dessert
Drinks Menu
Thirst Quenchers
- MANGO LASSI$6.99
- CHILLI GUAVA$5.99
- BOMBAY CUTTING CHAI$2.99
- LASSI SWEET / SALTED$5.99
- MASALA CHAAS / BUTTERMILK$3.99
- MASALA JALJEERA$3.49
- VIRGIN MOJITO$5.99
- FRESH LIME SODA / WATER$1.99
- INDIAN COFFEE$3.99
- SODA (COLA,SPRITE ,COLA ZERO)$2.99
- STILL WATER /SPARKLING WATER$1.50
- DESI KALA KHATTA$6.99
- COLD COFFEE WITH ICE CREAM$6.99
3PO
Chaat Bar
Bambai Nagri
House Specials
Appetizer
Oriental Kitchen
Flavors of Punjab
- PANEER TIKKA LABABDAR$16.79
- DAL TADKA$14.39
- PALAK PANEER$16.79
- DAL MAKHANI$16.79
- PANEER BUTTER MASALA$16.79
- PANEER MAKHANWALA$16.79
- PANEER BHURJEE$16.79
- PANEER KADAI$16.79
- KOFTA - E - DILBAR$16.79
- CHEESE BUTTER MASALA$16.79
- MUSHROOM MASALA$16.79
- DIWANI HANDI$16.79
- VEG CHILLI MILLI$15.59
- VEG KADAI$15.59
- ALOO JEERA$14.39
- ALOO MUTTER$14.39
- CHANA MASALA$14.39
Rice Preparation
Indian Bread
Dessert
Thirst Quenchers
- MANGO LASSI$8.39
- CHILLI GUAVA$7.19
- BOMBAY CUTTING CHAI$3.59
- LASSI SWEET / SALTED$7.19
- MASALA CHAAS / BUTTERMILK$4.79
- MASALA JALJEERA$4.19
- VIRGIN MOJITO$7.19
- FRESH LIME SODA / WATER$2.39
- INDIAN COFFEE$4.79
- SODA (COLA,SPRITE ,COLA ZERO)$3.59
- STILL WATER /SPARKLING WATER
- DESI KALA KHATTA$8.39
- COLD COFFEE WITH ICE CREAM$8.39
Kailash Parbat Location and Ordering Hours
(925) 267-6666
Closed • Opens Saturday at 11:30AM