Kase Sake & Sushi
OMAKASE
- HANBAN$32.00
EDAMAME 3PC SASHIMI SPECIAL* 4PC SEASONAL NIGIRI* 4PC BLUE CRAB CUT ROLL
- NAMI$48.00
EDAMAME 3PC SASHIMI SPECIAL* 7PC SEASONAL NIGIRI* 4PC CUT ROLL SPECIAL* 4PC BLUE CRAB CUT ROLL
- OOMORI$56.00
EDAMAME 3PC SASHIMI SPECIAL* 10 PC NIGIRI* 4PC BLUE CRAB CUT ROLL 4PC NEGI TORO CUT ROLL*
- YASAI VEGAN$32.00
SEASONAL SALAD 7PC SEASONAL VEGETABLE NIGIRI 4PC VEGETABLE CUT ROLL 4PC PICKLED VEGETABLE CUT ROLL
APPS AND SALAD
- EDAMAME$5.00
EDAMAME & SEA SALT
- TRUFFLE EDAMAME$6.00
EDAMAME WITH TRUFFLE OIL & SEA SALT
- SPICY EDAMAME$6.00
EDAMAME WITH TOGARASHI & SEA SALT
- WAKAME$7.00
SEAWEED SALAD WITH SANBAI-ZU & CUCUMBER
- GINGER GREEN SALAD$6.00
MIXED GREENS, MOUNTAIN CARROT, CUCUMBER & HOUSE GINGER DRESSING
- IKA SALAD$8.00
SQUID SALAD WITH BAMBOO, MUSHROOMS & GINGER
- Fuji Apple Salad$8.00
SASHIMI
- MAGURO SASHIMI$15.00
FRESH BLUE FIN TUNA WITH HOUSE SOY
- SALMON SASHIMI$12.00
FRESH SALMON WITH BLACK PEPPER PONZU & SCALLIONS
- KAMPACHI SASHIMI$12.00
FRESH KAMPACHI WITH PONZU & SCALLIONS
- HAMACHI SASHIMI$12.00
FRESH HAMACHI WITH DASHI SOY & SCALLIONS
- SASHIMI SPECIAL$14.00
SEASONAL FISH OF THE DAY WITH PONZU & SCALLIONS
NIGIRI 2PC
- BRANZINI 2pc$9.00
FRESH EU SEA BASS (GREECE)
- DORADE 2pc$9.00
FRESH EU SEA BREAM (GREECE)
- SALMON 2pc$10.00
FRESH SALMON (FAROE ISLANDS)
- SALMON BELLY 2pc$11.00
FRESH SALMON BELLY (FAROE ISLANDS)
- HAMACHI 2pc$10.00
FRESH HAMACHI (JAPAN)
- HAMACHI BELLY 2pc$11.00
FRESH HAMACHI BELLY (JAPAN)
- KAMPACHI 2pc$10.00
FRESH KAMPACHI (HAWAII)
- KAMPACHI BELLY 2pc$11.00
FRESH KAMPACHI BELLY (HAWAII)
- ALBACORE 2pc$9.00
FRESH ALBACORE (FIJI)
- AKAMI 2pc$14.00
FRESH LEAN CUT BLUE FIN TUNA (MEXICO)
- CHUTORO 2pc$16.00
FRESH MEDIUM FATTY BLUE FIN TUNA (MEXICO)
- OTORO 2pc$20.00
FRESH FATTY BLUE FIN TUNA (MEXICO)
- IKURA 2pc$16.00
SALMON ROE (CANADA)
- SCALLOP 2pc$14.00
SCALLOP (HOKKAIDO)
- AMAEBI 2pc$14.00
SWEET SPOTTED PRAWN (CANADA)
- DOMESTIC UNI 2pc$20.00
FRESH FROM SANTA BARBARA CALIFORNIA
- JAPANESE UNI 2pc$25.00
FRESH FROM HOKKAIDO JAPAN
- UNAGI COCONUT 2pc$14.00
FRESHWATER EEL WITH TOASTED COCONUT
HANDROLL
- NEGI-TORO$16.00
CHOPPED BLUE FIN TUNA & SCALLIONS
- NEGI-HAMA$13.00
CHOPPED HAMACHI & SCALLIONS
- NEGI-SALMON$13.00
CHOPPED SALMON & SCALLIONS
- Negi-Albacore$13.00
- Spicy Yuzu-Albacore$13.00
- BLUE CRAB$15.00
HAND PICKED BLUE CRAB & SOY AIOLI
- LOBSTER$17.00
LOBSTER & LEMON PEPPER AOILI
- TRUFFLE TOBANJAN TUNA$17.00
CHOPPED BLUE FIN TUNA WITH TOYONISHI SAUCE & SCALLIONS
- SPICY SCALLOP$16.00
SCALLOP & YUZU KOSHO
- EEL COCONUT$16.00
FRESHWATER EEL WITH TOASTED COCONUT FLAKES & SWEET SOY
- AVOCADO$10.00Out of stock
VEGAN
- CUCUMBER$10.00
VEGAN
SPECIALTY NIGIRI 1PC
- TRUFFLE TUNA$12.00
FRESH CHU-TORO WITH SHAVED TRUFFLE
- CAVIAR TUNA$15.00
FRESH CUT-TORO WITH OSETRA CAVIAR
- UNI TUNA$15.00
FRESH CHU-TORO WITH DOMESTIC UNI
- CAVIAR UNI TUNA$17.00
FRESH CHU-TORO WITH DOMESTIC UNI AND OSETRA CAVIAR
- FOI GRAS UNAGI$12.00
FRESHWATER EEL WITH SEARED FOI GRAS, TOASTED COCONUT & SWEET SOY
- A5 WAGYU$17.00
TORCHED A5 WAGYU WITH MISO CHIMICHURRI
- CAVIAR TRUFFLE SALMON$12.00
TORCHED SALMON BELLY WITH SMOKED TROUT ROE & FRESH TRUFFLE