Keik Coral Gables 2345 SW 37TH AVE
CAKES AND DESSERTS
SLICES
- ALMOND QUEEN SLICE$9.99
VANILLA CAKE FILLED LAYERS OF OUR SIGNATURE ROASTED ALMOND CREAM
- BRUCE'S CAKE SLICE$9.99
OUR VERSION ON THE MOST FAMOUS CHOCOLATE CAKE OF ALL TIMES, MOIST, GOOEY AND DELICIOUS
- BUNCHA CRUNCH CAKE SLICE$9.99
CHOCOLATE CAKE FILLED WITH MILK CHOCOLATE GANACHE AND CHOCOLATE COVERED RICE PUFFS
- CARROT CAKE SLICE$8.99
OUR WAY OF A CARROT CAKE FILLED WITH CREAM CHEESE FROSTING
- COCOSETTE CAKE SLICE$9.99
THIN LAYERED CAKE FILLED WITH A WAFER COCONUT COOKIE FILLING AND WHITE CHOCOLATE.
- GUAVA & DULCE DE LECHE LAYERS CAKE SLICE$8.99
THIN LAYERED VANILLA CAKE FILLED WITH GUAVA JAM AND DULCE DE LECHE
- JOHAN CAKE SLICE$10.99
VANILLA CAKE FILLED WITH OUR SIGNATURE PASTRY CREAM AND TOPPED WITH FRESH RASPBERRIES
- LEMON PIE CAKE SLICE$8.99
VANILLA CAKE MOISTENED WITH LEMON SIROPE AND FILLED WITH A LEMON PIE
- NUTELLA & DULCE DE LECHE LAYERS CAKE$8.99
THIN LAYERED VANILLA CAKE FILLED WITH NUTELLA AND DULCE DE LECHE
- OREO CHEESECAKE CAKE SLICE$9.99
CHOCOLATE CAKE FILLED WITH NUTELLA AND OREO CHEESECAKE
- PISTACCHIO CHEESECAKE CAKE SLICE$9.99
VANILLA CAKE FILLED WITH PISTACHIO MOUSSE AND SICILIAN PISTACHIO CHEESECAKE
- RASPBERRY CHEESECAKE CAKE SLICE$9.99
- RED VELVET CAKE SLICE$8.99
OUR RED VELVET CAKE IS FILLED WITH CREAM CHEESE FROSTING AND CHOCOLATE CHIPS
- ROCHER CAKE SLICE$9.99
MOIST CHOCOLATE CAKE FILLED WITH A HAZELNUT BASED CHOCOLATE CREAM AND ROASTED HAZELNUTS
- SLICE STRAWBERRY SHORTCAKE$9.99Out of stock
VANILLA CAKE FILLED WITH DIPLOMATIC CREAM AND STRAWBERRIES.
- TIRAMISU CAKE SLICE$9.99
VANILLA CAKE MOISTENED WITH COFFEE AND FILLED WITH MASCARPONE CREAM AND COOKIE BUTTER
- PASSION FRUIT CAKE SLICE$9.99
THIN LAYERED CAKE FILLED WITH PASSION FRUIT MOUSSE.
- COCONUT ALMOND CAKE SLICE$9.99
COCONUT CAKE FILLED WITH COCONUT CREAM AND ROASTED ALMONDS
- BLACK FOREST CAKE$9.99
PAVLOVAS
- MINI PAVLOVA$12.99
TOASTED ITALIAN MERINGUE WITH PISTACHIOS TOPPED WITH DULCE DE LECHE, CHANTILLI CREAM AND FRESH SLICED STRAWBERRIES
- HEART PAVLOVA 9"$32.99
**PLEASE NOTE THIS ITEM IS SUBJECT TO AVAILABILITY AND TAKE AT LEAST 2 HOURS TO BE READY. TAKE THIS IN COUNT WHEN PLACING YOUR ORDER** TOASTED ITALIAN MERINGUE WITH PISTACHIOS TOPPED WITH DULCE DE LECHE, CHANTILLI CREAM AND FRESH SLICED STRAWBERRIES / SERVES 6
- HEART PAVLOVA 12"$64.99
- MEDIUM PAVLOVA$74.99
**PLEASE NOTE THIS ITEM IS SUBJECT TO AVAILABILITY AND TAKE AT LEAST 2 HOURS TO BE READY. TAKE THIS IN COUNT WHEN PLACING YOUR ORDER** TOASTED ITALIAN MERINGUE WITH PISTACHIOS TOPPED WITH DULCE DE LECHE, CHANTILLI CREAM AND FRESH SLICED STRAWBERRIES / SERVES 12
DESSERTS
- CAFE CON LECHE COOKIE$7.99
- CHOCOLATE BROWNIE$5.99
- MARQUISE CUP$9.99
- NUTELLA BROWNIE$6.99
A BROWNIE MADE WITH 85% OF JUST NUTELLA
- PISTACCIO WHITE CHOCOLATE COOKIE$7.99
- SNICKERS BROWNIE$6.99
THE SAME CHOCOLATE BROWNIE MIXED WITH DULCE DE LECHE AND TONS OF PEANUTS
- TRES LECHES CUP$8.50
- CHOCOLATE CHIPS COOKIE$7.99
- ROCHER COOKIE$8.99
FOOD
APPETIZERS
BREAKFAST
- AMERICAN BREAKFAST$14.99
YOUR CHOICE OF PANCAKES, TOASTED BREAD OR WAFFLE WITH EGGS AND BACON
- AVOCADO SMOKED SALMON TOAST$17.99
TOASTED BREAD SLICE WITH SMASHED AVOCADO, SMOKED SALMON, PICKLED ONIONS, FETA CHEESE AND ARUGULA
- BANANA SPLIT PANCAKES$18.99
PANCAKES FILLED WITH SLICED BANANAS, STRAWBERRIES, NUTELLA, FRESH CREAM AND CARAMEL TOPPED WITH ICE CREAM AND CHOCOLATE SIROPE.
- CACHAPA WAFFLE$13.99
SWEET CORNBREAD WAFFLE SERVE WITH CREAM AND CHEESE
- CHIA AREPA$14.99
CHIA AREPA WITH EGGS, CHEESE AND AVOCADO
- CHICKEN AND WAFFLES$18.99
FRESH MADE WAFFLE WITH FRIED CHICKEN, LOTUS BISCOFF SAUCE AND CARAMEL POPCORN
- CROISSANT
- GUAVA AND CHEESE PANCAKES$15.99
PANCAKES FILLED WITH GUAVA, CREAM CHEESE FROSTING AND CRUSHED MARIA COOKIES
- KEIK BENEDICTS
- KEIK FRENCH TOAST$16.99
SUPER MOIST BRIOCHE BREAD SLICE TOPPED WITH BERRIES, CONDENSED MILK AND CINNAMON CRUNCH
- NUTELLA PANCAKES$15.99
PANCAKES FILLED WITH NUTELLA AND CREAM
- OMELET
- OREO PANCAKES$18.99
OREO PANCAKES FILLED WITH FRESH CREAM, LOTS OF OREOS AND NUTELLA, TOPPED WITH ICE CREAM AND CHOCOLATE SIROPE
- PAVLOVA PANCAKES$18.99
PANCAKES WITH DULCE DE LECHE, FRESH CREAM, CRUSHED PAVLOVA AND STRAWBERRIES
- ROCHER TOAST$17.99
BRIOCHE BREAD SLICE FILLED WITH OUR SIGNATURE ROCHER CREAM AND TOPPED WITH NUTELLA, HAZELNUTS AND BERRIES
SALADS
SANDWICHES
- GRILLED CHEESE$10.99
BRIOCHE BREAD FILLED WITH CHEESE
- HAM & CHEESE SANDWICH$10.99
FILLED WITH HAM, CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND KEIK SAUCE
- ITALIAN SANDWICH$15.99
TOASTED BREAD FILLED WITH SALAMI, PEPPERONI, MOZZARELLA CHEESE, MAYO PESTO SAUCE, SUN DRIED TOMATOES AND ARUGULA (INCLUDES FRIED POTATO CUBES)
- ROAST BEEF SANDWICH$17.99
TOASTED BREAD FILLED WITH ROAST BEEF, PICKLES, SWISS CHEESE, KEIK SAUCE AND CRISPY ONIONS (INCLUDES FRIED POTATO CUBES)
SOUPS AND MORE
BURGERS
- MEXICAN BURGER$21.99
BEEF PATTY TOPPED WITH AVOCADO, , CORN MIXED WITH CHEESE, BLACK BEANS PATTY, CILANTRO AND PINK KEIK SAUCE.
- FRENCH ONION BURGER$19.99
BEEF PATTY TOPPED WITH SWISS CHEESE, MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, ARUGULA ON A TOASTED BRIOCHE BUN WITH OUR SIGNATURE FRENCH ONION SAUCE.
- BARISTA BURGER$18.99
BEEF PATTY RUBBED WITH OUR SIGNATURE COFFEE RUB TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE, FETA CHEESE, BACON, PEPPERONI, HONEY ON A TOASTED BRIOCHE BUN WITH OUR SIGNATURE COFFEE BBQ SAUCE.
- FRIED CHICKEN SANDWICH$18.99
HOMEMADE BUTTERMILK CRISPY CHICKEN TOPPED WITH AMERICAN CHEESE, COLESLAW SALAD AND PICKLES ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- FRIED CHICKEN SLIDERS$16.99
CRISPY CHICKEN, BACON JAM, PICKLES, SWISS CHEESE AND MICRO CILANTRO
- BACON CHEESEBURGER$14.99
- BARISTA ANDRES COOKING$16.99