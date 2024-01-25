KHAOS BREWING
FOOD
APPS
SANDWICHES
BURGERS
PIZZAS
SIDES
DESSERT
- CINNAMON SUGAR PRETZEL$17.00
- BOWL OF ICE CREAM$4.00
- ROOT BEER FLOAT$8.00
- NOT YO GRANDMA'S COOKIE SANDWICH$6.00Out of stock
- SEASONAL COOKIE SAMMY$6.00Out of stock
- TRIPLE STACK$15.00
- VANILLA SHAKE$9.00
- CHOCOLATE SHAKE$9.00
- STRAWBERRY SHAKE$9.00
- SEASONAL SHAKE$9.00
- OREO SHAKE$9.00
- GOURMET STUFF'D CHRISTMAS COOKIE BOX$30.00Out of stock
A dozen of Christmas cookies; 3 of each of 4 different flavors! BROWN BUTTER COOKIE - Chocolate Chip Cookie stuffed with Caramel. Topped with Chocolate Chunks, M&Ms and Caramel Drizzle. HOT COCOA COOKIE - Chocolate Cookie stuffed with Chocolate Ganache and Peppermint Candy. Topped with mini Marshmallows, Chocolate Drizzle and Sprinkles. CHRISTMAS TREE COOKIE - Soft Sugar Cookie stuffed with Cheesecake. Topped with White Chocolate. SANTA'S KRYPTONITE COOKIE - Gingerbread Pudding Cookie stuffed with Cookie Butter. Topped with Cookie Butter and Biscoff Crumbs. *** 20 boxes available, deadline to order is Thursday, December 21st. Pickup Saturday, December 23rd. Available for call in or online order.
ANKLE BITERS
- KID CHEESE BURGER$7.00
- KID CHEESE QUESADILLA$7.00
- KID CHICKEN BONELESS$7.00
- KID BUTTER NOODLES$7.00
- KID MAC & CHEESE$7.00
- KID WAFFLE$7.00
- KID PIZZA$7.00
- GRINCH CHEESE BURGER$19.00Out of stock
- GRINCH CHEESE QUESADILLA$19.00Out of stock
- GRINCH CHICKEN BONELESS$19.00Out of stock
- GRINCH BUTTERED NOODLES$19.00Out of stock
- GRINCH MAC & CHEESE$19.00Out of stock
- GRINCH WAFFLE$19.00Out of stock
- GRINCH PIZZA$19.00Out of stock
- GRINCH FRENCH TOAST STICKS$19.00Out of stock
- GRINCH PANCAKES$19.00Out of stock
- GRINCH HAM$19.00Out of stock
SAUCES/GARNISHES
- 1000 ISLAND$0.50
- 5 PEPPER MOUTH PUNCH$0.50
- ASIAGO AIOLI$0.50
- AVACADO SALSA$0.75
- BACON AIOLI$0.50
- BALSAMIC DRESSING$0.50
- BBQ SAUCE$0.50
- BLUE CHEESE CRUMBLES$0.50
- BLUE CHEESE DRESSING$0.50
- BUFFALO SAUCE$0.50
- CAESAR DRESSING$0.50
- CELERY SIDE$1.00Out of stock
- CHEESE SAUCE LARGE$2.00
- CHEESE SAUCE SMALL$1.00
- ELOTE SAUCE$0.50
- FIRECRACKER SAUCE$0.50
- FRESH JALAPENOS$0.50
- FRESNO PEPPERS$0.50
- GARLIC PARMESAN$0.50
- GIARDINIERA$0.50
- LIME CREMA$0.50
- MAYO
- PICKLED JALAPENOS$0.50
- PINEAPPLE RELISH$0.50
- PIZZA SAUCE$0.50
- POKE AIOLI$0.50
- RANCH DRESSING$0.50
- RASPBERRY/JALAPENO JAM$0.50
- SIDE SALSA LARGE$3.00
- SIDE SALSA SMALL$0.50
- SIRACHA AIOLI$0.50
- SMOKED POPPEYSEED DRESSING$0.50
- SOUR CREAM$0.50
- SPICY KETCHUP$0.50
- TERIYAKI GINGER SAUCE$0.50
PARTY PACKAGES
ANNIVERSARY SPECIALS
N/A DRINK
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