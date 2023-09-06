Killen's Steakhouse Pearland
FOOD
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Starters
Ahi Tuna Tacos
Wonton Shells, Soy, Avocado, Serrano, Cucumber, Sesame Seeds
Appetizer Platter
Fried asparagus, Crab cake, Bacon wrapped scallops.
Bacon Wrapped U-10 Scallops
Spinach, Potato
Dry Aged Strip & Shishitos
Szechuan Peppercorn Dusted Dry Aged NY Strip, Blistered Shishito Peppers, White Miso Aioli
Hamachi Crudo
Jumbo Lump Crab Cake
Lemon Butter, Jumbo Shrimp
Korean BBQ Wagyu Skewers
Chimichurri, Queso Fresco
Mesquite Smoked Kurobuta Pork Belly
Cherry Habanero BBQ Glaze
Shrimp Cocktail
House-Made Cocktail Sauce, Lemon
SRF Gold Spinalis Pupusa
Cream corn pupusa, curtido, queso fresco
Soup & Salads
Artisan Greens Salad
Bleu Cheese Crumbles, Red Onion, Green Apples, Candied Pecans
Baby Iceberg Lettuce Wedge
Tomatoes, Bacon, Roquefort Dressing
Caesar Salad
Romaine Hearts, Caesar Dressing, Parmesan, Croutons
Lobster Bouilla-Bisque
Roasted Beet & Pear Salad
Burnt honey goat cheese, Pistachio
Spinach Salad
Strawberry, Peppered Goat Cheese, Candied Pecans, Bacon Vinaigrette
Traditional French Onion Soup
Homemade Crouton, Swiss Cheese
Seafood
Entrees
Beef Wellington
Foie Gras, Cranberry Demi Glace
Chicken Francese
Parmesan Crusted Chicken Breast, Tomato Basil Bucatini, Mushroom Artichoke Cream Sauce
Chimichurri Pasta
Feature Dinner
Grilled Chicken Breast
Killen's Burger
Onions, Pickles, Lettuce, Tomato & Fries
Lamb Rack
Niman Ranch Rack of Lamb, Smoked Artichoke Hummus, Broccolini, Feta
Roulade de Pollo
Chicken Roulade, Green Peppercorn Risotto, Lemon Gelee, Green Garlic Puree
SRF Pork Chop
Double Cut, Smoked, Snake River Farms Kurobuta Pork Chop,
USDA Prime Chicken Fried Steak
Cream Gravy, Mashed Potatoes, Haricot Verts
SRF Smoked Eye of Round
Domestic Wagyu
Japanese Wagyu
Australian Wagyu
Sides
Au Poivre
Baked Potato
Bearnaise
Broccoli & Cheese Risotto
Brussels Sprouts
Charred Broccolini
Corn Risotto
Crab And Corn
Crawfish Mac and Cheese
Creamed Corn
Creamed Spinach
Extra Bread
Foie Gras
French Fries
Grilled Jumbo Asparagus
Haricot Verts
Hollandaise
Lobster Mac and Cheese
Macaroni & Cheese
Mashed Potatoes
Onion Rings
Peppercorn Risotto
Potatoes au Gratin
Sauteed Mushrooms
Side Upgrade
Skillet Potatoes with Fried Egg
Dessert
Blood Orange Bunt Cake
Carrot Cake
Choc Toffee Cake
Chocolate Truffle Cheesecake
Milk and Dark Chocolate, Pecan Cookie Crust NUTS
Creme Brulee Bread Pudding
Croissants, Apple Brandy Sauce, Blueberry, Apricots
Creme Brulee Cheesecake
New York Style
French Creme Brulee
Vanilla Bean Custard
Lemon Blueberry Pie
WINE
WHITE
ANTICA AURATA 12
ANTICA AURATA 13
ARNOT ROBERTS CH 14
ATHENAIS CHABLIS 11
BATAR 12
BERGSTROM SIGRID CH 13
BIG TABLE FARM CH 13
BIG TABLE FARM CH 14
BRULIAM CH 19
BYDAND CH 18
DOM BACHE MONTRACHET 19
DOM DROUHIN CH
DOM LEFLAIVE MONTRACHET 10
DONKEY & GOAT CH
ETIENNE SAUZET MONTRACHET 18
FLANAGAN CH 16
HENRI CLERC MONTRACHET 12
KNEZ CHARD 13
LEFLAIVE FOLATIERES
LIOCO CH
MALANDES CHABLIS 21
MATTHIASSON CH
MICHEL LAFARGE MITANS VOLNAY 11
MONTEVERRO CH
MONTICELLO CHARDONNAY 19
MORLET CH
MT CARMEL MAIL ROAD CH
PATRICK PIUZE CHABLIS
PAUL HOBBS ELLEN LANE CH
PAUL HOBBS RR CH
PAUL NICOLLE CHABLIS
PETER MICHAEL CH
PIERRE GIRARDIN MURGERS MERSAULT
PYRAMID FIELD OF FIRE CH 16
PYRAMID VALLEY CH 18
RETA QUEBRADA SECA CH
ROBERT GIBOURG
SAMSARA CH 20
SAUZET PERTUISOTS
SCRIBE CHARDONNAY 22
VINEYARD 7&8 CH
WINE BY FARR CH
ETIENNE SAUZET PERTUISOTS
ALEXANA GRAN BLANC 14
BALBOA GRUNER VELTLINER 19
BELLEVUE MUSCADET 20
BERTIN DELATTE VINGT NEUF
CLOS DE L'ECOTARD CHENIN
CRISTIA WHITE CDP 16
DOM PAPIN CHENIN 18
FINE DISREGARD SEMILLON 17
FRISACH GARNAXTA 16
LA STAFFA RINROCCA 15
LAGEDER PINOT GRIGIO
OLIVIER RIVIERE LA BASTID
PERE CABOCHE WHITE CDP 21
PETER VEYDER GRUNER
PORRERA WHITE
RAFFAULT CHINON CHENIN
REMY NODIN MARSANNE 15
RONCERAY PLAISANCE CB
RYME FIANO 13
SKERK MALVASIA
SOUTHOLD FARM
VLV RESERVE 14
ZEITGEIST CB
ZIND HUMBRECHT 15
HILLICK & HOBBS RIESLING 19
SA PRUM RIESLING 15
TRIMBACH RIESLING 10
VEYDER MALBERG RIES 14
ANDRE DEZAT SANCERRE 11
CORNERSTONE SB 21
CROCKER & STARR SB 21
MELKA SB
MERRY EDWARDS
SMITH & SHETH CRU
STOUT SB
STONESTREET SB 19
ALFRED GRATIEN PARADIS 09
BALBOA SPK ROSE
BARONE PIZZINI ANIMANTE
BARRAT MASSON
BILLECART ELIZABETH
BILLECART SALMON HILAIRE 99
BILLECART SALMON NICOLAS
BUENA VISTA
CASTELLO DI VERDUNO SPK ROSE 18
CHAMP DORIEN #29 BLANC
CHAMP DRAPPIER CARTE D'OR
CHAMP VADIN PLATEAU
CRISTAL
DELINQUENTE TUFF NUTT
DOM PERIGNON
DONKEY & GOAT LILY
DRAPPIER QUATTOR BLANC
EGLY OURIET 1ER CRU
ELISE DESCHANNES , ESSENTIELLE
ETIENNE CALSAC
HURE FRERES 4V
HURE FRERES INSOUCIANCE ROSE
LAURENT PERRIER ROSE
LE MESNIL
PALMES D'OR 08
PIOLLOT CHAMPS RAYES
RENNAISSANCE
RUPERT LEROY FONTAINE
ANGELICALL 12
ANGELICALL 14
ANGELICALL 15
BLUSHING BEAR ROSE 18
DONKEY & GOAT ISABEL ROSE 15
IDLEWILD F&F ROSE
SCRIBE PINOT NOIR ROSE 22
RED
777 CAB SAUV 17
ACCENDO 17
ACUMEN ATLAS PEAK
ACUMEN MOUNTAINSIDE
ALBA DE DOMUS CS 18
ANAKOTA 13
ANAKOTA 18
ANTICA CAB 18
AQUILINI RED MT. 17
ARNOT ROBERTS CAB 13
ASHES & DIAMONDS NO.3
AXIOS 12
BALBOA MITH 14
BARBOUR CAB 17
BARLOW CAB 15
BARLOW FAMILY SELECTION 14
BEDROCK HERITAGE VY
BEVAN CELLARS TENCH 18
BLANKIET 13
BLANKIET 14
BOND QUELLA 09
BOND QUELLA 13
BOND QUELLA 15
BOND ST EDEN 12
BOND ST EDEN 13
BOND ST EDEN 17
BOND VECINA 17
BRAMARE CAB 17
BRAVANTE CAB 16
BRESSLER 14
BRYANT FAMILY 13
BRYANT FAMILY 17
BRYANT FAMILY 18
BRYANT FAMILY BETTINA 13
BUCCELLA 11
BUCCELLA MICA 19
BYDAND CAB 19
CADARETTA SPRINGBOARD 14
CADE CAB HWL MT 19
CADE RESERVE
CADENCE CAMERATA 16
CADENCE CODA 19
CALCU FUTA CS 14
CAPTURE PINE MT CAB
CARDINALE 11
CARDINALE 17
CARDINALE 18
CARTE BL 09 RED
CARTE BL 12 RED
CARTE BL 15 RED
CARTE BL 16 CAB
CARTE BL 16 RED
CASTIEL HOWELL MTN 17
CHARLES KRUG 17
CHECKERBOARD 14
CHIRON BOLT OF CLOTH 19
CHIRON UPPER WESTSIDE 18
CLOS APALTA 11
COLGIN TYSCHON HILL
CONO SUR SILENCIO CS 10
CORLEY ESTATE 18
CORNELL 13
CORNERSTONE RUTH 17
CORRA 19
CORRA 2016
CORRA 2018
CORRA CAB 11
CROCKER & STARR RLC 18
CROSSROADS CAB SAUV 18
CROWN POINT
DANA HELMS 12
DANA HELMS 19
DANA LOTUS
DE SANTE OAKVILE
DEARDEN LITTLE GIANT
DOMINUS 11
DOMUS AUREA CS 19
DUMOL MOON MT CAB 17
DYER 15
EGELHOFF 17
EGELHOFF RESERVE 16
EHLERS 1886
EHLERS ESTATE
FAIRCHILD SIGARO 08
FAVIA 18
FLANAGAN CAB 15
FOURTH LEAF CAB 14
FRISSON 15
FUTO 18 5500
FUTO 18 OAKVILLE
FUTO 5500 14
FUTO 5500 16
FUTO 5500 18
FUTO OAKVILLE 16
FUTO OAKVILLE 18
FUTO OV SL 18
FUTO OV SL 2015
FUTO OV SL 2016
GAMBLE PARAMOUNT 16
GANDONA 17
GANDONA ENCOSTA 17
GHOST BLOCK ESTATE 19
GRGICH CAB 18
HARLAN 2014
HERB LAMB 2011
HERB LAMB 2014
HERB LAMB 2015
HEROLD CS 18
HOOPES 15
HOWELL MT. 18
HUNDRED ACRE KAYLI 13
HUNDRED ACRE KAYLI DT
HUNDRED ACRE WRAITH 15
INGLENOOK CAB 18
JOHN ANTHONY CAB 17
JONATA CAB 14
JONES FAMILY 19
JONES SISTERS 19
JONES SISTERS 20
KAMEN LAVA BLOCK 16
KEENAN 40TH ANNIV CAB
KEENAN CAB 18
KENZO MURASAKI 17
KEPLINGER CAB 16
KRUPP BROS. M5
KRUPP BROS. VERAISON 18
LA JOTA CAB 11
LA JOTA CAB 18
LA PELLE 19
LE CERF 17
LEVIATHAN
LEVY & MCLELLAN 06
LEVY & MCLELLAN 08
LEVY & MCLELLAN 09
LEVY & MCLELLAN 10 AMPERSAND
LILLIAN 2013
LILLIAN 2016
LOKOYA 15
M ETAIN 2019
MACAULEY CAB 10
MACAULEY KALYTEROS 19
MACAULEY RESERVE 18
MACAULEY RESERVE 2010
MACAULEY STAGECOACH 16
MACAULEY STAGECOACH 19
MARCIANO ESTATE 15
MARK HEROLD 2010
MARK RYAN "THE CHIEF"
MATTHIASSON CAB 19
MEADOWCROFT CAB 20
MELKA JUMP GOAT 16
MELKA MARTINEZ 15
MELKA MARTINEZ 16
METEOR VYD PERSEID 14
MICHEL ROLLAND 15
MICHEL ROLLAND 17
MISC. 16
MONTICELLO ESTATE 18
MORLET 12
MORLET 15
MORLET 16
MORLET CHEVALIER 16
MORLET LE PETIT
MT BRAVE 11
MT BRAVE 18
O'SHAUGNESSY
O'SHAUGNESSY NAPA 18
OBSIDIAN RIDGE HALF MILE 19
ODETTE RESERVE 15
ODETTE RESERVE 18
OPUS ONE 19
OUR GANG 17
OUTPOST CAB 18
PARADIGM CAB 18
2203