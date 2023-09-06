FOOD

Event Tickets

Wine Dinner Seat

$150.00

Starters

Ahi Tuna Tacos

$21.00

Wonton Shells, Soy, Avocado, Serrano, Cucumber, Sesame Seeds

Appetizer Platter

$85.00

Fried asparagus, Crab cake, Bacon wrapped scallops.

Bacon Wrapped U-10 Scallops

$36.00

Spinach, Potato

Dry Aged Strip & Shishitos

$24.00

Szechuan Peppercorn Dusted Dry Aged NY Strip, Blistered Shishito Peppers, White Miso Aioli

Hamachi Crudo

$18.00

Jumbo Lump Crab Cake

$30.00

Lemon Butter, Jumbo Shrimp

Korean BBQ Wagyu Skewers

$16.00

Chimichurri, Queso Fresco

Mesquite Smoked Kurobuta Pork Belly

$16.00

Cherry Habanero BBQ Glaze

Shrimp Cocktail

$27.00

House-Made Cocktail Sauce, Lemon

SRF Gold Spinalis Pupusa

$32.00

Cream corn pupusa, curtido, queso fresco

Soup & Salads

Artisan Greens Salad

$12.00

Bleu Cheese Crumbles, Red Onion, Green Apples, Candied Pecans

Baby Iceberg Lettuce Wedge

$15.00

Tomatoes, Bacon, Roquefort Dressing

Caesar Salad

$13.00

Romaine Hearts, Caesar Dressing, Parmesan, Croutons

Lobster Bouilla-Bisque

$22.00

Roasted Beet & Pear Salad

$18.00

Burnt honey goat cheese, Pistachio

Spinach Salad

$14.00

Strawberry, Peppered Goat Cheese, Candied Pecans, Bacon Vinaigrette

Traditional French Onion Soup

$12.00

Homemade Crouton, Swiss Cheese

Seafood

Tuna w/ Bordelaise

$44.00

Seared Ahi Tuna, Horseradish Bordelaise, Grilled Baby Bok Choy

Jumbo Fried Shrimp

$36.00

Hand Cut Fries

Lobster Tail Entree

$40.00

Sauteed Snapper

$46.00

Lemon Butter, Jumbo Lump Crab

Entrees

Beef Wellington

$62.00Out of stock

Foie Gras, Cranberry Demi Glace

Chicken Francese

$30.00

Parmesan Crusted Chicken Breast, Tomato Basil Bucatini, Mushroom Artichoke Cream Sauce

Chimichurri Pasta

$30.00

Feature Dinner

$65.00Out of stock

Grilled Chicken Breast

$12.00

Killen's Burger

$22.00

Onions, Pickles, Lettuce, Tomato & Fries

Lamb Rack

$70.00

Niman Ranch Rack of Lamb, Smoked Artichoke Hummus, Broccolini, Feta

Roulade de Pollo

$38.00

Chicken Roulade, Green Peppercorn Risotto, Lemon Gelee, Green Garlic Puree

SRF Pork Chop

$52.00

Double Cut, Smoked, Snake River Farms Kurobuta Pork Chop,

USDA Prime Chicken Fried Steak

$34.00

Cream Gravy, Mashed Potatoes, Haricot Verts

SRF Smoked Eye of Round

$65.00

Wet Aged Beef

8oz Filet Mignon

$55.00Out of stock

16oz Ribeye

$68.00

14oz New York Strip

$64.00

Dry Aged Beef

14oz Dry Aged New York Strip

$75.00

16oz Dry Aged Ribeye

$80.00Out of stock

Domestic Wagyu

14 oz Rosewood Strip

$115.00Out of stock

14oz Rosewood Ribeye

$140.00Out of stock

14oz Snake River Farms New York Strip

$105.00

32oz SRF Bone-In Ribeye

$175.00

8oz Akaushi Filet

$95.00

8oz Rosewood Filet

$130.00Out of stock

SRF Filet

$90.00

14oz Akauahi Ribeye

$105.00

Japanese Wagyu

4oz A-5 Filet Mignon

$120.00

6oz A-5 New York Strip

$130.00

New York Strip Flight

$225.00

4oz each USDA Prime, Australian, Domestic, and Japanese Wagyu

Filet Flight

$225.00

3oz each USDA Prime, Australian, Domestic, and Japanese Wagyu

Australian Wagyu

8oz Australian New York Strip

$100.00

8oz Australian Filet

$140.00

Lg Australian Wagyu Long Bone

$275.00Out of stock

Sm Aus Longbone

$300.00Out of stock

Sides

Au Poivre

$8.00

Baked Potato

$12.00

Bearnaise

$6.00

Broccoli & Cheese Risotto

$15.00

Brussels Sprouts

$12.00

Charred Broccolini

$14.00

Corn Risotto

$15.00

Crab And Corn

$28.00

Crawfish Mac and Cheese

$26.00Out of stock

Creamed Corn

$14.00

Creamed Spinach

$15.00

Extra Bread

$3.00

Foie Gras

$18.00

French Fries

$10.00

Grilled Jumbo Asparagus

$18.00

Haricot Verts

$14.00

Hollandaise

$6.00

Lobster Mac and Cheese

$34.00

Macaroni & Cheese

$13.00

Mashed Potatoes

$12.00

Onion Rings

$12.00

Peppercorn Risotto

$15.00

Potatoes au Gratin

$15.00

Sauteed Mushrooms

$18.00

Side Upgrade

$5.00

Skillet Potatoes with Fried Egg

$14.00

Dessert

Blood Orange Bunt Cake

$14.00

Carrot Cake

$13.00

Choc Toffee Cake

$14.00

Chocolate Truffle Cheesecake

$14.00

Milk and Dark Chocolate, Pecan Cookie Crust NUTS

Creme Brulee Bread Pudding

$12.00

Croissants, Apple Brandy Sauce, Blueberry, Apricots

Creme Brulee Cheesecake

$14.00

New York Style

French Creme Brulee

$12.00

Vanilla Bean Custard

Lemon Blueberry Pie

$14.00

WINE

WHITE

ANTICA AURATA 12

$170.00

ANTICA AURATA 13

$170.00

ARNOT ROBERTS CH 14

$85.00

ATHENAIS CHABLIS 11

$170.00

BATAR 12

$178.00

BERGSTROM SIGRID CH 13

$74.00

BIG TABLE FARM CH 13

$95.00Out of stock

BIG TABLE FARM CH 14

$95.00

BRULIAM CH 19

$105.00

BYDAND CH 18

$83.00

DOM BACHE MONTRACHET 19

$175.00

DOM DROUHIN CH

$60.00

DOM LEFLAIVE MONTRACHET 10

$455.00

DONKEY & GOAT CH

$68.00

ETIENNE SAUZET MONTRACHET 18

$210.00

FLANAGAN CH 16

$125.00

HENRI CLERC MONTRACHET 12

$135.00

KNEZ CHARD 13

$75.00

LEFLAIVE FOLATIERES

$358.00

LIOCO CH

$80.00

MALANDES CHABLIS 21

$50.00

MATTHIASSON CH

$50.00Out of stock

MICHEL LAFARGE MITANS VOLNAY 11

$276.00

MONTEVERRO CH

$136.00

MONTICELLO CHARDONNAY 19

$54.00

MORLET CH

$202.00

MT CARMEL MAIL ROAD CH

$148.00

PATRICK PIUZE CHABLIS

$49.00

PAUL HOBBS ELLEN LANE CH

$80.00

PAUL HOBBS RR CH

$180.00

PAUL NICOLLE CHABLIS

$55.00

PETER MICHAEL CH

$169.00

PIERRE GIRARDIN MURGERS MERSAULT

$180.00

PYRAMID FIELD OF FIRE CH 16

$175.00

PYRAMID VALLEY CH 18

$78.00

RETA QUEBRADA SECA CH

$120.00

ROBERT GIBOURG

$115.00

SAMSARA CH 20

$69.00

SAUZET PERTUISOTS

$110.00

SCRIBE CHARDONNAY 22

$79.00

VINEYARD 7&8 CH

$143.00

WINE BY FARR CH

$200.00

ETIENNE SAUZET PERTUISOTS

$120.00

ALEXANA GRAN BLANC 14

$71.00

BALBOA GRUNER VELTLINER 19

$50.00

BELLEVUE MUSCADET 20

$48.00

BERTIN DELATTE VINGT NEUF

$130.00

CLOS DE L'ECOTARD CHENIN

$158.00

CRISTIA WHITE CDP 16

$88.00

DOM PAPIN CHENIN 18

$46.00

FINE DISREGARD SEMILLON 17

$55.00

FRISACH GARNAXTA 16

$36.00

LA STAFFA RINROCCA 15

$63.00

LAGEDER PINOT GRIGIO

$35.00

OLIVIER RIVIERE LA BASTID

$68.00

PERE CABOCHE WHITE CDP 21

$75.00

PETER VEYDER GRUNER

$132.00

PORRERA WHITE

$60.00

RAFFAULT CHINON CHENIN

$33.00

REMY NODIN MARSANNE 15

$90.00

RONCERAY PLAISANCE CB

$53.00

RYME FIANO 13

$80.00

SKERK MALVASIA

$66.00

SOUTHOLD FARM

$35.00

VLV RESERVE 14

$75.00

ZEITGEIST CB

$49.00

ZIND HUMBRECHT 15

$58.00

HILLICK & HOBBS RIESLING 19

$100.00

SA PRUM RIESLING 15

$75.00

TRIMBACH RIESLING 10

$135.00

VEYDER MALBERG RIES 14

$90.00

ANDRE DEZAT SANCERRE 11

$38.00

CORNERSTONE SB 21

$68.00

CROCKER & STARR SB 21

$55.00

MELKA SB

$135.00

MERRY EDWARDS

$86.00

SMITH & SHETH CRU

$50.00

STOUT SB

$45.00

STONESTREET SB 19

$95.00

ALFRED GRATIEN PARADIS 09

$208.00

BALBOA SPK ROSE

$60.00

BARONE PIZZINI ANIMANTE

$50.00

BARRAT MASSON

$180.00

BILLECART ELIZABETH

$430.00

BILLECART SALMON HILAIRE 99

$765.00

BILLECART SALMON NICOLAS

$330.00Out of stock

BUENA VISTA

$85.00Out of stock

CASTELLO DI VERDUNO SPK ROSE 18

$105.00

CHAMP DORIEN #29 BLANC

$150.00

CHAMP DRAPPIER CARTE D'OR

$240.00

CHAMP VADIN PLATEAU

$90.00

CRISTAL

$530.00Out of stock

DELINQUENTE TUFF NUTT

$40.00

DOM PERIGNON

$450.00Out of stock

DONKEY & GOAT LILY

$62.00Out of stock

DRAPPIER QUATTOR BLANC

$320.00

EGLY OURIET 1ER CRU

$165.00

ELISE DESCHANNES , ESSENTIELLE

$215.00

ETIENNE CALSAC

$90.00Out of stock

HURE FRERES 4V

$230.00

HURE FRERES INSOUCIANCE ROSE

$270.00

LAURENT PERRIER ROSE

$155.00

LE MESNIL

$88.00

PALMES D'OR 08

$305.00

PIOLLOT CHAMPS RAYES

$115.00

RENNAISSANCE

$85.00

RUPERT LEROY FONTAINE

$165.00

ANGELICALL 12

$170.00

ANGELICALL 14

$170.00

ANGELICALL 15

$170.00

BLUSHING BEAR ROSE 18

$60.00

DONKEY & GOAT ISABEL ROSE 15

$53.00

IDLEWILD F&F ROSE

$43.00

SCRIBE PINOT NOIR ROSE 22

$63.00

RED

777 CAB SAUV 17

$150.00

ACCENDO 17

$565.00

ACUMEN ATLAS PEAK

$205.00

ACUMEN MOUNTAINSIDE

$78.00

ALBA DE DOMUS CS 18

$80.00

ANAKOTA 13

$175.00

ANAKOTA 18

$175.00

ANTICA CAB 18

$94.00

AQUILINI RED MT. 17

$125.00

ARNOT ROBERTS CAB 13

$175.00

ASHES & DIAMONDS NO.3

$162.00Out of stock

AXIOS 12

$300.00

BALBOA MITH 14

$88.00

BARBOUR CAB 17

$288.00

BARLOW CAB 15

$94.00

BARLOW FAMILY SELECTION 14

$200.00

BEDROCK HERITAGE VY

$150.00

BEVAN CELLARS TENCH 18

$350.00

BLANKIET 13

$488.00

BLANKIET 14

$437.00

BOND QUELLA 09

$750.00

BOND QUELLA 13

$1,085.00

BOND QUELLA 15

$1,163.00

BOND ST EDEN 12

$885.00

BOND ST EDEN 13

$1,085.00

BOND ST EDEN 17

$1,465.00

BOND VECINA 17

$1,465.00

BRAMARE CAB 17

$68.00

BRAVANTE CAB 16

$154.00Out of stock

BRESSLER 14

$185.00

BRYANT FAMILY 13

$1,496.00

BRYANT FAMILY 17

$1,360.00

BRYANT FAMILY 18

$1,265.00

BRYANT FAMILY BETTINA 13

$725.00

BUCCELLA 11

$255.00

BUCCELLA MICA 19

$247.00

BYDAND CAB 19

$156.00

CADARETTA SPRINGBOARD 14

$70.00

CADE CAB HWL MT 19

$200.00

CADE RESERVE

$385.00

CADENCE CAMERATA 16

$120.00

CADENCE CODA 19

$50.00

CALCU FUTA CS 14

$63.00

CAPTURE PINE MT CAB

$113.00

CARDINALE 11

$688.00

CARDINALE 17

$625.00

CARDINALE 18

$650.00

CARTE BL 09 RED

$235.00

CARTE BL 12 RED

$265.00

CARTE BL 15 RED

$275.00

CARTE BL 16 CAB

$298.00

CARTE BL 16 RED

$235.00

CASTIEL HOWELL MTN 17

$200.00

CHARLES KRUG 17

$220.00

CHECKERBOARD 14

$560.00

CHIRON BOLT OF CLOTH 19

$175.00

CHIRON UPPER WESTSIDE 18

$288.00

CLOS APALTA 11

$140.00

COLGIN TYSCHON HILL

$998.00

CONO SUR SILENCIO CS 10

$280.00

CORLEY ESTATE 18

$130.00

CORNELL 13

$280.00

CORNERSTONE RUTH 17

$240.00

CORRA 19

$300.00

CORRA 2016

$285.00

CORRA 2018

$285.00

CORRA CAB 11

$335.00

CROCKER & STARR RLC 18

$138.00

CROSSROADS CAB SAUV 18

$140.00

CROWN POINT

$224.00

DANA HELMS 12

$900.00

DANA HELMS 19

$1,500.00

DANA LOTUS

$875.00

DE SANTE OAKVILE

$175.00

DEARDEN LITTLE GIANT

$120.00

DOMINUS 11

$436.00

DOMUS AUREA CS 19

$102.00

DUMOL MOON MT CAB 17

$190.00

DYER 15

$148.00

EGELHOFF 17

$150.00

EGELHOFF RESERVE 16

$213.00

EHLERS 1886

$150.00

EHLERS ESTATE

$98.00

FAIRCHILD SIGARO 08

$347.00

FAVIA 18

$468.00

FLANAGAN CAB 15

$170.00Out of stock

FOURTH LEAF CAB 14

$285.00

FRISSON 15

$245.00

FUTO 18 5500

$825.00

FUTO 18 OAKVILLE

$825.00

FUTO 5500 14

$735.00

FUTO 5500 16

$737.00

FUTO 5500 18

$935.00

FUTO OAKVILLE 16

$737.00

FUTO OAKVILLE 18

$935.00

FUTO OV SL 18

$625.00

FUTO OV SL 2015

$415.00

FUTO OV SL 2016

$515.00

GAMBLE PARAMOUNT 16

$165.00

GANDONA 17

$488.00

GANDONA ENCOSTA 17

$265.00

GHOST BLOCK ESTATE 19

$135.00

GRGICH CAB 18

$145.00

HARLAN 2014

$2,315.00

HERB LAMB 2011

$335.00

HERB LAMB 2014

$335.00

HERB LAMB 2015

$365.00

HEROLD CS 18

$170.00

HOOPES 15

$125.00

HOWELL MT. 18

$145.00

HUNDRED ACRE KAYLI 13

$875.00

HUNDRED ACRE KAYLI DT

$1,325.00

HUNDRED ACRE WRAITH 15

$925.00

INGLENOOK CAB 18

$145.00

JOHN ANTHONY CAB 17

$120.00Out of stock

JONATA CAB 14

$245.00

JONES FAMILY 19

$285.00

JONES SISTERS 19

$165.00

JONES SISTERS 20

$165.00

KAMEN LAVA BLOCK 16

$315.00

KEENAN 40TH ANNIV CAB

$121.00Out of stock

KEENAN CAB 18

$145.00

KENZO MURASAKI 17

$605.00

KEPLINGER CAB 16

$400.00

KRUPP BROS. M5

$350.00

KRUPP BROS. VERAISON 18

$185.00

LA JOTA CAB 11

$300.00

LA JOTA CAB 18

$245.00

LA PELLE 19

$250.00

LE CERF 17

$55.00

LEVIATHAN

$88.00Out of stock

LEVY & MCLELLAN 06

$1,250.00

LEVY & MCLELLAN 08

$1,175.00

LEVY & MCLELLAN 09

$1,275.00

LEVY & MCLELLAN 10 AMPERSAND

$545.00

LILLIAN 2013

$375.00

LILLIAN 2016

$398.00

LOKOYA 15

$668.00

M ETAIN 2019

$500.00

MACAULEY CAB 10

$126.00Out of stock

MACAULEY KALYTEROS 19

$388.00

MACAULEY RESERVE 18

$354.00

MACAULEY RESERVE 2010

$354.00

MACAULEY STAGECOACH 16

$335.00

MACAULEY STAGECOACH 19

$345.00

MARCIANO ESTATE 15

$437.00

MARK HEROLD 2010

$335.00

MARK RYAN "THE CHIEF"

$65.00

MATTHIASSON CAB 19

$135.00

MEADOWCROFT CAB 20

$60.00

MELKA JUMP GOAT 16

$350.00

MELKA MARTINEZ 15

$387.00

MELKA MARTINEZ 16

$410.00

METEOR VYD PERSEID 14

$225.00

MICHEL ROLLAND 15

$300.00

MICHEL ROLLAND 17

$344.00

MISC. 16

$175.00

MONTICELLO ESTATE 18

$60.00

MORLET 12

$484.00

MORLET 15

$580.00

MORLET 16

$550.00

MORLET CHEVALIER 16

$375.00

MORLET LE PETIT

$185.00

MT BRAVE 11

$244.00

MT BRAVE 18

$163.00

O'SHAUGNESSY

$200.00Out of stock

O'SHAUGNESSY NAPA 18

$163.00

OBSIDIAN RIDGE HALF MILE 19

$105.00

ODETTE RESERVE 15

$775.00

ODETTE RESERVE 18

$825.00

OPUS ONE 19

$685.00Out of stock

OUR GANG 17

$135.00Out of stock

OUTPOST CAB 18

$195.00

PARADIGM CAB 18

$150.00

2203

PAUL HOBBS DR CRANE

$610.00

PAUL HOBBS BTK 10

$450.00

PAUL HOBBS BTK 12

$625.00

PAUL HOBBS BTK 13

$910.00

PAUL HOBBS BTK 14

$1,090.00

PAUL HOBBS CAB 14

$154.00

PAUL HOBBS COOMBS 18

$163.00

PENFOLDS BIN 389 '18

$75.00

PETER MICHAEL 11

$365.00

PILCROW

$220.00

PILCROW GHOST BLOCK CAB 19

$135.00

PLUMPJACK RESERVE 13

$680.00Out of stock

PLUMPJACK RESERVE 14

$680.00Out of stock

POTT WINE ACTAEON 15

$313.00

POTT WINE ACTAEON 16

$313.00

POTT WINE ACTAEON 17

$313.00

POTT WINE INCUBO

$304.00Out of stock

POTT WINE INFINTE 16

$300.00

POTT WINE KALIHOM 17

$265.00Out of stock

PURSUED BEAR CAB

$140.00

QUILCEDA 2012

$390.00

QUILCEDA 2015

$335.00

QUILCEDA CVR

$110.00Out of stock

QUINTESSA 18

$375.00

QUINTESSA 19

$435.00

REEVE CAB

$165.00

REYNOLDS PERSISTANCE 19

$120.00

REYNOLDS RESERVE

$200.00

RIDGE MONTEBELLO 14

$185.00

RIDGE MONTEBELLO 99

$525.00

ROBERT CRAIG CAB 11

$150.00

ROBERT FOLEY CLARET 14

$235.00

RUBICON 18

$385.00

RUDIUS CAB 12

$240.00

SCARECROW 15

$880.00

SCARECROW 16

$925.00

SCARECROW 17

$1,150.00

SCARECROW 18

$1,175.00

SCARECROW 19

$1,250.00

SCHOLIUM CHUY 11

$175.00

SCHOLIUM PERGAMOS 11

$185.00

SCHRADER CCS 15

$755.00

SCHRADER CCS 16

$755.00

SCHRADER LPV 14

$475.00

SCHRADER LPV 15

$755.00

SCHRADER LPV 18

$795.00

SCHRADER RBS 15

$750.00

SCHRADER RBS 16

$725.00

SCREAMING EAGLE 15

$10,000.00

SEVEN STONES 11/12

$400.00

SEVEN STONES 16

$465.00

SIGNORELLO PADRONE 12

$165.00

SILVER OAK AV 18

$175.00

SLOAN ESTATE 15

$1,425.00

SPOTTSWOODE 17

$425.00

SPOTTSWOODE 19

$374.00

SPOTTSWOODE LYNDENHURST 19

$155.00

STAGLIN 30TH ANV 12

$235.00

STAGLIN RUTHERFORD 14

$395.00

STAGS LEAP ARTEMIS 20

$130.00

STONESTREET CAB 10

$160.00

STOUT FAMILY 17

$115.00

SWITCHBACK RIDGE CAB 19

$147.00

TAPLIN TERRA 9 2014

$135.00

THE DEBATE 14 BTK

$410.00

THE DEBATE 14 MISSOURI

$300.00

THE DEBATE 17 BTK

$300.00

THE DEBATE 18 ARTALADE MNTGNA

$300.00

THE DEBATE 18 CRANE

$300.00

THE DEBATE 18 MISSOURI

$300.00

THE DEBATE BTK 18

$300.00

THE FARM CARDINAL 18

$178.00

THOMAS FOGARTY CAB 08

$138.00

TIERRA ROJA 19

$350.00

TOM EDDY 16

$215.00

TOP WINEMAKERS 100 CAB 11

$163.00

TUSK 18

$1,235.00

ULYSSES 17

$312.00

ULYSSES 18

$312.00

VINEYARD 7&8 CAB

$430.00

WALTON CAB 16

$98.00

WATERMILL CAB 17

$70.00

WESTERLY FLETCHER'S RED 10

$117.00

WIND GAP AGARTHA 10

$125.00

ZEITGEIST OAKVILLE 18

$365.00

ZEITGEIST SL 14

$295.00

ZEITGEIST SL 15

$300.00

ZEITGEIST SL 16

$300.00

ZEITGEIST SL 18

$325.00

ALMA NEGRA GRAN RISERVA 15

$72.00Out of stock

ALPAISON PRIVATE SELECTION

$65.00Out of stock

BALBOA MALBEC

$68.00

BANDINI GRAND MALBEC 17

$85.00

BRAMARE MALBEC 20

$70.00

BUSCADO EL MANZANO

$72.00Out of stock

CATENA ZAPATA

$188.00Out of stock

ESTANCIA USPALLATA MALBEC 18

$120.00Out of stock

KILLENS MAAL MALBEC 18

$80.00Out of stock

LAMADRID MALBEC 16

$50.00

LOSCANO GR RISERV MALBEC 18

$40.00

MAAL BESTIAL MALBEC 20

$95.00

MAAL PACENCIA

$300.00Out of stock

POLIGONOS MALBEC 19

$55.00

RETA ROMELIO 19

$118.00

RICARDO SANTOS MALBEC 17

$123.00

TINTO NEGRO KILLEN'S

$72.00Out of stock

ZUCCARDI PIEDRA

$280.00

777 CELLARS ATLAS 14

$148.00

ARIETTA H BLOCK '09

$259.00

BARNETT MERLOT 18

$130.00

BRAVANTE MERLOT 16

$75.00

CADARETTA SPRINGBOARD 14

$79.00

CADENCE CODA

$58.00

CAYUSE CAMASPELO

$236.00

FLANAGAN MERLOT 16

$151.00

GRGICH MERLOT 18

$87.00

HUDSON PHOENIX 19

$157.00

KALARIS MERLOT 14

$98.00

KEENAN MERLOT 18

$75.00

MELKA MERLOT 14

$220.00

MELKA MERLOT 15

$250.00

MONTICELLO MERLOT 17

$60.00

ONCE & FUTURE MERLOT 17

$120.00

PARABELLUM ALLUVIO 19

$120.00

PARADIGM MERLOT 19

$93.00Out of stock

ROBERT SINSKEY POV

$90.00

STEELE STYMIE MERLOT 14

$40.00

WATERMILL MERLOT 18

$52.00

00 WINES VGR PN 19

$150.00

ALMA FRIA PN 19

$70.00

ALTO LIMAY SELECT PN 13

$35.00

ANTHILL PN 20

$70.00

ANTIKYTHERA 14

$255.00

ANTIKYTHERA 15

$255.00

ANTIKYTHERA 16

$260.00

ANTIKYTHERA 17

$255.00

ANTIKYTHERA 19

$336.00

ARNOT ROBERTS PN 21

$125.00

AUBICHON PN 15

$75.00

BERGSTROM PRE DU COL

$110.00Out of stock

BIG TABLE FARM PN 21

$80.00

BOTANICA 16

$193.00

BOTANICA 17

$196.00

BRULIAM PN 17

$118.00

BTF LOVE NINJA LOT 48 PN '16

$300.00

BYDAND PN 17

$95.00

CARTE BLANCHE PN 16

$145.00Out of stock

CERAS 16

$193.00

CLENDENEN

$80.00Out of stock

DEHLINGER

$92.00Out of stock

DOM. ANDERSON PN 17

$70.00

EDEN RIFT

$90.00

EGELHOFF PN

$88.00

FULLERTON BELLA VIDA

$95.00Out of stock

FULLERTON LICHTENWALTER 17

$95.00

GIANT STEPS APPLEJACK 20

$88.00

HIRSCH EAST RIDGE

$125.00

HIRSCH RESERVE

$165.00Out of stock

HIYU ARCO IRIS 16

$167.00

HIYU ARCO IRIS 17

$165.00

HIYU THE MAY I

$180.00

HIYU THE MAY II

$183.00

ILLAHE PN 20

$84.00

LARUE RICE-SPIVAK PN 16

$163.00

LE CADEAU DIVERSITE PN 13

$184.00

LEFT COAST LATITUDE 45

$65.00

LIOCO SAVARIA PN 16

$200.00

LITTORAI LES LARMES PN 21

$135.00

LITTORAI ONE ACRE PN 19

$193.00

LITTORAI PN 19

$110.00Out of stock

LITTORAI PN 21

$135.00

MAC FORBES COLDSTREAM 17

$113.00

MAC FORBES WOORI YALLOCK PN

$135.00

MACAULEY SEAVIEW 21

$165.00

METZKER TERRA PROMISSIO 17

$123.00

MONTICELLO PINOT NOIR 18

$65.00

MORLET COTEAUX NOBLES PN 18

$203.00

PAUL HOBBS PN RR

$90.00Out of stock

PENNER ASH PN 17

$90.00

PYRAMID EARTH SMOKE PN 16

$198.00

PYRAMID VALLEY PN 18

$98.00

REEVE RHODA PN 17

$90.00Out of stock

ROBERT FOLEY PN 15

$60.00

ROSEROCK 21

$118.00

SAMSARA PN 19

$83.00

SCRIBE PINOT NOIR 22

$90.00

SEA SMOKE SOUTHING

$176.00Out of stock

SEA SMOKE TEN

$176.00Out of stock

SEABOLD PN

$84.00Out of stock

SMOKESCREEN PN 19

$50.00

TATOMER PN 14

$95.00

TEUTONIC BERGSPITZE

$50.00Out of stock

THOMAS FOGARTY PN 14

$74.00

TOUT PRES BY FARR PN 15

$200.00

USPALLATA PN 16

$120.00

VICE VERSA PN

$245.00

WILD CHILD FRESH FEST PN 21

$68.00

777 CAB FRANC 19

$148.00

ALCOHUAZ GRUS 19

$118.00

ANDREMILY MOURVEDRE 19

$238.00

ARNOT ROBERTS CALI RED BLEND 21

$154.00

ARNOT ROBERTS GAMAY 17

$68.00

ARNOT ROBERTS TROUSSEAU 16

$75.00

ASHES & DIAMONDS CF 17

$103.00Out of stock

BALBOA MALBEC

$70.00

BARISTA PINOTAGE 12

$60.00

BEN SCHILD GRENACHE

$150.00

BOARD TRACK THE CHIEF 19

$60.00

BODEGAS MUSTIGUILLO 15

$65.00

BOOKER QUBLIE 15

$150.00

CADENCE BEL CANTO 06

$138.00

CADENCE BEL CANTO 13

$120.00

CAYUSE GOD ONLY KNOWS 18

$278.00

CAYUSE IMPULSIVO TEMP 18

$270.00

CL BUTAUD

$80.00

CUESTA CHICA GRENACHE 19

$108.00

DAMA DAMANATION

$65.00

DECADES PETIT VERDOT 12

$150.00

DONKEY & GOAT, THE BEAR 19

$70.00

DUSTED VALLEY PETIT SIRAH

$63.00Out of stock

FINE DISREGARD GSM

$60.00

FORCE MAJEURE PARVATA

$175.00

GILLMORE CAB FRANC 14

$78.00

HABIT GRENACHE NOIR 17

$63.00

HOWELL MTN. PETIT VERDOT 17

$118.00

IDLEWILD BARBERA 14

$55.00

IDLEWILD CARIGNAN 14

$63.00

IDLEWILD DOLCETTO 13

$63.00Out of stock

JONATA CAB FRANC

$217.00

KALARIS CAB FRANC 16

$150.00

KEPLINGER BASILISK 18

$106.00

KEPLINGER CALDERA 17

$165.00

KEPLINGER HAMGMANS

$125.00

KEPLINGER LITHIC 15

$118.00

KEPLINGER MARS 18

$160.00

KEPLINGER SUMO 18

$165.00

LA JOTA CAB FRANC

$145.00Out of stock

LILLIAN GRENACHE

$265.00

MARICHAL TANNAT 14

$40.00

MARSTON PETIT SIRAH 14

$160.00

MELKA MEKERRA 14 CAB FRANC

$313.00

MELKA MEKERRA 15 CAB FRANC

$250.00

MONTICELLO CAB FRANC 19

$60.00

MT BRAVE CAB FRANC 17

$135.00

PAX CASTELLI-KNIGHT GSM 12

$120.00

PAX THE VICAR 14

$75.00

POTT CARTE TERRITOIRE 12

$238.00Out of stock

POTT WINE SPACE & TIME 17

$342.00

RYME CAB FRANC 15

$63.00Out of stock

SAXUM HEART STONE 19

$275.00

SCHOLIUM PROJECT 1MN CINSAULT

$85.00

SCHOLIUM PROJECT 1MN COUNOISE

$80.00

SMOCKSHOP SPRING EPHEMERAL 17

$110.00

SQN DISTENTA

$475.00

SQN PROFUGA

$438.00

STAGNARI IL NERO TANNAT 09

$215.00

SWITCHBACK RIDGE PETIT SYRAH 19

$113.00

THE FARM, THE BIG GAME 14

$145.00

THE FARM, THE BIG GAME 17

$145.00

TOFANELLI GRENACHE 13

$65.00

TZUM FEIS FIELD BLEND 18

$118.00

VERMILLION RED BLEND 18

$70.00

WATERMILL PV

$65.00Out of stock

WILD CHILD BLOOD MOON GAMAY 19

$72.00

ANAPARENNA 12

$121.00

ANDREMILY NO. 5 16

$225.00

ANDREMILY NO. 7 18

$225.00

ANDREMILY NO. 8 18

$238.00

ANTHILL SYRAH 20

$78.00

ARIETTA VARIATION ONE

$173.00

BIEN NACIDO SYRAH 14

$105.00

BOOKER FRACTURE

$187.00Out of stock

CATTLE KING SYRAH 16

$144.00

DONELAN 11

$86.00

EPOCH ESTATE INGENUITY 13

$140.00

FLANAGAN 12 SYRAH

$134.00

FORCE MAJEURE SYRAH

$175.00Out of stock

HUNDRED ACRE ANCIENT 2005

$875.00Out of stock

HUNDRED ACRE ANCIENT WAY DEEP TIME

$875.00

JONATA TODOS 12

$88.00Out of stock

KEPLINGER HANGMANS 18

$125.00

LILLIAN SYRAH 16

$275.00

LILLIAN GOLD 2018

$275.00

LILLIAN SYRAH 14

$125.00

MACAULEY PETITE SIRAH 20

$150.00

PAX BENCH

$70.00

PAX GRIFFIN'S SYRAH

$208.00

PAX SONOMA-HILLSIDES 17

$83.00

PAX SONOMA-HILLSIDES 18

$83.00

PENFOLDS GRANGE 14

$1,200.00

PENFOLDS GRANGE 15

$1,358.00

PENFOLDS GRANGE 98

$1,000.00

PETRICHOR SYRAH 12

$80.00

PURSUED BY BEAR SYRAH 15

$140.00

REYNVAAN CONTENDER 13

$174.00

REYNVAAN FOOTHILLS RSV 13

$144.00

REYNVAAN IN THE HILLS 13

$144.00

REYNVAAN IN THE ROCKS 19

$144.00

REYNVAAN UNNAMED

$144.00

ROYAL CITY SYRAH 08

$245.00

ROYAL CITY SYRAH 12

$245.00

SQN DISTENTA I

$418.00

SQN ZIEHHARMONIKA 18

$438.00Out of stock

TOP WINEMAKERS CHILE SYRAH 13

$163.00

UNTI SYRAH 18

$80.00

WINE BY FARR SHIRAZ 15

$115.00

REYNVAAN STONEESSENCE

$185.00

A.RAFANELLI 21

$105.00

ARNOT ROBERTS ZIN 18

$98.00

BEDROCK HERITAGE 18

$150.00

BEDROCK OLD VINE ZIN 20

$50.00

BRULIAM ROCKPILE ZIN 18

$105.00

CANARD ZIN 18

$83.00

FRANK FAMILY ZIN 19

$70.00

HOWELL MTN ZIN 18

$80.00

MACAULEY OLD VINE ZIN 20

$110.00

SMOCKSHOP FIONN 16

$110.00

UNTI ZIN 18

$80.00

17 BY PINEA 19

$105.00

BRECA BREGA 15

$68.00

CAMPO VIEJO

$50.00

CASA CASTILLO 17

$50.00

CERRON RABIA PETIT VERDOT 18

$45.00

CIMS DE PORRERA CLASSIC 16

$185.00

CIMS PORRERA MASOS FERRAN 06

$315.00

CLOS FIGUERES 16

$150.00

COMANDO G BRUJA 20

$80.00

CRAPULA GOLD 13

$35.00

ESPECTACLE 09

$265.00

FINCA TERRERAZO 15

$58.00

FLOR DE NELAS 15

$60.00

FONT DE LA FIGUERA 16

$65.00

HEREDAD DE CANDELA

$65.00

JC VIZCARRA 18

$65.00

JOAN D'ANGUERA L'ARGATA 18

$60.00

JUAN GIL 17

$75.00

LLEIROSO RESERVA

$55.00

MALLEOLUS TEMPR. 19

$90.00

MARQUES DE MURRIETA RSV 16

$50.00

MARQUES DE VARGAS

$48.00Out of stock

MAS CAN BLAU 14

$77.00

MONASTERIO 19

$120.00

NIEPOORT CHARME 15

$185.05

NIEPOORT TWISTED 17

$175.00

PALAVRAR RSV 18

$50.00

PINGUS PSI

$66.00Out of stock

SALMOS 14

$60.00

CONDE DE SAN CRISTOBAL 11

$40.00

SARA I RENE PARTIDA 11

$200.00

SIOS 13

$55.00

VI DE VILA PORRERA

$60.00

ANNA MARIA ABBONA 15

$50.00

BALLAC

$90.00

BENEDETTI AMARONE 16

$70.00Out of stock

BIONDI SANTI 08

$350.00

BISERNO BIBBENA 10

$265.00

BREZZA CANNUBI 15

$150.00Out of stock

BREZZA CANNUBI 17

$210.00

BREZZA DOLCETTO 16

$50.00

BREZZA DOLCETTO 20

$45.00

BREZZA SARMASSA 12

$130.00Out of stock

BREZZA SARMASSA 17

$145.00

BREZZA SARMASSA 18

$225.00

BREZZA SARMASSA BAROLO 18

$198.00

CA' VIOLA CASTELLO

$100.00

CA'DEL BAIO ASILI 18

$80.00

CA'VIOLA BRIC DU LUV

$58.00Out of stock

CAPARZO CASA 03

$205.00

CAPARZO CASA 15

$205.00

CASCINA LIUZZI BARBERA

$35.00

CASTELLO DI VERDUNO BAROLO

$99.00

CAVA D'ONICE

$100.00

CIACCI PIANROSSO 17

$145.00

CIGLIUTI SERRABOELLA 11

$85.00

CIRO BIONDI OUTIS 15

$80.00

CIRO BIONDI SAN NICOLO 16

$105.00

CIRO BIONDI SAN NICOLO 19

$130.00

CIRO BIONI CISTERNA 19

$130.00

CORTE ALLA FLORA 18

$55.00Out of stock

DOMENICO CLERICO CIABOT MENTIN 18

$235.00

DONA COLOMBINI 01/15

$240.00

DUEMANI ALTROVINO 16

$80.00

DUEMANI CF 09

$225.00

DUEMANI CF 10

$225.00

DUEMANI CF 11

$265.00

DUEMANI CIFRA CF 18

$70.00

DUEMANI SUISASSI SYRAH 11

$265.00

ELENA FUCCI TITOLO

$85.00

EMILIANO FALSINI CASA

$205.00

FALSINI IL DEBBIO CF 19

$115.00

FENOCCHIO BUSSIA BAROLO 17

$140.00

GAJA BARBARESCO 13

$335.00

GAJA SITO MORESCO 14

$85.00Out of stock

GD VAJRA FREISA 14

$75.00

GERMANO LAZZARITO 10

$215.00

GIROLAMO RUSSO 19

$75.00

GRIMALDI LE COSTE BAROLO 2016

$80.00

GUADO AL TASSO 11

$225.00Out of stock

ISTINE CASANOVA DELL'AIA

$105.00

ISTINE CAVARCHIONE 19

$105.00

ISTINE CHIANTI CLASSICO 19

$50.00

ISTINE VIGNA ISTINE 19

$105.00

JOSETTA SAFFIRIO 13

$40.00

LA MAGIA BRUNELLO

$95.00Out of stock

LA MAGIA CILIEGIO 11

$245.00

LA MAGIA CILIEIGIO 12

$245.00

MACCHIOLE PALEO 14

$185.00

MASSOLINO VR 2007

$300.00

MATTEO CORREGGIA 14

$105.00

MERIDIANA BARBERA 14

$45.00

MOLISS, PAVIA & FIGLI

$50.00

MONSANTO IL POGGIO 10

$120.00

MONTENIDOLI 18

$75.00

MONTEVERRO 15

$295.00

MONTEVERRO 16

$325.00

MONTEVERRO BLEND

$92.00

MORDESE CF 18

$65.00

PETRUCCI ORCIA 10

$675.00Out of stock

PRUNOTTO BAROLO 18

$165.00

QUERCIABELLA CAMARTINA 10

$280.00

QUERCIABELLA PALAFRENO 10

$314.00

QUERCIABELLA TURPINO

$88.00Out of stock

RUBINELLI AMARONE 15

$135.00

SALICUTTI PIAGGIONE 15

$245.00

SALICUTTI RSVA 13

$395.00

SAN FEREOLO 13

$40.00

SAN GIORGIO 17

$115.00

SOLAIA ANTINORI 13

$493.00

SOTTIMANO PAJORE 12

$120.00

STEFANO FARINA

$75.00

TERRE NERE FUEDO

$75.00

TERRE NERE LORENZO 20

$95.00

TERRE NERE SANTO SPIRITO 19

$85.00

TOLAINI CLASSICO 14

$50.00

CASTELLO DI VERDUNO BARB 16

$105.00

VILLA CIPRESSI 16

$125.00

VILLA MATILDE 14

$50.00

FENOCCHIO CANNUBI 17

$150.00

BARON PICH 01

$548.00

BARON PICH 10

$435.00

BEAUCASTEL CDP 09

$185.00

BEAUREGARD PONCIE GAMAY 16

$80.00

BELAIR MONANGE ANNONCE 14

$150.00

BELAIR-MONANGE 12

$335.00

BELAIR-MONANGE 15

$400.00

BELLENE

$90.00Out of stock

BIDAULT

$352.00Out of stock

BILLON BROCARDE 13

$215.00

BILLON BROCARDE 16

$225.00

BONNET COTTON

$140.00

BRANE CANTENAC 18

$246.00

CAMILLE GIROUD

$50.00Out of stock

CAMILLE GIROUD AU CRETOT

$55.00Out of stock

CAMILLE GIROUD LES CRAIS 18

$180.00

CANTENAC BROWN 05

$312.00

CARONNE STE. GEMME 18

$40.00

CECILLON GRAVIERS

$50.00

CEDRIC GARREAU ANJOU ROUGE 13

$50.00Out of stock

CERONS 16

$58.00

CH. CANTEMERLE 16

$160.00

CH. DU PAVILLION

$100.00

CH. L'ECUYER 19

$116.00

CH. LA ROSE GARNIER 19

$55.00

CH. LAFLEUR 03

$2,105.00

CH. LATOUR 1996

$2,565.00

CH. LATOUR 2001

$3,340.00

CH. LATOUR 2004

$1,660.00

CH. MARSAU 17

$46.00

CH. PAVIE 2008

$743.00

CH. PAVIE MACQUIN 10

$500.00

CHASSELAY FLEURIE 19

$65.00

CHATEAU CEDRE

$50.00

CHAUVIN

$100.00Out of stock

CHEVAL BLANC 98

$2,000.00

CHOFFLET

$55.00

CLAUDE VIALADE

$50.00

CLINET 1988

$485.00

CLINET 2013

$195.00

CLOS BAQUEY 12

$110.00

CLOS DE MEZ MORGAN 15

$50.00

CLOS DES TOURELLES 14

$85.00

CLOS DU L'ECOTARD SAUMUR 21

$50.00

COS D'EST 88

$638.00

COS D'EST 03

$625.00

COS D'EST 05

$785.00

CRISTIA CDP 12

$185.00

CRISTIA CDP 16

$185.00

CRISTIA RENAISSANCE

$124.00Out of stock

CRISTIA VACQY.

$50.00

CROCUS

$70.00Out of stock

D'ISSAN

$320.00Out of stock

DOM CEDRIC GARREAU GAR O'VIN

$50.00

DOM COQUARD CLOS LA RIOTTE 13

$140.00

DOM DE COULET PETITS OURS

$120.00

DOM HUGUENOT

$125.00

DOM MAGNIEN CROIX VIOLETTE

$80.00

DOM MAGNIEN CROIX VIOLETTE 18

$72.00

DOM PATAILLE CLEMENGEOTS 19

$125.00

DOM ROUGEOT CLOS DES ROSES

$150.00

DOM ROUGEOT LES VAUX

$100.00

DOM. BRUNO CLAIR VEROILLES 15

$145.00

DOMAINE COULET PETITS OURS 21

$50.00Out of stock

DROUHIN SANTENAY

$50.00

DUBAND LES BROC 18

$265.00

DUCRU BEAU 82

$1,665.00

DUCRU BEAU 96

$792.00

DUTRAIVE GRAND COUR BROUILLY 18

$65.00

EUGENIE CAHORS 18

$45.00

FONDRECHE PERSIA 19

$70.00

FUGUE DE NENIN 10

$120.00Out of stock

GAFFELIERE 10

$285.00

GAFFELIERE 14

$255.00

GAFFELIERE 19

$225.00

GIRAUD CNDP 20

$120.00

GISCOURS GRAND CRU 16

$218.00

GOUJON LALANDE POMEROL

$70.00

GRAND PUY LACOSTE 17

$205.00

GRANGE NEUVE 16

$95.00

GRUAUD 14

$250.00

GRUAUD 18

$170.00

GRUAUD 99

$350.00Out of stock

HAUT BAGES GC LIBERAL15

$132.00

HAUT BAILLY 09

$480.00

HAUT BATAILLEY 96

$265.00

HAUT BERGEY 06

$265.00

HAUT BRION 04

$1,205.00

HAUT BRION 06

$1,235.00

HAUT BRION 88

$1,485.00

HAUT BRION 99

$1,085.00

HENRI BONNEAU CDP 07

$625.00

HENRI BONNEAU CDP 09

$585.00

HOSANNA 00

$965.00

JAUFRETTE CDP 95

$187.00

JEAN ROYER CUVEE CDP 19

$85.00

JULIEN CECILLON BABYLONE 20

$85.00

L'ARROSEE 90

$550.00

LABORY 16

$85.00

CH. LAFITE-ROTHSCHILD 2010

$2,750.00

LALANDE

$50.00Out of stock

LANESSAN

$60.00Out of stock

LASSEGUE GRAND CRU 10

$138.00

LATOUR LES FORTS 10

$875.00

LE CLOS DE CARTERIES 20

$65.00

LE DOME 09

$652.00

LEOVILLE POYFERRE 04

$273.00

LES QUARTERONS 17

$75.00

LYNCH BAGES 09

$587.00

LYNCH BAGES 96

$538.00

MAISON SICHEL 15

$75.00

MANOIR ROUGE BAGATELLE 20

$40.00

MARGAUX 00

$3,315.00

MARGAUX 12

$3,315.00

MARGAUX 96

$1,747.00

MATTHIEU BARRET

$50.00

MICHEL GAY TOUSSAINTS 16

$125.00

MISSION HAUT BRION 07

$665.00

MONTROSE LA DAME 16

$115.00

MORGAN TRUCHETET

$195.00

MOURCHON

$85.00Out of stock

PAPE CLEMENT

$320.00Out of stock

PERE CABOCHE CDP 21

$70.00

PERROT MINOT CHAPO

$115.00Out of stock

PETIT CANTENAC GC 18

$85.00

PETRUS 2012

$3,375.00

PICHON CONTESSE 10

$547.00

PLAISANCE LA BUTTE 20

$52.00

PLINCE 18

$168.00

PONTET CANET 06

$488.00

PONTET CANET 13

$375.00

PROBUS 07

$115.00

REMY NODIN EYGATS

$115.00

ROBIN PAPILLON

$50.00Out of stock

ROLAND LA GARDE 16

$45.00

SANTA DUC GARRIGUES

$110.00

SANTA DUC LES BLOVAC 12

$50.00

SARGET GRUAUD 17

$72.00

STEPHENE OGIER

$140.00

TERCET BURGONGNE PN 18

$75.00

TERCET MARSANNAY 18

$125.00Out of stock

THILLARDON LES CARRIERES 12

$70.00

TROPLON MONDOT 90

$999.00

TROTANOY 2000

$610.00

TROTANOY 2002

$610.00

TROTANOY 2004

$610.00

TROTANOY 2012

$610.00

VIEUX CHATEAU CERTAN 99

$763.00

VIEUX CHATEAU MAZERAT 08

$285.00

YANN BERTRAND CUVEE DU CHAOS

$95.00

YVONNE L'ILLE QUATRE SOUS 20

$66.00Out of stock