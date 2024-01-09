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King of R&B
FOOD
Cajun Pasta
- CHICKEN PASTA$14.99
PENNE ALFREDO PASTA WITH GRILLED CHICKEN BREST TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CAJAN SEASONING. COMES WITH 1 PIECE OF GARLIC BREAD
- SHRIMP PASTA$16.99
PENNE ALFREDO PASTA WITH SAUTÉED SHRIMP TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CAJAN SEASONING. COMES WITH 1 PIECE OF GARLIC BREAD
- SALMON PASTA$17.99
PENNE ALFREDO PASTA WITH GRILLED SALMON TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CAJAN SEASONING. COMES WITH 1 PIECE OF GARLIC BREAD
- LOBSTER & SHRIMP PASTA$27.99
PENNE ALFREDO PASTA WITH GRILLED LOBSTER & SHRIMP TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CAJAN SEASONING. COMES WITH 1 PIECE OF GARLIC BREAD
- JERK CHICKEN PASTA$15.99
PENNE ALFREDO PASTA WITH MARINATED JERK GRILLED CHICKEN BREST WITH PEPPERS TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CAJAN SEASONING. COMES WITH 1 PIECE OF GARLIC BREAD
- STEAK PASTA$17.99
PENNE ALFREDO PASTA WITH RIBEYE STEAK TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CAJAN SEASONING. COMES WITH 1 PIECE OF GARLIC BREAD
- ALFREDO PASTA$12.99
PENNE ALFREDO PASTA TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CAJAN SEASONING. COMES WITH 1 PIECE OF GARLIC BREAD
- JERK SALMON PASTA$18.99
PENNE ALFREDO PASTA WITH MARINATED GRILLED SALMON WITH PEPPERS TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CAJAN SEASONING. COMES WITH 1 PIECE OF GARLIC BREAD
- LAMB CHOP PASTA$29.99
PENNE ALFREDO PASTA WITH (4) GRILLED LAMB CHOPS TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CAJAN SEASONING. COMES WITH 1 PIECE OF GARLIC BREAD
- SHRIMP & SCALLOPS$19.99
- OXTAIL PASTA$25.99
APPETIZERS
- (2) CHEESESTEAK EGGROLL$12.00Out of stock
2 EGGROLLS FILLED WITH PHILLY MEAT, PROVOLONE CHEESE, ONIONS, AND PEPPERS.
- 6 WINGS (ONLY)$7.99
6 FRIED WINGS BUFFLO GARLIC PARMESAN LEMON PEPPER HOT HONEY TERIYAKI
- BUFFALO RANCH SHRIMP$12.99
31/40 SHRIMP TOSSED IN BUFFALO SAUCE
- FRIED CRAB CLAWS$14.99
- MUSSELS$12.99
1 POUND OF MUSSELS SAUTEED IN OUR SIGNATURE SCAMPI SAUCE
- CHEESE FRIES$7.99Out of stock
- (3) GARLIC BREAD & ALFREDO SAUCE$4.99
ENTREES
- 3 LAMB CHOPS$25.00
3 GRILLED LAMB CHOPS WITH YOUR CHOICE OF 2 SIDES AND A CRESCENT
- GRILLED SALMON$17.99
6-8OZ GRILLED SALMON WITH YOUR CHIOCE OF 2 SIDES AND A CRESCENT.
- RIBEYE STEAK$21.99
12OZ RIBEYE STEAK COOKED TO YOUR REQUEST WITH YOUR CHOICE OF 2 SIDES AND A CRESCENT.
- FRIED CHICKEN$16.99
3 WHOLE CHICKEN WINGS FRIED WITH YOUR CHIOCE OF 2 SIDES AND A CRESCENT.
- CHICKEN BREAST$14.99
(2) 4OZ PIECES OF GRILLED CHICKEN BREAST WITH YOUR CHOICE OF 2 SIDES AND A CRESCENT.
- (3) GRILLED PORK CHOPS$15.99
2 BONEIN GRILLED PORK CHOPS TOPPED WITH SAUTÉED MUSHROOMS AND ONIONS, WITH YOUR CHOICE OF 2 SIDES AND A CRESCENT.
- GRILLED JUMBO SHRIMP$17.99
- FRIED JUMBO SHRIMP$17.99
- (3) SHRIMP TACOS$14.99
- (3) CHICKEN TACOS$12.99
- (3) STEAK TACOS$14.99
- GRILLED SHRIMP TACOS$14.99
- CHICKEN QUESADILLA$12.99
- STEAK QUESADILLA$14.99
- VEGGIE QUESADILLA$10.99
- (3) CATFISH TACOS$14.99
- 2WHOLE LOBSTER TAIL$34.99
- (8) JUMBO GRILLED SHRIMP MEAL$15.99
- (2) FRIED CATFISH MEAL$15.99
- (3) FRIED PORKCHIOPS MEAL$15.99
SIDES
ADD ONS
- SIDE OF GRILLED CHICKEN$4.99
1 PIECE OF GRILLED CHICKEN
- SAUTEED SHRIMP$5.99
6 SHRIMP
- (2)LAMB CHOPS$14.99
- SCALLOPS$6.99
10 SCALLOPS
- ADD SALMON$9.99
1 PIECE SALMON
- SIDE OF STEAK$9.99
- 1/2 LOBSTER$7.99
- WHOLE LOBSTER$14.00
- BREAD$1.25
GRRLIC BREAD OR CRESCENT
- 6 WINGS$7.99
- STEAMED BROCCOLI$4.99
- (5) JUMBO FRIED SHRIMP$6.99
- EXTRA SEAFOOD SLIDER$4.00
- EXTRA SLIDER$3.00
- PARMESAN CRUSTED$2.99
- ADD CHEESE$1.50
- (5) GRILLED JUMBO SHRIMP$5.99
- PARMESAN CHEESE$1.00Out of stock
- JERK$2.00
EXTRA SAUCE
FRY BASKETS
SANDWICHES
- (3) HAMBURGERS SLIDERS$13.99
(2) CHEESEBURGER SLIDERS W/ LETTUCE, TOMATOES, PICKLES & ONIONS FRIES INCLUDED
- (2) CATFISH SLIDERS$14.99
2 FRIED OR BLACKENED CATFISH FILETS W/ LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS TIOPPED WITH OUR SIGNATURE SPICY AIOLI SAUCE
- (2) SHRIMP SLIDERS$13.99
- (2) SALMON SLIDERS$14.99
- (2) Chicken Sliders$10.99