KOHOKU-KU RAMEN CHICAGO Chicago - New
Featured Items
- TONKOTSU RAMEN
PORK BASED SOUP, TOPPED WITH CHASHU PORK, SOFT BOILED MARINATED EGG, BOK CHOY, MENMA, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.$17.00
- CHAHAN (PORK FRIED RICE)
Fried rice with Japanese chop chashu pork, egg, scallion and carrot. Served with beneshoga,nori and sesame seed.$10.00
- KOHOKU-KU RAMEN
SPICY SHIO (SEA SALT) FLAVORED CHICKEN AND BONITO FISH BROTH, TOPPED WITH SOFT-SHELL CRAB, SHRIMP TEMPURA, ENOKI MUSHROOM, BOK CHOY, SCALLION, YUZU, SESAME SEED, SOFT BOILED MARINATED EGG, AND NORI.$25.00
ラーメン Ramen
Ramen
- KOHOKU-KU RAMEN
SPICY SHIO (SEA SALT) FLAVORED CHICKEN AND BONITO FISH BROTH, TOPPED WITH SOFT-SHELL CRAB, SHRIMP TEMPURA, ENOKI MUSHROOM, BOK CHOY, SCALLION, YUZU, SESAME SEED, SOFT BOILED MARINATED EGG, AND NORI.$25.00
- MACKEREL RAMEN
SOY SAUCE FLAVORED CHICKEN AND BONITO FISH BROTH, TOPPED WITH SABA FISH, SEASONED BOILED EGG, ASPARAGUS, TOMATO, MENMA, SESAME SEED, SCALLION AND NORI.$20.00
- SHIO RAMEN
SHIO (SEA SALT) FLAVORED CHICKEN AND BONITO FISH BROTH, TOPPED WITH CHASHU PORK, BOK CHOY, MENMA, YUZU, SESAME SEED, SOFT BOILED MARINATED EGG, SCALLIONAND NORI.$17.00
- KUMAMOTO RAMEN
PORK BONE BASED NOODLE SOUP WITH MAYU (BLACK GARLIC OIL), TOPPED WITH CHASHU PORK, SHISHITO PEPPER, SOFT BOILED MARINATED EGG, BOK CHOY, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.$18.00
- EBI RAMEN
SPICY SHRIMP BROTH, TOPPED WITH SHRIMP, ENOKI MUSHROOM, SCALLION, OSEN EGG, SESAME SEED AND NORI.$19.00
- TONKOTSU RAMEN
PORK BASED SOUP, TOPPED WITH CHASHU PORK, SOFT BOILED MARINATED EGG, BOK CHOY, MENMA, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.$17.00
- SPICY TONKOTSU
PORK BASED SOUP, TOPPED WITH CHASHU PORK, SOFT BOILED MARINATED EGG, BOK CHOY, MENMA, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.$18.00
- MISO RAMEN
MISO BASED NOODLE SOUP WITH GROUND CHICKEN, SEASONED BOILED EGG, CABBAGE, CORN, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.$18.00
- SHOYU RAMEN
SOY SAUCE FLAVORED CHICKEN AND BONITO FISH BROTH, TOPPED WITH FRIED CHICKEN KARA-AGE, WONTON, SOFT BOILED MARINATED EGG, BOK CHOY, MENMA, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.$18.00
- VEGETABLE TEMPURA RAMEN
SOY SAUCE FLAVORED VEGETABLE, VEGAN NOODLE, TOPPED WITH VEGETABLE ( CARROT, KIMPIRA, ENOKI MUSHROOM, ONION, CORN, TOFU), BENI SHOGA, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.$17.00
- SHRIMP & VEGETABLE TEMPURA RAMEN$20.00
- VIGAN RAMEN
MISO BASED NOODLE SOUP WITH MIX VEGETABLE ( BOK CHOY, KIKURAGE MUSHROOM, CORN). SERVED WITH TOFU, KIM CHEE, BENI SHOGA, SESAME SEED, SCALLION AND NORI.$17.00
アペタイザー Appetizer
- KARA - AGE
Boneless marinated fried chicken. Served with slice of lemon and spicy mayo dipping sauce.$8.00
- SHISHITO PEPPER
Blistered and seasoned with yuzu salt.$7.00
- CHASHU BUN
Comes with steamed buns, chashu, lettuce, scallions, sesame seed. Served with Japanese spicy mayo.$5.00
- SEA SALT EDAMAME
Boiled green soy bean, sea salt.$6.00
- CHAHAN (PORK FRIED RICE)
Fried rice with Japanese chop chashu pork, egg, scallion and carrot. Served with beneshoga,nori and sesame seed.$10.00
- AGEDASHI TOFU
Fried tofu in dashi broth with scallion, grated radish and ginger. Vegetarian.$6.00
- TAKOYAKI$6.00
- KUROBUTA SAUSAGE$8.00
- DEEP-FRIED IKA GESO$8.00
- CORN KOROKKE$7.00
- KATSU SANDO
Fried Chicken and Finely Sliced Cabbage with Special Tonkutsu Sauce and Spicy Mayo Sauce, all neatly packed between two pillowy slices of Bread.$9.99
どんぶり Donburi
おやつ Dessert
つけあわせ Side order
Side order
- ADD CHA SHU$3.00
- ADD OSEN EGG$2.00
- ADD SEASONED BOILED EGG$2.00
- ADD GROUND CHICKEN$3.00
- ADD SHRIMP TEMPURA$2.00
- ADD TOFU$2.00
- ADD CORN$2.00
- ADD BENI SHOGA$2.00
- ADD KIMCHEE$3.00
- ADD ENOKI MUSHROOM$2.00
- ADD KIKURAGE MUSHROOM$2.00
- ADD MENMA$2.00
- ADD RICE$3.00
- ADD THIN NOODLE$3.00
- ADD VEGAN NOODLE$3.00
- ADD SPICY MAYO$2.00
- ADD MAYU SAUCE$2.00
- ADD KURO GARLIC$2.00
- ADD VOLCANO PASTE$2.00
- BROTH$3.00
- ADD SCALLION$2.00