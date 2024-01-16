Krunch Burger 11523 La Mirada Boulevard
KRUNCHBURGER
KRUNCHBURGER SINGLE
HOUSE SEASONED SMASHBURGER. SIGNATURE CHEESE BLEND. LETTUCE. TOMATO. ONION. ZESTY HOUSE PICKLES. ON MAYO'D BUTTERY BUN.
KRUNCHBURGER DOUBLE
HOUSE SEASONED DOUBLE SMASHBURGER. SIGNATURE CHEESE BLEND. LETTUCE. TOMATO. ONION. ZESTY HOUSE PICKLES. ON MAYO'D BUTTERY BUN.
HAMBURGER SINGLE
HOUSE SEASONED SMASHBURGER. LETTUCE. TOMATO. ONION. ZESTY HOUSE PICKLES. ON MAYO'D BUTTERY BUN.
HAMBURGER DOUBLE
HOUSE SEASONED DOUBLE SMASHBURGER. LETTUCE. TOMATO. ONION. ZESTY HOUSE PICKLES. ON MAYO'D BUTTERY BUN.
GRILLED CHEESE
MUSHROOM MELT
HOUSE SEASONED MUSHROOM MEDLEY. SIGNATURE CHEESE BLEND. LETTUCE. TOMATO. ONION. ZESTY HOUSE PICKLES. ON MAYO'D BUTTERY BUN.
SIDES
FRIES
HOUSE SEASONED. CRISPY.
MILKSHAKE
CREAMY. MADE WITH SMOOTH ICE CREAM.
ICE CREAM
FOUNTAIN DRINK
EXTRA SAUCE
Krunch Burger 11523 La Mirada Boulevard Location and Ordering Hours
(310) 227-4526
Closed