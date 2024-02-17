KRZY EGG HOUSE 300 South Highland Springs Avenue Suite 6-A
BREAKFAST
GOOD MORNING
- CHICKEN FRIED STEAK & EGGS$14.79
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- NEW YORK STEAK & EGGS$17.29
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- BACON & EGGS$12.29
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- COUNTRY SAUSAGE& EGGS$11.29
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- TWO EGGS MEAL$10.59
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- HAM STEAK & EGGS$15.79
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- HOT ITALIAN SAUSAGE & EGGS$14.39
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- LINK SAUSAGE & EGGS$12.29
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- KIELBASA SAUSAGE & EGGS$14.39
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- GROUND BEEF & EGGS$13.39
2 EGGS ANY STYLE SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE.
- BREAKFAST SANDWICH$12.69+
SERVED ON CROISSANT , CHPOICE OF BACON OR SAUSAGE PATTY .SERVED WITH HOME FRIES OR HASHBROWNS
- EGGS BENEDICT$14.59
TOASTED ENGLISH MUFFIN WITH HAM STEAK & POACHED EGGS.TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE
- PORK CHOPS & EGGS$16.29
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
- CORNED BEEF HASH & EGGS$12.29
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
- SPAM & EGGS$11.79
SERVED WITH WHITE RICE AND YOUR CHOICE OF TOAST, BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE
- DICED HAM & EGGS$14.49
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
- EGGS W/ MUSHROOM & ONION$11.69
SERVED WITH HASH OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
- BACON & ONE EGG$11.99
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
- COUNTRY SAUSAGE& 1 EGG$11.29
- LINKS & ONE EGG$11.99
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
OMELETTE
- CHILE VERDE & CHEESE OMELETTE$15.99
CHILE VERDE AND PORK WITH CHEDDAR JACK CHEESE
- SUPER OMELETTE$15.79
HAM STEAK, SAUSAGE, BACON, MUSHROOM, TOMATO, ORTEGA CHILE, CHILI BEANS, ONION, AND SWISS CHEESE
- SUPER SPINACH & CHEESE OMELETTE$13.79
SPINACH, BACON, MUSHROOM, ONION, AND SWISS CHEESE
- ITALIAN & CHEESE OMELETTE$15.29
ITALIAN SAUSAGE, SPINACH, MUSHROOM, SWISS CHEESE, AND SAUCE
- HOT HOT & CHEESE OMELETTE$14.29
GROUND BEEF, MUSHROOM, ONION, JALAPENOS, AND SWISS CHEESE
- CARNITAS & CHEESE OMELETTE$15.59
ROASTED PORK, PICO DE GALLO, AVOCADO, AND PEPPERJACK CHEESE
- WESTERN OMELETTE$14.29
HAM STEAK, BELL PEPPER, ONION, AND SWISS CHEESE
- STEAK RANCHERO & CHEESE OMELETTE$16.49
THINLY SLICED STEAK SAUTEED IN RANCHERO SAUCE AND PEPPERJACK CHEESE
- BACON & CHEESE OMELETTE$13.29
CHOPPED BACON AND CHEDDAR JACK CHEESE
- SAUSAGE & CHEESE OMELETTE$13.29
CHOPPED SAUSAGE AND SWISS CHEESE
- SAUSAGE & BACON CHEESE OMELETTE$14.79
CHOPPED SAUSAGE , BACON AND CHEDDAR JACK CHEESE
- HAM & CHEESE OMELETTE$14.59
DICED HAM AND CHEDDAR JACK CHEESE
- MACHACA & CHEESE OMELETTE$14.59
SHREDDED BEEF AND CHEDDAR JACK CHEESE
- MUSHROOM & CHEESE OMELETTE$13.79
SAUTEED MUSHROOMS AND SWISS CHEESE
- SPANISH & CHEESE OMELETTE$15.79
GROUND BEEF , SPICY SAUCE AND SWISS CHEESE
- SPINACH & CHEESE OMELETTE$13.49
SAUTEED SPINACH AND SWISS CHEESE
- CHILI BEANS & CHEESE OMELETTE$12.49
CHILI BEANS W/ MEAT AND CHEDDAR JACK CHEESE
- VEGGIE & CHEESE OMELETTE$13.69
TOMATO, MUSHROOM, BELL PEPPER, ONION, AND SWISS CHEESE
- ORTEGA & CHEESE OMELETTE$12.49
DICED ORTEGA CHILE AND SWISS CHEESE
- KIELBASA & CHEESE OMELETTE$14.99
DICED KIELBASA SAUSAGE AND SWISS CHEESE
- TUNA OMELETTE$13.29
CHOICE OF HASH BROWNS, HOME FRIED POTATOES AND CHOICE OF TOAST, BISCUIT&GRAVY OR PANCAKE
- CHEESE OMELETTE$11.29
SPANISH DISHES
- CACTUS & EGGS$13.39
SCRAMBLED EGGS WITH CACTUS, JALAPENO, ONION, AND TOMATO
- CHORIZO & EGGS$12.29
SCRAMBLED EGGS WITH CHORIZO AND DICED TOMATO
- HUEVOS RANCHEROS$11.69
SERVED WITH HOME FRIED POTATOES AND REFRIED BEANS
- VERDE HUEVOS RANCHEROS$13.19
- MACHACA & EGGS$12.39
SERVED WITH HOME FRIED POTATOES AND REFRIED BEANS
- CHILAQUILES & EGGS$12.29
SERVED WITH HOME FRIED POTATOES AND REFRIED BEANS
- VERDE CHILAQUILES$13.79
- HUEVOS MEXICANOS$11.99
SERVED WITH HOME FRIED POTATOES AND REFRIED BEANS
- BREAKFAST QUESADILLA$13.29+
W/ EGGS, CHEESE, MUSHROOM, ORTEGA CHILE, CHOICE OF BACON OR SAUSAGE(NO POTATOES&BEANS)
BURRITOS
- MACHACA BURRITO$12.99
BEANS AND EGGS INSIDE BURRITO
- CHILE VERDE BURRITO$13.29
BEANS & CHEESE INSIDE BURRITO
- BACON BURRITO$11.99
EGGS, HOME FRIED POTATOES,CHEESE CHOICE OF BACON OR SAUSAGE(NO BEANS)
- SAUSAGE BURRITO$11.99
- CHORIZO BURRITO$11.29
BEANS AND EGGS INSIDE BURRITO
- HAM BURRITO$15.48
- NO MEAT BURRITO$11.99
- BACON & SAUSAGE BURRITO$15.48
- CALIFORNIA BURRITO$11.59
FRENCH FRIES, GROUND BEEF, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, AND CHILI BEANS
- BEANS & CHEESE BURRITO$9.29
- BEEF & BEAN BURRITO$11.29
CHOICE OF SHREDDED OR GROUND BEEF
- MINI BURRITOS$11.59+
EGGS,CHEESE AND CHOICE OF BACON OR SAUSAGE (SERVED W/ HOME FRIED POTATOES&BEANS)
BISCUITS & GRAVY
SKILLETS
- COWBOY SKILLET$14.29
HOME FRIES, MUSHROOMS, BELL PEPPER, CHEDDAR JACK CHEESE, CHOICE OF CHOPPED BACON OR SAUSAGE LINK. SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE, CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE.
- MEXICAN SKILLET$14.29
HOME FRIES, CHORIZO, JALAPENO, TOMATO, AND ONION. SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE, CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE.
- SOUTH OF THE BORDER$15.79
HOME FRIES, STEAK RANCHERO SAUCE, RICE AND CHEDDAR JACK CHEESE. SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE, CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE.
- DENVER SKILLET$15.79
HOME FRIES, DICE HAM, ONION, BELL PEPPER, AND CHEDDAR JACK CHEESE. SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE &CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE.
- PATSY'S COUNTRY SKILLET$14.99
HOME FIRES, DICED KIELBASA, ONION, BELL PEPPER, HOLLANDAISE SAUCE, AND CHEDDAR JACK CHEESE. SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE &CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE.
- CREATE YOUR OWN$16.29
SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE &CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE
OFF THE GRIDDLE
LUNCH
SPANISH DISHES
BURGERS
- BACON CHEESEBURGER$14.39
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- CHEESEBURGER$12.89
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- RANCHO CHEESEBURGER$14.29
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- CHILISIZE W/ ONION & CHEESE$13.29
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- DOUBLE BACON CHEESEBURGER$14.89
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- DOUBLE CHEESEBURGER$13.89
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- DOUBLE RANCHO CHEESEBURGER$15.29
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- GRILLED CHICKEN BURGER$14.69
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- HAMBURGER$11.89
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- PATTY MELT$13.79
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
SANDWICH
- CHICKEN AVO CLUB$14.59
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- CLUB SANDWICH$12.89
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- BLT SANDWICH$12.39
- CALIFORNIA GRILLED CHEESE$12.49
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- BATTERED COD PO'BOY$11.89
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- CHICKEN SALAD SANDWICH$13.99
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- TUNA MELT$12.39
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- BBQ DIPPED TRI-TIP$14.29
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- BBQ PULLED PORK$14.29
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- TUNA SANDWICH$12.39
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- EGG SALAD SANDWICH$10.79
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- GRILL CHEESE SANDWICH$8.69
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$14.39
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- TURKEY SANDWICH$12.39
- PASTRAMI SANDWICH$13.29
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- ROAST BEEF SANDWICH$13.29
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
- HAM & CHEESE SANDWICH$13.69
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
N CHIPS
SALADS
SOUPS
SIDES
ONLY SIDES
- CINNAMON ROLL$4.29
- EGG$2.79+
- TOAST$3.29
- TORTILLAS$2.29+
- HASHBROWNS$4.29
- HOMEFRIES$4.29
- SIDE COTTAGE CHEESE$3.29
- SIDE PEACHES$1.00
- PEACHES & COTTAGE CHEESE$4.29
- SIDE BANANA$1.29
- SIDE BEANS$3.29
- RICE$3.29+
- FRIES$4.49+
- SIDE ONION RINGS$4.49
- SIDE POTATO SALAD$3.29
- SIDE MACARONI SALAD$3.29
- SIDE COLESLAW$3.29
- CHEESE QUESADILLA$5.99
- SIDE TACO$3.45
- SIDE GRAVY$1.29
- SIDE SOUR CREAM$1.29
- SAUCE$0.50+
- DRESSING$0.50+
- SIDE CHIPS$2.29
- SIDE CHEESE$0.95
- WHIP CREAM$0.75
- SIDE BLUEBERRIES$0.90
- SIDE STRAWBERRIES$1.00
MEATS
- SAUSAGE$5.29+
- BACON$4.29+
- SIDE CORNED BEEF HASH$5.99
- BEEF PATTY$5.99
- SD HAM STEAK$6.29
- SIDE PORK CHOPS$8.99
- SIDE PORK STEAK$8.99
- SIDE NY STEAK$9.99
- SIDE SPAM$5.99
- SIDE CHILE VERDE PORK$6.99
- SIDE STEAK RANCHERO$7.99
- CHORIZO$3.49
- SIDE CHICKEN FRIED STEAK$5.99
- SCOOP CHICKEN SALAD$3.49
- MACHACA$3.49
- CHICKEN BREAST$6.99
- SIDE PATA$4.29