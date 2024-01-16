Kuro Artisanal Pizza 2930 Bristol St
RED PIZZA
- PIZZA IL RE (RED TOMATO PIZZA)$14.50
RED TOMATO SAUCE PIZZA
RED TOMATO SAUCE PIZZA
- THOMAS (SALSICCIA)$17.50
ITALIAN SAUSAGE PIZZA
ITALIAN SAUSAGE PIZZA
- MARGHERITA$16.50
TOMATO SAUCE WITH MOZZARELLA
TOMATO SAUCE WITH MOZZARELLA
- NACHO (HONY AND JALAPENO)$18.50
TOMATO SAUCE, SAUSAGE , SERRANO
TOMATO SAUCE, SAUSAGE , SERRANO
- Test item$3.00
WHITE PIZZA
- CINDY (OLIVE OIL AND MOZZARELLA)$15.50
OLIVE OIL AND MOZZARELLA
OLIVE OIL AND MOZZARELLA
- NICO (QUATIRO FORMACCI WITH HONY)$18.50
MOZZ,CHEDDAR,BULE, PARMIGIANO
MOZZ,CHEDDAR,BULE, PARMIGIANO
- PROSCIUTTO, ARUGGIANO WITH HONY$22.00
PROSCIUTTO, ARUGGIANO W/ HONY
PROSCIUTTO, ARUGGIANO W/ HONY
- JULIO (MASHED POTATOES W/ PESTO)$18.00
MASHED POTATOES W/ PESTO, PANCHETA
MASHED POTATOES W/ PESTO, PANCHETA
SPECIAL PIZZA
SALADA
Kuro Artisanal Pizza Location and Hours
(714) 714-0909
Open now • Closes at 8PM