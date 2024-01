Fresas & Plátano con Crema (Strawberries & Banana w/Cream)

$10.75 +

Fresa natural y Plátano fresco bañados en nuestra propia Crema Dulce Casera y adornado con Coco (de Raspachos), Granola, Almendra, Nuez, y Pasas. [Fresh Strawberries and Banana soaked in our very own Sweet House-made Cream and garnished with Coconut (from Raspachos), Granola, Almonds, Pecans, and Raisins.]